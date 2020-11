Radiant Dax (y la historia de Radiant)

Tras la review del René Mouris Cygnus retomamos las reseñas a los protagonistas de las marcas de relojeras españolas, hoy probando un Radiant. Y es que aunque mi favorito era el Radiant Empire, al final me animé al homenaje vintage que supone el Radiant Dax. Un reloj de precio muy asequible y que estéticamente es diferente a los que solemos ver en marcas de moda de esos precios.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable. 47mm de diámetro sin contar la corona. Corona A presión de acero Esfera Azul Bisel Fijo de aluminio Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Cuarzo Complicaciones Parada de segundero Prestaciones N/D Origen España Garantía 2 años PVP 59€ Distribuidor Radiant (Grupo Cadarso – Geresa)

Presentación

El packaging de los relojes Radiant es sencillo y minimalista. Una caja de cartón blanca con impresiones en negro, en donde me gusta mucho el claim «Desde 1948».







Retirando la cubierta nos encontramos ya con el reloj en si mismo, apoyado sobre una almohadilla de color negro que contrasta con la caja.







La dotación es la que cabría esperar, un manual de instrucciones impreso, que aunque es genérico para todos los modelos analógicos de la marca, incluyendo los sólo hora, multifunción y cronógrafos, cubre los aspectos esenciales. Algo que me gusta es que también se pueden descargar en formato electrónico, pudiendo conservar todo el packaging del reloj, y disponiendo del PDF para consultarlo si nos hace falta. Os podéis hacer una idea aquí (3,7 MB. en formato PDF).







Introducción

Corría el año 1948 cuando Antonio Cadarso, por aquella época un comerciante de correas de reloj, conocidos como viajantes se ponía en contacto con la Sociedad Heloisa S.A de Granjes en Suiza. Los propietarios de la marca Radiant. Decide importarla a España en una época en donde los relojes de calidad a precio asequible eran casi un imposible. Fue por tanto la primera de lo que luego sería el conglomerado Grupo Cadarso. Cadarso se instaló en Logroño, para poco después mudarse a la ciudad actual de Radiant, Barcelona por donde pasó por varias ubicaciones, cosechando cada vez más éxito. Algo que culmina en 1973 con la apertura de una delegación en Madrid.

El nombre de Cadarso fue ganando reputación en el sector manteniendo buenas relaciones con la industria relojera internacional. Eso le llevó a fundar INTERSA (Internacional de relojería S.A.) convirtiéndose en distribuidor en exclusiva de Longines, y después de Seiko, un marca que aún se mantiene.







Al año siguiente, en 1974, aparece GERESA (General de relojería S.A.) que se convierte en el distribuidor de Seiko, dejando para INTERSA marcas de lujo que van agregándose al catálogo: IWC, Zenith. En la mente de muchos quedará aún el legendario Tiburón y la submarca Blumar. Durante la década de 1990 llegó la que considero que es la época dorada de Radiant. Y después en la del 2010, tocó un reenfoque para adaptarse a los tiempos. Entonces disminuyeron precios y se centraron en los relojes de moda con diseños más frescos.







En la actualidad Grupo Cardarso, que sigue siendo una empresa familiar, ahora en manos de la tercera generación, está dividida en dos partes, la hotelera, y la relojera.







Pero sigamos con el Dax, un reloj que han catalogado dentro de su gama Sport, y que por sus reminiscencias setenteras yo englobaría en la más clásica Tradition.







Probablemente la mayoría de clientes que adquieran el Dax lo harán atraídos por la tendencia de moda en cuanto a lo retro, desconociendo por completo que hay ciertos indicios y detalles que hacen alusión a la historia de la marca. La esfera con un discreto «Dynamic», homenajea discretamente a los Radiant Dynamic suizos de la década de 1970, y sus lineas están adaptadas de ellos.













Los precios varían poco, van de los 59€ en las versiones tres agujas, hasta los 69€ de los multifunción:

– Dax 47mm Blue Dial Silver SS Band (RA494201): 3 agujas, esfera azul y brazalete de acero.

– Dax 47mm Black Dial Silver SS Band (RA494202): 3 agujas, esfera negra y brazalete de acero.

– Dax 47mm Blue Dial Blue Sili Strap (RA494701): Multifunción, esfera azul y correa de silicona azul.

– Dax 47mm Black Dial Black Sili Strap (RA494702): Multifunción, esfera negra y correa de silicona negra.







No sería justo evaluar un reloj así con los criterios de un Rolex de decenas de miles de euros.

Diseño y construcción

Con 38mm de diámetro, los Dynamic de antaño eran relojes de gran tamaño para la época. El Dax ha mantenido esa idea, creciendo a un diámetro que también resulte voluminoso actualmente. Nada menos que 47mm sin contar la corona (50mm incluyéndola). Según he podido medir, el grosor es de 10mm, bastante para un reloj de cuarzo, lo que le da un aspecto masivo. La caja es de acero inoxidable, y va cepillada en mate. Así no se notan las imperfecciones que pueda tener la fabricación, y se hace más duradero en cuanto a rayones accidentales. No se indica el peso del conjunto que según mis mediciones ha sido de 151g. Es elevado lo que da una idea de la solidez del reloj, algo poco habitual en esta gama de precios.







La corona va firmada con el logotipo de Radiant. Lleva un anillo de color naranja, pero es decorativo, puesto que su mecanismo de apertura es en realidad a presión. No hace falta nada más para garantizar una estanqueidad al agua de 50M o 5 ATM.







La esfera es de color azul marino, pero con una base que parece tejida y que le da un aire retro-racing. Queda harmoniosa con el bisel externo, que es fijo y presumiblemente de aluminio tintado en el mismo tono. El interno es blanco, de grandes dimensiones y muestra la escala minutera impresa en negro.







Las manecillas son de tipo lápiz con contornos plateados brillantes. La segundera es de color naranja, queda estupenda y explica porqué el anillo en la corona del mismo color.







En relojes de moda de precios similares o incluso más caros, las manecillas parecen ser luminescentes, pero no lo son. En el Radiant Dax tenemos lumen de verdad, y va aplicado a los índices y a las agujas. No sabemos de qué compuesto se trata, pero es bastante bueno y duradero.







El cristal parece ser mineral. Es plano aunque refleja bastante la luz, quizás sea de tipo silicato.







La trasera es de acero inoxidable pulida. Va roscada algo que nos va a garantizar que el reloj dure muchos años tras tenerlo que ir abriendo y cerrando para cambiarle la pila.







El brazalete es de acero inoxidable. Macizo salvo por los endlinks y el cierre que son prensados. Tiene 22mm de ancho a las asas. Su calidad es más bien normal, pero va firmada, tiene pulsadores de apertura y cierre de seguridad.







Movimiento

No se indica el tipo de módulo que han montado. Por sensaciones la maquinaria podría ser un cuarzo genérico chino, igual que también un Miyota 2035 (Citizen) o quizás un TMI PC21 (Seiko). A la hora de ajustar la hora su tacto es algo impreciso, aunque una vez hecho, funciona muy bien. Hay que recalcar que no se trata de un módulo con fechador que ha quedado cubierto por la esfera, sino que es uno sin fechador, así que no hay posición fantasma en la corona. La primera posición es la cerrada, y tirando de ella accedemos a la segunda para ajustar la hora. Como en la mayoría de cuarzos actuales ofrece parada de segundero que sirve también como modo de ahorro de energía.







Sensaciones

Me encanta su estética. Ese homenaje a los Dynamic de la marca lo hace muy atractivo e interesante. Como aficionado a la relojería tradicional, me quedo con la espinita de un diseño tipo Dax/Dynamic y maquinaria automática, pero manteniendo un precio contenido como es el caso de este reloj. Algo parecido a lo que hizo Thermidor con su Elegant Automatic.







Es un reloj que se lleva grande en la muñeca, que destaca, y que en la distancia parece mucho más caro de lo que es. La esfera está llena de detalles y su construcción se ve duradera. Los acabados vistos de cerca son lo que podríamos esperar de un reloj asequible.







Conclusiones

Un reloj muy aparente y que por lo que cuesta nos ofrece mucho. Más aún si tenemos en cuenta que en algunos comercios online como Amazon podemos conseguirlo por 21€. Es un precio de reloj chino, con todas las garantías de una marca con sede en España y que además cuenta con una reputada historia desde 1948.







▲ Más ▼ Menos Homenaje a los Dynamic

Precio muy ajustado Maquinaria poco agradable

Acabados del cierre