Fuga Automáticos Viajero I GMT (Prototipo)

Después de la prueba del Potens Tokio 40-2897-0-3, seguimos hablando de relojes y de relojes españoles, hoy con el Fuga Automaticos Viajero I GMT de Fuga Watches.

Se trata del prototipo diríamos que final del Viajero I GMT, una pieza que desde incluso antes de conocer a Raul Moreno Castro de Fuga Watches me transmitió algo especial. Una pieza que actualiza los relojes de exploración tipo Rolex Explorer I o Seiko Alpinist y que además está ensamblado totalmente en España.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 9mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, doble huso horario (GMT) Resistencia al agua 100M (10 ATM) Peso N/D Movimiento ETA 2893-2. 21 rubís. 28.800 vph Complicaciones Rotor de carga bidireccional, parada de segundero, cuerda manual Prestaciones 42 horas de reserva de marcha Origen España. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 850€ (695€ en precampaña) Distribuidor Fuga Watches / Fuga Automáticos

Presentación

El Viajero GMT llega en una caja de cartón de color negro. Tiene grabada en dorado la leyenda «FUGAWATCHES. AUTOMATIC TRAVEL WATCHES».







Al retirar la cubierta nos encontramos la primera sorpresa: una caja de madera natural muy elegante, a la que no obstante le falta algún tipo de identificación relativa a la marca.







Que curiosamente sí que va firmada en su parte interior, y que tiene un interior elegante de color negro.













Hay que mencionar que las unidades en precampaña incluyen además del brazalete de acero que se muestra una correa textil tipo NATO y una de cuero tipo Cordovan, y que la presentación será algo diferente a la que hemos visto aquí.

Introducción

Este Viajero / GMT es un reloj maduro que empezó a fraguarse hace más de tres años tal y como os explicaba en El Fuga Automáticos Viajero GMT. Concepto de 2017. Un viaje en el que la idea y la construcción del reloj se ha ido perfeccionando y madurando. A diferencia de otras marcas que construyen uno o dos prototipos como mucho, en Fuga Watches han triplicado esa cifra lo que como vemos no lo sitúa solamente en una relojera española digna de apoyar, sino en una marca con un elevado nivel de exigencia.







Sobre esta unidad de preserie que os traigo, Fuga Automáticos tiene previstas las siguientes modificaciones en su versión final:

– El packaging no es el definitivo.

– Las asas de la caja serán algo menos cerradas para facilitar el uso con diferentes tipos de correas.

– El número de unidad limitada irá grabado en la trasera.

– El lume estará aplicado homogéneamente a agujas e índices.

– El rotor irá personalizado.

– El calibre irá doblemente ajustado.

– El logotipo en la esfera estará aplicado en vez de impreso y de dimensiones más contenidas.

– Tal vez se monte un cristal de zafiro más grueso.

No entraré más en cuanto a su idea, porque es algo que Raúl Moreno nos explicó mucho mejor de lo que yo será capaz de hacer.













Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, tiene 40mm de diámetro sin contar la corona con un acabado cepillado en el 99% de las superficies que se torna pulido a brillo en las aristas. Es una buena solución, el mate es mucho más sufrido ante arañazos y más discreto, llama menos la atención, así que la sutilidad de esas pequeñas zonas espejadas le da un buen equilibrio. Gracias a sus formas y a lo plano que es el calibre, logra ser además muy delgado, 9mm nada más, menos aún que un Circula Classic.







El bisel, utiliza el mismo material y acabado; es fijo llevando en bajorrelieve los marcadores horarios de 24 horas y que a la sazón servirán como escala para la aguja GMT.







La corona es roscada, conveniente aunque no indispensable en un reloj que es resistente al agua hasta 100M (10 ATM/10 BAR). Es de acero inoxidable con forma cónica y firmada por Fuga. Su forma un tanto extraña es muy cómoda a la hora de extraerla y trabajar con ella.







La esfera es de color blanco sólido y completamente lisa. Todas las leyendas, marcadores minuteros y los numerales horarios van impresos en color negro, mientras que los índices redondos están aplicados y tienen el contorno plateado pulido. Es un diseño de lectura clara y con bastante simplicidad, pero sin llegar a los extremos minimalistas.







La aguja horaria nos recuerda a las snowflake (copo de nieve) de Tudor, un homenaje que desde Fuga como entusiastas y usuarios de la marca hacen con respeto ya que si nos fijamos, en vez de la forma romboidal en el Viajero es triangular. La minutera tiene forma de lápiz, y la segundera con la característica piruleta o lollipop. Todas ellas con contornos también plateados pulidos. La aguja GMT es de color rojo, un hecho bonito, pero que además nos ayudará a diferenciarla del resto; ese es el motivo también por el que usa una forma diferente a las dedicadas al conteo del tiempo.







El lume es de tipo Swiss Super-LumiNova que a juzgar por el tono parece ser C3. El rendimiento en las manecillas es muy bueno, algo que sería de esperar en un reloj de buceo pero no en una pieza polivalente como esta. En los índices tiene un tono más oscuro y no está a la misma altura.







Se ha montado un cristal de zafiro plano que lleva tratamiento antirreflejante. Se ve muy bien, sin distorsiones y con una transparencia perfecta.







La trasera es de exhibición, y monta también un cristal de zafiro. Es de acero inoxidable roscada, y nos deja ver el ETASA 2893 del interior que es un calibre muy bonito a la vista, así que merece la pena. El perímetro tiene detalles interesantes, un discreto «Madrid» que refleja el ensamblado en nuestro país por parte de Cronoworld, el año de fabricación de esa unidad (2020) y un espacio libre al lado de «GMT» en donde las versiones definitivas incluirán el número de unidad, ya que como sabéis, se trata de una pieza de tirada limitada a solamente 150 unidades.







La correa es un armis de acero inoxidable cepillado salvo por los laterales que son pulidos. Tiene 20mm de ancho en las asas, y es macizo, incluyendo los endlinks. El cierre desplegable lleva pulsadores, aunque no bloqueo de seguridad. Va firmado y ofrece 4 microajustes.













No se proporciona información de su peso, con mi configuración de brazalete he medido 140g, así que con el armis al completo debería estar entorno a los 160g.







Movimiento

En su interior tenemos un exclusivo calibre mecánico Swiss Made de carga automática ETA 2893-2 integrado en la familia Mecaline Specialities de la marca. Un movimiento que sobrepasa fácilmente los 350€ de precio de mercado y que es esencialmente un 2892-A2 al que se le ha agregado la complicación de GMT, así que no sólo es más completo, sino que además hereda sus virtudes: un funcionamiento muy preciso y una construcción muy plana. No en vano es considerada una de las maquinarias más elegantes de ETA. Y al ser una línea superior, no se ofrece en el grado o ejecución estándar, solamente en los elaboré, top y COSC. Incluso en el elaboré, ya viene de fábrica ajustado a 4 posiciones, con una desviación media de +/-5 spd y un desfase máximo de +/- 20 segundos/día.







A diferencia de otras maquinarias de ETA SA, su arquitectura no es un desarrollo propio, sino que es una evolución del Eterna 1466U lanzado en la década de 1960, lo que explica que tenga menos rubís, pese a que es francamente superior a los 2824/2826/2836 a los que estamos más acostumbrados. Son maquinarias que vemos en Panerai, Breitling, Sinn, Ebel , Ernest Benz, Raymond Weil o Unity, y que de hecho han sido la base de los Omega co-axial. El 2893 lo encontramos rebautizado como Ball RR1302 y Ball RR1702; TAG Heuer Calibre 7-GMT o IWC 30710.







Fuga Automáticos ha montado el 2893-2 en grado elaboré, un calibre de carga automática bidireccional que es muy plano y técnicamente similar con al Sellita SW330-2. Late a 28.800 vph, cuenta con 21 rubís y ofrece tanto handwinding (remonte manual) como hacking (parada de segundero). Es muy suave y agradable de utilizar, tanto a la hora de ajustar hora y segundo huso, como de darle cuerda. En Fuga ajustan los calibres dos veces, la primera antes de insertarlos en la caja, y la segunda una vez hecho esto. Este prototipo sólo tenía un ajuste, así que si bien esperaba unas buenas prestaciones, no me imaginé que pudieran ser tan buenas como ha mostrado el cronocomparador.







Ha medido un desfase de solamente 1,5 spd, una cifra que es excelente en cualquier calibre mecánico, pero que en uno del rendimiento del 2893 sigue siendo muy bueno.







Por motivos que desconozco, es un calibre que a ETA no le interesa seguir vendiendo a terceros, por lo que han procedido a retirar su información de la web, no obstante os dejo aquí una copia de sus especificaciones técnicas (5,8 MB. en formato PDF).







Para terminar con la maquinaria, el rotor es el genérico que viene sin firmar y sin personalizar, algo que las versiones definitivas incluirán y que le darán mucha más entidad a la trasera vista.







Sensaciones

La palabra correcta es la de que reposa con suavidad en la muñeca. La curvatura de las asas y lo equilibrado del peso hacen que pese a todo el acero resulte comodísimo y no se mueva. Suelo estar acostumbrado a relojes más grandes, pero el Fuga Automáticos en seguida se siente de una manera natural. Como es tan legible tampoco echamos de menos una dimensiones superiores. Si bien ese criterio hace que la esfera resulte demasiado simple a la vista.







La ventaja de los relojes tipo Explorer es que sientan bien con atuendos elegantes, como deportivos durante el fin de semana. Son relojes diseñados y construidos para ser un todoterreno, incluyendo un chapuzón en la piscina, que sus 10 ATM de resistencia al agua soportarían sin problemas. Llevarlo bajo la manga de un puño de camisa bastante ceñido es una sensación que tenía olvidada en la mayoría de relojes, sintiendo menos el contacto con la mirada y más con nuestra piel.







La complicación GMT, UTC o segundo huso horario es una de las funciones menos explotadas y por tanto menos vistas en el mundo de la relojería. A nivel más básico nos va a permitir leer la hora en formato 24 horas usando para ello la escala numérica en el bisel. Pero también podemos establecer cualquier otra franja horaria y así disponer de las dos horas al mismo tiempo. Un concepto que se originó en los pilotos aéreos intercontinentales allá por los años 60, pero que hoy en día, en un mundo lleno de videoconferencias con diferentes países sigue estando muy vigente. Os sorprendería lo fácil que es acostumbrarse a ella y lo rápido que se echa de menos cuando pasamos a otro reloj que no tiene esta función.







Conclusiones

De todos los prototipos que he probado este es con diferencia el de mejor calidad. Una unidad que podría pasar perfectamente por un reloj final y terminado. Si el resultado es excepcional, no me cabe duda que las versiones de producción serán exquisitas. Este prototipo del Fuga Automáticos Viajero I GMT demuestra que en España hay mucha capacidad relojera, tal vez infrautilizada debido a la falta de conceptos e ideas claras como sí que hay en Fuga Automáticos. Con sus materiales, y ese calibre ETA, a 695€ no tiene rival en el mercado con la excepción del Steinhart Ocean One Titanium 500 GMT, un reloj del mismo precio ofrece caja de titanio, pero con un diseño que es calcado al Rolex GMT-Master II, lo mismo que podremos en San Martín con un calibre chino a la mitad de precio.







Incluso al precio de venta final de 850€, sus rivales yo creo están más allá de lo que cuesta el Viajero, los Glycine GMT, o los Deep Blue Master que parten de un PVP de 1.500€. Los que no lo compren no creo que sea por el precio, sino porque tal vez prefieran irse a marcas más reconocidas, y también más vistas pagando incluso algo más.







Concebido y ensamblado en España