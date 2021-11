El presente dura como mucho 1 segundo (en un reloj de cuarzo)

Un comentario de ARB Cuentatiempos me sugirió, entre otras, añadir la cita de «El segundero señala la frontera entre el pasado y el futuro» al pequeño recopilatorio de Frases célebres de relojes. Me advertía no conocer la autoría original, lo cual no debía representar un problema.

Me llevé una sorpresa cuando sólo encontré rastros de la frase en Hablemos de Relojes (HdR), sugiriéndome que habría sido una creación/invención de alguno de los foreros, y que como se dice ahora, se hizo viral, es decir, se extendió. Tras aquella conclusión, pensé sobre la frase, me encantaba, y me sugería algo muy interesante: El presente dura un máximo de un segundo.

La segundera marca el límite entre el pasado y el futuro, sólo ella es el presente que resulta efímero. Y es que mientras ahora en tu presente estás leyendo este artículo, el párrafo anterior ya forma parte del pasado, y el siguiente, al que todavía no has llegado es el futuro. Filosóficamente se ha discurrido abundantemente sobre ello, incluyendo la creación de diferentes paradojas que han transcendido hasta nuestros días. Alguien como yo no puede pretender aportar algo nuevo en ese sentido, pero sí creo que puedo hacerlo combinándolo con la relojería.

Aquí vemos mi Duward Aquastar Hockenheim un reloj de cuarzo y que como en la mayoría de cronógrafos representa los segundos, no con una manecilla central, sino en una subesfera tipo segundero pequeño. Graduada de 1 hasta 60 su manecilla de color blanco se mueve a saltos de un segundo. Cuando marca una cantidad en concreto, 1 segundo después, es decir 1000 milisegundos más tarde, avanza y cambia. Lo que era presente pasa a formar parte del pasado. Y aquel segundo que estaba en el futuro, es ahora en el presente. Un ciclo que por la naturaleza de un reloj y del tiempo como tal, se repite sucesivamente.

El efecto quizás sea todavía más notorio en un reloj digital Casio como por ejemplo este F-91W. Sus numerales que indican los segundos incrementan ese contador cada segundo. La cifra durará sólo ese tiempo, y cuando de paso a la siguiente, la actual será ya parte del pasado.

Si hablamos de relojes mecánicos donde el segundero se mueve de manera continua, el presente nos sugiere ser todavía más corto, una casi inexistencia que se mide en décimas de segundo a juzgar por lo que muestra el segundero de estos Kronos Vintage Automatic y Kronos K300 que se mueve cada 1/8 de segundo (125 centésimas).