Los relojes de la Fórmula 1 (Temporada 2022-2023)

En varias ocasiones se me ha sugerido que actualizase el post de Los relojes de la Fórmula 1, un contenido que abandoné en 2014, pese a que sigo siendo un aficionado a la F1 y a la relojería. Tiempo después reflexionés sobre Cuando en la Fórmula 1 pasaron de llevar Casio Collection a relojes de lujo, pero nunca llegué a desarrollar qué relojes llevan, o mejor dicho patrocinan a los equipos de Fórmula 1.

La razón es que siempre que he sido consciente de ello estábamos a mitad de temporada, no valía la pena enumerar los sponsors, o como ellos los denominan partners. Con un poco de memoria es fácil recordar aquellas que han estado y ya no están: Hublot, Roger Dubuis, Franck Muller, Cartier, Armin Strom, B.R.M. Chronographes, Oris, Edox, Certina, TW Steel, … Está claro que es un negocio y todos son mercenarios que trabajan para el mejor postor. Lógico cuando un guardatiempos hace años que dejó de ser útil en una disciplina tan exigente como esta. Una competición donde una décima de segundo puede separar a la mitad de los competidores, y donde evidentemente resulta imposible girar la muñeca para visualizar la hora en el reloj del pulsera. Algo por otro lado innecesario porque el volante ya la muestra.

Viendo la evolución sorprende que hay cierta fidelidad. Los tándem de Mercedes-IWC desde 2013, o desde 2016 con Red Bull-TAG Heuer, McLaren-Richard Mille, o Alpine-Bell&Ross (cuando aún era Renault). Pero también es remarcable que se pierda Casio Edifice, un acuerdo que se remonta a cuando AlphaTauri aún era Toro Rosso.