Tenía muchas ganas de tener entre mis manos al protagonista de esta review, y es que en primer lugar, la marca es originaria de Singapur, algo que no tuve oportunidad de probar desde el Spectre Time Phantom. Pero por otro, el Venturo Field Watch #2 es de esos modelos que ha ido conquistando a los aficionados.

Fundada en el año 2013 por Naoki Tsukumo, Gruppo Gamma es una micromarca de relojes de nicho. Entre sus intenciones no están las de conquistar a un público masivo, sino a simplemente un público entendido. Aquellos que valoran los relojes instrumento, los movimientos mecánicos, y la historia de la relojería más legendaria. De forma similar a Dartmouth Brands Ltd propietarios de marcas como Spinnaker o AVI-8, Gruppo Gamma Pte Ltd que inició su andadura con la marca de su mismo nombre (Gruppo Gamma), lanzando modelos tan exitosos como los Chrononaut, Divemaster, Vanguard o Peacemaker; recientemente has comenzado con una enseña independiente, precisamente la que protagoniza esta reseña: Venturo by Gruppo Gamma.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero marrón de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 20 ATM Peso 100g Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Singapur Garantía 1 año PVP 535€ en su tienda física. 367€ online + 28,15€ de aduanas Distribuidor Venturo Watches (Gruppo Gamma Pte Ltd

Presentación

El Venturo Field Watch #2 llega en el estuche que usan todos los modelos de Venturo Watches. Es de color negro y de material blando que cierra por cremallera. Va firmado por la marca, y es ideal para llevarlo de viaje.







El motivo lo comprobamos al abrirlo, porque ofrece capacidad para dos relojes, y éstos irán muy bien protegidos con el almohadillado interior.







Las cosas siguen mejorando, puesto que entre su dotación, que es muy completa, encontramos el reloj en sí, una herramienta para cambiar correas, y una correa adicional. La canvas azul valorada en 45€.







Algo que me gusta, es que ofrecen acceso al manual instrucciones también en su web. Es un contenido bastante general en donde faltan detalles técnicos y especificaciones, algo que por desgracia es la tónica general en el mundo de la relojería, si bien en el Gruppo Gamma Venturo, podemos consultarlo online lo que en caso de dudas nos evita tener que estar rebuscando en su caja. La parte negativa es que no lo incluyen impreso, algo que tiene un coste casi despreciable, y que contribuiría a llegar al sobresaliente.

Introducción

Los orígenes de los «hombres rana» se remontan a la década de 1897, si bien no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que Italia se propuso desbancar al Reino Unido que por aquel entonces continuaban siendo los dueños del Mediterráneo. Los primeros hombres rana modernos o frogmen se formaron en 1938 como parte de un comando especializado de la Decima Flottiglia MAS. Pertenecía a una unidad secreta denominada Gruppo Gamma, y esa es la razón por la que a sus integrantes se los conocía como Uomini Gamma, y que luego pasaron a llamarse Uomini Rana.







Puesto que Gruppo Gamma o Uomini Gamma era la denominación que adoptaba un grupo de buceadores de élite de la marina italiana, la Regia Marina Italiana, así que si la marca buscaba el reloj de inspiración militar definitivo, el nombre les iba como anillo al dedo. Gruppo Gamma Time Instruments lanzó el Venturo Field Watch (Venturo Field Watch #1 en 2019, así que este #2 sería su evolución lógica.







Su nombre también tiene una explicación, y es que la palabra venturo que existe tanto en español como en inglés, deriva del latín «ventūrus«, un adjetivo que significa «Que ha de venir o de suceder».

Respecto al Field Watch #2, Venturo nos lo ofrece en diferentes versiones, de las que cambia el color y el acabado de la esfera. En el momento de escribir este artículo son:

– Field Watch #2 Black

– Field Watch #2 Blue

– Field Watch #2 Crema

– Field Watch #2 Negro Tornasolado (Sunburst)

– Field Watch #2 Azul Tornasolado (Sunburst)

– Field Watch #2 Gris Tornasolado (Sunburst)

Como una imagen vale más que mil palabras:







Para aumentar las posibilidades, cada modelo nos deja elegir entre dos opciones de correas de cuero, de diferente longitud y color. La correa textil de cortesía, va además en conjunción con el modelo elegido. Por ejemplo en la versión Grey Sunburst, es una canvas gris.













Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, y salvo los laterales que son pulidos a brillo, el resto es cepillado mate, dándole ese toque rústico que tenían los relojes en la época, y además, contribuyendo a su durabilidad, puesto que los rayones que le podamos hacer con el uso pasarán más desapercibidos. Tiene 42mm de diámetro sin contar la corona y una altura de 13,5mm. Son unas dimensiones bastante habituales en un reloj actual, si bien debido a que el bisel exterior es bastante grueso, y que no tiene una forma redonda, aparenta algo más pequeño. La distancia entre asas es de 48,5mm.







La corona es roscada, de acero inoxidable y firmada con la «V» de Venturo. Un requisito imprescindible de cara a garantizar una estanqueidad de hasta 200M o 20 ATM.







La esfera de color azul sólido es muy bonita, por eso la elegí en favor de la versión tornasolada. El fabricante solamente ha incluido en ella el nombre de la marca impreso en blanco, sin leyendas que para muchos son superfluas como la resistencia al agua. Es un aspecto al que no estamos acostumbrados, pero que lo acerca más a aquellos relojes de buceo de antaño, muchos de ellos sin siquiera mostrar la marca o la denominación comercial. Los numerales que son arábigos van aplicados, el 12 es un triángulo invertido, pero llama la atención el 6 que es una barra horizontal y que ayuda a identificarlo en la oscuridad para no confundirlo con el 9. Los marcadores minuteros están pintados en color blanco.













Las manecillas son una mezcla del tipo moderno y del índice. El contorno es de un dorado muy sutil, y a menudo parece plateado. Contribuyen a darle ese aspecto vintage. Tienen la longitud correcta, aunque dado que al minutera y la horaria, apenas se diferencian por la longitud de su extremo, hubiera sido interesante contrarrestarlas un poco más.







El href=»https://www.javiergutierrezchamorro.com/el-lumen-en-los-relojes/» target=»_blank»>lumen es excelente. No lo parece, puesto que tampoco es que haya una superficie comparativamente grande a la hora de aplicarlo, pero ofrece una intensidad y una duración que es de las mejores que he visto usando Swiss Super-LumiNova Old Radium.







El cristal es de zafiro con tratamiento antireflejo en la parte interna. Es ligeramente abombado, sobre todo por los lados, lo que le da una altura de 2,5mm adicionales. Sin cristal el reloj tendría un grosor de solamente 11mm. En muchos casos, especialmente en relojes sumergibles donde el cristal es grueso, que sea convexo suele causar desagradables problemas de legibilidad cuando lo miramos en ángulos muy horizontales. En este caso no es así, ocurre como con el Orient Bambino, y podemos ver perfectamente la esfera si la colocamos paralelamente a nuestros ojos.







La trasera es ciega de acero inoxidable y roscada. Usa un patrón tipo «Clous de Paris» similar a la esfera del Circula Classic Automatic. Es una opinión muy subjetiva, pero yo hubiera preferido un grabado con los hombre rana o motivos marinos.







Lo pedí con la correa de cuero tipo Toscano azul oscuro de 22mm, que venden como reemplazo a 45€. Es una correa muy suave y cómoda, rústica como pertoca a un reloj así, pero además en un discreto color azul marino, a juego con la esfera, pero sin desentonar demasiado porque es casi negro. La hebilla de acero también cepillada va firmada por Venturo.













Sin embargo, mi favorita ha sido la tipo cordura o canvas de un azul algo más claro, y con costuras también de color azul. Tal vez rompa un poco el carácter clásico del reloj, pero es también muy cómoda y mucho más resistente.







Movimiento

En Gruppo Gamma / Venturo, apuestan por el que se está convirtiendo en el calibre de base de las micromarcas, el Seiko Instruments Inc (SII) / Time Module Inc (TMI) NH35A, y que por citar unos ejemplos recientes hemos visto en el Meccaniche Veneziane Redentore o el Spinnaker Amalfi. Es por todos conocido, una maquinaria automática económica y muy fiable, que late a 21.600 vph, tiene 24 rubís, 41 horas de reserva de marcha, rotor de carga bidireccional y cuenta con parada de segundero y remonte manual o hacking. En esa gama de precios creo que no tiene rival en cuando a suavidad y sonoridad. Si bien sus prestaciones oficiales son discretas (desviación máxima de -20/+40 segundos/día), en el Field Watch #2 se comporta muy bien, rondando los 10 segundos diarios. Como suele ser habitual, o es cuestión de suerte, algo que no sabremos hasta que pueda poner las manos encima de otro Gruppo Gamma, o se debe al trabajo de ajuste que hacen en sus talleres. Podéis descargar las especificaciones oficiales aquí (1,1 MB. en formato PDF).







Lo que menos me agrada es que el Field Watch #2 prescinde de fechador, una decisión acertada en mi opinión, puesto que así eran ese tipo de relojes. Lo que ocurre es que el NH35A dispone de fechador, es decir, tenemos la segunda posición de la corona fantasma. Hubiera sido mejor optar por la versión sin fechador, la NH38A como hace el Vario Empire Automatic.







Sensaciones

Pese a su inspiración clásica, es un reloj muy legible y de aspecto claro. Sus lineas reconocibles, hacen que sea apto para actividades deportivas, incluso acuáticas, o como reloj de vestir, especialmente con la correa de cuero. En cuanto a correas es una pieza muy agradecida, a la que casi cualquier modelo le queda bien, y le hace cambiar ligeramente de aspecto.







No es un reloj que te transporte al pasado, sino más bien uno que se inspira en la historia, pero que salvo para los conocedores, podría pasar por un modelo actual. Su parecido con el Panerai Radiomir California, un reloj que también deriva de los «Uomini Gamma». Aunque a diferencia de copias directas como los Marina Militare, desde Venturo simplemente se han inspirado, agregando elementos propios que no rompan la esencia del reloj.







Conclusiones

El universo relojero de los relojes tipo diver de inspiración clásica está muy reñido. Con un precio de 367€ tasas aduaneras a parte, edemás del mencionado Spinnaker Dumas, tal vez su rival más parecido sería el español Tempore Lux V-One y que es ligeramente más barato. También es cierto que en cuanto a detalles, el Venturo Field #2 es algo más refinado, por ejemplo con sus agujas en color dorado, o con el estupendo lumen; aspectos que también se pagan y que en parte causan que su precio en la tienda oficial de la marca en Singapur ascienda a 535€. Mucho más caro que el Venturo, se me ocurre el EZA Watches 1972, que a su favor cuenta con una maquinaria más reputada y de mejores prestaciones.







Como micromarca, no es un guardatiempo para las masas, hay relojes igual de buenos a mejor precio. El Field Watch es un reloj para aquellos que reconocen sus formas, y beben de esa fuente de inspiración que lo hace ser un reloj diferente.







▲ Más ▼ Menos Diseño diferente

Lumen muy bueno Precio con aduanas

Calibre NH35