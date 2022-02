Las New Balance NB500, aunque estéticamente son muy bonitas no llegaron a convencerme, así que aprovechando otro saldo, decidí comprar las Puma Resolve, mi segunda review de la marca tras las Puma Easy Rider.

El capricho vino por dos bandas. La primera que me encanta el calzado en color rojo, tanto los zapatos de sport como las deportivas, y las Resolve, además de en negro se ofrecían en ese color. No es una combinación que me guste usar a diario, pero sí que de tanto en tanto se siente diferentes.

La segunda razón es el precio, la conseguí a 34€ en el outlet EsDeMarca. Teniendo en cuenta que su PVP son 51€/60$ y que por mi experiencia Puma, al igual que Adidas en el peor de los casos te van a ofrecer un calzado aceptable, y si tienes suerte de buena calidad; el riesgo de encontrarnos con algo desastroso como las Yumas Malta es mínimo.

Puma SE, fundada en 1948 por Rudolf Dassler quien fuera hermano de Adolf Dassler que fundase Adidas al año siguiente (1949), continúa siendo una marca independiente alejada de los grandes holdings de la moda y el deporte. Ambas son marcas con las que me siento identificado, con mucha más historia que hoy la líder Nike. El caso es que aprovechando la oportunidad que han logrado al patrocinar el equipo Scuderia Ferrari de Fórmula 1, ofrecen una línea de productos completa de Ferrari x Puma, y son habituales de encontrar calzadas por mecánicos y altos cargos del pitwall. Puede que esa sea una de las razones por las que Puma es probablmente la marca que más modelos de zapatillas deportivas tenga en color rojo. Estaban por ejemplo las Erupter, Wired Run o Enzo que me parecían demasiado agresivas para un uso casual; y también las Ferrari Race DC Future, pero éstas las encontraba caras. Como suele ser habitual en mí, por descarte opté por estas Resolve.

La caja es exactamente igual a la de las Puma Easyrider que ya pudisteis ver, así que no me extenderé demasiado en ella. La diferencia que más salta a la vista es que en vez del color de fondo verde, en las Resolve es rojo; pero mantiene de igual modo la silueta del felino en color blanco. Como no hay ningún material natural en ellas, se omite la advertencia acerca de las diferencias de color en las pieles. En la parte inferior una franja gris menciona la leyenda «Optimal Comfort», y encima de ella «SoftFoam+». Otra novedad que merece fijarse algo más es que no están producidas en Camboya, estas Resolve son Made in Vietnam.

La etiqueta nos muestra además la equivalencia de tallas para diferentes países, y algo muy interesante, la longitud en centímetros que es algo que nos va a permitir comparar tallajes entre diferentes marcas y que creo que es algo que deberían implantar todos los fabricantes que quieran exportar y facilitar la vida a los usuarios, incluyendo a J’hayber. En mi caso iba a lo seguro, ya que las otras Puma que tengo son del mismo número y por tanto mismas dimensiones. Interesante el color al que la marca alemana denomina rojo «High Risk», nada que decir, me gusta ese nombre.

Lo que primero nos llama la atención es su estética, es de las pocas zapatillas que son completamente de color rojo, incluyendo la suela y el interior. Solamente los logotipos de Puma en color negro le aportan el contrapunto. Por cierto que van en la lengüeta, el empeine y el talón, vamos que si no fuera porque el color no destaca demasiado casi vamos a parecer una valla publicitaria con ellas.

La suela es de goma, pero más bien parece plástico porque al tacto no ofrecen demasiado agarre. Ocurre que sólo la parte central es de una goma blanda y muy adherente; todo el resto es de un plástico más bien duro, el mismo que se extiende por los refuerzos laterales, traseros y en la puntera. No obstante una vez que caminamos el rendimiento al menos sobre seco es bueno. La entresuela está fabricada en espuma EVA o goma foami (Etilvinilacetato), un compuesto sintético que es muy ligero y ofrece gran amortiguación. Ha sido la revolución, porque además es enormemente barato de fabricar. Puma lo denomina CMEVA, es decir EVA torneada por compresión, dicho de otro modo, que le dan la forma gracias a aplicar presión.

La plantilla es SoftFoam+, de nuevo una espuma sintética de espuma viscoelástica como la de muchas almohadas y que ofrece una sensación blandita y agradable en la pisada, y que al mismo tiempo mantiene su forma. Ciertamente contribuye de buen grado a mejorar el confort y mantiene el pie más sujeto a la hora de caminar. De todas formas este Soft Foam no es muy diferente al de las plantillas Made in Portugal que podemos encontrar en Mercadona. Me gusta el detalle de la etiqueta colgando con una muestra del «Foam», algo que me recuerda a los antiguos muestrarios de tela para que pudieras tocarlos y verlos.

Al calzarlas por primera vez nos damos cuenta que la lengüeta es de calidad y está bastante acolchada, una característica que produce una sensación agradable. En cuanto al forro interior, en la parte posterior del pie tiene también un guarnecido de grosor bastante generosos, mientras que en el resto de la horma es normal. Eso proporciona un buen confort y a la vez la impresión de que el pie queda correctamente sujeto dentro de la zapatilla.

Atamos los cordones, tienen una longitud adecuada, son de buena calidad y utilizan un perfil redondo. De color rojo, por supuesto.

A la hora de caminar la pisada es buena, especialmente porque son muy ligeras (hablan de 255 gramos en talla 43). Se camina cómodamente y gracias a la suela y la plantilla ofrecen una amortiguación por encima de la media. En cambio el agarre o grip es algo justo, pero como no las voy a usar para deporte sino de forma puramente casual, tampoco es algo determinante, al menos en seco. Cuando llueva ya veremos como se comportan.

Realmente cumplen el cometido buscado. Son muy bonitas y «pintonas», resultan cómodas, y dentro de lo que nos ofrece Puma podríamos considerar que su precio es barato. En todo caso, no me parecen superiores a las Paredes Caimán que costaron la mitad.

Os dejo con el unboxing de mi canal de Youtube.

Y a continuación unas cuantas fotografías.