Linternas Varta (Indestructible LED Keychain, LED Outdoor Sports F20 y Premium LED Light F20)

Hace casi dos años que os hablé de la linterna tipo bolígrafo Varta Pen Light. Luego vinieron las Mini Mag-Lite LED 2AA y las Mag-Lite Solitaire LED 1AAA. Ya mencioné entonces que las pilas recargables Varta fueron mis favoritas desde que a finales de 1980 decidí pasarme a ellas en detrimento de las salinas y las alcalinas. También terminé con la historia de Varta, en concreto de su división de pilas e iluminación denominada Varta Consumer (VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA) que en 2018 fue adquirida por Energizer Holdings, pasando por tanto la empresa de ser alemana a ser estadounidense. Desde entonces ocurrieron acontecimientos interesantes, el primero es que desde 2019 la marca volvió a resurgir, puesto que la anteriormente liquidada matriz germana Varta AG, volvía a tomar el control de Varta Consumer llevando a ésta de nuevo a sus orígenes.

Era cuestión de volver a tomar contacto con la marca, probando su gama de productos de iluminación pero sin centrarme en una linea en concreto. Por motivos de interoperabilidad preferí las pilas AA (LR06, 15A o mignon) sobre las más pequeñas AAA (LR03, 24A, R03, RX03, MN2400, AM4, UM4, HP16 o micro). Son más fáciles de conseguir y su relación precio/capacidad es más ventajosa.







La luz LED (Light-Emitting Diode –Diodo Emisor de Luz-) de la que soy un apasionado desde que apareciera en el mercado me parece una revolución inesperada, tanto como los imanes de neodimio. Las lámparas incandescentes se patentaron en 1879, mientras que las LED, si bien estuvieron disponibles desde 1962 no se extendieron hasta la década del 2000. Hemos usado ese tipo de bombillas ineficientes durante más de un siglo, todos daban por hecho que era una tecnología madura sin demasiado margen de mejora… Pero los LEDs vinieron a demonstrar que no es así.

A diferencia de otras marcas, en Varta Consumer han apostado fuerte por la tecnología LED en detrimento de las bombillas incandescentes convencionales o de tipo halógeno que aún montan otras marcas. El beneficio es tremendo, puesto que a igualdad de consumo energético proporcionan entre 5 y 15 veces más luz. Dependiendo del tipo de LED su vida útil parte de las 50.000 horas en los modelos de alto rendimiento, hasta las 100.000 horas en los de 5mm de diámetro. A modo de curiosidad, una bombilla LED que se use durante 8 horas al día tendrá una duración de entorno a 17 años. No solamente dan mucha más luz a igualdad de consumo, sino que se funden menos.

Varta Indestructible LED Keychain 1AAA

En 2011 lanzaban su linea de linternas indestructible de la que la Varta Indestructible F20 Pro 2AA era mi favorita. Sin embargo al final decidí probar con el curioso llavero LED, el Indestructible Key-chain 1AAA.







Resumen de características

Modelo VARTA : 16701

: 16701 Peso con pilas : 30,3g

: 30,3g Longitud : 83mm

: 83mm Diámetro del cabezal : 23mm

: 23mm Rango del foco : Hasta 10m

: Hasta 10m Duración : Hasta 3,5 horas

: Hasta 3,5 horas Potencia total de alumbrado : Hasta 12 lúmenes

: Hasta 12 lúmenes Fuente de luz : LED de 5mm de diámetro

: LED de 5mm de diámetro Pilas : 1x Longlife Power AAA incluida

: 1x Longlife Power AAA incluida Precio: 5€ en la tienda oficial de Amazon.es

5€ en la tienda oficial de Amazon.es Orígen: Made in China

Made in China Resistente a caídas de hasta 9m

Resistente al agua IPX4

Cabezal y tapa posterior de goma

Incluye llavero

7 años de garantía

El cuerpo es de plástico con protecciones de goma en el foco y la trasera. Se activa girando el cabezal, lo que la hace menos susceptible a fallar en caso de golpes, pero que siendo la rosca de plástico, no se si será la mejor opción. En todo caso el fabricante ofrece nada menos que 7 años de garantía, algo que nunca antes había visto en una linterna, ni siquiera en modelos más caros.

El anclaje de llavero es metálico y suficientemente robusto para tal menester sobre todo, porque es extremadamente ligera. 30 gramos de peso de los que casi la mitad (11,4g) corresponden a la pila AAA.

Aunque su tamaño es todavía más compacto que la Pen Light, sólo 8cm de largo, es mucho más luminosa que ésta (12 lúmenes en vez de 3), la explicación está en su duradera bombilla LED de 5mm. La contrapartida es que su autonomía que se ve reducida de 15 horas hasta 3,5 pero que es un balance lógico puesto que esta linterna, a diferencia de una linterna médica será usada en casos de emergencia, es decir períodos cortos en donde demandaremos una buena cantidad de luz.

Estéticamente me encanta, el color negro, las leyendas en blanco y esa destacable robustez de las Indestructible la hace parecer un Casio G-Shock. Hay que recordar que resiste caídas desde 9 metros de altura y que es estanca al agua según IPX4, o sea que está construida para resistir un chorro de agua a razón de 11 litros por minuto durante 5 minutos.

Puedes descargar su packaging (355 KB. en formato PDF) incluyendo las instrucciones y las especificaciones.











































Varta LED Outdoor Sports F20 2AA

En este segmento la decisión fue también muy complicada, puesto que me gustaba la Varta High Optics F20 2AA de la gama Premium High Optics, no obstante me terminó conquistando la resistencia al aire libre y a la intemperie que ofrecía la Varta LED Outdoor Sports F20 2AA de Outdoor Sports.







Resumen de características

Modelo VARTA : 18628

: 18628 Peso con pilas : 158g

: 158g Longitud : 160mm

: 160mm Diámetro del cabezal : 37mm

: 37mm Rango del foco : Hasta 160m

: Hasta 160m Duración : Hasta 30 horas

: Hasta 30 horas Potencia total de alumbrado : Hasta 235 lúmenes

: Hasta 235 lúmenes Fuente de luz : LED de 5W (CREE XLamp)

: LED de 5W (CREE XLamp) Pilas : 2x Longlife Power AA incluidas

: 2x Longlife Power AA incluidas Precio: 21€ en la tienda oficial de Aliexpress Plaza

21€ en la tienda oficial de Aliexpress Plaza Orígen: Made in China

Made in China 2 modos de luz (alto y bajo)

Resistente a caídas de hasta 2m

Mango recubierto de goma luminescente

Fabricada en aluminio anodizado tipo II

3 años de garantía

A primera vista su diseño y su calidad de construcción salta a la vista. Está fabricada con aluminio anodizado tipo 2, es decir la serie 2000 de este metal, lo que significa que está aleado con cobre, ello significa que la rosca del compartimento de pilas es metálica y rosca sobre metal, algo que debería ofrecer una buena duración. En la mano su peso refleja la calidad, la más pesada del lote con casi 160 gramos. En Varta han sido muy ingeniosos y la han dotado de una correa, eso impedirá que se nos caiga al suelo. En cualquier caso esté certificada para resistir caídas de hasta 2 metros de altura, no es una Indestructible, pero se acerca mucho.

Con 16cm de longitud tiene el tamaño habitual de una linterna que monta dos pilas AA. Pero a partir de ahí, se separa del resto porque es una linterna mucho más avanzada gracias a sus pequeños detalles. El mango está forrado con goma, muy adherente y en un bonito y visible color amarillo. Es deportiva y no lo oculta. Me gusta mucho.

La innovación que nunca antes había visto consiste en que la parte superior del foco está rodeada de un material luminiscente («Angel Eye») que brilla en la oscuridad) como si fuera el lume de un reloj. Está bien pensado porque se recarga con el foco de luz de la linterna cuando está encendida, así que si la apagamos, aún podremos encontrarla unos minutos después pese a que estemos en la oscuridad. Algo que me habría gustado agregar serían unas bandas reflectantes, una forma de encontrarla en caso de pérdida usando otra linterna.

Se enciende con un pulsador en la trasera que también va forrado con goma amarilla a modo de protección. Ofrece dos modos de iluminación, el alto (High) que gracias a su LED de 5 vatios suministrado por Cree Inc, el líder en esa tecnología, alcanza los 235 lúmenes, y el bajo (Low) que incrementa su autonomía hasta las 30 horas. El caso de uso es cuando necesitamos un potente haz luminoso, o bien cuando sólo queremos luz de ambiente. Es loable que a máxima potencia supere en cuanto a flujo de luz a la Mini Mag-Lite LED 2AA.

Puedes descargar las instrucciones y especificaciones en su packaging (330 KB. en formato PDF).





























































Varta Premium LED Light F20 2AA

En cuanto a uso convencional dudaba entre la Varta Aluminium Light F10 de su gama «aluminium» y la Varta Premium Light F20 2AA de la linea «premium classic» construida con el mismo material. Debido a su superior luminosidad, finalmente me decanté por esta última.







Resumen de características

Modelo VARTA : 17635

: 17635 Peso con pilas : 93g

: 93g Longitud : 175mm

: 175mm Diámetro del cabezal : 30mm

: 30mm Rango del foco : Hasta 94m

: Hasta 94m Duración : Hasta 3 horas

: Hasta 3 horas Potencia total de alumbrado : Hasta 60 lúmenes

: Hasta 60 lúmenes Fuente de luz : LED de 1W (CREE XLamp XP)

: LED de 1W (CREE XLamp XP) Pilas : 2x Longlife Power AA incluidas

: 2x Longlife Power AA incluidas Precio: 17€ en la tienda oficial de Amazon.es

17€ en la tienda oficial de Amazon.es Orígen: Made in China

Made in China Foco de luz ajustable en intensidad

Resistente a golpes

Carcasa de aluminio

3 años de garantía

Dentro de la gama Premium de Varta la LED Light F20 vendría a ser una de las linternas más estándares que ofrecen, usando unas lineas clásicas que nos recuerdan mucho a las linternas de antaño. Una linterna de propósito general que equipa dos pilas AA, las más fáciles de encontrar y aquellas con mejor relación energía-precio. El cuerpo es de aluminio, mezclando el pulido con el satinado en el agarre. La rosca trasera abre el compartimento de las pilas, y es por tanto también metálica y robusta. Hay refuerzos como el anillo exterior del foco, que es de plástico para así proteger el plexiglas frontal, o el pulsador de encendido/apagado que está recubierto de goma. A nivel de diseño me recuerda mucho a la Varta Pen Light que compré hace dos años, y que aún funciona perfectamente, lo cual es un indicativo de su durabilidad que en esta Premium Light F20, debería ser aún superior si cabe. Tiene un foco «Spot-Flood», o sea que podemos girarlo para variar la concentración del haz de luz y hacerlo más disperso o menos.

Es resistente a golpes, que cuando no se indica ninguna altura en particular significa que resiste caídas de hasta 1 metro de altura. Cuenta con la habitual garantía de 3 años de la marca, algo que inspira mucha confianza.

La bombilla de tipo LED es una Cree XP de 1 vatio de potencia, dando hasta 60 lúmenes con una autonomía de 3 horas. Son buenas cifras, pero teniendo en cuenta que el precio de esta lámpara es de unos 17€, por diseño y prestaciones preferiría pagar un poco más en favor de la Varta LED Outdoor Sports F20 2AA.

Está disponible para descargar su packaging (330 KB. en formato PDF) que contiene las instrucciones y las especificaciones.





































En cuanto a los aspectos generales a destacar, todos los productos vienen con pilas alcalinas incluidas, son de la gama Longlife Power que usan tecnología ZN/MNO2 y son Made in Germany. Así que todas las linternas están listas para usarse desde el primer momento. Hay que comentar que aunque la marca indica que las pilas suministradas son de la gama High Energy, esa clasificación ya no existe, junto a ella se eliminaron las denominaciones de Longlife y Max Tech por resultar algo confusas. Hay dos características básicas de una pila no recargable: la cantidad de energía y su duración. Así que las nuevas gamas son ahora Longlife, Longlife Power y Longlife Max Power. Por supuesto todas las lámparas son compatibles con pilas recargables, ya sea de marca Varta como de otras. Que Varta ofrezca garantías de al menos 3 años en sus linternas, cuando el resto de fabricantes se limitan a los 2 años que obliga la directiva europea es un buen añadido de confianza muy a tener en cuenta.







Como carencia echo en falta que no tenga un estuche para guardarlas. Por ejemplo tengo la Premium LED Light F20 en el maletero del coche para un caso de emergencia y una cajita sería muy conveniente. Quizás podrían ofrecerse en dos variantes, con y sin funda.

La distribución corre a cargo de la propia marca, no es como el desastre de Mag-Lite que delega en Esteller o Ledlenser que lo hace con Reiberco.