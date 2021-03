Cuando compré mi primer reloj automático

Hace tiempo os expliqué en mi segundo reloj que fue un Sandoz de remonte manual. Luego vendría el primer reloj digital que recuerdo, el Casio F-87W.

En casa me ponía un Ricoh Medallion de mi padre. Era un reloj que para mi tenía algo especial, se movía cuando yo me movía. Era automático. Desde niño que sentí atracción por los relojes, y como muchos en aquella época dorada de la tecnología de consumo pasé por infinidad de relojes digitales, la mayoría de Casio. Le siguió una etapa de relojes analógicos, eran de cuarzo que dado que eran más baratos empezaron a conquistar todos los escaparates.

Recuerdo que cuando pasaba por delante de una relojería siempre miraba sus expositores, los relojes que había a la venta. Todos eran de cuarzo como si la relojería mecánica hubiera desparecido. Y ciertamente eso era lo que yo pensaba, que el avance tecnológico había acabado con los relojes automáticos en base a los cuarzos alimentados por pila.

Con el tiempo continué profundizando en la relojería me di cuenta que no era así. Que seguían existiendo los relojes automáticos, sólo que en catálogos de marcas de lujo que estaban fuera de mi alcance. No fue hasta 2010 que en la era de internet, me di cuenta que los relojes automáticos nunca habían dejado de fabricarse, y que incluso se podían encontrar a precios asequibles. No me explicaba porque no había ninguno en los aparadores de las tiendas, hasta que a base de ir leyendo até cabos. Los movimientos de cuarzo eran la apuesta de las marcas, más baratos de producir y por tanto dejando un margen económico superior. Ese motivo instaba a las relojerías a vender ese tipo de relojes.







Raro era el comercio en el que podías ver algún reloj automático más o menos asequible. Entonces aprendí lo que eran las importaciones paralelas y compré mi primer reloj automático, un Seiko 5 Sports SNZF55 que me costó 118€, más o menos lo mismo que costaba un Lotus cronógrafo. Lo había pensado mucho y había decidido que como no estaba seguro de si me gustaría la experiencia, no iba a gastar demasiado en él. El Ricoh había dejado de usarlo 15 años atrás, los expertos decían que los relojes mecánicos aunque imprecisos y delicados tenían «alma», pero a mi eso me sonaba a palabrería.

Al principio de usarlo no me transmitió nada demasiado especial, tal vez porque ese reloj nunca llegó fino, o quizás por no estar acostumbrado a ellos. Me lo ponía de tanto en tanto, pero nunca llegó a ser mi reloj predilecto. Unos meses después, y sin saber exactamente la razón, aquel Seiko 5 Sports se fue convirtiendo en la pieza que más usaba.

Aquel Seiko empezó a recordarme la sensación del Ricoh automático, y entonces me di cuenta que al menos en lo que a relojes analógicos se refería, eso era lo que encajaba conmigo. Poco a poco fui consiguiendo más relojes mecánicos y el Seiko 5 quedó relegado a salidas muy puntuales. Recuerdo también como en su momento estuve dudando entre un Orient Mako I y un Vostok Amphibia Classic, ambos con esfera blanca. Poco después compraría el Vostok, si bien nunca he tenido un Orient Mako blanco.

Hoy, muchos años después de aquello y tal vez tras más de 1 año sin ponérmelo, el SNZF55 vuelve a estar en mi muñeca. Algo parecido a lo que hice en recordando mis inicios en el afeitado clásico.

El Seiko SNZF55 pese al paso del tiempo es un reloj que ha envejecido muy bien. Tiene un buen lume, materiales de calidad y ofrece una resistencia al agua de hasta 100M.

Con 40mm de diámetro lo encuentro pequeño para lo que estoy acostumbrado actualmente en relojes deportivos como este, otro asunto es en relojes de vestir como el Orient Bambino que me parecen unas cotas ideales. Al igual que en el posterior Seiko Monster, su cristal es hardlex, pero en el Seiko 5 muy acertadamente no sobresale del bisel, así que permanece en perfectas condiciones.

También noto como su calibre Seiko 7S36, casi idéntico al anterior 7S26 es demasiado básico y su precisión nunca ha sido buena. Sin parada de segundero y sobre todo sin remonte manual resulta incómodo salvo que vayamos a usar el reloj a diario.

En todo caso lo anterior es objetividad, algo que no es el aspecto relevante de esta entrada. Con el reloj puesto siento como si no hubiera pasado el tiempo. Lo que me gustó de este modelo que era su legibilidad, sigue estando ahí, como una característica destacada, y con detalles que incluso ahora no son comunes. A saber, el contorno de las manecillas es negro y la segundera roja, haciendo que destaquen sobre el fondo blanco. El lumen puede considerarse con los estándares actuales de muy bueno, no ha habido tanta mejoría en ese sentido.

Son muchas experiencias en las que me ha acompañado este reloj, pero que debido a las subidas de tarifas de la marca japonesa y su distribuidor español entristecen un poco. Un modelo que fue enormemente asequible, y que lo habría sido más aún de haber sabido buscar mejor. Pero que a su vez es una pieza en la que hoy en día tendremos que pagar oficialmente más de 200€ por ella.