Mitch Mason Watches Chronicle Field Grey

Como hice con el RZE Resolute Alpine White después de haber probado el prototipo Reise Resolute, hoy le toca el turno al Mitch Mason Chronicle Field Grey. Un modelo que en esta ocasión es la misma variante que el que protagonizó la prueba Mitch Mason Chronicle (Prototipo) en su fase de lanzamiento.

He escogido la variante Field Grey porque me encantó cuando la tuve en mi muñeca. Pero no penséis que en este caso la reseña será igual que la del modelo de preserie, como sabéis, en Mitch Mason Watches iban a aplicar bastantes cambios entre aquel modelo previo y el actual. Seguid leyendo para conocer sus novedades.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 36,5mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto (12mm sin contar el cristal) Corona Roscada de acero Esfera Gris Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero gris de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 9039. 24 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 42h de reserva de marcha. -10/+30 segundos/día Origen Singapur Garantía 1 año PVP 499$ (411€ al cambio). Oferta 449$ (370€ al cambio) Distribuidor Mitch Mason Watches

Presentación

El empaquetado es casi idéntico al modelo de preproducción que probé, la caja exterior de cartón en color negro ahora referencia las redes sociales de la marca (Facebook e Instagram).







Cuando la abrimos nos encontramos con el mismo estuche, tipo watchroll de cuero marrón oscuro envejecido.













Si bien se incluye el manual de instrucciones y una tarjeta de agradecimiento que sirve también de garantía.







Otro interesante añadido que no se adelantaba en las lista de mejoras, es que ahora incluyen una correa de cortesía; de tipo tropic, muy parecida a la del RZE Resolute Alpine White o el EZA Watches 1972.







Introducción

Recordemos de momento las novedades que desde Mitch Mason advertían para la versión final del reloj:

– Movimiento Miyota 9039 en vez de Sellita SW-200-1.

– Mejores acabados y menores tolerancias.

– Resistencia al agua de 200M en vez de 100M sin cambios en el grosor.

– Corona con número de hendiduras reducidas y de mayor profundidad para mejorar el agarre.

– Manecilla segundera acortada para tocar exactamente el anillo exterior de los segundos.

– Cristal con 5 capas de antirreflejos en el interior en vez de una interna y otra externa.







Diseño y construcción

Como me suele ocurrir en este tipo de reviews incrementales, es decir, aquellas que comparan un prototipo con la versión definitiva me gustaría poder haber tenido ambos modelos a la vez, enfrentarlos lado a lado y poderlos analizar con detalle. No ha sido posible así que entraré directamente en las diferencias entre ambos.







La primera es una novedad invisible externamente. Su resistencia al agua ha aumentado de 100M (10 ATM) hasta 200M (20 ATM). El MM Chronicle es ahora un reloj perfectamente apto para bucear, todo un logro puesto que sigue manteniendo sus formas compactas.

La corona ya comentaba Benedict Ong que iba a tener menos hendiduras y que éstas serían más profundas. No sólo proporcionan un mejor agarre, sino que además son estéticamente más elegantes, ya que mantienen su dibujo en espiral como en el prototipo, y por supuesto sigue siendo de acero inoxidable roscada.







Es un detalle sutil, la manecilla segundera mantiene el precioso color azul de esta versión Field Grey, si bien ahora es casi 1mm más corta. Se evitan problemas de posible roce con el bisel interno y además llega justo a la altura del anillo exterior blanco que indica los segundos.







Lo que más se nota es el cristal sigue siendo de zafiro, pero ahora lleva 5 capas de tratamiento antireflejos en la cara interna en vez de una en el exterior y otra en el interior. Es mucho más eficaz y desaparece casi por completo la tonalidad azul que le proporcionaba el tratamiento anterior.







Se mencionaba también menores tolerancias y mejores acabados. Ya me parecían muy buenos en el prototipo, así que sólo soy capaz de percibir un cepillado más fino en el bisel interno de acero inoxidable y un lume ligeramente mejor aplicado, y por tanto con un algo mayor rendimiento (ya era muy bueno también).







Movimiento

En cuanto al corazón, se agradece que desde Mitch Mason hayan optado por escapar de los omnipresentes y aburridos calibres Seiko/SII/TMI recurriendo en este caso al Miyota 9039 de manufactura Citizen y englobado dentro de su gama superior, la Premium Automatic. Una maquinaria muy superior a las de Seiko y diseñada para competir con los movimientos suizos, si bien en mi opinión no está a la altura del Sellita SW-200 que montaba el prototipo y donde habría encajado mucho mejor un STP5-15 de Swiss Technology Production. No sólo por el Swiss Movement sino porque los Miyota 9000 tienen un defecto: su rotor de carga automática unidireccional. Digo un defecto porque es así, sólo tienen ese, el resto son todo bondades, prueba de ello fue lo bien que iba el Circula Classic Automatic con esa misma maquinaria o la muy parecida 90S5 del Gorilla Fastback GT.







Vayamos ahora a sus bondades. Porque a diferencia de los Miyota Standard Automatic los Miyota 9000 laten a alta frecuencia (28.800 vph), lo que permite acreditar un desfase máximo diario dentro del rango -10/+30 spd y que por mi experiencia siempre es muchísimo mejor, incluso en modelos asiáticos tipo Parnis Master. La reserva de marcha es de 42 horas, tiene 24 rubís y dispone de parada de segundero (hacking) y remonte manual (handwinding). Es agradable de usar tanto al darle cuerda como al ponerlo en hora, y es sólo en movimiento que es más ruidoso de lo normal, comparable a un cronógrafo ETA 7750 también con rotor de carga unidireccional. Podéis obtener más información descargando sus especificaciones técnicas (533 KB. en formato PDF).







Según el cronocomparador ha dado un desfase de +15 spd, una cifra que cumple con las especificaciones, pero de la que esperaba un valor mejor. No obstante ha sido completamente estable confirmando que es una falta de regulación y no un problema en el calibre.







Sensaciones

Sigo enamorado de esa esfera de color gris que tiende al turquesa, un tono que nunca antes había visto y que fue el motivo que me hizo decantarme por este Chronicle Field Grey en vez del Desert Sand.







Al volver a llevar un reloj de 36,5mm después de haber dejado el prototipo me doy cuenta de lo cómodo que se siente en la muñeca, y también que la legibilidad tiene relación con el tamaño, pero sobre todo con su diseño y contraste. Así que el Chronicle es un reloj compacto fiel a los estándares de la época, pero fácil de leer y por tanto práctico.







Conclusiones

Por 370€ es esa cantidad que no es ni cara ni barata para un reloj. Pero que a cambio nos da una pieza diferente y con buenos materiales. Estéticamente me gusta más la reinterpretación más moderna de un reloj de campo que hace el RZE Resolute, también prefiero sus materiales, con caja de titanio y un lumen espectacular. Pero en cuanto a acabados y sobre todo en cuanto a calibre, creo que em Mitch Mason está más equilibrado.







▲ Más ▼ Menos Diseño fiel a los relojes de trinchera

Buenos materiales y acabados Tamaño reducido

Calibre Miyota en vez de Swiss Made y ajuste