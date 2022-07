Entrevista a Alejandro López Muñoz de AC Watches

En esta sección de javiergutierrezchamorro.com con entrevistas de relojería en español hemos estado con muchos protagonistas, pero no habíamos tratado un tema, criticado por unos, y admirado por otros. Me estoy refiriendo a la compra-venta de relojes. Para ello contamos con Alejandro López Muñoz, el máximo responsable de AC Watches quien de primera manos nos explicará sus motivaciones, y desarrollará un caso práctico de cómo podemos comprar y vender «bien».

Hola Alejandro. De mi parte y de parte de los lectores, muchas gracias por estar aquí.

Gracias a ti Javier por invitarme. Llevaba tiempo deseando estar contigo, te leo desde hace tiempo y también te veo desde la pantalla de mi casa, así que es un poco raro estar hoy en ese otro lado. Es todo un honor y estoy muy orgulloso de que hayas contado conmigo para participar. Es un tema distinto de los que sueles tratar, y alguien tiene que hablar de ello. La compra-venta es algo muy implantado en otros países, pero de lo que en España se habla poco, como si fuera un tabú.

Alejandro López Muñoz es un aficionado desde hace tiempo a la relojería. Sin embargo desde hace unos 3 años comenzaste a dedicarte a la compra-venta de relojes y desde hace un año, de manera profesional. Dicen por ahí que lo hiciste no para ganar dinero, sino como forma de poderte costear nuevas piezas para tu colección.

Fueron un cúmulo de cosas, que no todas ellas estaban planificadas. Desde siempre me gustaron los relojes, y sin conocer marcas ni nada me llamaban la atención. Sin embargo en 2019 empecé a investigar más sobre relojería, a ver reviews en Youtube, y a leer páginas como la tuya. El punto de inflexión vino cuando encontré en un cajón de mi casa un reloj de mi padre, un Radiant de cuarzo que estaba en muy mal estado y se me ocurrió restaurarlo y ponerlo en condiciones de marcha.

En ese momento me picó el gusanillo del todo, me compré un par de relojes nuevos y al tiempo de tenerlos empecé a darme cuenta que los encontraba usados más o menos al mismo precio que me habían costado a mí nuevos. Eso me hizo pensar que había mercado, así que vendí esos dos relojes perdiendo dinero e intenté comprar otros relojes al precio más barato posible para poder usarlos y que cuando llegara el momento de venderlos no perdiera dinero. Y así fue como comenzó todo, con la idea de poder vender relojes sin perder dinero, o sin perder tanto como si los hubiera adquirido nuevos.

Llegó un momento en el que fui consciente que podía estar usando un reloj durante uno o dos meses, y en ese tiempo venderlo por 50€ más de lo que yo había pagado por él. Era como si me hubieran pagado 25€ por mes que usase el reloj. Yo lo había disfrutado, y sacaba un beneficio económico que me permitía comprar otro de mayor precio, y así ir repitiendo la operación.

Tu empresa se llama AC Watches. ¿Tiene algún significado?

El nombre aunque está camuflado tiene cierta polémica. El «AC» viene de «AlexCollector» que era el nick con el que me di a conocer, no solamente en el principal foro de relojes, sino a nivel general. Como en todos los sitios en ese foro hay diferentes opiniones en cuanto a la compra-venta y la afición. A raíz de que yo compraba bastante allí empecé a hacerme conocido y muchos se molestaron porque comprase en el foro para luego vender en otro sitio a mayor precio. Me tacharon de no-aficionado, porque según ellos si yo no vendía con pérdidas es que no me gustaban los relojes, algo que a mí nunca me entró en la cabeza. Toda esta situación se fue haciendo una bola de nieve hasta que me terminaron baneando.

Me gustaba mucho ese apodo, le había cogido cariño y además había muchas personas que me conocían por él, así que a la hora de profesionalizarme y buscar un nombre opté por recuperar ese nombre y no dejar que muriera, al menos no por completo. Así que en vez de «Alex Collector», le puse sus siglas: «AC Watches». Un nombre que me recuerda como empecé y cómo fue todo.

¿Y que tal van las cosas? Tal y como está la economía, seguramente la segunda mano sea un mercado con mucho potencial al haber muchos que no pueden optar a un reloj nuevo.

La verdad es que el mercado de segunda mano ha crecido mucho en estos últimos tiempos. Se ha juntado que en estos tiempos las cosas están económicamente más difíciles, y que las marcas aumentan los precios de venta sin ninguna justificación. Eso hace que para muchos sea más difícil comprar relojes nuevos.

Lo has hablado en varios vídeos tuyos, pero todos lo pensamos. Suben los PVP, y aunque es cierto que hay inflación y los costes puede que hayan aumentado lo que se percibe es que aumenta el precio a pagar, pero no la calidad de lo que recibes.

Además es que hay mucha gente que prefiere comprar de segunda mano, no solamente modelos antiguos, sino piezas con 1, 2 o 3 meses de antigüedad que incluso están todavía en garantía, y que puedes obtener con aproximadamente un 30% de descuento. Mucho no es que no puedan pagar el precio oficial, es que no quieren y prefieren comprar de segunda muñeca.

En los últimos dos años yo he notado un gran crecimiento. Tanto en cuanto a la mayor oferta a la hora de comprar como en más interesados dispuestos a la hora de vender.

Te sigo en Instagram y Wallapop que son de tus escaparates más conocidos. Pero sé que también estás en Whatsapp. ¿Algún otro medio donde encontrarte?

Yo empecé desde cero en Wallapop con el perfil AC WATCHES L. y a día de hoy tengo más de 200 valoraciones positivas de 5 estrellas. En los dos principales foros de relojería en español también me di mucho a conocer, de hecho en el segundo aún sigo en activo, son más tolerantes.

Después de eso pasé a Instagram, una de las mejores maneras de darte a conocer de manera gratuita. Al principio usaba mi cuenta personal con 2.000 seguidores, pero se mezclaba con mi otro negocio y con mi vida personal y preferí separarlo, así que creé una nueva cuenta para AC Watches (acwatches2019) empezando también desde cero, y realmente va creciendo muy bien.

Durante 2021 me recomendaron Vinted y empecé ahí también. Llegué al punto que el 70% de la facturación venía desde esa plataforma, con la parte positiva de que permitía ventas internacionales. Hay un gran mercado en Bélgica, Francia, Italia, Portugal… De todo lo de Vinted, aproximadamente el 70% o el 80% eran de fuera de España. Hasta que poco después me cerraron la cuenta porque vendía mucho, algo que sigo sin comprender todavía hoy. Si detectan que eres un negocio o tienes una actividad profesional te avisan y luego te eliminan. Ese cierre implicó que me quedara sin mi canal principal de ventas, sin querer me había centrado tanto en Vinted que había descuidado el resto de plataformas (Wallapop, Facebook Marketplace, Instagram…).

Aprendí una lección muy importante, y es que tu negocio no puede depender de terceros y tú tienes que tener el control. Si dependes de alguien en cualquier momento te puede fallar o te puede quitar lo que te da. Es como Youtube, que si cambian el algoritmo u otros criterios al final te impacta. Se me ocurrió tener una página web propia que pudiera controlar yo y que nadie me la pudiera cerrar. Usé Shopify que en su momento era la solución más extendida, pero fue un desastre. Le dediqué un montón de esfuerzo y hasta me metí con email marketing para que la gente viera ofertas. Pero resultó que vendía en todos los sitios salvo en mi propia web, así que decidí cerrarla y en un futuro, gestionada por profesionales pues tal vez ponerla en marcha de nuevo.

Aprender de los fracasos es lo que te lleva a hacer lo que en realidad tendrías que haber hecho. En mi caso fue abrir un canal privado de Telegram. Soy consciente que no soy yo el que lo controla y que depende de Telegram, pero sí que tengo más control porque al final son contactos que están en mi agenda y si ellos cierran me los puedo llevar a otros sitio. Conforme voy conociendo gente del mundillo, compradores o vendedores, les pregunto y si les interesa les agrego a mi comunidad de Telegram que con 60 miembros me da una facturación de aproximadamente el 50% de todo lo que vendo. Lo bueno es que la cantidad de miembros es estable, al principio sube y baja, pero ahora no varía mucho, lo que significa que a esa gente les interesan los productos que tengo en venta.

Todos los días escribo algo, enseño el reloj que llevo, hago alguna oferta puntual, explico los relojes que van a ir llegándome… Muchas veces publico las ventas en Telegram antes incluso de haberlas recibido o de haberlas pagado, y por supuesto es también el primer lugar donde pongo los relojes a la venta.

Estoy probando con los directos en Instagram que de momento parece que tienen buena aceptación. Hay que ir aprendiendo de todo, buscar la hora mejor para todos, saber cómo enfocarlo… En un pico que llegamos a estar 12 personas se hicieron 2 ventas. ¡Ya quisieran muchas marcas tener ese ratio de un 20% de la audiencia comprando!

Compaginas AC Watches con otras actividades profesionales. ¿Cuánto tiempo le dedicas?

Mi familia se dedica al negocio del vino y yo soy la tercera generación. Distribuimos vino en hostelería, tenemos tienda física para particulares y también tienda online. Esa es mi actividad principal a la que le dedico el 80% o 90% de mi tiempo. AC Watches se hace con el tiempo que me sobra. Es cuestión de organizarme. Por ejemplo lo primero que hago en la oficina es poner en Telegram el reloj que llevo y hacer una oferta puntual, o si durante la noche he hecho alguna operación la anuncio, y ya me olvido de AC Watches hasta mediodía cuando llego a mi casa. Y luego por la noche y el fin de semana es cuando tengo más actividad. Te podría decir que de media le dedico unas 3 horas diarias de lunes a viernes y luego el fin de semana todo lo que puedo.

¿Cuántas piezas entran y salen de AC Watches? ¿Cuánto tiempo dirías que se tarda en comprar o vender una?

Depende mucho de los meses, y también estamos en un año atípico, porque estamos teniendo una progresión brutal, así que no puedo darte una media mensual que sea equilibrada. Cada mes subimos y subimos. Pero te puedo decir que el mes pasado que ha sido el mejor de momento, salieron unas 80 piezas; este mes llevamos unas 67.

En general tenemos una rotación muy rápida, puede que el reloj que más tarde en salir sea un mes o un mes y medio. Pero como en todo hay excepciones, puede haber una que se atasque. El único caso que he tenido ocurrió hace poco, era un G-Shock DW-004 vintage que este mes de agosto habría hecho un año desde que lo compré, ese ha sido el caso más extremo. Salió el mes pasado con un 4% de beneficio que no es mucho, pero al menos no perdí.

Siempre digo que lo más importante es el precio de compra. Por eso tengo una estrategia que sigo a rajatabla. Es básicamente que ese precio de compra a mí me dé un mínimo de 6 meses por delante de la devaluación del precio. Es decir, que si lo vendo a los 6 meses no perderé con él.

Por ejemplo en Wallapop me ha llamado la atención que les pones un precio de 1€. ¿Eso por qué?

¡Tenía! Ya no los tengo. Primero te explico por qué los tenía y luego porque ya no los tengo. Ponerlos a 1€ implica que los anuncios tienen mayor tráfico de gente que me preguntarán el precio, y que por tanto aumenta el porcentaje de éxito. Parece una tontería, pero lo tengo comprobado. El segundo motivo es que mucha gente filtra por precio, así que si pones una cifra elevada puede que tus resultados no aparezcan porque están filtrados. El tercer motivo es por intimidad, como una parte de las compras las hago en la misma plataforma, puede que alguien se convierta en comprador y vea los precios a los que los pongo. No pasa nada, y está claro que tengo que ganar algo, pero algunos no se lo toman a bien. Si lo han vendido a 100 y lo pongo a 200, no les hace gracia.

¿Por qué los he quitado? Hace una semana aproximadamente al entrar en mi perfil vi que me habían desaparecido algunos anuncios. Me puse a comprobarlo y me faltaban dos, refresqué la página y ya eran cuatro. Acto seguido me llegó un correo de Wallapop que decía que ese reloj se había borrador por tener un precio muy alto o muy bajo en relación al mercado. Todas las mañana cuando me levantaba había mucha gente que me había comprado relojes a 1€, aunque fueran TAG Heuer, Rolex o Seiko. Los compran con la intención de tenerlos a un euro. Pero luego la plataforma te pide que confirmes que lo quieres enviar y dices que no. Entonces respondes a esa persona con buena educación por qué no lo vas a enviar a 1€. Unos se lo toman bien y otros se lo toman mal. De los que se lo toman mal, alguno se encargaría de reportar los anuncios, así que cuando Wallapop ve que hay muchos reportes, ya ni te informa y se dedica a eliminar los anuncios.

Rápidamente cambié dos o tres precios y los puse normales, pero también desaparecieron. Sin embargo al segundo volvieron a aparecer y el problema estuvo resuelto, salvo que tuve que volver a subir 25 anuncios (risas).

Si yo tuviera una página web donde los vendo, y están a 1€, por ley se los tendría que vender. En caso contrario te podrían denunciar, ya que eso es legal. Sin embargo una plataforma externa que permite que una vez comprado, tu puedas cancelar esa venta porque has cambiado de opinión, no lo quieres enviar, o no se lo quieres vender a esa persona, pues no hay ningún problema. Entra dentro de los términos de uso.

¿En qué te basas para saber qué reloj te conviene comprar y a qué precio venderlo?

Principalmente es mi experiencia. En el último censo que hice había comprado unos 400 relojes, ahora deben ser ya unos 600. Con el tiempo y a medida que vas comprando vas sabiendo ya cómo está el mercado. Los relojes que pueden subir o bajar de precio… Ese tipo de cosas. Además tengo muchos contactos que se lo que quieren y lo que buscan, y eso me ayuda.

Mi éxito yo creo que es tomármelo como si fuera la bolsa de valores. Para mi todos los relojes cotizan, como si fueran acciones. Mi trabajo consiste en saber cómo va el mercado y conocer los que suben y los que bajan. Hay algunos que tras un tiempo se estancan en un precio y por tanto todos los que compres por debajo de ese precio sabes que te darán beneficio. En cambio en otros sabes que porque están descatalogados, porque en el mercado relojero hay mucha demanda, o por otros factores, se revalorizan.

La gente se equivoca cuando dice que la inversión en relojes es comprar un Rolex a PVP y venderlo en el mercado gris o en entrar en una lista de espera. No es eso, si tú estás familiarizado con el mercado, desde un Seiko 5 hasta un Rolex Submariner, porque como decía antes todos tienen su precio y cotizan, y puedes llegar a equilibrar un margen decente puedes ganar dinero con un Seiko, un Citizen o cualquier reloj valga lo que valga.

Hace unos años comprabas un Seiko SKX por 100 o 120 euros y ahora comprarlo a ese precio es como comprar un Rolex a PVP.

Yo que soy novato en esto me he dado cuenta que hay relojes que tienen tirón, son piezas o marcas que a la gente le interesan, y su venta es relativamente fácil, incluso a buen precio. Sin embargo parece que todos quieren un más de lo mismo, y las cosas más extrañas son complicadas. ¿Piensas igual? ¿Te especializas en algo concreto?

Me remito a lo de antes, no importa el reloj, lo que importa es el precio al que lo compres. Esa lección la aprendí hace tiempo, porque tú puedes dedicarte a comprar los relojes que se venden, pero eso no te garantiza el éxito. Por ejemplo si compro un reloj muy demandado, pero lo pongo más caro que el precio de mercado, nadie me lo va a comprar. En cambio sí compro un Vostok Amphibia a buen precio, y estoy por delante de la devaluación a 6 meses, cuando lo venda podré tener un beneficio decente, mayor incluso que si fuera un reloj mucho más demandado.

Sé que me sigues en Wallapop. ¿Qué mejorarías? ¿Ves algo positivo o negativo en mi perfil? ¿Cómo lo podría mejorar?

Lo que veo en primer lugar es que las fotografías son excelentes, mejor que las mías. No me extraña teniendo en cuenta del blog de dónde vienes. Pero desde mi punto de vista el principal fallo son las descripciones, demasiado cortas y centradas en decir el PVP de la pieza en cuestión. Es algo que te perjudica porque la gente no lo ve como algo positivo. Que un reloj tenga un PVP de 500€ y tú lo pongas a 300€ no te ha aporta nada, ya que el PVP no es el precio de venta real, y entonces piensan que ya de entrada les quieres engañar. Quieres comparar tu precio de venta con un PVP inflado, y eso es negativo.

Otra cosa que le veo es la uniformidad de las descripciones. No puede haber uno con un texto corto y otros largos, en unas diciendo el PVP, en otras no… Tienes que tener una simetría en todos. No sólo estás vendiendo un reloj, estás vendiendo tu perfil, tu confianza. Si observas el mío verás que todas siguen el mismo guión, aunque evidentemente las características particulares sean distintas.

Tampoco me gusta lo que dices de «con una puesta o con dos puestas». Con eso estás dando a entender que el reloj está usado por alguien que no es quien lo quiere comprar. Evidentemente es una tontería, quien compra en una plataforma de segunda mano ya sabe que el producto está usado, pero no le gusta que se lo recuerden. Es algo negativo que psicológicamente va en tu contra. Son detalles que por ensayo y error he ido aprendiendo.

¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera vender su reloj o que quisiera comprar uno? ¿Por qué recomendarías comprarlo usado en vez de nuevo?

Yo he comprado relojes nuevos para vender, pero ha sido porque he tenido la estrategia y con contactos a los que he podido acceder comprando con descuento. Pero por regla general yo compro de segunda mano, tanto relojes que tengan un día como que tengan cinco años. Prefiero comprar de segunda mano y es lo que recomiendo a los aficionados, porque la diferencia de precio comparado con el nuevo es grande. Las marcas aumentan precios constantemente, mientras que te puedes encontrar un reloj con apenas un mes y sin casi uso que te ofrece un descuento notable. De hecho incluso hay ventas de relojes usados que conservan todos sus plásticos.

Lo que yo recomendaría es centrarnos en la pieza que queremos comprar y entonces darle a seguir a todos los anuncios que lo tengan. Damos un plazo de un mes o dos, y a medida que se vayan vendiendo esos relojes intentamos que el vendedor nos diga a cuanto lo ha vendido. Una forma en que podamos hacer una media de sus precios reales. Eso nos permite saber con la mayor precisión posible si estamos comprando bien o estamos comprando mal. Fijarte en el precio del escaparate no es real, algunos hinchan los precios, otros negocian en privado, y no son los precios reales a los que luego se venden.

Otro consejo es centrar la búsqueda en relojes que no tengan ni caja ni papeles. Son piezas que por su condición te permiten apretar más al vendedor, pero que a nuestro favor en gamas medias y bajas puedes comprar las cajas por separado si las necesitas.

¿Te encuentras habitualmente problemas con vendedores o compradores? ¿De qué tipo? ¿Cómo los gestionas?

Ese es mi día a día, encontrarme de todo. Y a medida que sube el volumen de compra y venta más todavía. He tenido problemas desde el principio, a veces más graves y otras menos. Un día estuve a punto de abandonar, y desde ese día decidí escandallar el riesgo de problemas dentro de mi margen de beneficios. Una forma en que se me pagase el tiempo invertido al gestionar incidencias con vendedores y compradores.

Muchas veces me encuentro con relojes de los que has visto infinidad de vídeos y cuando lo recibes te das cuenta que tiene una raya donde no la tenía o que no se veía. En esas circunstancias nunca he devuelto un reloj ni he faltado al respeto. Simplemente cojo el problema, lo soluciono, y corto toda relación con esa persona. Si una vez reparado el reloj, veo que a nivel de negocio no me compensa, me lo quedo en mi colección o lo liquido con pérdidas.

¿Crees que vendedores y compradores son transparentes?

Hay de todo. Algunos vendedores son sinceros y muy detallados, y otros que tratan de ocultarlo. Ayer mismo vi un Seiko Monster, y cuando estaba a punto de cerrar el trato el vendedor me dijo que el anterior dueño había grabado su nombre. Yo pensé que era un grabado de joyería como haría cualquiera con su nombre o fecha de aniversario. Pero no, lo había hecho él mismo arañándolo con un punzón. ¡Era brutal!

Por eso yo en todas mis descripciones termino diciendo «Mando vídeo por Whatsapp para ver el mejor». No quiero que haya ningún tipo de duda. Si hay un problema yo lo soluciono, pero si me lo puedo evitar, pues mejor.

¿Qué es lo que has aprendido durante el proceso? ¿Qué has ido cambiando o mejorando?

El mayor aprendizaje es desarrollar la paciencia y el respeto. Muchos se han querido meter en esto como afición y aguantan dos días. Te enfrentas a gente sin educación, otros que te ofrecen 40€ por un reloj de 1000€… Muchos que te piden fotos, información y vídeos, a los que les dedicas mucho tiempo y dar buen servicio porque es tu trabajo aunque sepas que no te va a comprar nada. Tienes que estar ahí, porque quizás mañana te compre, o lo haga su primo.

En mi caso puedo hablar con 80 o 100 personas en una semana y quizás hasta me quede corto. El resultado final es cerrar tres o cuatro tratos, que son pocos, pero son tratos que sé que he cerrado bien.

¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿Y tu mayor fracaso?

Los fracasos siempre han sido afortunadamente pequeños y son los que me han llevado a donde quería llegar. Pero te diría que el error más grave que cometí fue meterme en el segmento de los relojes vintage de gama conocida: Los Seiko Bullhead, los Pogue… En aquel momento no tenía mucha idea y es un mercado muy complicado porque con el tiempo algunas piezas se han cambiado por otras aftermarket y hay que comprobar un montón de cosas. Hay gente que nada más ver una fotografía sabe si es original o no, pero necesitas tener mucho conocimiento. Finalmente los pude vender más baratos de lo que pensaba, pero al menos no perdí dinero. Así que aprendí más y decidí ver otras cosas para no pillarme los dedos.

Cuando recibes un reloj, ¿cómo lo haces? ¿Lo revisas tú? ¿Tienes alguien a tu lado que te ayuda?

Tengo gente cerca que controla mucho y a veces me puede asesorar. También un relojero aquí cerca en Murcia, Nic Sol que es de lo mejor que hay en toda la región y que aparte es servicio oficial Hamilton y Longines. Cuando veo algo raro lo suelo llevar allí, pero en general los miro yo. Como además yo suelo usar los relojes y cada día me pongo uno eso me permite ir viendo los problemas que tiene.

También es importante dar un servicio, así que si una vez vendido da algún tipo de problema que a mí me pasó desapercibido, pues lo soluciono al segundo, por encima del beneficio y de cualquier otra cosa. Tanto si se ha tenido que llevar a un relojero para cambiar aceite o para ajustar la precisión, se ha reparado y al segundo yo he abonado la reparación, sin importarme si he ganado dinero, si he perdido o si me he quedado igual. Lo importante es la satisfacción del cliente y establecer relaciones a largo plazo, a mí me sirve de poco venderte una vez yo hacerlo nunca más.

Algo que me llamó mucho la atención, y que creo que a la gente también le sorprenderá, es que has enseñado tus técnicas a algunos conocidos, y que éstos han podido conseguir el reloj que querían sin pagar nada.

A día de hoy son 3 o 4 personas a las que he enseñado y he aconsejado para que lo puedan ver de la misma forma que lo veo yo. Muchos aficionados se dedican a comprar y comprar, y entonces llega un momento que o ganas más dinero con tu trabajo, o no puedes tener más relojes y tienes que vender. Siempre hay una conclusión, muchos dicen que ellos no se dedican a la compra-venta, pero compran cuatro relojes, se gastan 2.000€ y cuando ven que tienen que para seguir comprando tienen que vender, lo hacen perdiendo dinero. ¿No es mejor comprar un reloj bien comprado, disfrutarlo, venderlo, ganarle dinero y así poder comprar mejores relojes o más cantidad?

La primera persona a quien enseñé, y la que más lejos ha llegado es Toni a quien conocí en 2020 tras venderle un Hamilton Khaki de cuarzo de 38mm. Era como cualquier otra persona, pero empezó a seguirme, empezamos a hablar por Whatsapp y le llamaba la atención la rapidez con la que yo vendía y la cantidad de relojes que compraba. Empecé a explicarle cómo lo hacía y a guiarle un poco. Él siguió comprándome relojes, y yo le ajustaba los precios. Llegó un momento que le dije que si esos relojes los vendía más caros podría disfrutarlos y sacarles partido. Después se puso por su cuenta, y poco a poco aplicando lo que le decía llegó a que en menos de 6 meses pudo comprar un Bell&Ross BR-123, una pieza que jamás hubiera podido imaginarse en tener, porque además Toni es estudiante, o sea que no tiene ingresos.

Empezó poco a poco con 100€ y fue evolucionando hasta conseguir su pieza deseada. Ahora acaba de regresar de un Erasmus en Portugal y está planeando saltar al ruedo para dedicarse de pleno a su empresa, TimeTo (we_are_timeto). Recalco que ni a Toni ni a nadie, nunca les he cobrado nada por mis consejos y que es uno de mis mejores amigos y lo considero como si fuera un hermano.

De vez en cuando le vendo al por mayor, yo tengo clientes que son así, que me compran un lote para luego poderlo vender compartiendo el beneficio conmigo.

Ya sabes que el mundo de la formación está lleno de picaresca. Pero tú dices haberlo demostrado con hechos y con conocimientos. Si te parece, vamos a desarrollar tres casos prácticos para que la gente se haga una idea. Hay tres relojes que me gustaría conseguir:

El nuevo Longines Hydroconquest con bisel cerámico de 43mm azul (L3.782.4.96.6) de 1.610€; el Seiko MarineMaster azul (SLA023) de 3.400€ de tarifa y que se podría conseguir nuevo por unos 2.800€; el Tudor Pelagos Azul (M25600TB) de 4.470€.

Pero antes de empezar. ¿Hay relojes más fáciles de conseguir que otros o es lo que uno desee?

No importa un reloj u otro, la única diferencia es el tiempo que tardes en conseguirlo y el dinero con el que tengas que empezar, pero cualquier reloj se puede conseguir valga lo que valga.

Pues empecemos. Supongamos que no quiero poner dinero de mi bolsillo, sino partir de los que ya tengo a la venta. ¿Cómo lo haría? ¿En cuánto tiempo podría conseguirlo? ¿Qué pasos habría que dar? ¿Cuánto tiempo debería invertir? ¿Si lo quisiera hacer poniendo dinero, cuánto debería poner?

Te lo voy a desarrollar con el Hydroconquest, pero con tres escenarios en base a tu perfil de Wallapop.

Si los relojes te los han regalado, lo que yo haría sería ajustar el precio al máximo para venderlos rápido y conseguir el capital. Si son comprados de segunda muñeca, les ajustaría el precio para ganar un 5% por cada reloj. Finalmente si los has comprado nuevos, pues vas a tener que sufrir perdiendo dinero. Lo que yo haría sería sacrificar uno vendiéndolo barato y así poder empezar. La cuestión que resume todo es que no importa de dónde partas ni con cuánto dinero, lo importante es empezar.

Con tu perfil veo muy factible conseguir 500€. Lo dividiría en 2 grupos, el primero, 250€, enfocado a relojes chinos con calibre Seiko (Pagani Design, Invicta y Steeldive). Pero valdría cualquier reloj chino que no fuera difícil de mirar ni muy raro. Cumplirás la regla independientemente de lo que pidan por ellos y de que estén perfectos, el nunca pagar más de 45€ por cada uno. Habrá gente que no aceptará, pero si hablas con 200, estoy aquí de testigo para decirte que 10 o 20 te lo venderán de buen rollo y sin ponerte trabas. El precio mínimo de venta debe ser de 75€ y medio de 85€. En marcas como Steeldive que se perciben de mayor calidad podemos aumentar un poco el precio de venta hasta los 100€. Lo importante es comprarlos a 45€, no a 50€ o a 60€, aunque te parezcan baratos. Aquí el margen tiene que ser sobre el 50% para capitalizarnos rápido.

Muchos me dicen que no tiene sentido, que si ese reloj nuevo está en Aliexpress a 90€, nadie lo va a comprar usado a 75€ u 85€. Pero esa unidad es una unidad que está probada y que se sabe que está bien, le puedes mandar infinidad de vídeos al comprador mostrando cualquier detalle de esa unidad en concreto, no tienes que esperar un mes para que te llegue, y el valor añadido de comprar con reputación. Hay gente que prefiere comprarme a mi más caro que nuevo más barato, porque me conocen, saben que soy yo, y doy buen servicio.

El segundo grupo de los Seiko 5 militar, el pequeño que son los SNK80, y los grandes SNZGxx. Cumpliremos la regla de no pagar más de 50€ por el pequeño y no más de 100€ por el grande. Es importante buscarlas sin caja ni papeles, para así poder tener más éxito. A la hora de vender nos van a pagar casi lo mismo con caja que sin ella. Entonces vendemos el pequeño a un mínimo de 85€ y un objetivo de 100€, que incluso se puede vender por más, yo lo he hecho. Para el grande el mínimo son 140€, y el objetivo 160€, algo que es viable porque he hecho mucho. No importa mucho que sean J o K. A veces he comprado J más baratos que los K, aunque el precio de venta puede que sea algo más alto en los J, pero sin exagerar. Claro que podemos usar el K como argumento para apretar, aunque no va a influir mucho.

Así que con los 250€ tendrías 5 o 6 piezas en el grupo de los chinos y unos 3 de Seikos militares. Con esto deberíamos haber ganado unos 200€ en los chinos y 140€ en los militares, o sea 340€, que sumados a los 500€ del capital inicial ya son 840€. Aquí está el dilema de si quieres el Hydroconquest nuevo o usado. Si yo tuviera que elegir iría a por el de segunda mano e intentaría aplicar lo mismo. Lo intentamos comprar a 700€ que mucha gente dirá que es imposible, y yo he tenido dos sin pagar más de ese dinero, uno sin caja ni nada y el otro con caja, papeles y garantía. Si tu obsesión es ese reloj, cada día tienes que entrar y machacar. Calculo que en tres meses, sin ser conocido y sin redes sociales deberías tener el capital para poderlo comprar. Si lo quieres nuevo, tienes que estar dispuesto a pagar los 1.610€ en la tienda, y ser consciente que cuando le quites las pegatinas valdrá 800€.

Entonces podrías disfrutar ese Longines que te ha costado 700€ durante uno o dos meses mientras no se vende. Si quieres tenerlo más tiempo simplemente le subes el precio, y así tendrás dos meses más. Finalmente hacer una venta rápida a 950€ que no es algo que sea difícil. Terminarías ganando 250€ de beneficio y ya con un capital muy importante para poderlo dividir y seguir funcionando y creciendo.

¿Qué evolución te gustaría seguir? ¿Te ves todo tu vida en la compra-venta?

Yo siempre digo que nací comprando y vendiendo. He tenido negocios de electrodomésticos, he comprado y vendido móviles, igual que en los relojes, y en la empresa familiar compro y vendo vino. Así que la compra-venta va a ser para siempre. Quiero enfocarme en el negocio de los relojes, que se convierta en una empresa online de éxito que facture mucho más y que crezca. Algunos me preguntan si terminaré teniendo una tienda física. Les respondo que no quiero una tienda al uso con un escaparate, un dependiente o una dependienta… No quiero eso, lo que me gustaría es una exposición y un lugar privado con cita previa donde yo personalmente me siente contigo, y te deje probar los relojes que te gusten, te asesoro, te ajusto el brazalete, etcétera.

¿Es cierto que tienes en mente plasmar toda esta experiencia en un libro?

Es cierto que hace como un año empecé ese libro formativo. Pero no llevo ni el 10% escrito, no tengo claro cómo enfocarlo y ni siquiera estoy seguro de que sea un libro o una formación virtual con vídeos e interactividad como las que se hacen ahora. Tengo claro que lo voy a hacer, y no será la típica academia vendehúmos. Va a estar enfocado a la gente que empieza de cero, a la relojería, sus marcas, sus modelos, sobre negociación y compra-venta, … Una visión global de los relojes.

Tengo muchas ideas en la cabeza, pero tengo claro que lo quiero hacer bien. De momento me falta el tiempo y la capacidad que considero que no tengo, de plasmarlo como yo quiero. Cuando vea que estoy preparado para transmitir todo lo que yo sé, en la manera en que creo que debe hacerse, entonces lo haré.

Ahora mismo podría lanzar un curso con cuatro tonterías, de los vendehúmos que te decía. Sabría cómo hacerlo para que tuviera éxito y para ganar dinero. Pero no es el camino que quiero seguir.

¿Sigues con esa forma de pensar? La de estar en AC Watches para conseguir los relojes que te gustan? ¿Qué reloj llevas ahora puesto? ¿Qué reloj te gustaría conseguir o cuál es tu siguiente pieza?

Es complicado. Siempre hago una comparación con los coches. Imagínate que te encantan y te dedicas a la compra-venta. Al principio tu objetivo es poder llegar a tener un Ferrari para venderlo. Pero llega un punto en que creces, y en tu exposición hay un Ferrari, un Lamborghini, un Bentley y un Rolls Royce. Si me preguntas que quiero conseguir después de eso, no sabría que decirte. Mientras no se venden, cualquier día tengo la posibilidad de conducir alguno de ellos, así que no hay ninguna ambición que me motive.

No es el sueño de conseguir un Rolex Submariner. Lo cual no quita que si consigo uno a precio por encima de la devaluación que te explicaba, entonces lo compraré y como no se venderá de un día para otro lo disfrutaré, y le sacaré un beneficio. Ese será mi camino.

Claro, tengo relojes en mi colección personal. Los relojes que se quedan conmigo es porque tienen algo especial más allá del reloj en sí. A veces es un regalo, o una historia. Este reloj viene de un problema que tuve con un vendedor. Era de mis principales proveedores y le había comprado relojes de gama alta. Un día hicimos un trato con este Seiko que venía sin correa, así que escogí una de las que tenía disponibles. Cuando lo recibí me di cuenta que la correa no entraba entre las asas y no se podía poner. No era de su medida, aunque la foto estaba cuadrada para que pareciera que sí encajaba. Eso fue lo de menos porque el reloj estaba muerto: no andaba, no cargaba, ¡nada! Me enfadé, pero apliqué lo que decía antes: solucioné yo el problema y corté la relación con ese proveedor. Él perdió mucho más que yo, porque yo le compraba mucho. La reparación del reloj implicó cambiar la maquinaria entera, pulirlo, y le pedí a Straps Zero una correa artesanal a medida. Había invertido tanto tiempo y dinero en el reloj que opté por quedármelo. Sinceramente era imposible sacarle beneficio, y como no tenía ningún Seiko vintage, pues lo adopté.

Sé que a lo largo de todo este tiempo, incluso antes de que empezaras con AC Watches, se te ha criticado y admirado por igual. Parece que en España la compra-venta es algo que está mal visto, jugamos a esa doble moral en la que queremos comprar lo más barato posible y vender lo más caro, pero que cuando lo hacen otros nos molestan.

Yo cuando me levanto por la mañana me voy a mi jacuzzi, y ahí decido si cogeré el Ferrari o el Lamborghini (Risas).

A mí la frase que más me sorprendió es la de que si no pierdo dinero, es que entonces no soy un aficionado. Me la han dicho en tres o cuatro ocasiones, y son cosas independientes. Aficionado es que te gusten los relojes, yo los uso y los disfruto, pero eso no significa que intente ganarles dinero.

Creo que hay mucha hipocresía, generalmente en este país y particularmente en este sector de la relojería. Me dicen que al vender un reloj hay que sufrir y perder dinero sí o sí. Esas personas luego me las he ido encontrando en diferentes grupos de compraventa de Whatsapp o de Telegram o he descubierto que ellos también lo han vendido a mayor precio. Por eso me gustaría ver a esos críticos que en su día compraron un Seiko SKX a 120€, que ahora lo vendieran a 90€, perdiendo dinero para ayudar a otro aficionado. Y resulta que los ves a 200€ o 300€.

Cuando me ven a mi comprar y vender un reloj se imaginan que yo compro a un precio y al segundo estoy vendiéndolo más caro. No ven todo el trabajo que hay detrás, sólo el tiempo que inviertes para la compra, la documentación, el aprendizaje, el transporte, el empaquetado, … Son un montón de cosas que te van comiendo y que te impiden vender un reloj sin apenas ganancia, porque tienes muchos gastos que cubrir.

Hay un régimen fiscal para la compra-venta de relojes, no me refiero a tu caso que eres autónomo y seguro que lo cumples, me refiero a los particulares, una venta está tipada como una ganancia patrimonial y por lo tanto debe declararse. Pero la novedad es que parece que va a incidir en las compras, donde se aplica el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿Qué te parece esta medida? ¿Crees que esto frenará la compra-venta o dejará de hacerla interesante?

Sinceramente no creo que la compra-venta disminuya, al contrario. El tema de impuestos y llevarlo más controlado afectará sobre todo a los profesionales que mueven muchas piezas, y especialmente si son de alta gama, de 3.000€ para arriba. Pero un particular que lo haga a menor escala y puntualmente trabaje relojes de 100€ a 300€. Piensa que la mayoría de transacciones en Wallapop son de esos importes, y como mucho una al mes. No creo que vaya a bajar ni que la gente vaya a complicarse por vender un reloj de 100€.

No me considero el mejor en esto, pero sí que veo mi crecimiento. Así que entiendo que se debe a que crece el mercado y el sector y que todos estarán notando lo mismo. Por tanto lejos de ir a menos es una actividad que constato que va a más. Gente que conocía que eran particulares, ahora mucho se han convertido en profesionales. Los perfiles favoritos que sigo en Wallapop veo que crecen y tienen más relojes.

Es un problema que tenemos aquí. Si vas a Estados Unidos o a Reino Unido, allí tienen esa cultura comercial. No ponen problemas en que hagas lo que quieras hacer. Los que no lo han sufrido no saben la cantidad de cosas que hay que hacer para montar una empresa. Muchos canales de Youtube se enfocan en cosas que yo hago, en analizar el mercado de los relojes, su evolución, examinar diferentes modelos…

Yo no tengo más preguntas. ¿Hay algo más que te gustaría añadir?

Claro, me gustaría que enseñáramos el reloj que llevamos.

Yo llevo un Harhart Pioneer One. Cada uno tiene su evolución y a mi suelen gustarme esos relojes menos habituales que no lleva todo el mundo, pero manteniendo su historia y calidad. Y tú, ¿cuál llevas?

Llevo uno de los pocos que hay en mi colección personal. Este mes he vendido tres o cuatro iguales, pero este lo compré nuevo. Es un Seiko Tortuga PADI que compré cuando falleció mi abuela el año pasado por estas fechas. Ella dejó muy poco dinero en su cuenta y en vez de repartirlo a mi madre se le ocurrió que tanto mi hermano como yo y mis dos tíos, compráramos cuatro relojes que nos sirvieran para recordarla, porque es como si los hubiera comprado ella.

Había tenido el Tortuga PADI muchas veces, pero este claro, es especial. Lo elegí porque cuando empecé para comprar y vender sin que me costara dinero mi objetivo era llegar a un Seiko Tortuga, el que fuera. Lo conseguí mucho antes de lo que esperaba, fue el Save the Ocean Black. De manera que este reloj concentraba ser el primer reloj que conseguí con AC Watches y el recuerdo de mi abuela.

Muchas gracias Alejandro por tu tiempo. Espero que haya resultado muy interesante

De nada Javier. Gracias a ti porque estoy muy contento. Llevo años viéndote en el blog y este último año siguiendo tu canal de Youtube y cómo te decía me ha encantado.

Galería

Vídeos