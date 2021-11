Oris Aquis Date Upcycle

Hace algo más de un año probaba el Oris Aquis Date, y hoy repetimos con Oris y repetimos con el Aquis. Técnicamente sólo hay una diferencia, su tamaño de 41,5mm en vez de los 43,5mm del que ya probé, si bien aquel Oris Aquis Date también se ofrecía en 41,5mm.

La novedad es algo más filosófica, y creo que encaja muy bien con lo que pretenden los de Hölstein. Por variados motivos, un reloj mecánico siempre se ha considerado más sostenible que uno de cuarzo. Hablamos que son relojes mucho más duraderos, que cuentan con maquinarias que son reparables, y que al no necesitar ni pila ni acumulador, no generan desechos. Pero en esta versión Upcycle van un paso por delante, porque aunque sea de manera testimonial, no sólo reducen la huella medioambiental, sino que la compensan aprovechando los millones de botellas de plástico que cada año se recogen en los mares.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41,5mm de diámetro sin contar la corona. 12,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Multicolor Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidables de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 152g Movimiento Oris 733. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. -5/+20 segundos/día Origen Swiss Made Garantía 3 años PVP 2.000€ Distribuidor Oris SA

Introducción

En el anterior reportaje del Oris Aquis Date ya hablé con bastante profundidad acerca de la historia de Oris, así que para no aburrirte te emplazo a que lo consultes.

La gama Aquis es la más exitosa de la marca, lo que explica también que sea la más variada y amplia. En ella encontramos modelos como los Aquis Small Second, Aquis Big Day Date, Aquis GMT Date, Aquis Chronograph, o el nuevo Aquis Date Relief. Si nos centramos en los Aquis Date «estándar» que son los protagonistas de este análisis tenemos el Aquis Date Calibre 733, es decir el modelo que ya conocemos pero que a día de hoy ha aumentado hasta tener un total de 42 variantes todas ellas con el calibre 733 en tamaños de 36,5mm, 39,5mm, 41,5mm y 43,5mm y esferas en color negro, azul, verde, marrón, rojo o blanco.

Desde hace unos años, la ecología y la protección del medioambiente es algo que vende, una virtud a la que muchos se quieren sumar. Recientemente en Oris anunciaron que habían logrado ser una empresa climáticamente neutra, y su idea es no detenerse en éste equilibrio, sino conseguir que cada año, se reduzcan sus emisiones de CO 2 en un 10%. Es lo que ellos denominan Change for the better y que está certificado por entidades independientes como ClimatePartner, es decir, no es sólo palabrería sino también lo que importa: hechos.

La marca de Holstein lleva años implicándose en diferentes programas de mejora y protección de los entornos naturales, poniendo dinero de su bolsillo para contribuir a un beneficio en estos ecosistemas. Sólo en el entorno oceánico desde 2010 han participado en 17 programas a lo largo y ancho de todo el globo. El más reciente paso, que no el último, lo han dado justamente con este Oris Aquis Date Upcycle, en donde partiendo del Aquis Date convencional han montado una esfera multicolor fabricada a partir de desperdicios plásticos recogidos de nuestros mares y océanos en colaboración con #tide ocean material®. De toda la cantidad de plástico que usamos, la ONU estima que 13 millones de toneladas terminan anualmente en el mar. Según National Geographic, apenas el 9% se recicla.

El término upcycling de acuñación mucho más reciente que el de reciclaje consiste en aprovechar objetos desechados para para crear productos de valor superior al original utilizando la creatividad. Ese es el motivo por el que se conoce como reciclaje creativo o supra-reciclaje. En suma consiste en transformar residuos en objetos de valor usando la imaginación. En este caso los de Oris lo han interpretado como una forma de dar una nueva vida a los más de 15 millones de botellas de PET (Politereftalato de Etileno) que han recogido del océano y que en este modelo son la materia prima de su esfera. Un pequeño símbolo, que cada vez que miremos la hora nos hará recordar lo frágil que es nuestro entorno, y que al mismo tiempo convertirá a cada Oris Aquis Upcycle en un reloj exclusivo, puesto que no hay dos esferas iguales.

Para esta adaptación, parten de las dos variantes más exitosas del Oris Aquis, la de caja de 41,5mm (01 733 7766 4150-Set) que será la que reseñemos en este artículo, y la más pequeña de 36,5mm (01 733 7770 4150-Set) que resulta ideal para el público femenino.

Presentación

El packaging de las variantes Upcycle es análogo al del resto de Aquis Date, y no es necesario cambiarlo puesto que su composición ya es reciclable y biodegradable. Se trata de una caja de cartón en color gris firmada por «Oris Holstein 1904» en color blanco.

Al retirar la cubierta deslizante encontramos la caja que replica las características de la cubierta.

Pero se pone de manifiesto lo que explicaba antes: «This Oris box is made using environmentally friendly materials».

En un compartimiento de la parte inferior localizamos la dotación. Es en formato librito y nos da acceso a toda la documentación que acompaña al Aquis.

Podemos desplegarlo encontrándonos entonces con el manual de instrucciones en diferentes idiomas (incluyendo el español), y varias solapas en donde está contenida la tarjeta de garantía. En su web podéis descargar ese mismo manual de producto en español (1,2 MB en formato PDF). Sobre el plazo de garantía, éste es de 2 años extensible gratuitamente hasta los 3 registrando el reloj en el programa MyOris. Tres años que son el mínimo que ofrece la marca en sus modelos, pero que ya supera el imperativo legal, y al tiempo el plazo que dan la mayoría de marcas, lo cual es otro valor agregado importante.

Prosiguiendo con el unboxing, nos encontramos con una caja similar a la exterior. Es algo más oscura, con la firma de la marca en color negro, y un material parecido pero de construcción más robusta.

La solapa o tirador textil negro nos ayuda a abrirla y es ahí donde finalmente nos encontramos el reloj. Los tonos claros con los que está recubierto dan el contraste sobre el exterior, con un tejido tipo enmoquetado, muy agradable, pero que no resulta esponjoso.

El reloj viene acompañado de la característica etiqueta. No sólo muestra la referencia del modelo, también sus características básicas y su precio.

Diseño y construcción

El Aquis Upcycle mantiene las líneas de diseño que ya vimos con el reestyling de los Aquis en 2017, en esta versión usando la caja de acero inoxidable 316L de 41,5mm de diámetro sin contar la corona. Usan el acabado cepillado para todas las superficies del reloj, más deportivo y sufrido; mientras que el detalle es el pulido de los laterales de la caja que le dan vistosidad sin generar reflejos que impidan la óptima legibilidad. Los mecanizados son perfectos como uno espera de Oris 1904, tanto a nivel visual como al tacto.

Los Aquis son lo que yo llamo «desk divers», es decir, relojes de buceo de oficina. Piezas que tienen una construcción refinada y elegante, aunque dispongan también de unas capacidades innatas en el uso deportivo y acuático. Es algo que se ve confirmado con una caja con un perfil muy plano, 12,5mm de grosor (11,5mm sin contar el cristal).

La corona es roscada, algo imprescindible en un reloj que ofrece una resistencia al agua de hasta 300 metros o 30 ATM. Va firmada por Oris y repite los acabados pulidos en los laterales y mate en la parte frontal.

Como adelantaba, la principal novedad está en la esfera. Parte de botellas de plástico PET recogidas del mar que son troceadas. Entonces se prensan y así conforman el conjunto de la esfera. Ciertamente la cantidad de plástico no biodegradable que contiene es minúscula en comparación a la que surca nuestras aguas. Pero es una punta de lanza, una forma de concienciar en las que otras marcas de relojes de lujo no se han atrevido a entrar.

El colorido y los patrones que se formen son totalmente arbitrarios, dependen de cómo se hayan sedimentado los fragmentos de plástico. Irónicamente sus curvas suaves nos pueden hacer pensar que estamos ante algo orgánico, pero obviamente es todo lo contrario, materia inorgánica de desecho. Según como se mire nos pueden parecer los trazos de una pintura al óleo, es similar en textura, aunque no tan mate y con menos relieve.

También se mantiene la concepción del bisel, un armazón de acero inoxidable 316L que gira unidireccionalmente 120 clics con un inserto de material cerámico. En este Upcycle es de color gris que a veces puede dar la impresión de ser acero o aluminio satinado. Una sabia decisión por parte de la marca ya que al ser la esfera multicolor y cambiante en cada configuración se muestra imposible ponerle un color sólido estándar como ocurre con los Aquis normales.

Las agujas son de tipo obelisque u obelisco con contornos plateados pulidos, dándole un aspecto diferente al de otros relojes de buceo.

Los índices son de contornos plateados también pulidos y van aplicados. El resto de elementos están pintados en color blanco, exactamente igual que en el resto de los Aquis.

Para el lume han escogido Swiss Super-LumiNova BGW9. A la luz se ve en color blanco, mientras que en la oscuridad refulge en un bonito color azulado, muy de buceo. Como sabéis el BGW9 es el segundo compuesto luminoso en cuanto a intensidad (tras el C3), pero el que más duración ofrece, así que fácilmente tendremos luminosidad durante unas cuantas horas, lo cual me parece excelente a tenor de que tampoco hay demasiada superficie sobre la que se pueda aplicar, y me lleva a pensar que en Oris han usado uno de los mejores grados disponibles, el A o el X1. Lo lleva en la perla del bisel a las 12, en las saetas (incluyendo la piruleta del segundero) y en los índices.

No hay cambios en el cristal que es de zafiro y con un ligero doble abovedado. Lleva tratamiento antirreflejos en la cara interna, que es como debe ser. Pese a lo grueso que debe ser para resistir las elevadas presiones del buceo ofrece una claridad magnífica.

La trasera es de acero inoxidable y va roscada. Lleva una ventana de exhibición que es de cristal mineral desde la que podemos apreciar la característica masa oscilante de Oris en color rojo.

En el perímetro encontramos grabado con calidad y a buena profundidad el número de serie único del reloj que Oris marca para poderlos identificar, así como las especificaciones básicas y donde redunda el 300 m / 30 BAR de la esfera.

Monta un brazalete de acero o armis macizo. En las versiones de 43,5mm tenía 24mm de ancho en las asas, mientras que en esta es de 22mm lo que le da un equilibrio estético y también a la hora de llevarlo. Al igual que en su hermano mayor se repite el ser uno de los mejores armis que he probado. El acabado combina el pulido a espejo en la parte central con el cepillado del resto. El cierre es por pulsadores, va firmado por Oris y cuenta con 3 microajustes.

No hay cifras en cuanto a peso del conjunto, algunas fuentes mencionan 141 gramos y otras 152g, según constatan mis mediciones, los segundos son los que están en lo cierto con 152,6 gramos de peso. Teniendo en cuenta que ello incluye todos los eslabones del brazalete, es una cifra ligera considerando su robustez.

Movimiento

En el interior del Upcycle, como en la mayoría de Aquis al menos hasta antes de que se lanzara el revolucionario Calibre 400 en 2020, tenemos un Sellita SW 200-1 en grado spécial/elaboré, lo que en Oris denominan calibre 733. Es una maquinaria mecánica con carga automática bidireccional, ofrece parada de segundero, posibilidad de darle cuerda manualmente y paso rápido de fecha. Oscila a alta frecuencia (28.800 vph o 4 hercios) y tiene 26 rubís. Es equivalente al ETA 2824-2 con todo lo bueno que ello implica, esencialmente que resulta muy agradable de usar, tanto a la hora de remontarlo manualmente como de ponerlo en hora.

De fábrica acredita una reserva de marcha de al menos 38 horas y una desviación media de +/- 7 segundos/día y máxima de +/- 20 spd. En Oris todos los movimientos 733 se ajustan en este caso hasta los -5/+20 segundos/día. Ante la prueba del cronocomparador he obtenido en la posición CH (esfera arriba) un desfase de 12 segundos por día con un error de beat de cero, lo cual dice mucho en favor del calibre, pero no brilla en ajuste.

Es una maquinaria fiable y solvente, en parte debido a ser muy conocida por los relojeros y ampliamente utilizada por las marcas. Es idéntico al RW4200 que vimos en el Raymond Weil Freelancer o al del Hanhart Pioneer One donde ofrecía un rendimiento mucho mejor.

Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (3,2 MB. en formato PDF).

Sensaciones

El Aquis Upcycle no es un reloj que pase desapercibido, ni para su propietario ni para aquellos que nos rodeen a corta distancia. Desde el punto de vista del que lo lleva, la esfera multicolor con patrones que se es consciente serán diferentes del de cualquier otro reloj, es algo que se ve diferente y se siente distinto. Demuestra nuestra concienciación ecológica, pero también nuestro atrevimiento y dinamismo al llevar un reloj con esta concepción de esfera.

Para los que tenemos alrededor, llama la atención, no tanto porque el colorido destaque en exceso, sino porque con sus formas de reloj acuático huye de la idea de un reloj de moda en dónde probablemente no habría sorprendido. Una forma de iniciar conversaciones implicadas con el medio ambiente que toman como excusa al reloj. Con un incremento de precio despreciable, hubiera sido genial que Oris incluyera una de las esferas PET junto a la dotación, un recuerdo que el propietario pueda tocar y experimentar por si mismo, pero que además sirva como muestra para los que participan en esas conversaciones palpen con sus dedos el upcycling.

Por lo demás, no hay diferencias respecto a las versiones normales. Un reloj que no defraudará ni a los más exigentes, con un grado de calidad de primera línea y excelentes acabados; que pese a ser un reloj de submarinismo resulta apto para cualquier propósito que necesitemos, desde estar en la piscina usando bañador, hasta asistir a una importante reunión de trabajo.

Comparado con la versión de 43,5 milímetros de diámetro que ya había probado, esta versión de 41,5 lógicamente se siente más compacta, pero también menos impactante. Tiene 48mm entre asas, así que se lleva como si fuera un reloj ligeramente más pequeño. Ideal para aquellos que valoren la comodidad.

En lo personal me cuesta renunciar al bonito efecto rayos de sol o tornasolado de las versiones clásicas, algo que en los Aquis está especialmente conseguido. Es cierto que el colorido del plástico PET tiene un efecto cautivador que se va multiplicando a medida que pasa el tiempo. Le vamos encontrando matices y mezclas cromáticas en las que antes no nos habíamos fijado. Racionalmente sé que no es así, que son patrones aleatorios, pero le voy atribuyendo ciertas semejanzas de algas y arrecifes de coral.

Conclusiones

Quedando claro que los Aquis están entre los mejores relojes de buceo actuales, no hay duda de que son una opción altamente recomendable. La variante Upcycle entra en juego para aquellos que prioricen su conciencia y también que valoren un reloj único del que jamás habrá otro exactamente igual. Con cada vez colores más variados en la relojería, una opción multicolor se me antoja casi imprescindible para los que teniendo ya varias piezas, quieren variar. Piezas que pese a no ser una serie limitada, cada una de ellas es única, lo que complica la decisión puesto que la esfera de algunas unidades puede gustarnos más que otras.

El precio de este modelo es de 2.000€, 50 euros más que la versión convencional. Es un sobreprecio diminuto que demuestra el compromiso del comprador con su entorno. En la parte negativa, es cómo si parte de las acciones de conservación y recuperación que lleva a cabo Oris corrieran a cargo de los clientes.

En cuanto a sus rivales, ninguna firma ha llegado a aplicar el reciclaje en la esfera. Los conceptos más parecidos son el Christopher Ward C60 #tide (1.150€) con el mismo calibre que el Oris pero en grado cronómetro y del que en cuanto a reciclado sólo tenemos la correa; y especialmente el Alpina Seastrong Diver Gyre (1.395€) con una caja hecha de plástico reciclado y fibra de vidrio, y una correa y packaging también de plástico reciclado. El Nixon High Tide un reloj digital de 220€ que al igual que el CW C60 es en colaboración con #tide y con sólo la caja construida parcialmente de plásticos reciclados.

Podría parecer que el Alpina sea una opción más atractiva, pero no lo veo así, porque una caja de resina va en contra del principio de durabilidad del reloj, sufrirá desgaste y por tanto habrá que cambiarla, volviendo a entrar en el juego de más consumo de energía y materias primas. Si bien me ha gustado mucho el detalle de esas correas, que creo que sería un magnífico complemento para los Aquis Upcycle que de momento, sólo se venden con armis de acero.

▲ Más ▼ Menos Concepto único con una esfera de PET

Línea diver elegante muy conseguida Calibre escaso para su precio

Ajuste del calibre

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 6 Precio 6 MEDIA 7,57

Vídeos

Si os habéis dado cuenta, anteriormente intercalaba los vídeos del canal de Youtube con el contenido textual de la reseña. Algunos me habéis comentado que eso distraía la lectura, de modo que he decidido emplazarlos en una sección propia, y que situada al final del reportaje sean lo que desde el principio consideré que tenían que ser, un complemento. Espero vuestras opiniones.

Desempaquetado/Unboxing



Vista panorámica de 360 grados.



Galería