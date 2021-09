Tras hablar de ANSIPLUS escrito por Kristofer Sweger, seguimos con las pinceladas de software retro. Ya hablé de los copiones como Copywrite y Copy II PC que se encargaban de replicar las protecciones anticopia de muchos discos, y también de RawCopy, Neverlock y Locksmith que crackeaban o parcheaban software con protección. Pero hay otro aspecto muy común en los años 80 y 90, las copias de disquetes, ya fueran éstas copias de seguridad o no.

Clonar un disco era algo que podíamos hacer directamente sobre DOS, para ello teníamos el comando DISKCOPY que lleva un tiempo sin incluírse en las distribuciones de Windows. DISCOPY apareció con MS-DOS 2.0 en 1982, aunque su evolución y sus principios de acción fueron más bien lentos. Esencialmente leía sector a sector el disco de origen y lo guardaba en memoria, acto seguido, escribía esos contenidos en el disco de destino. Con disquetes de 3,5 pulgadas (3½) y capacidades oficiales que iban de los 720K (SD), 1.440K (HD) o 2.880K (DD) la escasa memoria convencional de 640K de un PC se quedaba corta. Como la mayoría de equipos tenían una sola unidad de discos o disquetera, DISKCOPY copiaba unos 500K de información y entonces teníamos que volver a cambiar de discos, un proceso que se repetía 2, 3 o 4 veces y que resultaba muy tedioso.

Tan hábiles como eran en Digital Research no tardó en ocurrírseles una mejora. Con DR-DOS 5 de 1990 el comando externo DISKCOPY era capaz de crear una imagen en el disco duro de todo el disquete. Lo leía completo, lo guardaba en un archivo, y entonces escribía el contenido. Ahora sólo había que cambiar una vez los discos, y el beneficio extra era que nos dejaba guardar esos archivos de imágenes, lo mismo que luego harían programas como WinImage o formatos como el ISO. Lógicamente ese enfoque fue copiado por todos los competidores, incluyendo el líder de hoy y de entonces, Microsoft, que con su MS-DOS 6 de 1993 también permitían usar el disco duro, y por supuesto su derivado, el PC-DOS de IBM que hacía lo mismo, aunque ellos seguían empeñados en traducir disco duro como disco fijo.

Antes de todo eso, empezaron a aparecer alternativa en formato Shareware. La que más recuerdo y la que primero usé fue DISKDUPE de Micro System Designs Inc. Aparecida en 1988 tomaron un planteamiento inicial algo diferente, porque además de poder grabar imágenes en disco o usar el disco duro como almacenamiento intermedio, también permitían usar la memoria expandida o extendida para tal menester. Como ya no había que grabar en los lentos discos duros de entonces el proceso de copia era mucho más rápido. Pero además, y tomando la idea de los copiones, implementaron un sistema de acceso directo al hardware, no usaban llamadas a la BIOS, que diseñada para ser portable era relativamente lenta. Así que lo que conseguían era precisamente su eslogan: «Disk dupe fast!» Es decir, duplicación de discos rápida.

En una exageración de las que hoy también se mantienen, afirmaba que era capaz de copiar discos hasta 15 veces más rápido. Era una cifra muy optimista y que naturalmente incorporaba el tiempo del usuario de cambiar los discos, algo que con DDUPE no hacía falta. En aquellos tiempos en los que copiar un disco de alta densidad requería entorno a 4-5 minutos de tiempo, que DISKDUPE lo hiciera en 3 o 4 ya era un logro. Hablamos de que había determinados paquetes de software que se distribuían en conjuntos de 5 o 10 discos. Hacerse una copia privada implicaba pasar la tarde copiando.

Siempre aparecieron Max Dunn y Paul Perry como autores, y siempre firmando como Micro System Designs. Todo terminó con la versión 5.1 de 1996, que incluso tuvo una adaptación de Win16. Al estar escrito en Turbo Pascal, me imagino que no les costó demasiado migrarla a Delphi 1 y así hacer su versión de Windows. Igualmente espectacular era 5.0 de 1995 que se había reescrito usando Borland Turbo Vision.

A día de hoy todavía quedan vestigios de DISKDUPE, fundamentalmente en los archivos DDI (DiskDupe Image).