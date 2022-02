Galería de relojes de los lectores (17)

Décimo séptima edición de este, vuestro espacio para compartir afición, la galería de los lectores. Damos la bienvenida a los nuevos miembros, Juan y Luis C de los que esperamos se sigan animando mes a mes. Mención especial para Sergio se atreve a hacerme competencia con los unboxings de Youtube, ¡y lo hace por partida doble!

También Oscar que se ha animado a las micromarcas gracias a este página, y a quien debo agradecerle sus gestiones con Vancouver Watch, aunque no llegaran a fructificar. Un Relojista que además de tener un blog muy recomendable sigue compartiendo sus piezas con nosotros. A Oscar Hostyn de quien hemos podido ir viviendo la evolución de su colección relojera, muchas gracias.

No quiero olvidarme de Javier, Miguel, Sergio Rodríguez, ni tampoco de Sergi y Ricardo, los más fieles del lugar y que pese a todo, siguen compartiendo su pasión relojera con todos nosotros.

Oscar

Hola Javier, ante todo espero que estés teniendo buenas fiestas. Te escribo porque después de la espera ya tengo mi primer reloj de micromarca gracias a tu blog y estoy muy contento por ello. Me pregunto si todavía es posible presentarlo en tu blog. Te mando algunas fotos y enlace de su web. Lo traté todo con el gerente, un tipo encantador hasta el punto que me lo mandó como un paquete entre particulares desde Canadá y evite pagar aduanas. Me hice con el Black DLC.

vancouverwatchco.com

Saludos.

Un Relojista

Loreo Submariner «Smurf». Loreo es una fabricante -o marca- de China de la que no se habla mucho a pesar de lo mucho que está dando por poco dinero. Destaco el cristal de zafiro y la tapa trasera, cuyo sistema de cierre es muy parecido, sino igual, que el de los Rolex Submariner.

Juan

Buenas tardes Guti, hoy de vacaciones en mi ciudad natal de Barcelona hemos ido con los críos al museo marítimo y cual ha sido mi sorpresa en saber que era una bitácora (te adjunto dos fotos, la segunda tiene un reflejo terrible). Resulta que es un aparato de navegación antiguo parecido a una brújula (los bolardos son para compensar el magnetismo además de que el código de colores identifica babor,rojo, de estribor, verde)

Nada que me he acordado e tu magnífico espacio al verlo y me ha parecido muy curioso. Desearte unas felices fiestas a ti y a tu familia.

Sergio

Ya está en casa Javier. Me ha sorprendido para bien, como cambian los relojes en directo, me encanta. Y a ese precio… aún más. Un saludo.

Te muestro también mi nuevo Orient Kamasu LE.

Lo he «tuneado» un pelín, cambio de correa, se la que saqué al Kamasu se la coloque al Commuter. Estoy pensando si quedan así o no…

A continuación mi primer unboxing, el del Spinnaker que me acaba de llegar.

Oscar Hostyn

Hola Guti me gustaría si puede ser que publicaras también la foto del Casio con su correa original. La he ajustado y la verdad creo que es la que mejor le queda. A si que la utilizaré. Las otras para otros relojes de mi colección.

Hola Guti aquí tienes el Citizen es espectacular y además la presentación muchísimo mejor de la del Casio. Me he enamorado de esta marca y eso que nunca he tenido uno. El reloj por lo que veo tiene eslabones sólidos.

Sergi

De visita al buque escuela de la armada mexicana. Cómo no, dejé el GS y me puse el Orient Ray II; no sé quién estaba más contento él o yo. Un saludo a D. Ricardo y nuestros amigos de México, me trataron muy bien y accedieron a todas mis preguntas.

Javier

Buenas tardes,

Te adjunto una foto por si quieres incluirla en tu sección de galería de relojes de los lectores. Uno de ellos se trata de un Steeldive SD1970, originalmente azul, modificado con una esfera Manta Ray, como la que traen algunos modelos de Seiko, pero que no ofrece oficialmente en sus Tuna. He tenido varios Tuna, incluido un Save The Ocean solar, y este es el que más me gusta de todos.

El otro es un Seiko SPB071J1 «62mas» PADI, que destaca por su esfera, en un degradado azul que cambia mucho en función del ángulo y la luz. También tiene un bonito lumen bitono. Cuenta con el brazalete metálico original, que no es de serie en esta versión PADI, que viene con un caucho.

PD: En la esfera del mod pone Seiko, que entiendo que puede ser un tema espinoso, pero es que es casi imposible encontrar ese tipo de esferas personalizadas sin logo.

Miguel

Bueno este mes casi se me pasa, unas cosas por otras…

Enero le toca al Pagani PD-1662, por derecho propio, ya que como excepción lleva todo enero en mi muñeca, debido a su utilidad ya que mi pareja se encuentra de vacaciones al otro lado del charco, y es la manera rápida de saber que horas se gasta por allí, sin tener que recurrir al móvil o a los Casio con DT (que en algún momento han sustituido al Pagani).

En cuanto a rendimiento, le he tenido que poner en hora cada 15 días, que es cuando se había adelantado un minuto entero, el bisel tiene una buena holgura, aunque para su utilidad GMT cumple perfectamente, la lupa es escasa y pese a mi buena vista tienes que buscar el ángulo para poder ver la fecha bien, el lumen pues bueno, para verlo en oscuridad absoluta cumple, pero demasiado escaso para mi gusto; pese todo lo anterior , estoy contento con él, ya que ha resistido todo lo que viene a continuación y no es poco.

Y aquí las 3 fotos que resumen el mes, en la primera destripando terrones aprovechando las vacaciones navideñas, en la próximas galerías iréis viendo avances y si en época de recogida alguien se encuentra por mis latitudes, se puede pasar a una parrafada de relojes y llevarse una caja de hortalizas.

La siguiente arrancando la hoguera mañanera en pingüinos, el día es largo y ese finde cayeron unas buenas heladas de -4/-6ºC, aunque este año debido a la situación sanitaria optamos por no dormir ninguno en la tienda, otro año será.

Y para rematar nos despedimos con el logo de la peña de fondo cabalgando hacia febrero.

Luis C

Quería estrenarme en esta fantástica web con el GW-9400, en una fotografía invernal como toca en estas fechas.

Un reloj espectacular y con un gran valor sentimental para mí, ya que fue un regalo en mi 18º aniversario debido a mi afición por el alpinismo. Un amor a primera vista para alguien que nunca antes usó reloj de forma habitual. Gracias a este grandullón me empezó a llamar la atención el mundo de la relojería y de los Casio de las sencillas series F y W en particular.

Sergio Rodríguez

Ahí te va mi nueva nato para el Camarada Anfibia y un homenaje a nuestra gastronomía.

Ricardo

Llegó mi segundo autoregalo de fin de año después de esperar 15 días, este bicho es el bonito Invicta 1953 Batman, gracias por el espacio en tu Galería Guti. Saludos a todos.

Guardatiempo

En esta entrega he repetido con el Casio G-Shock GW-M5610U, el que considero ha sido el mejor modelo de Casio G-Shock de 2021.

Acto seguido el RSWC Airliner GMT, hasta el momento la mejor creación de RSWC/Hablemos de Relojes.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.