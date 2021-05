Mr Jones Watches Number Cruncher

Han pasado unos meses desde que probé el Mr Jones Watches Robotto Shi, así que tras el Boderry Urban Skeleton Series Titanium BDA001T cambiamos nuevamente de tercio y volvemos a Londres, la capital de Reino Unido para tomar un nuevo contacto con la marca Mr Jones Watches o MJW. El motivo de esta prueba es doble; porque por una parte con el Robotto Shi adelantaba que el diseño Number Cruncher me encantaba, pero por el otro, adelantaba algunas sugerencias que en Mr. Jones han escuchado y que están empezando a implementar en sus relojes. Curiosamente uno de los primeros modelos actualizados es precisamente este Number Cruncher.

Además desde octubre de 2020 en que analicé el anterior Mr Jones, la economía ha vivido grandes cambios. No solamente me refiero al Coronavirus sino en este caso a la entrada en vigor del Britain Exit o Brexit, es decir la salida del Reino Unido de la Unión Europea vigente desde el 1 de enero de 2021 y que por tanto acarrea costes aduaneros para las compras realizadas desde ese país, pero que hábilmente en la marca han logrado no repercutir al comprador. A continuación te explico todos los detalles.







Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L. 37mm de diámetro sin contar la corona. 10mm de alto. Corona A presión de acero Esfera Multicolor Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen No Trasera Acero inoxidable a presión Correa Malla milanesa de 18mm de ancho Funciones Hora, minutos Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso N/D Movimiento Seagull ST-1721. 21.600 vph, 20 rubís Complicaciones Horas saltantes. Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual Prestaciones 42h de reserva de marcha. -30/+30 segundos/día Origen Made in England Garantía 1 año PVP 245€ Distribuidor Mr Jones Watches

Presentación

Conocemos que a Mr. Jones Watches les gustan las presentaciones minimalistas. Ya adelanté en la anterior reseña que el packaging es común para todos sus modelos, así que si la tienes fresca, o la acabas de leer no será una sorpresa para ti… Salvo que en su momento, me olvidé por retratar el comienzo de todo: Una cajita de cartón reciclado en donde viene embalado el contenido.







En el interior vemos otra caja en la que primero hay que retirar la cubierta deslizante. Por una cara es de color blanco con la marca impresa en negro.







Por el otro es la característica ilustración que parece tinta china y que ya conocemos. Muy bonita y además muy reconocible. Me gusta porque el hueco central permite ver la esfera del reloj sin necesidad de abrirla por completo.







Retirada esa cubierta nos encontramos la misma caja de madera prensada que ya conocemos. Es sencilla, funcional y sostenible.







El interior es también sencillo, con la única misión de proteger el reloj durante el transporte y presentarlo durante su apertura.







Se repite la dotación, un díptico que hace las veces de explicación del reloj y de manual de instrucciones, la misma información que nos presentan en la web, pero que además trae escrito a mano la fecha de compra del reloj y por tanto sirve como justificante para la garantía.







Introducción

Puesto que en este MJW Number Cruncher hay bastantes elementos compartidos con el Robotto Shi, no os voy a aburrir repitiéndolos, de manera que os emplazo a la review del Mr Jones Watches Robotto Shi para obtener más detalles. Además es que en uno de los últimos posts titulado «The story of how Mr Jones Watches began» en su Blog de diseño (Design Blog), Crispin Jones, el fundador de la empresa lo cuenta mucho mejor que yo.

MrJones ofrece de momento únicamente dos diseños firmados por Onorio D’Epiro:

– Number Cruncher permanente (la anterior versión fue una serie limitada a 100 unidades).

– Robotto Shi.







El artista fue artífice también la colección de 2019 The Watchful Ones (Chow-Chow, The Honourable P.N.D., Duff the Gruff, The Meeb y Chomi) que sin embargo ya está descatalogada.

Todas las piezas de Mr Jones destilan creatividad en sus relojes, además que son piezas que están diseñados y ensamblados en Inglaterra. En cuanto a D’Epiro me encantan sus diseños, una mezcla de ternura y también de frialdad que me recuerdan a Mark Ryden pese a que ambos profesan estilos completamente diferentes.

Además de las evidentes esferas, pintadas en diferentes capas a mano, Mr Jones Watches apuesta por una forma diferente de presentar la hora, y por tanto con una manera distinta de leerla. Un paradigma ingenioso y que en cierta forma es darle una nueva vida a los calibres con complicación de horas saltantes (jump hours).

Para los más pequeños os podéis descargar gratuitamente la lámina para colorear, tanto de este modelo como de algunos más.







Diseño y construcción

Ha habido cambios de índole técnica en la caja, si bien son imperceptibles a simple vista ya que mantiene la misma forma y respeta las mismas cotas: 37mm de diámetro, 46mm entre asas y 10mm de grosor. Esas formas le dan un aspecto especial, con asas relativamente grandes en donde parece que la caja flote sobre ellas. En este caso han prescindido del acabado PVD negro, dejando a la vista el acero inoxidable 316L que está en acabado pulido a brillo. Una forma más para dejar de lado la relativa oscuridad del Robotto Shi y aportarle un añadido de luz a este modelo, más alegre y más optimista.







La corona es la misma que en el Robotto Shi, en realidad es compartida por todos los modelos que usan esta caja. Opera a presión, que es suficiente para darle una resistencia al agua de hasta 50M (5 ATM), es estéril o sin firmar, pero en este caso el acero va pulido también a espejo.







En el lado opuesto, es decir a las 9, tenemos una falsa corona que sí que va firmada por la marca y sirve para darle simetría al conjunto.







La esfera combina los atributos característicos de D’Epiro, robots con una vertiente adorable. Pero mientras que el Robotto Shi tenía un corazón lleno de amor, pero su enorme tamaño terminaba pisoteando la ciudad, en Number Cruncher (Masticador de Números), tenemos un robot que es tan glotón que sólo piensa en coger golosinas con su mano para comérselas. Pero no utiliza manecillas para indicar la hora. Sino que esa golosina que toma con su mano izquierda representa la hora, mientras que a medida que las va digiriendo transcurren los minutos sobre su panza.







En la ciudad de fondo se reconoce claramente el Big Ben, lo que nos indica que es una representación de Londres, un buen homenaje para Mr. Jones y para Onorio D’Epiro. El detalle pixelado le da un toque pop que es original, aunque personalmente no me convence.







La grata sorpresa que comentaba es el cristal, ahora de zafiro irrayable en vez de mineral endurecido, algo que han logrado desde principios de 2021 tal y como la marca tenía previsto y tal y como os anuncié en su momento.







La tapa trasera es ciega de acero inoxidable pulido. Cierra a presión, algo que aunque suficiente debido a la resistencia al agua que ofrece el reloj y que al no necesitar cambio de pila disminuye la necesidad de abrir el reloj, es algo que desprestigia un poco el conjunto. Me ha llamado la atención que entre los grabados a láser vemos un «Made in England», a diferencia del Robotto Shi que era un «Made in London», un hecho anecdótico que me resulta curioso ya que tanto su tienda (Oxo Tower Wharf) como los dos talleres (Camberwell y el nuevo de Forest Hill) se encuentran en Londres.













Monta una correa de acero inoxidable tipo malla milanesa, también llamada cota de malla. Es idéntica al del Robotto Shi y de otros modelos de Mr Jones, con la excepción de que es de color plateado. Tiene 18mm de ancho a la altura de las asas, funciona por cierre desplegable que está firmado y aunque no tiene sistema de cambio rápido (quick-release), sí que es fácilmente ajustable por el usuario.













No se proporciona información oficial acerca del peso, según mis mediciones caseras ha sido de 81g, uno más que en el Robotto.







Movimiento

No hay novedades en cuanto a la maquinaria de su interior, y tampoco es que hagan falta porque no hay motivo para cambiar algo que funciona bien. Se trata de un ST1721 / TY2709Sea-Gull / Tianjin Watch Factory. Un calibre automático con rotor de carga bidireccional que cuenta con 20 rubís y late a una frecuencia de 21.600 vph. Sus prestaciones son las que podríamos esperar por su precio: una reserva de marcha de hasta 42 horas y una desviación máxima diaria de -30/+30 spd.







Son una prestaciones discretas, pero suficientes. Ciertamente en la actualidad no hay muchas alternativas mecánicas a maquinarias con la complicación de horas saltantes.







En la otra ocasión no tuve la oportunidad de colocarlo sobre el timegrapher Weishi MTG-1000, así que esta ha sido la ocasión. He medido un desfase diario de 19,5 spd, cumpliendo las especificaciones de la marca, pero indicando que no son calibres que sean ajustados previamente al montaje. Siendo relojes en los que la percepción visual nos va a dar una precisión de dos minutos arriba o dos minutos abajo, no creo que represente ningún problema para nadie.







Para resarcirme, he puesto sobre el cronocomparador también al Robottoshi, obteniendo una cifra muy similar: 24,5 spd.







Sensaciones

Las sensaciones que transmite este reloj son lo mejor de todo. Incluso por segunda vez como es mi caso sorprende la forma en la que presenta la hora, un casi abandonado formato digital abandonado hace décadas y que desde Mr Jones han actualizado rodeándolo de ingenio. Cada vez que miramos la hora y los minutos, el agradable robot comedor de números nos saca una sonrisa. Los colores claros llaman más la atención de quién nos rodea, y si la distancia se lo permite, seguramente se queden mirando al muñequito.







En la muñeca es comodísimo, la milanesa es suave y flexible así que se adapta sin problemas. Por sus comedidas dimensiones y sobre todo la ligereza que tiene, algo difícil de creer sabiendo que todo es acero, se lleva con mucha naturalidad y confort. En ese sentido visualmente parece algo más grande que el Robotto. Por un lado los colores más claros y vivos de la esfera hacen que la mirada se centre ahí, pero por el otro, el acero espejado en vez de con recubrimiento PVD le dan más amplitud. Como digo es solamente una percepción, porque medidos ambos sus cotas son idénticas.













Lo importante es que también ofrece una legibilidad superior, no hay tanta decoración que nos entretenga, aunque se mantiene la mayor dificultad en los minutos debido a la decoración del fondo.







Con unos buenos materiales, queda demostrado que poco a poco van mejorando, y en este caso concreto, escuchando las sugerencias de los usuarios. Es algo que les hace destacar, y que desgraciadamente no ocurre en la mayoría de marcas de relojería. Aún quedan en el tintero cambios que mejorarían el valor del reloj (lume, uso del segundero para animar elementos, …). No es algo trivial debido a los procesos artesanos que implican estos relojes y puede que requieran tiempo.







Conclusiones

El reloj se vende a 215£ que serían 248€ al cambio actual pero que la marca convierte a 245€ dándonos 3€ a nuestro favor. Pero lo más importante, encargándose de abonar las tasas de exportación por su parte y evitándonos problemas de aduanas con FedEx durante el envío. Mencionar también que me llegó justo en un día, rapidísimo. No sólo eso, sino que los modelos actualizados con el nuevo diseño de caja y el cristal de zafiro se venden exactamente al mismo precio que antes. Si alababa la posibilidad que nos daban desde la marca de tener relojes diferentes a un precio razonable, ahora todavía más, destacando que al contrario de otras marcas que apuestan por precios elevados artificialmente, ellos se esfuerzan por reducirlos dando más por menos.







No creo que los relojes de Mr. Jones sean la mejor recomendación para una pieza de uso diario. Pero para aquellos que ya tenemos más de un reloj y que buscamos algo diferente, son una idea excelente a un precio más que razonable, tanto para nosotros como para un regalo. Son relojes inolvidables, permanecen en nuestra memoria aunque no los usemos, y que efectivamente dan un plus en cuanto a estética.

