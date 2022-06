KDBY y cómo se fabrican los relojes Cadisen

Hace unos meses que me contactaron por LinkedIn desde Koda horologe dando a conocer sus servicios en cuanto a fabricación de relojes, tanto para sus propias marcas, como para terceros (OEM o private label). Les comenté que me parecía interesante y que estaría encantado de reseñar uno de sus samples. Como me ha ocurrido con absolutamente todas las marcas chinas (Heimdallr, San Martin o Streeldive), a partir de eso todo fueron excusas. Que si sería cuando lanzaran el reloj con caja de PVD que al final no hicieron, que ese modelo ya no estaba en stock y no les interesaba ningún otro, o sencillamente se unieron al grupo de marcas de relojes que no responden.

Pero esto no es una crítica a las marcas, no quiero repetir lo que ya dije al hablar de los engaños de Sinn o la descoordinación de Relojes Lotus. Es una investigación a fondo como hice cuando me infiltré como si fuera un comprador de relojes en el mercado gris.

Shenzhen Koda Horologe Co., Ltd. (KDBY), es una empresa fundada en 2011. Dependiendo de donde lo leas tienen una plantilla de 5-10 empleados, o 51-100, con una capacidad de fabricación de nada menos que 1.000.000 de relojes al mes. Si esas cifras son ciertas, que sospecho estarán exageradas, sería algo grandioso.

En el catálogo se reconocen modelos que pese a no tener marca, parecen idénticos a muchos Parnis/Geervo, otros que lucen la suya propia (KD), y la mayoría que son directamente Cadisen.

Me dejó muy impresionado su modelo KD-ST311, un reloj que con el diseño base del Junghans Meister Agenda, montaba un calibre Miyota 9132, demostrando que es una factoría con capacidad y acceso a componentes de primer nivel.

Para mi sorpresa, y después de aquel contacto inicial, volvieron a escribirme diciéndome que se lo habían pensado y estaban interesados en mandarme una muestra para que lo pudiera probar. Desde el punto de vista occidental el proceso fue muy extraño. Les agregué a WeChat, la plataforma tipo Whatsapp que es líder en China y se ha desarrollado allí, y me hicieron un libro de Excel llamado 库存的款式2021(钢表) -Modelo 2021 en stock (reloj de acero).

Me indicaron que esos eran los modelos que tenían «Ready to made», es decir, en estoc y listos para ser enviados con rapidez, sin embargo poco después me hicieron saber que en realidad en el almacén sólo tenían cuatro modelos, tres no aparecían en el listado en Excel, y eran tipo Steeldive SD1975 «Tuna», Steeldive SD1996 «SKX007» y Steeldive SD1970 «Apocalypse», que ya los tengo en otras marcas, y el cuarto era el que ellos bautizaron como 8184M y que es idéntico a los Cadisen C8179G/C8179 que podemos encontrar al por menor a unos 85€.

Me preguntaron si tenía alguna agencia de envíos, y al responderles negativamente muy amables me indicaron que no había problema, que usarían la suya haciéndome saber el coste que tendría el envío hasta España. Por supuesto la sorpresa vendría acto seguido, el precio de la muestra incluyendo el envío eran 125$, mucho más que el propio Cadisen, y sin nada que ver con lo que me habían ofrecido por Linkedin. No me sorprendía, venía a ser otro más de esos negocios de la cultura china. Su argumento era que el precio por MOQ (Minimum Order Quantity) era de 150$, así que ya me habían hecho un buen descuento.

En La historia de Steeldive y Addiesdive conté que no son fabricados por Watchdives como ellos me dijeron sino que los produce Fuzhou Astar tal y como conté en la review del SevenseaS Monoblock RSWF Edition y en la prueba del prueba del KingTuna Super Engineer RSWF Edition.

Analizado en retrospectiva, la situación es comprensible. Yo la interpreto como que tampoco les interesa ser conocidos a gran escala, de ahí el secretismo. De ser así, canibalizarían a Cadisen. No sé si el malentendido fue idiomático, o que tal vez buscan cualquier resquicio de oportunidad. Puesto que si a mi me hicieron perder el tiempo, no es menos cierto que Pasmal y Lina también lo hicieron.

Y aquí es donde las cosas se tornan todavía más confusas y opacas. Según declaran en Cadisen, la marca se fundó en 2007, que sería anterior a la existencia de KDBY. En otras páginas oficiales afirman que en realidad se fundó en 2013. Ocurre que indagando más a fondo, no hay registros legales de Cadisen en 2007 ni tampoco en 2013, la marca se registró en 2017 a nombre de Shenzhen Cadisen Watch Industry Co., Ltd.. En sentido práctico es algo que se confirma al no haber indicios en cuanto a reviews de Cadisen anteriores a 2018. De nuevo, mienten/exageran con la trayectoria de Cadisen.

Es posible que comenzara su actividad en China en 2013, efectivamente siendo fabricados por los de Koda Horologe, y que a partir de 2017 decidieran exportar al exterior y por eso registraran la marca. Lo que encaja es que leyendo descripciones, ambas firmas dicen tener unas instalaciones de 2.000 m2, así que eso es un indicio interesante de que son lo mismo.

Como nota final, días después de ocurrido lo que os explico, y ya inmiscuido en plena investigación, volvieron a contactarme por LinkedIn, me lo ofrecieron a 100$, nuevamente más caro que el precio unitario en Aliexpress.