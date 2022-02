Tevise 823F (Wollku Reloj Silver Blue)

Si os soy sinceros, hoy os traigo la review de un reloj que no quiero para nada. Se trata del Tevise 823, Tevise T823 o 823F, un guardatiempos automático con estética Submariner pero que viene a saciar mi curiosidad, y espero que la vuestra también, de lo que una marca china es capaz de ofrecernos por 20€. Probablemente sea un dinero tirado a la basura, aunque no creo que salga peor que el Guanqin GJ16106M «Lambda».

Otro punto de interés es que es exactamente el mismo que el reloj Wollku Silver Blue que intentan vender en oferta por entre 89€ y 499€ dependiendo del momento.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable. 43mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de alto Corona A presión de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional Cristal Mineral Lume Sí Trasera Acero inoxidable a presión con ventana de exhibición Correa Brazalete metálico de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 3 ATM Peso 135 gramos Movimiento N/D Complicaciones N/D Prestaciones +/-60 segundos/día Origen China Garantía 1 año PVP 21,30€ Distribuidor Tevise Watch Company

Introducción

De la marca de relojes española wollku.com o Relojes Wollku ya hablé hace un tiempo. El artículo fue un éxito, apareciendo también en diferentes foros y redes de difusión, así que en el improbable caso de que no lo vieras, puedes consultarlo. En cualquier caso haré la historia corta: Wollku ofrece relojes a precios que han ido variando de entre 89€ hasta los 699€. Sin embargo lo que ocurre es que los relojes de Wollku no son nada más que guardatiempos de Tevise remarcados. En concreto este modelo T823 o 823.

Ciertamente no me apetecía pagar 89€ por un Wollku, y menos aún 699€ así que decidí hacerme con el Tevise original por apenas 20€, del que además me gusta más su logotipo que el de Wollku que de nuevo es una copia, esta vez el de O’Neill. Había otro atractivo, y es que 20€ es el precio más bajo que he pagado por un reloj automático, así que como forma de complementar las reviews en la gama baja era muy interesante.

Sobre Wollku/Unisex, su responsable irá dando versiones contradictorias, en la web todavía quedan vestigios de su pasado. En todo caso, aceptaremos como fecha inicial la de noviembre de 2020 que es cuando se registró el dominio de wollku.com. Como solamente es un remarcador, no entraremos en más detalles sobre ellos.

Por su parte, Tevise Watch Company es una empresa china que comenzó su actividad en el año 2012. Sus primeros relojes aparecieron en el mercado allá por 2015, pero no fue hasta 2017 que Luo Wei Jun registrara la marca Tevise a nombre de la sociedad Guangzhou City Tevise Watch Co., Ltd.. Si rebuscamos en las pocas fuentes oficiales que existen también podremos leer que la firma data de 1952, mientras que en otros lugares se afirma 1982 aludiendo a más de 30 años de experiencia en el sector. Son también propietarios de la marca Nobjn/Nobin entre otras.

Lo que está claro es que se trata de una compañía pequeña, menos de 50 empleados, todos ellos ubicados en una sede de 500m2 lo que parece indicar que como mucho se dedican al diseño y comercialización de relojes, pero no a su producción.

El Tevise 823F es casi idéntico a modelos anteriores de la marca como por ejemplo el 801/T801 y que ha tenido bastante éxito debido a su precio. Como decía, un reloj exactamente igual al Wollku Reloj Silver Blue en donde ni siquiera han acertado en el nombre, ya que más que Silver es Black, pues la característica de esta variante es que el metal tiene un recubrimiento negro.

Tanto es así que en la fotografías promocionales de Silver Blue se aprecia claramente que es un Tevise al que usando una herramienta tipo borrado automático o borrado inteligente de Photoshop le han eliminado/distorsionado el nombre de Tevise.

Los Tevise 823 (y los Wollku) están disponibles en multitud de combinaciones cromáticas: color de caja, color de brazalete, color de esfera… Se encuentran por unos 20€ o incluso menos, pero hay que tener cuidado ya que hay versiones de cuarzo y otras automáticas. Los cuarzos son lógicamente más económicos rondando los 12€, siendo identificables por la tapa trasera que es ciega y por la leyenda «Quartz» en vez de «Automatic» impresa. Para terminarnos de confundir hay también una variante multifunción que parece llamarse también 823.

Presentación

El reloj llegó envuelto en un simple sobre acolchado, el día de la entrega llovía a mares así que lo recibí completamente empapado, algo que si hubiera sido un reloj de mayor precio me habría mosqueado terriblemente. Parece ser que el plástico de burbujas lo salvó, porque su contenido estaba seco y en perfectas condiciones.

Lo que recibí fue increíble por 21€: una clásica herramienta lowcost para extraer los pasadores del brazalete y poderlo ajustar, un portatarjetas que por sus dimensiones y su mal diseño no cabe en la caja del reloj, y por supuesto la caja del reloj.

Está fabricada en cartón de color negro, no es de gran calidad pero mucho mejor que el de otros relojes chinos más caros. Incluso el detalle de las letras doradas «Tevise, watches since 1952» causa una buena apariencia.

Quitándole la cubierta vemos un interior que tampoco decepciona. Varios elementos protectores y una gamuza de la marca sin firmar.

En el tarjetero tenemos una garantía que denominan «VIP», con una estática muy oriental, de casa de citas yo diría, y un manual impreso que está a la altura y explica lo básico del reloj tanto en chino como en inglés.

El reloj trae dos etiquetas, el típico tag con el nombre de la marca, y la etiqueta de precio que también va firmada. Es gracioso porque indica un PVP de 1.080¥ (yuan o CNY), lo que serían 150€ al cambio. Está claro que ellos mismos saben que no lo vale, y al igual que hace Wollku intentan que de esa forma si lo adquieres a 50€ pienses que te has llevado un saldo.

Diseño y construcción

Comenzando por el diseño es otro homenaje más al Rolex Submariner. Personalmente considero que no tiene nada de malo, es una estética reconocible y que suele gustar. Podríamos criticarle que es poco original, pero es exactamente lo mismo que hacen marcas de precios tan variados como Steeldive, Invicta, Thermidor o Steinhart.

La caja tiene 43 milímetros de diámetro, algunas tiendas indican que es de acero inoxidable, pero lo cierto es que no atrae a un imán, así que probablemente sea de aleación. Indican que tiene un grosor de 14mm, un aspecto contundente que no obstante no va en consonancia con el peso que según mi balanza de precisión es de 137 gramos con todos los eslabones del brazalete (la marca indica 135 gramos).

En esta versión es de color negro, con un acabado espejado que no tienen mal aspecto. No nos dicen cómo han realizado el recubrimiento y puede ser que no sea duradero, pero su aspecto es bueno.

El bisel externo es rotativo unidireccional de 60 clics con un inserto en color azul metalizado que parece de aluminio y con buen aspecto. No hace falta llegar a operarlo, sólo con que lo toquemos ya vemos que no encaja bien y que bascula fácilmente. La sensación de girarlo es pésima con la holgura más grande que he visto en mi vida y que es del orden de 2-3 segundos. No sé si todos vendrán igual, si me puedo considerar afortunado porque el resto sean peor, o si ha sido de los malos.

La corona tiene el mismo acabado negro brillante, van sin firmar y funciona a presión, algo lógico puesto que aunque esté inspirado en un reloj de buceo, ofrece una resistencia al agua de solamente 30 metros, es decir, que resiste la lluvia y que nos lavemos las manos con él, pero poco mas. De nuevo sorprende porque su funcionamiento es bueno.

El cristal es mineral plano e incorpora una lupa de aumento que ofrece una buena calidad de imagen. Apenas sobresale del bisel y se ve suficientemente sólido.

La esfera creo que es lo más bonito de este modelo, de un color azul oscuro con efecto tornasolado, y que está realmente muy conseguida. Los marcadores horarios tienen contornos transparentes y van aplicados. El resto de leyendas están impresos en blanco. Lo de «Superlative Chronometer Officially Certified» la verdad es que suena a guasa. ¿Quién lo ha certificado? Aunque bueno, es mejor de lo que muestran algunas fotos en donde en vez de «Superlative» ponen «Perlative» y en vez de «Chronometer» ponen «Ceronometer».

No hay sorpresas en las agujas, recurriendo a la tipo Mercedes para la horaria son plateadas y espejadas, sin apreciarse problemas de calidad.

Incluso han aplicado lume, tanto en la perla de las 12 como en las manecillas y los índices. Su brillo es bastante bueno, por encima de un Vostok, aunque engaña, porque a los pocos minutos desfallece. En no más de 4 o 5 minutos en la oscuridad ya apenas se percibe su brillo.

A destacar la tapa trasera, esta vez sí de acero inoxidable pulido y que incluso incorpora una ventana de exhibición aunque su sistema de cierra sea puramente a presión.

El brazalete es metálico, tampoco atrae el imán. Está cepillado en mate, salvo la parte central que queda a la vista de los eslabones que es espejada. Usa eslabones de chapa doblada en vez de macizos, algo justificado por su escueto precio. Lo peor es que sin haberle hecho nada salvo tomarle fotografías ya se aprecia el metal bajo el recubrimiento. Porque éste no es más que pintura negra que a la mínima salta, lo mismo que en las milanesas baratas de ese color.

Eso me lleva a pensar que el resto del recubrimiento sea igual, que vaya pintado. El cierre es desplegable y va firmado por «Tevise». Funciona con pulsadores, o mejor dicho, pulsador, ya que sólo tiene uno en un lateral. Dispone de dos microajustes y está a la altura del resto del conjunto.

Movimiento

Ni Wollku ni Tevise nos dicen el calibre que late en su interior, de hecho los de Wollku incluso dicen a veces que es de cuarzo… A simple vista se ve que es un movimiento automático genérico chino que podría parecer un DG2813/NN2812. No obstante cuando indagamos lo que descubrimos es que en realidad es una maquinaria con base Chinese Standard Movement o Tongji. Un movimiento que inició su andadura en los años 60 y que reduciendo piezas pretendían crear un calibre barato, algo que sin duda consiguieron.

Sin embargo esos Tongji eran de cuerda o remonte manual, así que en tiempos mucho más recientes fue modificado por diferentes empresas para incorporarle carga automática (Beijing, Hefei, Liaoning, Qingdao, Shanghai, …). Esas modificaciones se diseñaron con mayor o menor éxito, así que en la actualidad movimientos tipo Tongji automáticos los hay en diferentes calidades, la mayoría de ellos malos y baratos como los Tongji 2650Z que partiendo de la base que no son muy refinados suelen tener bastante problemas a la hora de cargar de manera automática.

No funciona mal, responde con firmeza a la corona, tanto para darle cuerda como para ponerlo en hora y según el cronocomparador oscila a 21.600 vph.

Ha arrojado un desfase medio diario en una posición de 11 segundos por día, lo cual está bien en un reloj mecánicos, y por este precio diría que es estupendo. No lo he medido en más posiciones, pero mi desconfianza me lleva a pensar que la variación posicional será alta.

Tiene remonte manual aunque no parada de segundero o hacking. Según Tevise podemos esperar de él una desviación máxima en el rango +/-60 segundos/día.

Sensaciones

Como siempre ocurre con los productos chinos de Aliexpress, una cosa es lo que ves en las fotografías y otra es lo que recibes. Sobre un diseño muy agradecido en fotografías en donde destaca el color negro de la caja y el brazalete con el azul sunburst de la esfera, a la hora de usarlo se siente mucho peor. Eso no quiere decirse que en la realidad no sea fotogénico, es muy fácil de retratar como habéis podido apreciar y se ven con cierta presencia. Es cuestión de omitir los planos que dan algún fallo.

Si soy sincero, el reloj da mucho más de lo que esperaba por 20€, y funcionar funciona. No obstante no deja de ser algo inútil como el Skmei 1123 que no valía para nada. Es una simple curiosidad y un reloj que podemos usar para hacer prácticas de relojería y de mantenimiento relojero.

Lo más destacable es su packaging y en segundo orden que todo funciona y cumple su cometido, aunque sea por los pelos.

Conclusiones

Un reloj que funciona, pero en donde sus materiales baratos echan todo a perder. A la vista del resultado, creo que han gastado de más en la presentación, y muy de menos en el reloj. Porque si Aliexpress, el vendedor, la marca y el fabricante han ganado dinero con todo ello, ¿cuál es el coste de un reloj así? ¿5€?

Es un one-shot, un reloj para ser comprado una sola vez, ya sea por incautos o por curiosos, y que no volverán a repetir compra de esa marca. Una pena, porque ofreciendo una presentación más humilde, y corrigiendo todos esos problemas, podrían llegar a tener un reloj de 40€ que resultara interesante.

▲ Más ▼ Menos Precio de derribo

Esfera bonita Bisel desajustado

Construido en aleación y pintado de negro

Valoración

Diseño 8 Materiales 2 Acabados 3 Rendimiento 4 Calibre 5 Prestaciones 7 Precio 10 MEDIA 5,6

Vídeos

Galería