Galería de relojes de los lectores (22)

Lopatín

Bueno este mes entre “matasanos” y demás casi se me pasa, así que unas fotos de última hora.

Simplemente una reciente incorporación, algo que llevaba tiempo detrás, un “horas saltantes”, le he llevado a un engrase al relojero y ahora ando pensado que correa ponerle, trae una Hirsch, la estética bien , pero al tacto no me hace tanta gracia. La esfera no se si aprecia en las fotos, pero “juega” entre un azul casi celeste, al negro, según le incida la luz. Pongo una foto donde “se ve” la marca del calibre por si alguien le suena.

Y de regalo una del Steeldive bajo las aguas lavándolo después de regar con un ente espectral sobre el…

Enrique Ruiz

He llegado a su página por casualidad buscando información sobre los relojes Bering anteriores al menos al 2001, que nada tiene que ver con la actual fundada en 2008 y de diseños exquisitos (al menos a mis ojos). De los que hablo son de diseño grueso, casi toscos, correspondientes a los 80-90, tienen un logo con una esfera de meridianos y paralelos con el cuarto superior izquierdo ausente por contener la inicial B. Me intriga profundamente no encontrar nada (habrán borrado la información la actual marca?) y los creo recordar como marca común, ¿sabría usted orientarme?. En breve recibiré uno de un cierre de joyería.

Bia Namaran

Uno de los problemas del GA-900 es a la vez una de sus virtudes. Es tan voluminoso que se ve fantásticamente bien la hora con él, y a la vez resulta un estorbo en otras ocasiones. Con el buen tiempo no hay problema, lo malo será cuando venga el invierno y a ver qué manga aguanta eso.

Estrenando el Adidas Digital Two. Es una ventaja sus asas abiertas y estándar, en las que puedes ponerle cualquier correa. Por fin se acabaron las preocupaciones de buscar correas propietario de diseños rebuscados o especiales. Se echaba en falta un digital así.

Sergio RV

Vostok Amfibia. ¿Guti, aún tienes el tuyo?

Óscar Hostyn

Hola Guti después de haber investigado a fondo este reloj y comentarlo en ciertos foros lleva el eta ETA 956.114 por lo que supongo que es de los 90 ya que Jaguar creo que hace poco solo utiliza Ronda hasta donde yo se. Lleva tritio y lo que no se es cuánto mide pero es un reloj que me ha gustado mucho un diver con corona roscada bisel giratorio unidireccional y tapa trasera roscada. Le he puesto una malla milanesa al final porque le queda perfecta.

JulianM

Saludos Javier, soy un asiduo seguidor de tu blog y de tu canal de youtube, de antemano te agradezco por tomarte el tiempo y el trabajo de compartir tus reviews y videos.

Te envío un par de imágenes del Adidas Digital Two para la galería de los lectores, espero sean adecuadas.

Desde que ZonaCasio publicó el review y tú publicaste el unboxing quedé encantado con este reloj, hoy finalmente llegó. Es la variante en dorado con carátula verde. Aunque en general no me gustan los relojes dorados, creo que el tono le sienta de maravilla y le da un aspecto aún más retro. Me gusta mucho también el cristal mineral curvado. En fin, es como haber comprado un digital de los 70s NOS

Guardatiempo

La selección de relojes del mes de junio para presentar en esta galería de julio no ha sido nada fácil. Ha habido nuevas incorporaciones y me ha costado bastante quedarme sólo con dos.

El primero es el Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical, de los relojes que más me han impactado últimamente.

En segundo lugar está el Glycine Combat Sub 42 Quartz, un reloj que hereda las virtudes de sus hermanos automáticos, pero a mitad de precio.

