Cuando los relojes digitales empezaron a parecerme elegantes

Hace años, en el artículo de mi segundo reloj hablaba un poco de mi historia relojeril. Comencé amando los relojes digitales porque eran el futuro y ofrecían una precisión y una cantidad de funciones que no estaban disponibles en los relojes analógicos, ni en cuarzo ni menos aún en los mecánicos.

Empezando con un Casio F-87W pasé toda mi infancia y adolescencia llevando relojes de este estilo, acostumbrando mi muñeca y mis ojos a aquellos omnipresentes segmentos LCD. Recuerdos de relojes que aún conservo en la memoria. Aquella sucesión de Casios básicos, antes de que se llamaran Collection y Old School terminó a principios de la década de 1990 con el Casio W-66.

Uno ya era mayor y no podía ir a cualquier parte con un reloj así. La elegancia eran los relojes analógicos, así que comencé una etapa dedicada a relojes Lotus. Me encantaban los cronógrafos, Lotus era una marca muy presente en cualquier comercio y sus precios eran razonables. Tuve un modelo de acero, y luego dos de titanio, un metal que ya por aquel entonces empezaba a maravillarme.

Más o menos en paralelo había empezado a recuperar el gusto por los relojes digitales. Lo hice con el Casio W-59, un reloj que como no era elegante, reservaba para los fines de semana. Los días laborables, seguía fiel a mi Lotus de turno, y por obligación profesional al traje de chaqueta con corbata.

Entonces se me ocurrió que podía comprar el Casio W-210, un digital muy bonito y que podría llevar en el día a día, o al menos alternarlo con el analógico que usaba. Me gustaba mucho y empecé a observar que nadie me miraba raro por llevar un reloj digital, ni siquiera en ese caso que tenía una vistosa correa de color azul. Por cierto que gracias a sus 10 años de pila, hoy 16 años después aún lo conservo y sigue funcionando… Todo un prodigio.

Llegó el turno de volver a renovar el reloj, y por supuesto decidí seguir el mismo esquema de tener dos piezas, una analógica y otra digital. Como se hacía antaño visité diferentes comercios mirando lo que había. Y finalmente terminé en El Corte Inglés. Bonitos cronógrafos de Festina/Lotus, aunque ahora que la moda del titanio empezaba a pasar eran de acero, algún Casio, antes de que llevaran las leyendas de Edifice… Y de repente, se me cruzaron los cables. Me dije: ¿Y si en vez de comprar un analógico «caro» y un digital «barato» lo haces al revés?» A fin de cuentas tenía sentido, me ponía mucho más el informal W-210 que el analógico.

Salí de allí con un novedoso W-756D que aún conservo y que todavía tiene pila, y con un Lotus de acero barato. Era multifunción en vez de crono, pero no me importaba porque estéticamente sus subesferas eran muy parecidas. Ese Lotus salió increíblemente bueno para su precio, pero demostró ser también enormemente ilegible. Desde entonces me convertí en reticente de las esferas negras, sobre todo si iban combinadas con manecillas plateadas y de pequeño tamaño como era el caso de sus subesferas. Así que el W-756D se convirtió en mi reloj de diario y el Lotus se fue al cajón.







Me había dado cuenta que un digital podía ser elegante, que me transmitía más sensaciones que un analógico de cuarzo, y sobre todo, que habían continuado evolucionando, no demasiado, pero habían cambiado. Fue así como mi Casio W-S210HD se convirtió por una temporada en mi reloj para todo, incluyendo excursiones playa y piscina. Lo que más me sorprendió es que además de resultar muy completo no fue caro en absoluto. Casio seguía haciendo buenos relojes digitales por entonces, lo había experimentado yo mismo, así que me planteé comprar un reloj caro. Hacía no mucho era impensable un digital que costaba 150€, pero como empezaban a surgir las ofertas en internet, me tiré a la piscina. El elegido fue un Casio G-Shock GW-6900 que me encantaba y que aún uso.

Mi jefe llevaba un Breitling Emergency ana-digi con correa de caucho, los digitales y los plásticos ya no estaban mal vistos. Poco después James Bond se encargaría de redefinir lo que el público entendía por elegancia. Se podía llevar un reloj con correa textil y combinarlo con smoking.

Poco después Casio descatalogó el G-Shock MTG-930. Me di cuenta que era casi el equivalente con armis y acabados metálicos del GW-6900 y ese pasó a ser mi reloj del día a día.

Continué con los digitales, hasta que se cruzó en mi camino un económico Seiko 5 Sports SNZF55. Con él redescubrí el placer de los relojes mecánicos, y si bien ahora son éstos los que suelen acompañarme a diario, llevo relojes digitales varios días a la semana.