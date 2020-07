¿Son los relojes Citizen Radiocontrolados una buena opción?

Seguro que ya has oído hablar de los relojes Citizen Radiocontrolados, pero quizás aún no estemos muy familiarizados con ellos y no conozcamos lo suficiente sus funcionalidades como para considerarlos una buena opción a la hora de ampliar nuestra colección de relojes. Por eso, en este artículo vamos a tratar de profundizar lo máximo en ellos para descubrir todo lo que nos puede proporcionar un reloj radiocontrolado.

Para comenzar, se ha de saber que aunque no hayamos oído sobre este tema hasta ahora, fue en el año 1993 cuando Citizen creó esta innovadora tecnología y hasta el día de hoy, ninguna otra marca ha conseguido igualarles.

En primer lugar, todo reloj ha de cumplir con su principal función que es la de dar la hora. Sin embargo, el rasgo más característico de estos dispositivos es su precisión, ya que estés en el lugar del mundo en el que estés, marcará una medición exacta de la hora, con un margen de error de 1 segundo cada 100.000 años. Esto es posible porque cada madrugada, el reloj establece una conexión directa con las estaciones de radio a fin de sincronizar y ajustar la hora. Estas estaciones están equipadas con relojes atómicos, los más precisos del mundo, y se conectan a los relojes Citizen mediante ondas de radio. Actualmente disponen de 4 estaciones de radio situadas en Japón, China, Europa y Norte América, para dar alcance a cualquier rincón del mundo.

Al hablar de los relojes Citizen Radiocontrolados, hemos de decir que una de las grandes ventajas a tener en cuenta es que al conectarse mediante ondas de radio, no interfieren con nuestros aparatos eléctricos cotidianos como pueden ser por ejemplo los móviles, tablet y demás dispositivos de uso diario.

Por otro lado, el hecho de que la conexión con la estación de radio se realice durante la noche, se corresponde al tratar de evitar las posibles molestias que puede acarrear durante el uso por el día.

De esta manera, tanto la conexión como la actualización de la hora, aunque sea un proceso realmente rápido, se lleva a cabo durante la noche mientras dormimos, por lo que cada mañana al despertar, nuestro reloj será completamente funcional.

Una de las características que más llama nuestra atención y nos maravilla, es saber que estos relojes radiocontrolados son Eco-Drive. Esto quiere decir que no dependen de una pila o del movimiento corporal como en el caso de los automáticos. El hecho de que sean Eco-Drive significa que se cargan mediante la luz, es decir, que utilizan la luz como única fuente de energía que la hace funcionar sin depender de ningún otro elemento externo.

Este sistema transforma la luz en energía que se va almacenando en un acumulador, el cual le permite funcionar durante meses, incluso estando en completa oscuridad. Dependiendo del modelo podría durar más o menos meses, pudiendo llegar en algunos de ellos hasta los 7 años. Lo que nos soluciona la molestia de tener que cargar constantemente el dispositivo.

Para hacernos una idea de manera comparativa, la batería convencional de un reloj nuevo tradicional tiene un promedio de durabilidad de dos años, mientras que las pilas de energía de los relojes Eco-Drive tienen una durabilidad aproximada de 40 años. Es más, a diferencia con otros sistemas de baterías que van perdiendo su capacidad de recarga en un corto período de tiempo, con este sistema, transcurridos 20 años aún podría disponer de un 80% de carga completa respecto a su capacidad original.

Por otro lado, hemos de ser conscientes de que en ocasiones el exceso de tiempo que pasamos en casa, en la oficina o en el gimnasio, hace que nuestro reloj Eco-Drive no reciba el alcance suficiente de luz y se descargue antes de lo previsto. Para evitar ese inconveniente, los relojes Citizen disponen de un aviso de “carga insuficiente” que nos permitirá saber cuándo cargar de luz nuestro reloj.

Cuando esto sucede, la manecilla de los segundos del reloj comenzará a saltar en intervalos de 2 segundos y continuará así hasta que el acumulador se cargue completamente. Es más, los relojes Eco-Drive tienen una función de ahorro de energía. Cuando el reloj detecta que está en la oscuridad, las manecillas se detienen para ahorrar toda la energía posible. Tan pronto como el reloj detecta nuevamente la claridad, las manecillas vuelven rápidamente a su hora actual.

Otra de las dudas que nos suelen surgir en el día a día al cargar de luz este tipo de dispositivos es si nuestro reloj está recibiendo la suficiente luz. Para solventarlo, Citizen incorpora un indicador de nivel de luz que nos permite saber de manera rápida y sencilla si el reloj a través de la luz que recibe, genera la energía que necesita para su carga.

Para terminar, una vez abordadas las características de los relojes Citizen radiocontrolados, podemos concluir que son muy buena elección tanto por su precisión como por su carga ilimitada Eco-Drive. Personalmente, estas características unidas a la elegancia en sus modelos, me han convencido por completo.

