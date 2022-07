Fifty Four Watch 6217-8000 62MAS. Review

El reloj que os presento y que analizaré hoy en profundidad usa la misma denominación que el legendario modelo en el que se inspira, el Seiko 62MAS 6217-8000 de 1965. Lo que le diferencia de iniciativas como el Tandorio 62MAS que vimos recientemente, es que no se trata del típico homenaje que obtiene un elemento de aquí y otro de allá, sino de una interpretación lo más fiel posible del reloj original.

Fifty Four Watch o 54 Watch es una marca relativamente desconocida en Europa y América, si bien cuenta con una extensa experiencia en lo que a fabricación de relojes se refiere, puesto que es la denominación comercial con la que se venden los relojes propios de Legend Watch Co.,LTD , es decir que 54Watch es la marca de una fábrica, sin intermediarios y por tanto sin márgenes excesivos.

Fue hace unos meses que Sophy, la Sales Manager y Marketing Manager de la empresa se puso en contacto conmigo. De la misma manera en que cuando niegan una reseña suele ser por tener algo que ocultar, cuando son ellos quienes la buscan es casi siempre porque tienen algo que están orgullosos de poder mostrar. A continuación lo comprobaremos.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 37mm de diámetro sin contar la corona. 13,8mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Gris Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición de zafiro Correa Silicona negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 83g Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Japan Movement Garantía 2 años PVP 294$ (275€ al cambio + aduanas) Distribuidor Fifty Four Watch / 54 Watch / 54 Watch / Legend Watch

Introducción

La empresa Legendwatch comienza en el año 1992 en Guangdong (China), fabricando cajas de relojes para terceros (Nomos, AC, Deep Blue, Citizen o TW Steel). En 2016 comienzan a ensamblar relojes completos para terceros, y con toda esa experiencia, optan en 2017 por lanzar su propia marca: Fifytyfour.

En la actualidad Legend Watch tiene un total de 300 empleados y disponen de 170 máquinas CNC (Computer Numerical Control -Control Númerico Computerizado-) y 23 NC (Numerical Control). Además de los relojes completos de Fifty Four y de otras marcas, siguen siendo fabricantes de cajas de reloj, pero también de esferas, manecillas, brazaletes y correas.

Con Fifty Four Watch, impulsada por un amante a los relojes Seiko, no debería extrañarnos que la mayoría de sus piezas sean homenajes a Seiko, si bien posteriormente fueron agregando Rolex, éstos últimos siguen siendo minoría en el catálogo. Nuestro protagonista de hoy es el Fifty Four Watch 62MAS (6217-8000) el tributo al Seiko 62MAS aparecido en el año 1965 y que es generalmente considerado como el primer reloj instrumento de la marca. Con la referencia 6217-8000, se produjo solamente durante 3 meses, y rápidamente fue reemplazado por el 6217-8001, lo que les hizo ganarse el apodo de «62 MAS o de 62 MAS «small crown» y «big crown» respectivamente. Es curioso que los de Fiftyfour Watch hayan usado como referencia la 8000 con corona pequeña y trapezoidal en vez de la 8001 que es la que tiene la corona más grande y recta.

Como curiosidad, lo de 62MAS (62MAS 010 en los catálogos japoneses), es la combinación de las primeras cifras de su referencia (62), y la contracción de «seikoMAtic Selfdater» / «autoMAtic Selfdater».

El concepto fue dejado de lado por parte de los japoneses hasta que en 2017 se retomó con el SLA017J1 (39,9mm de diámetro, calibre 8L35 y 3.800€) y en 2020 con los SPB143J1 (40,5mm de diámetro, calibre 6R35 y 1.300€) y SLA037J1 (39,9mm de diámetro calibre 8L55 y 6.700€).

Aquel 62 MAS tenía 37mm de diámetro, un cristal plexy, una correa de 19mm de ancho y el calibre manufactura de la casa 6217A. El calibre era automático, latía a 18.000 vph y contaba con 17 rubís. A diferencia de las reinterpretaciones «oficiales» de Seiko, e incluso de la mayoría de homenajes asiáticos (salvo los Seestern / Sugess Watch Company SE2021-D62S), el 54 Watch calca las cotas del modelo original, con esos 37mm de diámetro y un grosor de casi 13,5mm (13,8mm).

A diferencia de la anterior versión que aún se vende, esta nueva actualización denominada 2021, esto es lo que cambia:

– Inserto de cerámica en vez de aluminio.

– Swiss Super-LumiNova C1 en vez de C3.

– Esfera pulida en vez de cepillada circularmente.

– Manecillas cepilladas en vez de pulidas.

– Correa tipo Tropic en vez de tipo Waffle.

– 269$ en vez de 249$.

En el catálogo actual de la marca, el 62MAS es su referencia más popular, encontrándola tanto en la versión 2021 como en la predecesora Vintage 62MAS, con diferentes tipos de cristal de zafiro (plano o abombado), diferentes colores de esfera (gris, negra, azul, verde o naranja), y con diferentes correas (caucho de diferentes diseños y colores o malla milanesa de acero). Los precios oscilan entre los 249$ y los 319$.

Presentación

El reloj llega en una caja que va protegida por una cubierta deslizante de cartón en color negro. En plateado muestra la marca, en este caso escrita como «FiftyFour».

Al retirarla nos aparece otra caja de cartón del mismo color y con el mismo nombre de la marca en plateado, si bien se agrega el logo. Sin embargo lo más interesante es que despierta nuestra curiosidad al abrirse en dos partes.

En su interior encontramos el reloj bien protegido sobre un guarnecido y un cojín de espuma en color gris oscuro, y acompañado de una herramienta para quitar y poner pasadores (strap tool).

Como añadidos, un paño para la limpieza del reloj en un color amarillo claro con un particular efecto de bordado en su perímetro y la consabida tarjeta de garantía. A destacar que a diferencia de la mayoría de marcas chinas, aquí ofrecen una vigencia de 2 años.

Diseño y construcción

Respetando el diseño del 62MAS original, cuenta con una caja de acero inoxidable 316L con acabado cepillado en la mayoría de superficies salvo en los laterales que va pulido a espejo. Tiene 37 milímetros de diámetro sin contar la corona y un grosor de 13,8mm.

La corona es también de acero inoxidable pulida, con un frontal firmado con el logotipo de Fifty Four Watch. Funciona a rosca y su ajuste es excepcional, un prodigio de precisión. Tiene el diseño de los «big crown» (6217-8001), es decir, una corona recta y de diámetro generoso para poder ser operada en el agua o con guantes.

El bisel es de acero inoxidable con un inserto en material cerámica negro. Rota unidireccionalmente 120 clics, con unas sensaciones dignas de relojes de un segmento superior de precio.

De serie se monta un cristal de zafiro plano, lo que permite certificar una resistencia al agua del 20 ATM. Opcionalmente se puede pedir con un zafiro «Top Hat», es decir doblemente abombado lo que reduce el hermetismo del conjunto hasta las 10 ATM. Es un matiz que demuestra la honestidad de la marca. No especifican si lleva algún tipo de tratamiento AR, y mi impresión es que sí lo lleva.

La esfera es de color plata brillante, como si fuera metal. Produce reflejos radiales que son muy atractivos, pero que no molestan. Quizás porque aunque en las fotografías oficiales de 54 Watch, no se aprecia un detalle que considero de suma importancia, y que es la primera vez que veo en un reloj. El bisel interno es espejado, proporcionando muchísima luminosidad a la esfera y realzando sus detalles.

Todas las leyendas, incluyendo el logotipo de Fiftyfour van impresas en color negro, mientras que los índices sí que están aplicados. Sus contornos son metálicos y espejados, si bien usualmente gracias a los reflejos los percibimos como de color negro lo que mejora su contraste.

Encima van unas agujas de tipo bastón, pero ahora sí que con el perfil en negro, si bien la segundera, que es roja al más puro estilo de Seiko, por más que los 6217-8000/8001 las montaran plateadas.

Llevan aplicada pasta de Swiss Super-LumiNova que es de tipo C1, es decir que se percibe blanca a la luz del día y en la oscuridad brilla en verde. No nos dicen que grado de compuesto están usando, pero el rendimiento en cuanto a brillo es muy bueno, y en lo relativo a duración más que suficiente. Personalmente hubiera preferido el C3 que usaban las versiones anteriores, menos discreto y con mejor rendimiento.

La trasera es de acero inoxidable 316 bruñido y funciona a rosca. La parte central tiene grabado el logotipo de Fifty Four, mientras que en el perímetro encontramos algunas de sus especificaciones (yo habría agregado el calibre), y el número de unidad limitada de la serie: 48 de 500 piezas.

La correa es de tipo tropic en silicona negra de 20mm de ancho, el mismo estilo que los 8000/8001 originales, si bien después se harían famosos con la waffle que Seiko vendería como reemplazo, justamente el tipo de correa que traían las versiones anteriores de este Fifty Four 62MAS Watch 6217-8000. Sorprende en los detalles, por ejemplo está firmada en el reverso, lo mismo que la hebilla que es de acero inoxidable espejado.

Destacar que aunque no dispone de quick-release o easy-change, la caja monta asas perforadas de manera que se facilita el cambio de cualquier tipo de correa con pasadores estándar.

El fabricante especifica un peso de 83 gramos, mis mediciones con la balanza de precisión calibrada han dado 85g. No es un reloj con correa de caucho que resulte particularmente pesado, pero sí que lo es algo más de lo que su tamaño nos podría sugerir, para mí una buena muestra de los reforzados que están sus materiales.

Movimiento

En los homenajes, reinterpretaciones o tributos a relojes Seiko suele gustarme que monten una maquinaria de esa marca, creo que tiene encanto y que en cierta forma demuestran que se puede competir con el original usando sus propias armas. Para este 52 Watch 6217-8000 «62MAS» han recurrido al archiconocido NH35 de Time Module (TMI)/Seiko Instruments (SII) que es análogo al Seiko 4R35. Un calibre fiable y robusto que demuestra su polivalencia al montarse en relojes que van de los 60€ hasta los 600€.

Ofrece el característico magic-lever que proporciona una carga automática bidireccional muy eficiente, y es de un uso agradable, tanto al darle cuerda manualmente como a la hora de ajustar fecha y hora. Dispone también de parada de segundero, oscila a una frecuencia de 21.600 vph y tiene 24 rubís. Tienes todos los detalles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).

Tiene unas prestaciones más bien discretas, con una reserva de marcha de al menos 41 horas y un desfase máximo diario en el rango de -20/+40 segundos. En cuanto a la precisión, tiene que ver mucho el ensamblador, llegando algunos a obtener resultados excelentes. Para ello nada mejor que someterlo a la prueba del cronocomparador.

Con 22,5 segundos/día de media el resultado ha sido discreto, respetando las tolerancias de SII, pero esperando más en un reloj con estas aspiraciones. Quizás este no fuera de los mejores NH35 que salieron de la factoría de Seiko y en Fifty Four no pudieran sacarle más partido, ya que la variabilidad y el error de beat indican que no es de las mejores unidades de la empresa japonesa.

Sensaciones

He probado muchísimos relojes hasta la fecha, así que es difícil que me una pieza me sorprenda. Lo primero que me ha llamado la atención es su calidad percibida, mucho más fina y elaborada que la de otros relojes de 275€ que hay en el mercado. De hecho si tuviera que compararlo con otro reloj, sería con el EZA 1972 Diver de 995€. Unos pulidos extraordinarios, y unos aún más difíciles cepillados de altísimo nivel. El tacto del bisel rotativo sin ninguna holgura y con una precisión absoluta es la prueba de que esa calidad además de verse, se siente. Otro ejemplo es la corona, muy precisa al enroscarse y desenroscarse demostrando que las tolerancias de la marca son muy exigentes.

Contemplar la esfera es abrumador. Cierto que el original era en gris oscuro, pero este plateado típico del aluminio anodizado con los efectos iridiscentes que produce el sunburst me encanta. Pero es que además, no hace que pierda ni un ápice de legibilidad; es bonito y es funcional.

No me gustan los relojes de tamaño contenido, 38mm ya me parece pequeño, así que este Fiftyfour de 37 milímetros debería parecerme ridículo. Ocurre que no es así porque los 37mm se incrementan en casi 2mm más debido al bisel, es decir, aparente ser un reloj de 39. Además con 46mm de distancia entre asas (lug to lug), en la muñeca parece algo mayor. Si os fiais de mi percepción diría que 39,5 o incluso 40. Pero ojo porque es una sensación visual, porque su caja sigue teniendo 37, de manera que tenemos la comodidad de un reloj herramienta de los 60, pero con unas cotas que se acercan bastante a los modelos actuales.

El único regusto que queda es el rendimiento del calibre. Está en la media de los SII/TMI, si bien definitivamente no se corresponde con el resto del reloj.

Conclusiones

Los de Fifty Four Watch ofrecen 2 años de garantía en los relojes, y están orgullosos de los controles de calidad que aplican, algo que fueron perfeccionando gracias a fabricar para otras marcas. No he tenido necesidad de hacer uso de su garantía, pero sí que puedo confirmar que las impresiones que causa son de primer nivel. Además de los controles que hacen durante la fabricación, dicen que antes de enviar cada unidad son inspeccionadas una a una, comprobando el hermetismo y poniendo el reloj en el cronocomparador. Son unos estándares altos, y ello implica que tenemos que pagarlos. No obstante con una tarifa de 269$, a los que se suman 25$ de envío (sólo son gratuitos en pedidos a partir de 500$), se pone en un monto de unos 275€ al cambio, me parece un importe más que justificado, no hay ningún Seiko equivalente que cueste menos del doble. Sin embargo luchamos contra el problema de las importaciones, porque entre gastos de gestión, IVA y aranceles nos pondremos en una cifra de 325€.

Si eres de los admiradores de los 62MAS y buscas algo con calidad y garantía, la diferencia de precio contra otros modelos asiáticos puede que esté justificada.

▲ Más ▼ Menos Calidad de acabados

Diseño respetado y fiel Precio elevado incluyendo importación

Ajuste del calibre

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 8 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 7 MEDIA 7,6

Vídeos

Galería