Recopilación de entrevistas de relojes españoles (¿Cómo se hizo?)

He recibido algunos comentarios que se interesaban por el proceso que llevé a cabo para lograr el contacto con los protagonistas de primer nivel del sector relojero español que pudisteis leer en Recopilación de entrevistas a marcas de relojes españolas.

Aunque la primera publicación la visteis a principios de noviembre de 2017, fue una idea a la que llevaba dándole vueltas desde el mes de junio de ese mismo año. En agosto comencé con ella, una tarea ardua de coordinación que implicaba ponerse en contacto con los máximos responsables de la marca.

Una vez contactados había que explicarles la idea, preparar la entrevista, planificar la toma de contacto (podéis creerme que son personas tremendamente ocupadas), y finalmente, redactarla y publicarla que también lleva mucho esfuerzo.

Los resultados no podían ser mejores, a todos les encantó la idea, quedando muy satisfechos con todo el proceso.

Ante esta cuestión la pregunta es ¿dónde están las marcas que faltan? Pues ahí siguen, algunas rechazaron explícitamente la colaboración, los motivos se me escapan la verdad y no he llegado a comprender esa decisión, pero nunca es tarde y quizás haya una segunda ronda donde podamos verlos aquí. La mayoría, pese a mi insistencia ni siquiera atendieron mis solicitudes de contacto.







Desestimaron su participación

– Artestilo

– Aviador Watch (Grupo Ayserco)

– Calypso (Grupo Festina)

– Casanova (Fina García)

– Festina (Grupo Festina)

– Level Watches (Grupo Relojería y Complementos)

– Lotus Watches (Grupo Festina)

– Nowley (Industrial Martí de Relojería)

– Jaguar (Grupo Festina)

– Perrelet (Grupo Festina)

– Pontier Watches

– Regata (Grupo Festina)

– Toro Watch (Grupo Ayserco)

– Xerfa

Nunca llegaron a responder

– Aeronaval Instruments Manufacture

– Bassel

– Bultaco 1969

– Cauny

– Colmar / Minister

– Crepas

– Custo

– Franc Vila

– GoldSur

– Justina (Grupo Otero)

– Marea (Grupo Relojería y Complementos)

– MAM Originals

– Mark Maddox (Grupo Munreco)

– Micro

– Nautilus Watch

– nooit

– Nubeo

– Olten

– Papapop

– Parnis Europe

– Paul Versan

– Pontina

– Racer

– Radiant (Grupo Cadarso)

– Roselin

– San Antonio Watch Company –SAWC– (Gasullas Watch Company)

– SEAL –Instrument Watches (Gasullas Watch Company)

– Select (Grupo Guach)

– Suicrom

– Tactico Watches

– Temper

– Tiburon Watch

– Time Force

– UNOde50

– Viceroy (Grupo Munreco)

– Watx & Colors (Grupo Cadarso)

– Why Not

– Zeus Watches

Prefirieron dejarlo para más adelante

– ENE Watch (Piero Magli)

– Feldo

– Potens (Industrial Martí de Relojería)

– Sandoz

– Spaniard Watches