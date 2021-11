Logros de Casio que quizás no conocías

Aunque no seas un gran conocedor de historia relojera sabrás que el primer reloj de pulsera para hombre fue el Breguet 2639 de 1810, que el primer reloj impermeable fue el Rolex Oyster de 1926, o que el primer reloj de buceo fue el Omega Marine de 1932. También sabrás que el primer reloj en llegar a la Luna fue un Omega Speedmaster en 1969. Casualmente todas ellas marcas de lujo que efectivamente se han hinchado a bombardearnos con toda esa información de manera que sea algo que todos sepamos.

En el otro extremo tenemos los relojes de precio asequible, abanderados por una marca como Casio que bien porque no les interesa promocionar estos modelos, o bien porque no saben cómo hacerlo, apenas transciende información sobre sus logros. Que yo sepa el único acontecimiento más o menos arraigado entre los aficionados es que Casio inventó los relojes resistentes a los golpes, entre otras cosas en 1983.

Hace casi dos años escribía Cuando los militares pasaron de llevar relojes de lujo a llevar Casio en donde pudisteis leer como esta modesta marca japonesa en la época logró destronar a los protagonistas del lujo. Hoy seguiremos en esa línea, pero enumerando algunos hitos de Casio que quizás no sabías.

Fijaros en lo absurdo del planteamiento, porque Casio tenía una página específica con sus innovaciones y que inclusive se ofrecía traducida al español, pero que fue abandonada hasta desaparecer en 2017. No obstante, gracias al Internet Archive aún se puede consultar, pero os pego una imagen para que podáis haceros a la idea.

Como veis, los acontecimientos que comienzan en 1974 y terminan en 2014 abarcan diferentes grados de relevancia. Algunos corresponden a hitos propios de Casio, pero otros tienen alcance global superando a todas las marcas. Por mencionar algunos, el invento de G-Shock en 1983; o el primer reloj con reproductor de MP3, o con cámara digital en 2000.

Casio F-91W. El reloj convencional más vendido del mundo

Del humilde Casio F-91W presentado en el año 1989 se estima que se han vendido más de 100 millones de unidades. Como mencionaba, ni si quiera a Casio le interesa proporcionar cifras concretas, así que son puras conjeturas basadas en un ritmo de producción entorno a los 3 millones de relojes al año. Todo un logro en cuanto a relojes convencionales porque en lo que a smartwatches se refiere Apple igualaba esa cifra este mismo 2021, habiéndose producido esos mismos 100 millones de relojes desde que se lanzara su Apple Watch en 2015.

Casio F-84W. Uno de los relojes más antiguos aún en venta

En el mercado relojero hay multitud de guardatiempos a la venta que son herederos de unos antiquísimos predecesores. El Cartier Santos de 1906; el Cartier Tank de 1919; el Longines Lindbergh Hour Angle de 1927; el Jaeger-LeCoultre Reverso de 1931; el Oyster Perpetual de 1931; o el Patek Philippe Calatrava de 1932. Sin embargo ¿cómo de similares son esos relojes comparados con los que ahora están en venta? Porque diría que salvo la denominación y su semejanza estética poco tienen que ver los antiguos con los actuales, porque para empezar ni siquiera es igual el calibre, tampoco sus materiales ni muchas veces sus dimensiones.

Volviendo a Casio, aún hay muchos que piensan que los modelos más antiguos son los CA-53W de 1987 o los W-59 de 1989 (otras fuentes hablan de 1982). Tampoco lo es el exitoso MQ-24 que salió en 1987.

Se lleva la palma un modelo presentado en 1985, el Casio F-84W que aún se vende en el mercado japonés. Son 36 años entre nosotros, y aunque ha habido ciertos cambios como sustituir el cristal mineral por uno de resina o cambiar el módulo 587 por el 593, son equivalentes y a nivel de tamaño y dimensiones exactamente iguales.

Casio DW-5600. El reloj más usado en el espacio

De entre los tres relojes que la NASA ha homologado para viajar al espacio, el Omega Speedmaster X-33, el Timex Ironman Data-Link, y el Casio G-Shock DW-5600C, a juzgar por la documentación gráfica que se posee, es indiscutible que el Casio DW-5600E ha sido el más usado.

No me extenderé demasiado en este aspecto porque hay muchas páginas de aficionados que lo explican al detalle, no así webs de Casio.

Una de las marcas con más presencia en cine y televisión

Hamilton mencionaba haber aparecido más de en 700 películas y series de televisión a lo largo de la historia, un tradicional apoyo que desde que comenzó la industria cinematográfica la marca vio como algo útil. Si nos referimos a las webs de watch placement más populares encontraremos que según Watches in Movies Hamilton aparece 90 veces, Casio lo hace en 190 ocasiones, mientras que Rolex lo hace en 300. Al mismo tiempo Watch ID inventaria 20 apariciones de Hamilton, otras 20 de Rolex, pero 100 de Casio.

Ante esos datos no puedo concluir que Casio sea la marca con mayor presencia en la pequeña y gran pantalla, pero sí que intuyo que es la que más apariciones contabiliza sin haber tenido que pagar por ellas. Sencillamente porque el equipo de rodaje consideró que ese asequible reloj Casio era lo que más conjugaba con el personaje.

Algunos hitos que no quiero al menos dejar de mencionar son el primer reloj completamente de resina, el primer reloj con horario mundial, el primer reloj digital con calendario perpetuo (47CS-23 Calendar 200), los primeros relojes con GPS incorporado, las primeras cámaras digitales con pantalla, …