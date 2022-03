Galería de relojes de los lectores (18)

Ya marzo, y como es tradición, nueva galería de los lectores. Desde aquí doy la bienvenida a los nuevos participantes: Telesforo y Roberto Fernández, de los que estaré encantado de recibir más fotografías de sus piezas.

No quiero dejar de lado a los regulares que desde el primer día apoyaron esta sección compartiendo sus relojes. Piezas que son difíciles de ver en otros lugares y que ya solamente por eso resultan atractivas y valiosas. ¡Más de 40 fotografías para el deleite de cualquier aficionado!

Un relojista

Sturmanskie STW1306G5, un reloj homenaje al que supuestamente llevó Yuri Gagarin en su viaje alrededor de la Tierra. Ocurrió un 12 de abril de 1961 y fue la primera vez que el hombre iba al espacio.

Se trata de un reloj económico con un movimiento de cuarzo Miyota y correa de símil de piel. No obstante, es un reloj muy conseguido. La correa es cómoda y en ella van grabados a rayo láser motivos que conmemoran este viaje, al igual que en la hebilla y la tapa trasera. El lumen de las agujas, sin ser una maravilla no luce del todo mal dado que la superficie en la que se ha aplicado es grande.

Si no estoy mal informado, Sturmanskie ya no fabrica este modelo de cuarzo en concreto. Ahora vende este reloj con equipado con movimiento automático Vostok 2416 a un precio mucho mayor.

Sergio

Hola Javier, pues ha caído un mito aquí en la ciudad de Ferrol. Llevaba abierto muchísimos años, en los 70 empezó, le llamaban bazar Canarias por que traía el material de allí. Y ahora lo de siempre, no hay relevo, y porque no decirlo ni clientes, más en una ciudad como esta que lleva golpeada por la crisis muchísimos años, desde los 80 que íbamos a ser 100.000 habitantes y ahora vamos camino de 60.000 y bajando.

Otra pieza sacada del baúl de los recuerdos, comprado en Canarias en 1985.

Sergio Solaz

Dogma Prima. Este reloj pertenecía a mi abuelo, mi intención es en un futuro próximo restaurarlo, antes tengo que investigar dónde poder hacerlo, en principio funciona y necesita una limpieza y un rechapado.

Esta marca fue muy popular en la posguerra por lo que comentaba mi abuelo y mi padre. Tiene un diámetro de unos 39 mm, y es bastante fino pero no lo he medido. Es de cuerda y estaba chapado en oro, hasta que dejó de usarse hace unos años, iba bien, para lo años que tiene. Los aficionados a los relojes reconocerán esta marca suiza. Lleva un brazalete a juego con el sistema fixo-flex, que siempre me llamo la atención de pequeño.

La historia del reloj es curiosa. Mi abuelo que era panadero, se lo compró a un muy amigo policía que se dedicaba al estraperlo con estos relojes, sí un poco extraño, pero tras la guerra, se pasó mucha hambre, y los policías no se libraban de ello. El reloj se cambió por pan.

Otra curiosidad, es que esta amistad se rompió una noche, cuando mi padre y un primo un poco más pequeño, iban a ayudar al horno, en una bici. Este policía les dio el alto, porque según él, no se podía ir dos en una bicicleta, estamos hablando de dos críos, una noche entre semana, en Valencia, en los años 40-50. Mi abuelo que los había rebasado unos minutos antes, al ver que no llegaban al horno se volvió y se encontró la escena de dos críos asustados y avasallados por un policía conocido. Le montó un pollo a este hombre, y le prohibió pisar nunca más su establecimiento al que acudía todos los días a por pan gratis.

Cuando lo tenga reparado, enviaré el resultado.

Telesforo

Omega Genevè

Leí que algunos fabricantes no quieren participar por lo variopinto de lo que muestras, no tienen ni idea de lo que consumimos o tenemos. Vamos a dar un poco de glamour a esta página. Este reloj de unos 39 mm, de cuerda, en oro, con brazalete milanés de oro, en muy buen estado, corona y tapa posterior no firmada. ¿Su valor? A día de hoy no lo sé, a peso bastante, en las páginas de segunda mano entre 1900 a 3000€, no es una referencia fiable, pero puede orientar. Comparado hace bastante años a tocateja.

Que tengan un buen día.

Sergio Rodríguez

No me gustan los «relojes» inteligentes, menos aún las pulseras. No obstante, tienen unas características que me vienen de perlas para las caminatas y un día encontré este modelo antaño apadrinado por Nokia y hoy ya marca propia Withings, modelo Steel HR Sport que se mezcla en mi ciudad con los viejos relojes de las fachadas. Una mezcla de lo clásico y lo moderno, lo mismo que el diseño del Withings.

Es muy antiguo….más de 40 años creo….

Lanco y Tissot.

Por cierto os debía unas fotos…

Otro poco de Spinnaker.

Ya llegó el seiko. Fotillos van para allá. Y por cierto….la mierda de siempre con las tarjetas cuando compras en estos sitios.

Roberto Fernández

Estoy de servicio hoy de noche, con mi compañero Sergio Rodríguez. Aprendí carayo, pasé de smartbanb a esto.

Sergi

El sábado me hicieron un regalo una bolsa de relojes que cuyo destino era el contenedor, en la búsqueda encontré bonito reloj lo moví y funcionaba, lo escuché y latía… Limpieza superficial y a la muñeca. Si aguanta lo llevaré a la relojería a limpieza y pulido de plexi.

Marca Invicta, años 70.

Lopatin

Bueno este mes toca un pequeño homenaje a la desaparecida Justina, hasta la fecha de desaparición (2019) era la marca relojera española más antigua (1898), la marca estaba afincada en Dueñas (Palencia) de ahí mi escasa original idea de usar el mapa de fondo.

Respecto al reloj es el de la comunión de mi madre, que apareció en un cajón, tras estar parado mínimo más de 40 años, darle cuerda, un soplido al volante… ¡ZAS! enseguida volvió a la vida, eso sí acto seguido al relojero limpieza y engrase.

Del reloj poco más que añadir, caja dorada de 21mm sin corona 23,5 con ella, cristal de plexi abombado y grosor de 8,5, la correa original era de cuero la cual no debió durar mucho, por lo cual se le puso esa milanesa también dorada (10mm) y más pequeña que el reloj (12mm).

Movimiento es suizo de 17 rubís, pero no consigo ver la marca, la precisión la verdad nunca me he fijado mucho, por que le doy cuerda de higos a brevas por mover los aceites, pero parece bastante preciso, siempre oí decir en casa que nunca dio un fallo.

PD: siento los reflejos de la lupa, pero debido al pequeño tamaño para apreciar algún detalle tuve que usarla.

Como indiqué en un comentario ya tengo el cronocomparador y precisamente lo he probado con el Justina. Te mando la foto por si fuera posible añadirla en la galería con las anteriormente mandadas, por que a demás, da unos datos MUY buenos.

Ricardo

28 de febrero es mi cumpleaños, por este motivo recibí de mis chavos este muy bonito Invicta 34334 «Coke», lo comparto en mi consentida Galería y agradezco a Guti por el espacio, un abrazo a todos desde México.

Guti

No suelo mandar mis contribuciones individuales a la galería, si bien con este Thermidor tengo que hacer una excepción. Lo ofrecí como cambio a un usuario de Wallapop. No le interesaba nada de lo que yo tenía, así que se ofreció a regalármelo pagando incluso el envío de su propio bolsillo. Una increíble pieza de finales de los 70 que monta un calibre automático ETA 2789 con 25 rubís.

Guardatiempo

Para este mes he escogido dos relojes que vuelven. En primer lugar, el Rodania Verbier Automatic, perteneciente a una de las marcas históricas de Suiza, y que entra de nuevo en el juego.

En segundo lugar regresa el Tempore Lux V-One Swiss Automatic, acompañado de su predecesor, el Tempore Lux V One Japan Mov’t.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.