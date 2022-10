Galería de relojes de los lectores (24)

Estamos a primeros de octubre y toca nueva entrega de galería de los lectores. La sección ha cumplido ya dos años de antigüedad, y aunque es algo más escueta a lo que estamos acostumbrado, pero cubriendo los mínimos establecidos para su publicación. Dejando de lado la cantidad, la calidad está a la altura, mostrando relojes que no son fáciles de encontrar.

¡Muchísimas gracias a todos por estar ahí!

Óscar Hostyn

Impresionante me he enamorado de él. El primer automático que tengo 🙂 Lleva el Seiko 4R36 que supongo que es el equivalente al NH36.

Mi Seiko 5 con una Borealis tipo isofrane para que todos la vean y la verdad es que a parte de ser de buceo la calidad es muy superior es muy sólida.

Os presento el Pagani Design con el movimiento mecaquarz. Tiene la corona y los dos pulsadores roscados, cristal de zafiro con antirreflejos y el bisel de cerámica. Ahora que lo llevó puesto es un reloj que vale muchísimo más por lo que ofrece estoy encantadísimo con el. Es más por el precio que tiene ni un Seiko 5 lo supera. El primer Pagani Design que tengo y para mí calidad precio.

He encontrado este Swatch de hace bastante tiempo. Era de mi abuelo un poco raro con los número así

Ricardo Pérez Belló

Iba a por el Casio (16€ en Joycrono.com, sin gastos envío, son CORVOTRONIC SL), pero se me cruzó el Braun en mi camino, y al verlo tan pequeño y desvalido, removió mis sentimientos y lo tengo conmigo (20€, Amazon). El Casio deberá esperar, ya es mayor y puede valerse por sí mismo, pero el Braun aún es pequeño y necesitaba un hogar.

Sergi

El Orient Mako II, muy apto para muñecas pequeñas especial para Jose Manuel.

Julio Salvador Belda Vaguer

Un reloj que me gusta mucho, que tenía algo olvidado y al que le hemos dado nueva vida con la correa NATO. Fue uno de los primeros relojes que diríamos «buenos» (concepto que cada día tengo más matizado) que pude adquirir. Funciona perfectamente, muy ponible, bonito y todo uso. Ahí os dejo mi Certina DS Podium.

Bia Namaran

Las últimas flores del verano.

El marchitamiento de las hortensias nos anuncian el fin del verano, y es también una metáfora de lo efímera que es la belleza en esta vida. El mismo aspecto fúnebre y siniestro de un reloj que le iría perfecto a Erius el Inquisidor: DW-5610 de G-Shock.

Un Relojista

Sinobi II 1132, un reloj homenaje al Oris TT1 Titan. Caja de acero y un buen armis. El bisel rotatorio y el lumen están a la altura de su precio, al igual que la resistencia al agua (sólo de 3 ATM). Al parecer, Sinobi tuvo a la venta un homenaje al antes mencionado TT1 Titan cuya resistencia al agua era unos respetables 10 ATM.

Fotos tomadas en medio de una jornada laboral mientras disfrutaba de la pausa para el café. Esa pausa está cronometrada, por lo que utilicé el bisel rotario para no entrar más tarde de la hora límite.

Reloj Lip, modelo desconocido. Uno de esos relojes pequeños que me gusta poner en la muñeca cuando me apetece llevar un reloj cómodo.

Este reloj tiene una caja que no es de acero a la que le vendría bien un cromado. Lamentablemente no he encontrado ningún relojero que aceptase el encargo. Uno de los relojeros consultados no aceptó el encargo por que opinaba que no merecía la pena, dado que en un par de años habría que repetir la operación.

Seiko Spirit 5E31 5B40. Otro de esos relojes pequeños y cómodos que tanto me gustan. Caja de acero, resistencia al agua de 10 ATM y movimiento de cuarzo con funcionalidad End Of Life (EOF) que en un mes sólo ha perdido un par de segundos.

Tengo la impresión que los relojes de cuarzo fabricados unas décadas atrás daban, comparados con los fabricados hoy en día, más a cambio de menos dinero.

Reloj T-Goer, modelo desconocido. T-Goer es una de esas mushroom brands cuyos relojes hace unos años se veían mucho en AliExpress y similares. La correa no es la original, como suele ocurrir con estos relojes tan baratos es muy incómoda. Por lo de más, el reloj precioso y con un movimiento de automático open heart cuya precisión es más que razonable (±30 segundos / día) habida cuenta de su precio.

Acerca de la precisión, nunca lo he regulado. Probablemente obtendría una mejoría si lo hiciese.

Guardatiempo

Siempre escojo un par de relojes que han entrado durante el mes, septiembre no fue demasiado prolífico en cuanto a entradas, bueno, sí lo fue, pero no en cuanto a tiempo disponible para reviews. Así que el primero lo tenía claro, el Tandorio 62 MAS que pese a los problemas, me parece un reloj muy atractivo.

El segundo escogido es el Timex o Adidas Digital Two, un reloj prometedor que solamente peca del excesivo énfasis en los relojes de moda. Así que he querido que quedase retratado con esa peor parte.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas. La galería será publicada cada mes en el que se reciban al menos 20 fotografías o 10 participantes, guardándose todo lo que enviéis hasta el mes siguiente.