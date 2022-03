Pantalones de pana Cowest

Con el frío de este invierno se me ocurrió volver a los pantalones de pana, un tejido en desuso, no por sus cualidades, sino por las modas del denim/jeans. Aunque no os lo parezca, sigue habiendo una buena cantidad de empresas de confección que producen prendas de pana Fabricadas en España. La primera es Covartex, pero como ya la conocía por sus pantalones vaqueros o tejados decidí dejar de lado y probar una nueva.

La ropa de pana tuvo su apogeo en lo que a popularidad durante los años 1960-1970 usado como símbolo de rebeldía y que veíamos en jóvenes e intelectuales como sustituto a los trajes y los pantalones de vestir. Acorde con esto no nos debería extrañar que Steve McQueen, Woody Allen o Sean Connery los vistieran a menudo. Fue quizás Felipe González quien en sus inicios proletarios puso esa prenda de moda, una forma de identificarse con el pueblo proletario que poco a poco iría abandonando cuando el dinero llenaba sus bolsillos. Ese es el recuerdo que al menos en España se tiene ahora, la pana se considera de hombres de campo o de baja estofa, justo lo contrario que podemos imaginar con aquellos estudiosos de la Francia de los 60. Allá cada uno con sus decisiones de compra, y si quiere creer en los clichés de la publicidad y del marketing, que deje de lado la pana. Pero no es mi caso, y yo le voy a dar una oportunidad.

Entre los candidatos estaban en primer lugar CoWest (Cowest S.L.) a los que intenté contactar durante los últimos años sin éxito, Cotherga que posé las marcas >Rech y M&A y que tampoco llegaron a responderme jamás, y Pantalones Blaper mi encuentro más reciente y que tampoco contestaron. Ya que nadie cuidaba al cliente quedaban todas igualadas, así que arbitrariamente me decidí por Cowest.

No hay mucha información sobre la historia de Cowest Jeans, antes denominada Pantalón Cowest (Pantalón Cowest S.L.), algunos dicen que fue fundada en 1986, sin embargo parece ser que en esa fecha lo que hicieron fue registrar el logotipo, ya que llevaban operando desde 1983. Radicada en Pozohondo (Albacete), fue iniciada por el matrimonio Juan Sánchez y Carmen Cifo, por aquel entonces unos jóvenes con la ambición de crear sus propios jeans.

Al igual que Capitán Denim empezaron produciendo para otras marcas, no desvelan cuáles, pero podrían ser las grandes que por aquella época confiaban su deslocalización en nuestro país (Lois, Levi’s, Lee, Wrangler, …). Poco a poco ese pequeño taller empezó a crecer, y así es como decidieron fabricar también con su propia marca diseñando sus propios patrones y prendas.

Actualmente en manos de los descendientes de la pareja, Laura Sánchez Cifo la COO Executive de la empresa, y con la que estuve conversando entre 2017 y 2018, declaraba públicamente: “En todos los países donde vendemos nuestros productos, les hablamos del valor de nuestra empresa y de lo orgullosos que estamos siendo cómplices de nuestras raíces”. Unas bonitas palabras que se quedan sólo en eso a tenor de que me ignoraron completamente, y que como veréis más adelante, el proceso de compra fue muy mejorable.

Mi elección fue el modelo M24 de pana elástica, que a un precio de 29,95€ me pareció más que razonable. No lo puedo comparar con Blaper que no dan precios públicos pero sí con TCH/Covartex que sin promociones salen por 44€. En unos grandes almacenes con marca propia el precio de un pantalón así está en torno a los 20€, así que 29€ me parece que si la calidad está a la altura bien merece el Made in Spain. Compré dos unidades, una en color tofé (tofee) y otra en color marrón y otra en color kaki, ambas muy invernales, pero sin la relativa tristeza que aporta el sobrio color negro.

Empezamos con una buena impresión, y es que el pedido se recibe por mensajería dentro de una caja firmada por Cowest en vez de la horrenda caja reutilizada que hemos visto en otras marcas.

El interior se nota envuelto con cariño, con una papel tipo cebolla decorado por la marca entre el cual se han envuelto las prendas.

Continúan las buenas sensaciones, porque han incluido una mascarilla lavable de color negro totalmente gratis y por sorpresa.

Me sorprende que la etiqueta no muestra la composición, algo que requiere acudir a su web para conocer: 98% algodón y 2% elastano; que es la mezcla habitual en pantalones tejanos ligeramente elásticos. Para los que no lo conozcáis la pana o cotelé, corderoy o corduro es un tejido con tacto similar al del terciopelo, pero acanalado. Eso se consigue con el ligamento de fibras entrecruzadas que forman las características hendiduras, y que les hacen ser muy cálidos e ideales para otoño e invierno.

Está confeccionado a base del tejido es el que solemos llamar «pana fina», actualmente muy en auge, aunque mi favorito es realmente la pana gruesa, algo que casi nadie parece fabricar actualmente. El cierre es por botones metálicos, como si fuera un tejano, y éstos van firmados por CoWest. Llevan cremallera, también de metal y con un tacto que indica buena calidad.

No van de premium, pero se nota que incluyen detalles típicos de artículos bien hechos y cuidados, por ejemplo el pequeño bordado con el caballo en el bolsillo relojero.

Me hubiera gustado conocer el gramaje del tejido que no parece ser ni grueso ni delgado, personalmente habría optado por uno de mayor densidad. No hay problemas con su calidad, con costuras robustas y además bien terminadas a la vista. Al tacto la tela es muy agradable y suave, aparentando ser suficientemente robusta incluso en las rodilleras que suele ser uno de sus puntos flacos.

Esa calidad es una característica extensible a las partes que no se ven, como su interior, que está igual de bien hecho que el exterior.

Cuando los vestimos por primera vez nos damos cuenta que, para mi gusto, sientan muy bien. La forma regular o recta equivalente a la de los vaqueros es la que estoy acostumbrado a llevar, y el elastano ayuda a que se acople al cuerpo, especialmente en cintura y perneras. Si lo comparo con los que hasta ahora eran los pantalones de fondo de armario para invierno, los Ranger Spider de Confecciones Vargas/Covartex, los de pana de Cowest son mucho más livianos, mientras que su capacidad de aislamiento térmico es ligeramente mayor, pese a ser algo más delgados.

Una vez puestos resultan cómodos porque no son pesados, el elástico nos ayuda un poco a la hora de caminar acompañando el juego de rodilla y hace que en general la prenda quede algo más ceñida (dentro de ser patrón normal), y nos proporcione una mayor sensación de calidez. Se sienten

La pana siempre ha sido un tejido robusto y resistente, casi tanto como un vaquero, así que resultan estupendos para el día a día sin tener que pasar frío. El único problema es su desgaste por fricción, algo que ocurre al sentarnos y especialmente al lavarlos. Es cuestión de acostumbrarse, porque tras los primeros usos en donde las zonas más expuestas son las que se notan desgastadas, rápidamente se va igualando, lo mismo que con los vaqueros.

El complemento ideal va a ser una Lee Sherpa con exterior de pana, una lástima que por más que lo haya ido sugiriendo ningún fabricante local haya apostado por las Sherpa Rider con borreguito, ni siquiera en aquellas marcas originarias de climas fríos.

En Cowest disponen de una tienda online, lo cual es obligatorio en este tipo de marcas con distribución tan escasa, además el envío es gratuito en pedido superiores a 50€, que no sólo es conveniente sino el estándar actual, confirmando que se han adaptado a los nuevos tiempos. Eso sí, se echa en falta mayor información en los artículos, algo imprescindible cuando compras sin poder «ver»: Origen de las materias primas, gramaje del tejido, y probablemente mayor cantidad de fotografías o incluso vídeos de la prenda.

Cursé el pedido el 9/12, y aunque exponen que lo envían en 24/48 horas el día 11 seguía «En proceso». De manera que les contacté. No obtuve ninguna respuesta por parte de ellos hasta que el día 13 me llamaron por teléfono. Por lo visto debido a un «error de su web» el pantalón en azul ya no estaba disponible, así que me ofrecieron cambiarlo por otro color, algo que no me importaba y acepté. Desconozco si podría haber cancelado ese producto y en ese caso me habrían abonado el importe o no. Ese mismo día el pedido pasó al estado «Completado», pero en ningún momento se me comunicó el número de seguimiento de la agencia de transporte (SEUR). El día 15 lo recibía en mi casa. Creo que la información que proporcionan durante el proceso no es adecuada. El supuesto fallo del sistema debería haber generado un email en cuanto se detectó la anomalía, no una llamada telefónica 3 días después. Por otro lado carecer de número de seguimiento te impide rastrear el proceso, y al tu desconocerlo, es fácil que estés fuera de casa cuando llegue el repartidor. Incidentalmente exponen que es posible pagar con Paypal, aunque a mi me fue imposible, otro punto mejorable puesto que se trata de un sistema de pago que aporta mucha confianza al comprador. Para terminarlo de bordar respondieron a mi contacto del día 11 el día 22, es decir casi 2 semanas después, y transcurrida más de una semana de que hube recibido el producto.

Tampoco hay que darle demasiada importancia, porque viendo que la mayoría de sus competidores hacen lo mismo y dejan completamente sólo al cliente, eso no les convierte en peores. Desde luego es un problema para aquellos que no están tan concienciados como yo en la fabricación nacional.