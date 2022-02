¿Por qué los calendarios programados duran hasta 2099?

Cuando escribía acerca del calendario perpetuo en los relojes mecánicos de soslayo explicaba el algoritmo para determinar si un año es o no bisiesto, y las complejidades que ello tenía. Mencioné el caso de los relojes de cuarzo, creo que poniendo como ejemplo los digitales. No tardó en aparecer la cuestión entonces: ¿por qué los calendarios programados terminan en el año 2099?

Comencemos explicando los diferentes sistemas de calendario programado o autocalendar como los denominan en el mundo anglosajón.

Calendario automático programado (auto-calendar en inglés)

El calendario automático o auto-calendar es el más sencillo de los que se implementan en los relojes digitales. Tiene codificados los días que contiene cada mes, contando con que febrero siempre es de 28 días. De este modo cada cuatro años, es decir, los años bisiestos deberemos corregir la fecha manualmente.

Es el que vemos en los modelos más asequibles como el Casio F-105W con su módulo 3298.

Calendario automático completo (Full auto calendar en ingles)

La siguiente evolución, también conocida como calendario completamente automático preprogramado o full auto calendar, es capaz de determinar los años bisiestos, así que supera al calendario automático anterior, sin embargo lo hace sólo entre un rango de fechas. Siendo las más habituales de 1985 a 2029; 1995 a 2039; o 2000 a 2099.

El inminente límite del año 2029 lo encontramos en el módulo 691/901 del Casio G-Shock DW-5600C, mientras que el de 2099 aplica por ejemplo al módulo 3495 del Casio G-Shock GW-M5610U.

Volvamos atrás para recapitular como se calculan los años bisiestos.

Los años bisiestos son los divisibles entre 4 (como 2012, 2016, 2020, 2024 etcétera)

excepto si son divisibles entre 100, entonces no será bisiesto (por ejemplo 2100, 2200, …)

excepto si es divisible entre 400, que entonces sí lo será (como 2000, 2400, …)

Por tanto el primer paso es saber el resto de la división o módulo entre cuatro. A nivel electrónico es realmente sencillo de utilizar, porque si bien las divisiones son cálculos complejos, cuando éstas implican potencias de dos como es el caso, se simplifica mucho. El motivo es que «X MOD 4″ es equivalente a «X AND 3″. Es decir, obtener el resto de la división por 4 es idéntico a calcular una Y lógica por 3.

Si lo verificas, verás que se cumple fácilmente con 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092 o 2096. El problema ocurre cuando llegamos a 2100, si miráis el algoritmo de arriba veréis que 2100 aunque sí es divisible entre cuatro, no lo es entre 100, lo que implica que no será bisiesto. La división entre 100 sí que es un cálculo complejo, así que presumiblemente es la razón por la que los calendarios programados se detienen en 2099, evitan tener que implementar la división entre 100.

Si esa teoría fuera acertada, los calendarios deberían comenzar en el año 2001, evitando así el 2000, puesto que no solamente es divisible por 4 (bisiesto), y por 100 (no bisiesto), sino que también por 400 (sí bisiesto). Ello implicará calcular la división no sólo entre 100, sino entre 400.

Así que para evitar ese problema, lo que se ha hecho es guardar qué años son bisiestos y cuáles no. Una tabla de 44 posiciones 1985-2029 en los modelos más antiguos o 1995-2039 en los más recientes que informa de antemano cuantos días tiene febrero en cada año. Últimamente lo hemos visto ampliado hasta 100 posiciones (2000-2100). En cualquier caso son cantidades arbitrarias, lo mismo habría sido almacenar 30 años que 50, que 200.

¿Qué ocurrirá entonces cuando llegue 2029, 2039 o 2099? Suponiendo que sigamos aquí, el calendario completamente automático preprogramado de nuestro reloj se habrá vuelto loco. Si tenemos un F-91W o similar con auto-calendar, nada de eso pasará, seguiremos teniendo que corregir la fecha el 1 de marzo de los años bisiestos. Sin embargo, hay equivalencias de años:

2040 -> 2012

2041 -> 2013

2042 -> 2014

2043 -> 2015

2044 -> 2016

2045 -> 2017

2046 -> 2018

2047 -> 2019

2048 -> 2020

2049 -> 2021

2050 -> 2022

2051 -> 2023

2052 -> 2024

2053 -> 2025

2054 -> 2026

2055 -> 2027

2056 -> 2028

2057 -> 2029

2058 -> 2030

2059 -> 2031

2060 -> 2032

2061 -> 2033

2062 -> 2034

2063 -> 2035

2064 -> 2036

2065 -> 2037

2066 -> 2038

2067 -> 2039

2068 -> 2012

2069 -> 2013

2070 -> 2014

2071 -> 2015

2072 -> 2016

2073 -> 2017

2074 -> 2018

2075 -> 2019

2076 -> 2020

2077 -> 2021

2078 -> 2022

2079 -> 2023

2080 -> 2024

2081 -> 2025

2082 -> 2026

2083 -> 2027

2084 -> 2028

2085 -> 2029

2086 -> 2030

2087 -> 2031

2088 -> 2032

2089 -> 2033

2090 -> 2034

2091 -> 2035

2092 -> 2036

2093 -> 2037

2094 -> 2038

2095 -> 2039

2096 -> 2012

2097 -> 2013

2098 -> 2014

2099 -> 2015