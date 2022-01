Cuando los relojes te enseñan el mundo

Una de mis cosas favoritas en la relojería es que te muestran el mundo. Seguramente por eso me gusta tanto su génesis y las historias de las personas que lo llevan. Es algo muy particular y que creo que funciona de manera contraria a lo que conocemos, porque lo normal es que sea el mundo quien te haga aprender de las cosas.

Me explico, cuando muchos ven a un famosos conduciendo determinado vehículo, cuando en el escaparate de una tienda descubres una camisa que te encanta, o cuando un familiar te menciona cierta marca de relojes, es la vida en general quién te despierta la curiosidad y hace que profundices en ese coche, en aquella prenda de vestir, o en ese reloj. Si nos damos cuenta es justo la forma en la funciona la publicidad, despertándonos emociones que nos impulsen a conocer más, por mucho que no siempre lo consiga.

Pero hay ocasiones en donde es justamente un reloj, una marca, o la industria de la relojería en su conjunto la que viene a mostrarnos algo que habíamos pasado por alto.

Como sabéis, el Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical es el primer reloj en mucho tiempo que logra ser ensamblado en España. Pero eso se una pequeña parte de todo el proceso, porque aunque el diseño también se lleve a cabo desde aquí o las correas también sean españolas, de momento nuestro país carece de toda la industria auxiliar necesaria para poner a la venta un reloj completo. En suma, se depende de otros proveedores, y que duda cabe que hoy en día es China el motor industrial del mundo.

De ahí es donde provienen los calibres, suministrador por el mayor fabricante del país Tianjin Seagull Watch Group, que a la sazón es también el mayor fabricante de relojes mecánicos del mundo, produciendo un total del 25% de todos los relojes que se venden. Una empresa enormemente seria y respetable por tanto.

Debido a la pandemia de COVID, la empresa se ha visto obligada a parar la producción, y así es como se lo transmitía a David Ramírez Jiménez quien había cursado el pedido en agosto.

Es decir, por motivos de salud, se ven obligados a clausurar sus instalaciones, y por tanto retrasar todos los pedidos. En esencia es la misma causa que veíamos también en ¿Por qué han subido tanto de precio los calibres Seiko?.

A mi esto me da que pensar. No en el Racing One Chrono Mechanical del que tengo plena confianza, sino en la gestión de la epidemia. Se nos hace creer que a China no le importan sus ciudadanos, que es una dictadura-imperialista donde los derechos humanos no importan para nada. En cambio, y a sabiendas que su economía depende de la industria y las exportaciones, deciden detenerla cautelarmente.

Mientras tanto en nuestro país, donde se supone que abunda la libertad, estamos comenzando con la séptima ola de contagios, y si salimos a la calle, parece como si si nada pasara. Simplemente da qué pensar.

Recordad que seguís teniendo el V-One con un 25% de descuento y que podéis usar el código promocional JGC15% en cualquier producto de la tienda online de Tempore Lux. Si no nos apoyamos ahora entre todos, ¿cuándo lo haremos?