Diamond Selector II: Detector de cristales de zafiro

Ya vista la prueba de la Balanza digital CX-Series y con la finalidad de seguir profesionalizando las reviews, me he hecho con otro aparatito que llevaba tiempo rondándome la mente. Se trata del Diamond Selector II un dispositivo electrónico para detectar la dureza de cristales en piedras preciosas, y que suelen denominarse como detectores de diamantes o probadores de brillantes, pero que en lo que se refiere relojería se refiere, permiten determinar también si un tipo de cristal es de zafiro, mineral o de plástico.

Como el cargador solar o el desmagnetizador de relojes es un producto genérico chino que se ofrece marcado con diferentes enseñas, algunas de ellas incluso supuestamente suizas. Por ese motivo es muy asequible, pudiéndose encontrar entorno a 10€ en Aliexpress y unos 12€ en Amazon.

La curiosidad es que se entrega sin pila, requiere una formato 9 voltios que suelen ser caras (unos 3€), así que opté por una Varta Recargable que cuesta más que el aparato, pero que a la larga me saldrá mucho más rentable.

El producto viene sin ningún tipo de caja o empaquetado (bulk), salvo el sobre en donde lo mandó el vendedor. En él está una hoja de garantía sin sellar por 1 año, y un manual de instrucciones en inglés. No hay ni rastro del fabricante, pero tampoco del comercializador o remarcador, un poco como me pasó con el Watchwinder. Al menos en este caso, parece que todos respetan al menos el nombre de modelo: Diamond Selector II. ¿Cómo sería el 1? Creo que eso nadie lo sabe, tal vez ni existiera.

Además del medidor, viene una plaquita de metal que es un recipiente para colocar las gemas de diferentes tamaños. El instrumento en cuestión va dentro de una funda de imitación cuero en color negro, mucho más aparente y algo más resistente de lo que podría pensarse. Lleva un cómodo cierre por velcro, ese sí, en aspecto de bastante mala calidad. Aquí el problema es que al final se perderán la documentación y el soporte de piedras, pero es lo que menos nos importa en cuanto a relojes. Más adelante os dejo el enlace para descargarlo si os interesa. De momento, el vídeo del unboxing.

El cuerpo es de plástico negro, se ve barato, aunque los detalles están cuidados, incluyendo el medidor de conductividad que va protegido por un plástico.

La peor parte es el compartimento para las pilas, abre con dificultad y parece ser de los que no aguantarán más de una decena de aperturas. Lo veremos a medida que se vaya usando.

Su funcionamiento es muy ingenioso, ya que lo hace, evidentemente, sin tener que extraer ninguna muestra del mineral. Imaginaros que analizáis un brillante y el aparatito tuviera que extraerle una porción o dañarlo… Se base en medir la conductividad térmica que tiene la gema o el cristal. Es decir, no mide la dureza como tal, pero si que esa conductividad nos dará una idea de a qué mineral corresponde. La conductividad térmica es la propiedad que tiene un mineral para conducir el calor con menor o mayor facilidad, es decir, la cantidad de calor que deja pasar en una superficie determinada. En síntesis es una resistencia eléctrica que genera calor, y un termómetro en la punta metálica que controla la transmisión de la misma sobre la piedra, en función de cuanto calor emite y cuanto recibe nos da una lectura.

Todo esto trae consigo una pequeña dificultad o engorro, y es que medir la conductividad térmica es algo que se ve afectado por la temperatura ambiente. Si hacemos la medición en un clima frío, dará un valor inferior que en un clima caluroso, y esa es la razón por la que el Diamond Selector debe calibrarse. En minearología o joyería, también influye el tamaño de la piedra, pero como nos vamos a centrar en relojes, eso es mucho más fácil y simplemente lo podemos obviar. Va detallado en sus instrucciones, que aunque escuetas están bien explicadas. Si las quieres en formato electrónico, algo que he visto que otras webs venden, te lo dejo aquí para descargar gratis: Manual de instrucciones en varios idiomas (98 KB. en formato PDF).

En todo caso, la tabla de calibración es la siguiente:

Temperatura ambiente 10 ºC ó menos 10 ºC a 29 ºC 30 ºC ó mayor Tamaño de la piedra 0,05 quilates o menos 5 luces 6 luces 7 luces 0,05 quilates a 0,5 quilates 3 luces 4 luces 5 luces 0,6 quilates o más 1 luces 2 luces 3 luces

Aunque por fortuna además de en el manual de instrucciones va impreso en color blanco en la trasera del aparato.

Pero como decía, no tengo previsto usarla habitualmente. En mi caso la he dejado fija en la posición 2 (2 luces), es decir, apta para temperatura intermedia y gemas grandes, o sea tan grandes como el cristal de un reloj.

Si detecta zafiro, entonces la barra indicadora debería situarse entre el 7 y el 8, llenándose la luz roja. Me parece más sencillo el método práctico, tomas un reloj que sepas que tiene zafiro, lo mides y lo comparas con tu reloj objetivo. Si da más o menos lo mismo es que es también zafiro. Otra alternativa es usar como comprobación un reloj que sepamos a ciencia cierta que lleva cristal mineral/hardlex entonces el objetivo de zafiro debería dar un valor más elevado.

Me queda una duda por aclarar, y es lo que pasa con aquellos cristales minerales que tienen un tratamiento de zafiro, es decir una capa o revestimiento de zafiro, pero que el resto del material es cristal. Asumo que si esa capa es suficientemente gruesa, conducirá el calor como si fuera zafiro, haciendo que el medidor «piense» que toda ella es de zafiro. Como de momento no tengo ningún cristal así, no tengo otra opción que quedarme con la cuestión en la cabeza. Si no sirve para diferenciar entre zafiro completo y sapphlex o similares, realmente la utilidad se ve mermada notablemente.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones: 160X40X22mm

Peso: 103g

Alimentación: Batería de de 9V (No incluida)