Orient Neptune/Triton RA-EL0002L00B

Tras el inciso del Steeldive Green Marine SD1975/GM1975 continuamos con las reseñas relojeras, hoy le vuelve a tocar a Orient, siguiendo los pasos del Orient Flight II, si bien ésta protagonizada por el Orient Neptune, anteriormente conocido como Orient Triton.

Llevo más de un año moviendo mis contactos relojeros del ámbito nacional para poder realizar una prueba a fondo del Orient Neptune, una táctica que no ha dado ningún fruto con la excepción de perder el tiempo. Sin embargo, y gracias a una oferta imbatible en Amazon Italia he logrado hacerme con ese reloj a un precio muy razonable.

Después de mis Mis Orient M-Force 2011 (EL0300) apareció en el mercado el denominado M-Force Bravo de 2016. Me quedé con las ganas de su esfera de fondo naranja e indicadores coloridos porque no duró demasiado en el catálogo. ¿Quiéres conocer más de esa oferta? ¿De las características del reloj, o de por qué se denomina Triton o Neptune? Sigue leyendo y te explicaré también porque es el Triton es el heredero del legado M-Force.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43,4mm de diámetro sin contar la corona. 13,6mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, indicador de reserva de marcha Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Orient 40N5A. 21.600 vph, 22 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones >40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Made in Japan Garantía 2 años PVP 680€ (Oferta 264€ en Amazon.it) Distribuidor Platisur

Presentación

En este caso el packaging es similar al de los M-Force 2011 que ya conocía pero que no llegué a fotografiar en su momento. Y es que mis reviews también han evolucionado mucho. Como no tiene que ver con el mostrado en los anteriores Orient (Flight II, Kamasu, FEZ09005W0, Bambino, Curator) vamos a desarrollar este apartado por completo.

Se entrega en una caja de cartón de color negro con el logotipo y la marca impreso en color blanco.







Una vez que la abrimos descubrimos la novedad. Un estuche en símil piel y agradablemente acolchado que repite la impresión de marca y logo en color blanco.













Al abrirla tenemos un sobrio interior de color negro, un tanto espartano y la alfombrilla.







La dotación es la habitual tarjeta de garantía, manual de instrucciones y etiqueta con la denominación del modelo.













Introducción

Tras el final de la saga M-Force (Mechanical Force) en 2018 parecía que nos fuéramos a quedar sin sustituto. Sin embargo, en 2018 Orient Watch Co nos sorprendía con un nuevo lanzamiento, el del Orient Triton. Un reloj de dimensiones más contenidas que los M-Force, lo que en cierta forma sería un

Orient Mako III XL. Los cambios en realidad no eran muchos, manteniendo incluso el mismo calibre que caracterizó a los M-Force desde casi sus comienzos, el 40N5A. Por motivos que se desconocen, a partir de 2019 se decidió cambiar la denominación de Triton a Neptune, pese a que siguen siendo el mismo reloj y las mismas referencias:

– RA-EL0001B00A: Esfera negra, bisel negro, manecillas índices y detalles en plateado.

– RA-EL0002L00A: Esfera azul, bisel azul, manecillas índices y detalles en plateado.

– RA-EL0003B00A: Esfera negra, bisel negro, manecillas índices y detalles en dorado.

Como podemos ver, se han perdido las variantes más alegres o atrevidas, por ejemplo el naranja que tanto me gustaba. Por un lado eso les hace perder personalidad, pero por otro lo convierten en un reloj del que no te vas a cansar, a diferencia del Oris Aquis Date (01 733 7730 4157-07 8 24 05PEB).

Con un precio de tarifa de 680€ para las dos primeras y de 725€ para la tercera, se ponía casi en la linea de modelos suizos como el Certina DS-Action. Consideré adquirirlo en Watches111/DVDBarato que lo tenía a 315€, pero no terminaba de verlo claro. Finalmente en la filial italiana de Amazon (amazon.it), apareció a 256€ más gastos de envío, en Amazon España no bajaba de 350€, pese a que en ambos casos lo estaba vendiendo Amazon EU. Por esas cosas de la globalización, en Amazon.es rondaba los 350€, así que me decidí por traerlo desde Italia. No deja de ser una combinación entre los precios de las importaciones paralelas desde el mercado gris combinado con una exagerada política de precios. Lo he criticado en multitud de ocasiones, tanto en referencia a Seiko como a la propia Orient y otras marcas. Si queréis darle vueltas a eso os dejo la lectura Relojes que no valen lo que cuestan.







Orient que en algún momento del pasado era mi marca favorita, sigue estando entre mis predilectas. La razón es que manteniéndose fiel a sus orígenes en la relojería mecánica sigue apostando por ella, pero lo hace con diseños de nueva generación y materiales actualizados, a diferencia de lo que podemos ver en su hermana Seiko.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L con 43,4mm de diámetro y 13,6mm de grosor. Los laterales están pulidos a espejo y el resto de superficies cepilladas en mate. Es un reloj certificado para buceo con bombonas de aire (Air Diver) y con una resistencia al agua de hasta 200M (20 ATM). Sin embargo no se adscribe a la normativa internacional ISO 6425 sino a su equivalente japonesa del JIS (Japanese Industrial Standards) de clase 1, que es equivalente. Eso lo hace mucho más impermeable que sus hermanos que son solamente 200 metros, pero además le obliga a pasar pruebas en cuanto a resistencia a los impactos, campos magnéticos y temperaturas. Recordad que no es lo mismo un Water Resist 200M que un Divers 200M.







La corona es roscada y muy similar a la de los anteriores M-Force, tanto por su posición asimétrica a las 4 como por su diseño que mantiene el anillo rojo para que visualmente podamos saber si está enroscada o no.







Un cambio que no habíamos visto en las anteriores lineas M-Force y que incomprensiblemente adoptaban sus hermanos pequeños los Mako y los Ray es que ahora el inserto del bisel es del mismo color que la esfera. Algo que en mi opinión lo hace más atractivo y uniforme. Sigue siendo de aluminio como en los modelos más asequibles y no hubiera estado mal dar el paso al material cerámico, algo que a tenor de lo que cuesta un Addies AE1968 no debería haber aumentado tanto el precio. Por lo demás su interior es de acero inoxidable y gira unidireccionalmente con 120 clics.

En el RA-EL0002L / RA-EL0002L00B la esfera es de un precioso color azul. Un tono en el que Orient suele dar en el clavo. Es completamente listo, muy sobrio, por tanto no llegará a cansarnos aunque puede que echemos de menos el ténue tornasolado que tenía el Mako III. El bise interno es también azul, dándole mucha uniformidad.

Los marcadores horarios están aplicados y sus contornos son metálicos brillantes. El resto de leyendas están impresas en blanco.

Las manecillas son de tipo espada, metálicas con contornos cepillados en mate como en el Spinnaker Amalfi Diver o el Steeldive Green Marine SD1975. A mi parecer, al igual que en el Orient Flight II (RA-AC0H04Y) a la minutera le falta algo de longitud. La sengundera es de color blanco. Hubiera preferido que las tres fueran de este color, o sino espejadas como el Mako III, que harían juego con los contornos de los índices horarios. La saeta del indicador de reserva de marcha es roja y queda muy bonita. Todas ellas llevan material luminescente. El detalle bonito es que en todas ellas la parte central está pintada en negro, un poco como en el Tudor Pelagos, sólo que en este son de color de la esfera.

El lumen algo mejor que en el Orient M-Force Air Diver (EL03005Y0) lo que parece indicar que en estos años la asociación con Seiko y su Lumibrite le ha traído buenos beneficios a Orient. Diría que es algo mejor que el del Kamasu, sólo que como además en el Triton hay más superficie disponible, su intensidad es notablemente mayor. Una nota muy elevada en ese sentido.













El cristal es de zafiro, plano de buen grosor y con tratamiento antirreflejos. La mejor opción posible.







La trasera es de acero inoxidable y va roscada. Llama la atención el Made in Japan en vez del Japan Movement que vemos últimamente. El primero incluye al segundo y si bien no hay una norma clara para definirlo significa que el reloj se ha producido por personal japonés en fábricas de propiedad japonesa.







El armis es de acero inoxidable y de 22mm de ancho en las asas. Cierre con pulsadores firmado y con bloqueo de seguridad, microajuste de cuatro posiciones, extensión de buceo y eslabones macizos. No entiendo a los que dicen que es de mala calidad, es mejor que en los Mako y su único punto criticable sería que no es tan bueno como el resto del reloj, lo cual no significa en absoluto que sea malo.













La marca no declara el peso del reloj. En algunos sitios he leído 210g, que sería más que los M-Force 2011. Como no me he fiaba, lo he pesado, dando una cifra de 195g con todos los eslabones del brazalete colocados. Es pesado para su tamaño, pero no tanto como otros relojes más grandes.







Movimiento

En los tiempos del calibre Orient 469 y del Seiko 7S26 el 40N5A era una de sus puntas de lanza. No en vano se montaba también en algunos modelos de su gama superior Orient Star. El 40N5A era más preciso, ofrecía remonte manual, parada de segundero e indicador de reserva de marcha. Ahora con los Seiko 4R36 y los Orient F6922 todo se ha igualado. A excepción del indicador de la reserva de marcha no me parece que el 40N5A del Neptune aporte mucho más. Otra cosa es el nuevo F6N47 de los Orient Star Diver (RK-AU30) que ha sido actualizado para aumentar la reserva de marcha hasta la 50 horas. El equivalente del Neptune RA-EL0002L00A sería el RE-AU0302L con un PVP en Japón de 790€ al cambio que aquí se infla hasta los 995€. Debido a lo reciente de su lanzamiento es comprensible que hayan decidido reservarlos para su submarca Orient Star, aunque pienso que es cuestión de tiempo que el 40N5A vaya reemplazándose por el F6N47 como ya ocurriera antes con el 46N4A.







Sobre el 40N5A monta 22 rubís, late a 21.600 vph, tiene parada de segundero y posibilidad de remonte manual, así como la eficiente carga automática bidireccional que caracteriza a la marca. En cuanto a precisión es de las mejores en estas gamas: -15/+25 segundos/día. La reserva de marcha es de al menos 40 horas. Tenéis más detalles en el manual de instrucciones (4,9 MB. en formato PDF).

Según mi cronocomparador la desviación diaria está en +3 segundos/día, un valor excelente para este calibre, y muy bueno en general.







Sensaciones

Creo que los japoneses han acertado reduciendo ligeramente el tamaño y el grosor de la pieza. Se lleva casi como si fuera un Mako, y es evidente que esto lo va a acercar al público mucho más que los anteriores M-Force. Gracias a sus cotas más grandes proporciona mejor legibilidad y más prestancia en la muñeca. Quizás la esfera sólida en vez de tornasolada le haga perder algo de prestancia a cambio de ganar en deportividad, pero es que me encanta la del Kamasu. Su peor apartado son las manecillas, lo corta que es la segundera o el cepillado de sus superficies que le dan un aspecto mucho más barato. Teniendo en cuenta sólo las manecillas y el dial, el Mako III parecería un reloj de mayor precio que el Neptune.







Aunque le fallen algunos detalles, puestos uno al lado del otro es como si fuera el hermano mayor del RA-AA0002L (Mako III/Kamasu), es algo más grande, pero es también mucho más macizo, más sólido y con mayor sensación de calidad.







Conclusiones

Con las incomprensibles políticas de precios de Orient y Platisur es difícil juzgar a este reloj. Si lo hago en base a su PVP de 680€, se va a encontrar rodeado de candidatos con bastante mejor precio. Con la finalidad interesada de crear confusión, algunos bloggers lo llegan a catalogar como el mejor reloj de buceo de menos de 1.000$, algo que es totalmente imposible.







Ahora bien, considerando su cifra oficiosa, es decir su valor de mercado de 264€ es apenas 70€ más caro que el Orient Mako III, un sobreprecio que sin dudarlo vale la pena. Si ya el Mako 3/Kamasu era una excelente compra el Neptune lo es aún más. Certificación ISO/JIS y todo lo que ellos implica, un calibre con más complicaciones y mejoras en algunos de sus elementos como el lumen. Me gustan mucho sus dimensiones, más grandes que sus hermanos 200M, pero sin llegar a los tamaños de los antiguos MForce, lo que lo convierte en lo que los anglosajones llaman «desk diver», o sea reloj de buceo de escritorio. Con él uno es capaz de cualquier cosa, desde bucear con bombonas de aire hasta llevarlo con camisa y traje.







Es cierto que siempre podemos pedir más, que el bisel fuera cerámico, que el calibre estuviera actualizado, o que la calidad del armis (especialmente del cierre) fuera mejor. Todo ello son a mi modo de ver mejoras, no defectos. En todo caso no debemos olvidar que nos encontramos ante un reloj mecánico de menos de 300€. Como rival sólo se me ocurre su primo y archienemigo el Seiko Monster de cuarta generación (SRPD25) que se queda por detrás del Orient Nepture puesto que monta un calibre equivalente, el 4R36 con indicador de día de la semana pero menor precisión y sin reserva de marcha; ha retrocedido y vuele a equipar el más económico cristal Hardlex. El lumen debe ser equivalente mientras que el brazalete algo mejor. En España, gracias a la lucha contra el mercado gris y a la «labor» de Grupo Cadarso se eleva hasta los 480€ siendo imposible de encontrarlos en Europa a menos de 350€ en su versión más económica SRPD25K1.







▲ Más ▼ Menos Construcción robusta y certificación JIS

Lumen muy bueno Calidad de manecillas y minutera corta

Bisel de aluminio en vez de cerámica