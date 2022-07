Un reloj especial

En la relojería cada uno tiene sus gustos, y para hacerlo más complicado, o si se quiere más divertido, éstos evolucionan con el paso del tiempo y con las experiencias. Es raro que un reloj que nos encantaba en su momento años después siga estando entre nuestros favoritos, pero a cambio, aquella pieza especial seguirá teniendo un importante valor sentimental para nosotros.

Al igual que en la mayoría de casos, un reloj me tiene que gustar, tiene que entrar por la vista. Ya sea porque me parece bonito, o porque sin serlo tanto lo veo diferente. Además tiene que tener un calibre que me guste, y esto es un poco irracional, pero me cansan los NH35, por más que alguno de ellos sea tremendamente preciso. Evidentemente tiene que ser cómodo, ahí tiene algo que ver el diseño, pero mucho más su correa, de manera que siempre es algo que tiene arreglo, porque casi siempre le podemos poner otra correa.

Yo soy además de ir un poco contracorriente, y los Seiko, Tissot y similares me cansan ya un poco. Aunque tengan diseños diferentes es a fin de cuentas lo que casi cualquiera lleva en su muñeca. Así que prefiero ir al revés, llevar un digital, o un reloj de una marca de aquí, o una marca casi desconocida. Y esto último llevado al extremo, es lo que me pasó con la En la review del Tandorio 62MAS, un reloj completamente estéril, sin ninguna marca reconocible en su esfera.

El diseño Seiko 62MAS es legendario, un pedazo de historia relojera. Algo revolucionario, bien conseguido y digno de recordar. Probablemente algo que muchos aficionados a la relojería conozcan, pero que para mi, pierde gracia cuando pone «Seiko» en el dial. Claro que si encontrara el modelo original en buen estado y a buen precio, lo tendría, una cosa no quita la otra, pero es que ahora entramos en el precio. Yo soy de los que le da importancia al precio, que me siento bien llevando un reloj que ofrece mucho habiendo pagado poco. No me malinterpretéis, no me vale cualquier cosa, pero tengo la capacidad de poder valorar en su justa medida incluso a un humilde Tevise.

Con el Tandorio se juntaron muchas cosas buenas. El diseño de Seiko muy bien reinterpretado, un calibre prometedor y que funciona muy bien, unos materiales de primera línea, unos acabados más que aceptables, … Aunque también el nubarrón de esos controles de calidad inexistentes en los que parece que apostar por la industria china sea una lotería. Sea como fuere, todo acabó bastante bien, y se dio la circunstancia que pocos días después recibía el prototipo del Christopher Ward C65 Aquitaine, un reloj que también dio problemas, y que por casualidad, ambos relojes coincidieron sobre la misma mesa.

El C. Ward, un reloj de lujo a precios razonables. El Tandorio una marca china de la que pocos han oído hablar. Entre uno y otro, 15 veces de diferencia de precio, o lo que es lo mismo, casi 1.400€ más costaba uno que el otro. En cambio los dos tienen una inspiración vintage, los dos ofrecen una elevada resistencia al agua, y los dos pertenecen a marcas selectas en el sentido de que no son del reconocimiento de la mayoría.

Según como se mire, el C65 Aquitaine y el 62MAS son relojes completamente diferentes, pero a medida que los vamos viendo juntos nos damos cuenta de que realmente son muy similares. Evidentemente el Tandorio nunca superará al Ward en refinamiento, en precisión o en precio. Pero es que es justamente ese precio asequible el que me hace pensar que es un producto que vale la pena, que quien hoy en día no tiene un reloj mecánico es porque no lo quiere, no porque no pueda pagarlo.

Aquí podemos entrar a discutir cómo ha sido el proceso de fabricación asiático, y hasta que punto es sostenible, humano o justo. No puedo evitar imaginarme a un jovencito de Shenzhen, con el cigarrillo en la comisura de los labios, cobrando cuatro chavos y trabajando 15 horas al día en unas instalaciones deplorables. Por el contrario, visualizo a un señor de 30 o 40 años, con mucha experiencia, en unos bonitos talleres de Londres rodeado de maderas nobles. Soy consciente que en realidad la fábrica donde se ensamblan los Chistopher Ward está en Suiza, y que hay algunas fábricas chinas que tienen una tecnología y unos avances que ya quisiéramos tener aquí. Aunque la balanza de la explotación se incline, y con diferencia hacia Asia, las cosas no siempre son blancas y negras.

Lo que queda es un reloj que me gusta, que es muy diferente, que no va predicando la marca a la que pertenece, y que además tiene un movimiento que cada vez me gusta más. Son de ese tipo de cosas que pocos hablan, pero que demuestran que para sentirte bien no necesitas gastarte 1.000€, aunque, qué duda cabe, si lo hicieras probablemente también lo serías.