Ya expliqué hace bastante que suelo usar con relativa frecuencia cronógrafos de mano confiando ese cometido en mi Agat SOS PR-2B-2-000. Quería algo más de batalla, que no me diera miedo tener rondando por la mesa del despacho, y que a su vez mantuviera es espíritu mecánico, así que me conseguí este Sasey SXJ806 de última fabricación china.

¿Qué me llamó la atención de los Sasey SXJ? Primero de todo que están fabricados en acero inoxidable, algo que no es nada habitual en cronógrafos de mano actuales o vintage; pero también la curiosidad. ¿Siendo asequible valdrá la pena?

Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L. 50mm de diámetro sin contar pulsadores. 16mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Plexiglás Lumen No Trasera Acero inoxidable a presión Correa Leontina textil negra Funciones Contador de 60 segundos y acumulador de 30 minutos Resistencia al agua No Peso N/D Movimiento 13 rubís Complicaciones Remonte manual Prestaciones N/D Origen China Garantía 1 año PVP 43,53€ Distribuidor Shanghai Sasey Watch & Clock / Aliexpress

Introducción

Si atendemos a lo que nos dice la empresa, Sasey® fue fundada por Shen Liping en Shanghai en 1999. El nombre se originó de la familia Sassoon (un clan indio de judíos iraquíes), que surgió cuando el fundador estaba de paso por la región. Esa cultura única y profunda de Shanghai fue lo que le inspiró a utilizar Sasey como marca para sus cronógrafos.

Fuera de esa leyenda romántica lo que en realidad tenemos detrás es a la Shanghai Sasey Watch&Clock Co.,Ltd que se dedica mayoritariamente a la producción de cronógrafos de mano (mecánicos y digitales), temporizadores de mesa de cuarzo (analógicos y digitales), relojes de ajedrez de cuarzo y cuentapasos o podómetros digitales.

Cuentan con 20 empleados que además de vender a través de la distribución habitual en Amazon o Ebay, componen la Shanghai Xishi Trade Co.,Ltd que vende directamente desde Aliexpress.

Estos «cronos» están disponibles en 4 modelos:

SXJ504 : Indicación de 30 segundos, totalizador de 15 minutos sin pulsador de pausa. Resolución 0,1 segundos. Reserva de marcha 6 horas.

: Indicación de 30 segundos, totalizador de 15 minutos sin pulsador de pausa. Resolución 0,1 segundos. Reserva de marcha 6 horas. SXJ505 : Indicación de 60 segundos, totalizador de 30 minutos sin pulsador de pausa. Resolución 0,2 segundos. Reserva de marcha 12 horas.

: Indicación de 60 segundos, totalizador de 30 minutos sin pulsador de pausa. Resolución 0,2 segundos. Reserva de marcha 12 horas. SXJ803 : Indicación de 30 segundos, totalizador de 15 minutos con pulsador de pausa. Resolución 0,1 segundos. Reserva de marcha 6 horas.

: Indicación de 30 segundos, totalizador de 15 minutos con pulsador de pausa. Resolución 0,1 segundos. Reserva de marcha 6 horas. SXJ806: Indicación de 60 segundos, totalizador de 30 minutos con pulsador de pausa. Resolución 0,2 segundos. Reserva de marcha 12 horas.

La gama está muy clara, dos variantes ideales para la medición de lapsos cortos, y uno más funcional y legible que permite los tiempos más largos (además de los más breves). Todo ello con opción de pulsador a los 55/11 para la pausa o sin él. La diferencia de precio no es grande unos 30€ para los que no llevan botón de pausa y unos 40€ para los que sí, así que la opción era ir a por el más «caro», el SXJ 806.

Presentación

Nos encontramos con una bolsa de material aterciopelado en color gris claro que cierra por un cordel. No es nada del otro mundo, pero viene a ser el estándar con los cronógrafos. En caracteres chinos de color negro nos indica su contenido «Cronógrafo profesional».

Dentro nos encontramos con una caja de plástico de color negro. Es suficientemente rígida como para proteger el contenido, pero ningún alarde en ese sentido, muy similar a la del Vostok 581886 (caja 58). En la parte superior va firmada con un bajorrelieve, y la sorpresa agradable viene en la parte posterior, con un adhesivo que indica el modelo y sus especificaciones básicas.

Se abre a presión pulsando sobre una oquedad que da paso a un armazón de plástico de mala calidad con un acabado que imita al terciopelo de la bolsa de transporte.

Contiene el cronógrafo, así como una correa textil tipo nailon que hace las veces de leontina.

El conjunto va acompañado de una etiqueta de cartón, y un pequeño manual de instrucciones en idioma chino simplificado nada más.

Decir que he leído bastantes críticas al respecto. Muchos se quejan de su calidad, que en mi opinión incluso supera lo que se podría esperar en estos precios. En cambio, nadie arremete contra su estuche de plástico que nos impide guardar el cronógrafo con la correa puesta.

Lo único que me ha dado mala espina es que llegó con carga, es decir con algo de cuerda en su mecanismo. Estimo que debía ser aproximadamente la mitad, algo que no es bueno para la maquinaría, pero que debería resistirlo sin problemas. La lectura positiva es que quizás el cronógrafo fuera verificado antes de ser enviado, lo cual estaría muy bien.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable completamente pulido y una altura de 68mm hasta la corona. La esfera tiene 50mm de diámetro y un grosor de 16mm. Las terminación es muy buena y no se aprecia ningún fallo en el espejado.

La esfera es del típico color blanco mate que no produce reflejos, ideal para la funcionalidad. Todas las leyendas están impresas en color negro, tanto la marca como los numerales y los marcadores segunderos y de 0,2 décimas.

Las manecillas están tintadas de color negro mate, no sé definir cuál sería su tipo, pero son las habituales de un manómetro, algo demuestra su carácter de instrumento.

El cristal es de plástico tipo plexiglas. Como sobresale de la caja da la impresión de ser bastante grueso y abovedado, aunque en realidad es plano. Lo cierto es que se ve muy bien, así que sin problemas en ese sentido.

La tapa trasera de acero inoxidable con la parte interior cepillada de forma radial y el perímetro pulido con el resto de la caja. Llama la atención que luce la homologación CE, así como unos caracteres en chino que no sabemos lo que significan.

La correa o leontina es un cordel tipo nailon parecido al que se usa en escalada. Es el que conocemos de cronógrafos digitales como los Casio HS-80 o HS-3. En un aparato deportivo y relativamente ligero creo que es un buen accesorio, sin embargo en una pieza mecánica como ésta, creo que desentona un poco. Porque no hay datos oficiales en cuando a peso, pero según mi balanza de precisión son 100 gramos, lo cual no es particularmente liviano.

Lo peor de todo sin embargo es que el colgante es la cuerda sin más, siendo nosotros mismos los que debemos hacerle el nudo con el consiguiente riesgo de que no sea suficientemente fuerte.

Movimiento

Al igual que con el embalaje, hay bastantes críticas que se quejan de que el mecanismo no ha funcionado desde el primer momento o que ha dejado de hacerlo a las pocas horas de uso. No dudo de ellas, son un reflejo de los escasos o nulos controles de calidad de las manufactura asiáticas, pero debo admitir que mi unidad tras varios días funcionando ininterrumpidamente no da síntomas de tener problemas.

No hay ningún detalle en absoluto acerca de la maquinaria que se monta, tampoco sobre si es un calibre genérico asiático o un desarrollo propio de Sasay. Si en algún momento decido abrirlo actualizaré esta entrada consecuentemente. Lo único que se dice es que es tiene 13 rubís y que garantiza una temperatura de trabajo desde los -10ºC hasta los 40ºC.

El cronocomparador ha dado una frecuencia de 18.000 vph (2,5 Hz), lo que explica porque es capaz de representar fracciones de 1/5 segundos, o lo que es lo mismo, tiene una resolución de 0,2 segundos. Eun cuanto a mediciones ha resultdo en una media de +9,5 spd que es una buena cifra, pero con un error de beat de 0,5ms que es aceptable pero no bueno. De todas formas con un totalizador de hasta 30 minutos, el uso para medir lapsos de tiempo de más de una hora queda muy limitado; de manera que la precisión efectiva es más que buena, estamos hablando de un error que no llegaría a los 0,2 segundos en el peor de los casos.

En los cronógrafos de mano la reserva de marcha no suele ser algo de importancia. Esta versión declara al menos 12 horas de autonomía (6 en los modelos de 30 minutos). Como comparación en los Агат/Agat declaraban un mínimo de 18 horas. No he hecho ninguna medición formal, pero sí que puedo atestiguar que ha estado funcionando durante al menos 14 horas sin llegar a detenerse.

Sensaciones

En la mano las sensaciones son muy positivas, se siente pesado, con buenos materiales y bien construido. Al tacto no hay problemas con los acabados y el pulido es de buena calidad. Da la impresión de ser un instrumento de mayor precio que el que tiene. Los pulsadores son precisos y agradables de utilizar, incluyendo el de reseteo que funciona perfectamente y muestra estar completamente alineado. Arrancar y detener el cronógrafo es sencillo y puede hacerse con relativa rapidez. Aunque no es lo ideal, ni siquiera hay que tener demasiado cuidado en presionar el botón de manera completamente vertical.

El remonte es bastante ruidoso, más aún que en un reloj de bolsillo, pero no incomoda. El sonido del tic-tac es muy limpio y agradable, realmente transmite la sensación del transcurso del tiempo.

Lo que menos me gusta es que monte un cristal de plexy u orgánico. Es cierto que es el más resistente a golpes, algo valorable en entornos deportivos, pero también es el que más fácil se araña. En las contadas ocasiones que necesito algo para exteriores el Seiko Memory 300 SVAJ001 me sirve muy bien. No obstante centrándonos en el ámbito científico o de laboratorio que es más bien el uso que le doy, un cristal mineral me habría resultado más conveniente.

Conclusiones

Este Sasey me ha gustado mucho. Tanto que echo de menos que no fabriquen un reloj de bolsillo con concepto similar, aunque eso sí, dotado a ser posible de cristal mineral. Como cronógrafo de bolsillo es práctico y útil, sin tenerte que preocupar de pilas, con una precisión adecuada, y ese característico encanto mecánico de otra época. Un objeto muy recomendable teniendo en cuenta que cuesta unos 40€.

▲ Más ▼ Menos Buenos materiales para su precio Cristal plexy

Valoración

Diseño 8 Materiales 6 Acabados 6 Rendimiento 7 Calibre 6 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7

