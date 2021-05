Los relojes de la chicas del Instagram

Con la tercera entrega de Las chicas del Instagram empecé a aburrirme. Es verdad que son guapas, atractivas y sensuales, pero al final uno se cansa de pechugas en biquini, comentarios banales y contenidos patrocinados que parecen todos cortados por el mismo patrón. Incluso en cuanto a evolución no son nada originales, empezando como modositas sensuales y terminando en el límite de lo que permiten mostrar las normas de Instagram empleando poses forzadas y push-ups.

lauradamore_

Laura d’Amore es una bonita azafata italiana afincada en España que publicita relojes de marcas de moda, parece que personalmente siente predilección por los Rolex Datejust. Probablemente apoyada por @rolex, @chronobarcelona y @chronomadrid. Incluso tiene presencia, aunque sólo sea eso, presencia web, en lauradamore.it.

























floriromero

Flori Romero, una exhuberante argentina que suele llevar reloj en sus fotografías, actualmente un Casio LA-680 que lleva usando diariamente desde 2019.































Antes tuvo un Michael Kors precedido por un Daniel Wellington.













karenpatinom

Karen Patiño, una espectacular colombiana aficionada al fitness y que extrañamente, suele aparecer vistiendo relojes en bastantes de sus fotografías. En el gimnasio, gym como ella dice parece que su favorito es este Casio G-Shock DW-6900.







Sin embargo su predilecto es este misterioso reloj con caja dorada y correa a juego con sus pectorales, quiero decir, de silicona en color blanca.







También aparece con otro modelo de reloj inidentificable, esta vez con correa, igualmente de silicona, pero negra.







Y por supuesto frecuentemente sin reloj ni demasiada ropa encima.







jodiecharles_

La modelo inglesa Jodie Charles suele llevar reloj solamente como un complemento de moda, por eso es excepcional cuando en una foto aparece con la muñeca «vestida». Lo que es raro es que suele utilizar siempre el mismo modelo, un desconocido reloj de moda de color plateado y con piedras preciosas incrustadas en el bisel.































melaniaorrtiz

Melania Ortíz es una guapísima chica de origen nacional (Gran Canaria). El hecho de llevar reloj es algo excepcional en ella, que suele preferir ir más ligera. Con sólo una imagen pública es imposible identificar su guardatiempo, pero se parece mucho al anterior, un modelo desconocido con gemas engastadas en el bisel.



















nikenicolenicki

Nicole es una chilena de 26 años, muy natural y que seguramente atrae porque pueda ser la vecinita de cualquiera. El caso es que como muchos otros, pasó de llevar un smartwatch a un reloj convencional. En su caso es el poco habitual Casio F-91WM.































valentinaquinteroo

Valentina Quintero es una chica colombiana que suele aparecer en Instagram como reclamo de su trabajo, el exhibicionismo de pago desde plataformas como Onlyfans. Tampoco es que sea especialmente activa en Instagram, así que nunca se la ve con reloj, salvo en esta excepción, una pieza inidentificable.













chaterinequaratino

Chaterine Quaratino es italiana que de vez en cuando viste reloj. Sólo se la ve con uno y es este Rolex Datejust bicolor como bien se identifica en la esfera.



















Una exclusiva pieza de la relojería de lujo que a ella no le debe gustar demasiado













florencia_ale

Florencia Ale no es de las chicas que más enseñan en la red, aunque no es tampoco recatada que digamos. Sus fotos son de calidad casera muestran a una chica con el pelo larguísimo y de voluminosas mamas, así que resultan más convincentes que las supersofisticadas top models que estamos acostumbrados a ver. Lleva un reloj rectangular de acero con malla milanesa.













lauracorona__

Laura Corona es una mezcla de gótico siniestro con alegría juvenil, y le queda muy bien. Es muy raro que lleve reloj, salvo esta desconocida pieza dorada.



















marenwolf

Maren Wolf es una rubia alemana que ofrece una visión de vida de familia feliz, embarazos incluidos. Lo complementa con sus glamurosos viajes, lo guapo que es su pareja, y sus retoños que lo superan si cabe. Vive de las comisiones de productos que se compran con su código de afiliado, pero también haciendo de imagen de marcas que incluyen la relojera Kapten & Son. Siempre sale exageradamente sonriente, como si la cámara fotográfica le estuviera explicando los mejores chistes del mundo.

Como a nivel de redes sociales su enfoque es totalmente comercial y publicitario, se pone reloj sólo cuando cobra por ello. Igual lleva un Fossil, que el mencionado Kapten&Son como cualquier otra marca.



















thebethtee

Beth Tee con exóticos rasgos asiáticos siente predilección por los relojes de gama alta, particularmente por los Rolex Daytona y Rolex Yatch Master. También el Omega Speedmaster o el Patek Philippe Nautilus, no tiene malos gustos. Por cierto, que también es una enamorada de los bolsos de alta alcurnia creados por Louis Vuitton o Prada.



















kari_watch

Es normal que a kari_watch le gusten los relojes, no en vano ella es Karishma Kare y es miembro de la GPHG Academy (Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève) y fundadora de la web The Hour Markers. Entre sus relojes el Jaeger-LeCoultre Reverso, tal vez su modelo predilecto, pero también >Roger Dubuis Excalibur, Breitling Chronomat, Panerai Luminor, Cartier Ballon Bleu y Cartier Santos, Oris Big Crown, un Vacheron Constantin de 1921, Favre-Leuba Raider, IWC Portugiese y por supuesto Rolex Submariner.

























Claro que nada es perfecto, y al contrario que el resto de chicas, a veces no lleva reloj.







watch.gringa

watch.gringa o Brizz es una mujer entusiasta de los relojes afincada en Inglaterra, y según se supone de su apodo, de orígenes estadounidenses. Ocurre que la mayoría de los relojes que usa no son de ella, sino de su esposo a quien se los toma prestados. Como su marido tiene muy buen gusto, se ve al haberse casado con ella, pero además debe tener una buena cuenta bancaria, los modelos son impresionantes: Cartier Santos, Cartier Tank, Tudor Blackbay aunque los Rolex Datejust son sus favoritos.











































Comparte con Karishma «Kari» Kare que a veces, muy raramente, se quita el reloj.







amberquinnofficial

Amber Quinn es una modelo estadounidense afincada en Florida con facciones indudablemente latinas. Su belleza llama la atención. Quizás por eso trabaja como asesora de belleza, y es que si sus resultados se deben a sus consejos y no a la genética, el trabajo no le debe faltar. Tiene obsesión por ocultar su muñeca y centrarse en sus pechos, así que el reloj con correa de caucho negra que lleva de vez en cuando apenas se identifica, aunque a mi me parece un reloj inteligente.













No obstante su favorito parece ser un Rolex Datejust, bien auténtico o bien una falsificación a juzgar por el grabado en el cierre que se intuye como el logotipo de Rolex.































Pero como aparece más habitualmente es sin reloj alguno.







thatswatchshesaid

That’s Watch She Said es una misteriosa cuenta aparecida a finales de 2020 y sin actividad tras enero de 2021. Fueron 4 días de vida que dieron de si sus respectivas 4 publicaciones. Mezclan relojes de ensueño como los IWC Portofino, Omega Speedmaster y los Rolex Datejust con sugerentes imágenes así que me hago eco de todas ellas.

























fiore.watch.diary

Otra anónoma aficionada a la relojería, pero de buen gusto y a mi modo de ver con clase. IWC Pilot, Panerai Luminor, IWC Portofino, Rado LeCorbusier o Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous entre otras piezas en su caja.































vekiss_2

Si tuviera que escoger a alguna, me quedaría con ella. Es una desconocida alemana llamada Veronika. Siente predilección por Rolex, incluyendo el Datejust, Explorer o Explorer II. Se mueve en la delgada linea que separa el mostrarse con la relojería.



























































































jessiethewatchgirl

Jessica Liljebjörn de Suecia y amante de la relojería, la joyería y los complementos de lujo. Suele usar todas las marcas de moda: Emporio Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Michael Kors, … Pero también Seiko Pressage u Oris Aquis.































natalie_brandstockofficial

Esta Natalie Brandstock es un perfil que me despista. Se define como «personal shopper», pero la mayoría, sino todos sus relojes son réplicas. Le gustan también las gafas de sol y seguramente serán también falsas.





































Pese a todo tiene más de 12.000 seguidores, me imagino que capturados gracias a reclamos como este.

irayasweet

Iraya Bedmar suele ser de las pocas «guapas» que llevan reloj con bastante regularidad. Es valenciana y lo usa como accesorio sin darle demasiada importancia, así que mientras que hace referencia a la marca de ropa o al bolso, omite por completo el reloj. Con presencia en Facebook, Twitter, TikTok o Pinterest y todas las redes sociales que se os ocurran, algunas abandonadas y retomadas de nuevo con otra cuenta, parece que lo que de verdad le interesa es Onlyfans.

















































alejandracampop

Alejandra Campo una salmantina afincada en Madrid que se dedica a la enfermería y a la nutrición. Lo que me gusta es que lo lleva incluso a la piscina, aunque puede que no se bañase y sólo fuera para la foto. Se la ve con un reloj de caja dorada y correa marrón, pero también uno tipo diver de caja de acero.























































missdatejust

Vamos llegando al final y tenemos a MissDatejust es una cuenta de una chica totalmente distinta a las anteriores. Ella sí que muestra relojes, sobre todo el modelo Rolex Datejust que es su favorito, aunque tampoco no le hace ascos a los Patek Philippe ni a los Citizen. Dice llamarse Marianne y es una sueca de veintitantos años. El aura misteriosa se refuerza debido a que jamás a mostrado su cara. Uno se la imagina bonita y con el nivel de vida que a su edad parece llevar no debe ser un mal partido.

















































iwcgirl

Para terminar, y como con missdatejust el nombre de perfil de iwcgirl ya nos dice mucho a todos los aficionados. Tras él se esconde la jovencita brasileña Déby Maldonado, una chica que sin enseñar nada de su cuerpo, sólo sus prestigiosos relojes ha logrado más de 35.000 seguidores. Por lo visto además de gustarle los relojes, le gustan los coches y los gatos.







Para terminar debo pediros disculpa por mi casi absoluto desconocimiento de los relojes de temporada o de moda, algo que me ha impedido identificar muchas de las piezas. Hay predominancia de Rolex, pero también de Casio. No es de extrañar que el Casio F-91W sea el reloj más vendido de todos los tiempos, y la Rolex la marca de lujo que más vende. También nos da una idea de lo polarizado que está el sector, donde parece que sólo tienen cabida las piezas más baratas o las más caras.

Las modelos me ha costado encontrarlas, si soy sincero son la minoría las que posan llevando reloj, y las que suelen vestirlo es porque explotan su imagen y para ellas es solamente un accesorio.