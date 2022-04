Un reloj con el paso de los años: Orient M-Force 2011

El Orient M-Force EL03002M no fue el primer reloj que compré, ni tampoco el primer mecánico, pero sí que fue el primer reloj de cierto precio que recuerdo que me enamoró. Tanto es así que aunque el EL03002M fue presentado en Japón en 2011, yo no lo adquirí hasta 2014.

Los Orient M-Force han siempre han sido de los pocos diseños de la marca que no gustan a todo el mundo. Es un poco como el Seiko Monster, que o te enamora o se odia. En mi caso fue más bien lo primero, tanto es así que con posterioridad me hice también con su restyling de 2013, el Air Diver en amarillo, algo que ya expliqué en dos relojes con cosas en común.

En todos estos años, el M-Force ha sido una pieza que me he puesto con cierta regularidad. Es cierto que con tantos relojes para elegir no todos pueden abandonar sus cajas con frecuencia, pero sí que es cierto que este Orient es de los pocos privilegiados que lo ha conseguido.

Comprado en una tienda que por aquel entonces era el líder europeo de distribución de Orient, y que hoy en día es uno más de entre tantos, ya da una idea de cómo ha cambiado el mundo desde entonces. En contraste, el reloj, inmutable, sigue en perfectas condiciones y exceptuando el desgaste por el uso, más o menos igual que estaba en su momento.

Me llama la atención como a priori, aposté que sería un reloj que me acompañaría toda la vida, una pieza atemporal que no se vería anticuada. En parte me equivocaba, porque si bien sus enormes dimensiones para la época fueron una avanzadilla a su tiempo, y ahora no parece un reloj gigantesco, algunas de sus soluciones manifiestan el cambio de tendencia y por tanto el paso del tiempo. Unos índices y unas manecillas demasiado delgadas para lo que vemos en relojes de buceo actuales, pero que al mismo tiempo muestran un contraste de lectura superior a su heredero el Orient Triton gracias a sus contornos en negro.

El novedoso y preciso calibre 40N5A en aquel momento, ahora se ha ido extendiendo a diferentes modelos de Orient y Orient Star; un nuevo argumento en pro de la vigencia de este modelo y de lo avanzado que era en su época. Si no estoy equivocado ese movimiento se solamente un año antes del M-Force 2011, en 2010, con los Pro Saturation Diver de segunda generación, el EL02001M un relojazo pero a precio prohibitivo.

La esfera naranja, de nuevo algo que apenas se había extendido en la década de 2010, hoy es más fácil de encontrar en multitud de marcas, haciendo que este EL03002M siga pareciendo actual.

Incluso en lo referente a lume donde en general Orient estaba por detrás de Seiko y que desde hace un par de años se ha ido resolviendo al compartir ambas marcas el Lumibrite, este reloj con sus características diver está a la altura.

Se dice que el buen diseño es aquel que no pasa de moda, aunque en su momento no estemos seguros es algo que sólo confirma el futuro. Para mí este M-Force, es un gran diseño.