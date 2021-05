Las fábricas private label en China

Siguiendo con las buenas impresiones del Steeldive SD1996 (SKX007) y del Heimdallr Sharkmaster 300 V2 me vino a la mente una nueva reflexión que me gustaría compartir con vosotros, algo parecido a como hice en La falta de diseño chino.

Ya comenté que todos esos relojes que menciono están manufacturados por la firma «black label» o «private label» Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd., lo mismo que el Tidlös Scandinavia Marin lo era de Chrono AG. Ellos tienen la maquinaria, los operarios, la infraestructura y los proveedores para fabricar relojes para otros. Factorías que hace marca blanca o private label hay a montones en todos los sectores, la mayoría ubicadas en china.







Si su negocio se redujera a fabricar relojes que diseñan otros sería enormemente lento, y el resultado sería muy caro. Por eso estas mismas fábricas ofrecen modelos de base (Ready Made) que se pueden comprar con personalizaciones o sin ellas. Eso es exactamente lo que hacen marcas como Steeldive, Addiesdive, Heimdallr o San Martin, encargarles sus relojes a la fábrica.







Dado los precios de fabricar un reloj en China el resultado es como ya habéis visto algo difícil de creer, y eso que normalmente se incluye el precio del envío, de la garantía y de lo que gana la marca. Pongamos por ejemplo el San Martin SN038-Q de bronce que con el calibre Sellita SW-200 se vende a 540$. Es un excelente precio para un reloj con estas especificaciones, a saber: maquinaria suiza, cristal de zafiro, caja de bronce, hermético hasta 300M. Sino fuera por que su fabricante, el mencionado Astar lo tiene disponible por 432$ la unidad, un precio que se reduce hasta los 200$ si se adquieren más de 500 piezas. Llega hasta tal extremo la cosa, que incluso las fotografías promocionales son iguales en el revendedor que en la fábrica.













No está claro si en este caso el diseño es propio de San Martin y en Fuzhou Astar lo han adoptado, o bien que sea un modelo base que en San Martin solamente han personalizado. En todo caso nos encontramos con un reloj de 200$ que se vende online como San Martin a 500$, y que vistas sus especificaciones si tuviera un buen control de calidad fácilmente podría pasar por una pieza de 1.000$.

He tenido ocasión de conocer de bastante cerca como funcionan estas factorías y lo que he visto no era para nada como parecía. Personal cualificado, atención al cliente esmerada y un resultado que cada vez es mejor en cuanto a calidad. Por supuesto la comunicación en inglés no es su fuerte y viven en diferente huso horario al de Europa, pero son detalles que a este ritmo veremos solventados más pronto que tarde.

Anticipo que no pasará mucho tiempo hasta que fabricantes como ellos decidan prescindir de los intermediarios, de sus clientes, al menos parcialmente. En vez de vender toda la producción a otras marcas, que empiecen a venderlos con la suya propia. Si ya nos sorprende la calidad-precio que ofrece china últimamente en cuanto a relojería eso no dejará de ser un paso evolutivo más. Otra amenaza para la industria relojera europea, es cierto, pero también otra forma de acabar con aquellos que no aportan valor. Porque si yo me compro un Steeldive en Aliexpress, mi dinero se lo lleva Aliexpress, el vendedor de Aliexpress, la marca Steeldive y finalmente el fabricante. Las nuevas tecnologías permiten desde hace años que sea el fabricante el que recoja los pedidos de los clientes, un modus operandi que ya conocemos de compras conjuntas o colectivas y que demuestra que el sistema funciona.