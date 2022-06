Amplitud, Lift angle y beat error

Hace un tiempo que en mi canal de Youtube publiqué el vídeo Cómo funciona un cronocomparador, y cronometría del calibre PT5000 en el RSWC Verne. En ese vídeo explicaba de manera somera el funcionamiento de un timegrapher o cronocomparador, e introducía algunos de sus términos técnicos.

Lo cierto es que recibí bastantes sugerencias pidiéndome que profundizara más en el tema, y también yo mismo detecté algunas carencias e incorrecciones. En este artículo, os hablaré sobre la amplitud, el ángulo de lift o ángulo de elevación, y el beat error.

Introducción

No soy relojero y mis conocimientos de técnica relojera distan mucho de ser tan completos como me gustaría. Hay verdaderas eminencias es este terreno como Miguel Martínez, y hay bastante contenido al respecto, aunque lamentablemente muy desperdigado y sobre todo en idioma inglés.

Lo que he hecho a continuación es recopilarlo, e intentarlo explicar con las palabras más llanas posibles. Decir que me ha servido de mucha ayuda Curso «Tecnología de medición y solución de problemas en relojes» que publicaron en 2010 los de Witschi Electronic Ltd, porque aunque mezcla teoría con el uso de sus cronocomparadores, es una referencia que sirve como obra de consulta en cualquier momento. Os la dejó aquí para que la podáis descargar: Training Course. Measuring Technology and Troubleshooting for Watches (2,4 MB. en formato PDF).

Sin embargo, es necesario disponer de unas nociones básicas de cómo funciona un reloj mecánico. Explicarlo no es el objetivo de este artículo, pero sí que será necesario que al menos conozcáis los nombres en español que tienen los componentes involucrados.

Amplitud

Si recordáis cuando estudiabais física, se definía la amplitud como en un movimiento pendular como la distancia que éste recorría dividido por su frecuencia (Distancia total recorrida/Frecuencia). En el sistema internacional su unidad es el metro, algo que no coincide con la amplitud en relojería, ya que aunque también la llamamos amplitud (o amplitude), sus unidades son en grados, es decir, en mecánica relojera lo que denominamos amplitud es en realidad amplitud angular.

Su medición hace referencia a la amplitud de giro del volante, y típicamente varía entre los 180º y los 315º. Si el valor es demasiado bajo lo que ocurre es que el volante apenas oscila, afectando a la precisión, y si es muy elevada, puede producir rebotes que de nuevo afecten a la precisión. Que sea más o menos buena depende en primer lugar del diseño de ese calibre, y de su posición, pero también de su estado (que esté bien lubricado, que no haya desgaste, que esté a plena carga…).

Tomando como referencia los parámetros del STP1-11 según se indican en sus especificaciones técnicas (5,2 MB. en formato PDF), lo que tenemos es que su amplitud es cómo mínimo 200º y como máximo de 320º.

¿Cómo podemos calcular el valor de la amplitud? Pues con una fórmula, claro:

Amplitud = (3600 * ÁnguloDeElevación) / (TiempoDeOscilación * π * VPH)

Os daréis cuenta que aparecen datos (variables) que no conocemos (Ángulo de Elevación, TiempoDeOscilación y VPH). VPH o vibraciones por hora es la frecuencia del reloj (en inglés BPH o Beats Per Hour). En un Seiko NH35 son 21.600 VPH, y en el mencionado STP1-11 son 28.800. TiempoDeOscilación es el tiempo que el volante tarda en ir de un extremo al otro.

Así que si suponemos que el calibre es un STP1-11 que según su ficha técnica tiene 52º de ángulo de elevación, y medimos que el tiempo que tarda en 0,007 segundos, entonces tendremos:

Amplitud = (3600 * 52) / (TiempoDeOscilación * π * 28800)

Amplitud = 187200 / 0,007 * 3,1415927 * 28800

Amplitud = 187200 / 633,34

Amplitud = 295,6º

Obtener la amplitud requiere conocer el Lift Angle, pero también ser capaces de medir el tiempo de la oscilación, es decir, necesitamos un cronocomparador como el Weishi timegrapher NO 1000 / MTG1000 que contabilice el tiempo entre tics-tacs, es decir, desde el primer tic, hasta el siguiente.

Lift angle

Hemos visto que el cálculo de amplitud requiere conocer el lift angle. Conceptualmente no es más que el ángulo que forma el áncora al ser impulsada por el volante. Para que lo veáis en contexto nos referimos a esto, que realiza un movimiento tal que así.

Dicho ángulo depende del diseño del calibre, pudiéndose obtener de las especificaciones técnicas del fabricante, o de tablas que hay disponibles en la web, y que os reproduciré al final de este artículo. Veréis que varía entre 34º y 67º, siendo el estándar medio que se usa para los cálculos de 52º.

Es un valor que con la salvedad de las tolerancias micrométricas debido al proceso de fabricación, no debería cambiar, aunque obviamente en él influye el desgaste o si el mecanismo se ha llevado algún golpe.

Beat error

El beat rate, beat error o error de beat mide la diferencia de tiempo de oscilación del volante, es decir, el tiempo que tarda en girar en un sentido, menos el tiempo que tarda en girar en el contrario. En teoría deberían tardar lo mismo (beat error de 0 ms), sin embargo se asume como aceptable que pueda llegar hasta 1 milisegundo. Para entendernos, es la diferencia de tiempo entre el tic y el tac escuchado por el cronocomparador.

El beat error lo podemos corregir desplazando el pitón, es decir, el pivote que centra la elipse del volante con el áncora, aumentando o reduciendo la distancia en un sentido u otro de manera que los tiempos de oscilación sean iguales.

Video

Tabla de ángulos de elevación (lift angles)

Fabricante Calibre Ángulo Alpina 1476 52,0 Alpina 355 44,0 Alpina 365 44,0 Alpina 413 44,0 Alpina 447 51,0 Alpina 459 51,0 Alpina 466 52,0 Alpina 490 52,0 Alpina 554 52,0 Alpina 556 52,0 Alpina 562 51,0 Alpina 563 52,0 Alpina 564 52,0 Alpina 566 52,0 Alpina 568 52,0 Alpina 570 51,0 Alpina 571C 52,0 Alpina 572C 52,0 Alpina 573C 52,0 Alpina 581C 52,0 Alpina 582 52,0 Alpina 584 52,0 Alpina 586 52,0 Alpina 588 52,0 Alpina 590 52,0 Alpina 592 52,0 Alpina 594 52,0 Alpina 596 52,0 Alpina 598 52,0 Alpina 718 51,0 Arogno 151 49,0 Arogno 152 49,0 Arogno 156 49,0 Arogno 157 49,0 Arogno 190N 52,0 Arogno 22 45,0 Arogno 23 45,0 Arogno 24 45,0 Arogno 25 45,0 Arogno 26 45,0 Arogno 27 45,0 Arogno 28 45,0 Arogno 29 45,0 Arogno 7320 43,5 Arogno 7325 43,5 Arogno 7326 43,5 Arogno 7330 43,5 Arogno 80 52,0 AS 1001 52,0 AS 1012 52,0 AS 1017 51,0 AS 1051 52,0 AS 1130 49,0 AS 1156 52,0 AS 1187 52,0 AS 1188 49,0 AS 1193 52,0 AS 1194 52,0 AS 1200 52,0 AS 1203 52,0 AS 1220 52,0 AS 1240 52,0 AS 1280 52,0 AS 1287 52,0 AS 1290 52,0 AS 1320 52,0 AS 1323 52,0 AS 1336 52,0 AS 1361 52,0 AS 1364 52,0 AS 1393 52,0 AS 1430 52,0 AS 1456 52,0 AS 1475 52,0 AS 1477 52,0 AS 1491 52,0 AS 1506 52,0 AS 1507 52,0 AS 1510 52,0 AS 1525 52,0 AS 1526 52,0 AS 1530 52,0 AS 1533 52,0 AS 1537 52,0 AS 1538 52,0 AS 1539 52,0 AS 1560 52,0 AS 1568 52,0 AS 1580 52,0 AS 1581 52,0 AS 1590 49,0 AS 1595 52,0 AS 1604 52,0 AS 1632 52,0 AS 1673 52,0 AS 1674 52,0 AS 1676 52,0 AS 1677 52,0 AS 1686 52,0 AS 1690 52,0 AS 1691 52,0 AS 1692 52,0 AS 1693 52,0 AS 1700 52,0 AS 1701 52,0 AS 1702 52,0 AS 1703 52,0 AS 1704 52,0 AS 1705 52,0 AS 1709 52,0 AS 1710 52,0 AS 1711 52,0 AS 1712 52,0 AS 1713 52,0 AS 1714 52,0 AS 1715 52,0 AS 1716 52,0 AS 1717 52,0 AS 1722 51,0 AS 1726 52,0 AS 1727 52,0 AS 1728 52,0 AS 1729 52,0 AS 1736 51,0 AS 1746 52,0 AS 1747 52,0 AS 1748 52,0 AS 1749 52,0 AS 1758 52,0 AS 1759 52,0 AS 1767 52,0 AS 1775 53,0 AS 1777 52,0 AS 1780 52,0 AS 1781 52,0 AS 1782 52,0 AS 1783 52,0 AS 1790 52,0 AS 1791 52,0 AS 1792 52,0 AS 1793 52,0 AS 1798 52,0 AS 1799 52,0 AS 1800 52,0 AS 1801 52,0 AS 1802 52,0 AS 1803 52,0 AS 1814 52,0 AS 1816 52,0 AS 1820 52,0 AS 1824 52,0 AS 1825 52,0 AS 1826 52,0 AS 1827 52,0 AS 1831 52,0 AS 1838 52,0 AS 1839 52,0 AS 1852 52,0 AS 1854 52,0 AS 1855 52,0 AS 1860 52,0 AS 1861 52,0 AS 1862 52,0 AS 1863 52,0 AS 1866 52,0 AS 1871 52,0 AS 1873 52,0 AS 1876 52,0 AS 1880 52,0 AS 1881 52,0 AS 1882 52,0 AS 1883 52,0 AS 1885 52,0 AS 1886 52,0 AS 1892 52,0 AS 1893 52,0 AS 1895 52,0 AS 1896 52,0 AS 1900 52,0 AS 1901 52,0 AS 1902 52,0 AS 1903 52,0 AS 1904 52,0 AS 1906 52,0 AS 1911 52,0 AS 1913 52,0 AS 1914 52,0 AS 1916 52,0 AS 1920 52,0 AS 1930 52,0 AS 1931 52,0 AS 1940 52,0 AS 1941 52,0 AS 1950 52,0 AS 1951 52,0 AS 1977-2 52,0 AS 1978-2 52,0 AS 1981 52,0 AS 1983 52,0 AS 1985 52,0 AS 1986 52,0 AS 1993 52,0 AS 1995 52,0 AS 1996 52,0 AS 2060 52,0 AS 2061 52,0 AS 2062 52,0 AS 2063 52,0 AS 2064 52,0 AS 2066 52,0 AS 2072 52,0 AS 2073 52,0 AS 2074 52,0 AS 2076 52,0 AS 2084 52,0 AS 2086 52,0 AS 2160 54,0 AS 2161 54,0 AS 2162 54,0 AS 2163 54,0 AS 2164 54,0 AS 2166 54,0 AS 2174 54,0 AS 2176 54,0 AS 2184 54,0 AS 2186 54,0 AS 5001 52,0 AS 5004 52,0 AS 5005 52,0 AS 5007 52,0 AS 5008 52,0 AS 5100 53,0 AS 5101 53,0 AS 5102 53,0 AS 5103 53,0 AS 5104 53,0 AS 5106 53,0 AS 5150 53,0 AS 5151 53,0 AS 5152 53,0 AS 5153 53,0 AS 5154 53,0 AS 5156 53,0 AS 5200 50,0 AS 5201 50,0 AS 5202 50,0 AS 5203 50,0 AS 5204 50,0 AS 5206 50,0 AS 970 52,0 AS 976 52,0 AS 984 52,0 Audemars Piguet 2001 56,0 Audemars Piguet 2002 56,0 Audemars Piguet 2003 56,0 Audemars Piguet 2005 54,0 Audemars Piguet 2050 56,0 Audemars Piguet 2120 56,0 Audemars Piguet 2121 56,0 Audemars Piguet 2430 58,0 Audemars Piguet 5007 38,0 Audemars-Piguet 2001 56,0 Audemars-Piguet 2002 56,0 Audemars-Piguet 2003 56,0 Audemars-Piguet 2005 54,0 Audemars-Piguet 2050 56,0 Audemars-Piguet 2120 56,0 Audemars-Piguet 2121 56,0 Audemars-Piguet 2430 58,0 Audemars-Piguet 5007 38,0 Aurore 10 52,0 Aurore 122 52,0 Aurore 39 52,0 Aurore 41 52,0 Aurore 42 52,0 Aurore 4200 52,0 Aurore 423 52,0 Aurore 45 52,0 Aurore 46 52,0 Baumgartner 134 53,0 Baumgartner 1582 45,0 Baumgartner 1896 48,0 Baumgartner 582 40,0 Baumgartner 590 40,0 Baumgartner 592 40,0 Baumgartner 611 67,0 Baumgartner 795 67,0 Baumgartner 844 48,0 Baumgartner 866 44,0 Baumgartner 902N 57,0 Baumgartner 910 50,0 Baumgartner 920 43,0 Baumgartner 921 43,0 Baumgartner 927 45,0 Baumgartner 930 45,0 Becker 111 52,0 Becker 312 52,0 Becker 313 52,0 Becker 314 52,0 Becker 80 52,0 Becker KG 111 52,0 Becker KG 312 52,0 Becker KG 313 52,0 Becker KG 314 52,0 Becker KG 80 52,0 Becker KG 111 52,0 Becker KG 312 52,0 Becker KG 313 52,0 Becker KG 314 52,0 Becker KG 80 52,0 Benrus DZ 51,0 Benrus EL 51,0 Benrus EW 51,0 Benrus FT 51,0 Benrus GA 51,0 Benrus GC 51,0 Benrus GG 51,0 Benrus GL 51,0 Benrus P 51,0 Bettlach 1197 43,0 Bettlach 1225 52,0 Bettlach 1333 50,0 Bettlach 1344 50,0 Bettlach 1366 50,0 Bettlach 1436 50,0 Bettlach 1438 43,0 Bettlach 1504 50,0 Bettlach 1570 50,0 Bettlach 1575 50,0 Bettlach 1599 50,0 Bettlach 1612 50,0 Bettlach 623 42,0 Bettlach 8000 45,0 Bettlach 8001 45,0 Bettlach 8004 45,0 Bettlach 8020 43,0 Bettlach 8021 43,0 Bettlach 8021N 43,0 Bettlach 8022 43,0 Bettlach 8027 43,0 Bettlach 8040 42,0 Bettlach 8042 42,0 Bettlach 8045 42,0 Bettlach 8100 49,0 Bettlach 8117 49,0 Bettlach 8120 49,0 Bettlach 8131 49,0 Bettlach 8135 49,0 Bettlach 8137 49,0 Bettlach 8140 49,0 Bettlach 8147 49,0 Bettlach 8155 49,0 Bettlach 8157 49,0 Bettlach 8175 49,0 Bettlach 8177 49,0 Bettlach 8320 55,0 Bettlach 8321 55,0 Bettlach 8324 55,0 Bettlach 8325 55,0 Bettlach 8330 55,0 Bettlach 8331 55,0 Bettlach 8340 55,0 Bettlach 8341 55,0 Bettlach 8350 55,0 Bettlach 8354 55,0 Bettlach 8356 55,0 Bettlach 8361 55,0 Bettlach 8365 55,0 Bettlach 8367 55,0 Bettlach 8370 56,0 Bettlach 8374 56,0 Bettlach 8376 56,0 Bettlach 8381 56,0 Bettlach 8385 56,0 Bettlach 8387 56,0 Bettlach 8391 55,0 Bettlach 8395 55,0 Bettlach 8397 55,0 Bettlach 8422 60,0 Bettlach 8423 60,0 Bettlach 8428 60,0 Bettlach 8429 60,0 Bettlach 8430 60,0 Bettlach 8431 60,0 Bettlach 8460 60,0 Bettlach 8461 60,0 Bettlach 8462 60,0 Bettlach 8463 60,0 Bettlach 8464 60,0 Bettlach 8465 60,0 Bettlach 8466 60,0 Bettlach 8467 60,0 Bettlach 8480 60,0 Bettlach 8481 60,0 Bettlach 8482 60,0 Bettlach 8483 60,0 Bettlach 8484 60,0 Bettlach 8485 60,0 Bettlach 8492 60,0 Bettlach 8493 60,0 Bettlach 8496 60,0 Bettlach 84B6 60,0 Bettlach 84B7 60,0 Bettlach 8500 45,0 Bettlach 8501 45,0 Bettlach 8502 45,0 Bettlach 8503 45,0 Bettlach 8510 45,0 Bettlach 8511 45,0 Bettlach 8512 45,0 Bettlach 8513 45,0 Bettlach 8800 42,0 Bettlach 8803 45,0 Bettlach 8804 42,0 Bettlach 8805 42,0 Bettlach 8806 42,0 Bettlach 8807 45,0 Bettlach 8810 42,0 Bettlach 8811 42,0 Bettlach 8815 42,0 Bettlach 8816 45,0 Bettlach 8817 45,0 Bettlach 8820 45,0 Bettlach 8821 45,0 Bettlach 8827 45,0 Bettlach 8837 45,0 Bettlach 8B02 42,0 Bettlach 8B13 45,0 Bettlach B490 60,0 Bettlach B491 60,0 Bettlach B494 60,0 Bettlach B495 60,0 Bettlach B497 60,0 Bettlach BB01 42,0 BFG 134 53,0 BFG 1582 45,0 BFG 1896 48,0 BFG 410 42,0 BFG 582 40,0 BFG 590 40,0 BFG 592 40,0 BFG 611 67,0 BFG 795 67,0 BFG 844 48,0 BFG 866 44,0 BFG 902 N 57,0 BFG 910 50,0 BFG 920 43,0 BFG 921 43,0 BFG 927 45,0 BFG 930 45,0 Bidling-Maier 103 58,0 Bidling-Maier 104 58,0 Bidling-Maier 107 58,0 Bidling-Maier 111 58,0 Bidling-Maier 113 58,0 Bidling-Maier 115 58,0 Bidling-Maier 120 48,0 Bidling-Maier 130 48,0 Bidling-Maier 20 48,0 Bidling-Maier 30 48,0 Bidling-Maier 49 58,0 Bidling-Maier 51 58,0 Bidling-Maier 52 58,0 Bidling-Maier 55 51,5 Bidling-Maier 68 51,5 Bidling-Maier 70 58,0 Bidling-Maier 81 51,5 Bidling-Maier 85 51,5 Bidling-Maier 91 51,5 Bidling-Maier 934 51,5 Bifora 103 58,0 Bifora 104 58,0 Bifora 107 58,0 Bifora 111 58,0 Bifora 113 58,0 Bifora 115 58,0 Bifora 120 48,0 Bifora 130 48,0 Bifora 20 48,0 Bifora 30 48,0 Bifora 49 58,0 Bifora 51 58,0 Bifora 52 58,0 Bifora 55 51,5 Bifora 68 51,5 Bifora 70 58,0 Bifora 81 51,5 Bifora 85 51,5 Bifora 91 51,5 Bifora 934 51,5 Blancpain 1106 53,0 Blancpain 1151 53,0 BRAC 1002 50,0 BRAC 1005 50,0 BRAC 1012 50,0 BRAC 1015 50,0 BRAC 1028 50,0 BRAC 1038 50,0 BRAC 107 46,0 BRAC 108 46,0 BRAC 109 46,0 BRAC 110 46,0 BRAC 1100 50,0 BRAC 1101 50,0 BRAC 1103 50,0 BRAC 1104 50,0 BRAC 1106 50,0 BRAC 1107 50,0 BRAC 111 46,0 BRAC 112 46,0 BRAC 115 46,0 BRAC 116 46,0 BRAC 117 46,0 BRAC 118 46,0 BRAC 120 42,0 BRAC 121 42,0 BRAC 122 42,0 BRAC 126 42,0 BRAC 127 42,0 BRAC 128 42,0 BRAC 1303 52,0 BRAC 1305 52,0 BRAC 1313 52,0 BRAC 1315 52,0 BRAC 1323 52,0 BRAC 1325 52,0 BRAC 1333 52,0 BRAC 1335 52,0 BRAC 1383 52,0 BRAC 1385 52,0 BRAC 1393 52,0 BRAC 1395 52,0 BRAC 150 48,0 BRAC 151 48,0 BRAC 152 48,0 BRAC 153 48,0 BRAC 154 48,0 BRAC 155 48,0 BRAC 156 48,0 BRAC 157 48,0 BRAC 158 48,0 BRAC 159 48,0 BRAC 160 48,0 BRAC 161 48,0 BRAC 162 48,0 BRAC 163 48,0 BRAC 164 48,0 BRAC 165 48,0 BRAC 166 48,0 BRAC 170 42,0 BRAC 171 42,0 BRAC 172 42,0 BRAC 173 42,0 BRAC 174 42,0 BRAC 175 42,0 BRAC 180 42,0 BRAC 181 42,0 BRAC 182 42,0 BRAC 183 42,0 BRAC 184 42,0 BRAC 185 42,0 BRAC 190 46,0 BRAC 191 46,0 BRAC 192 46,0 BRAC 193 46,0 BRAC 194 46,0 BRAC 195 46,0 BRAC 196 46,0 BRAC 197 46,0 BRAC 198 46,0 BRAC 200 46,0 BRAC 2001 58,0 BRAC 2002 58,0 BRAC 2003 58,0 BRAC 2004 58,0 BRAC 2005 58,0 BRAC 2006 58,0 BRAC 2007 58,0 BRAC 2008 58,0 BRAC 2011 58,0 BRAC 2012 58,0 BRAC 2014 58,0 BRAC 2015 58,0 BRAC 2017 58,0 BRAC 2100 52,0 BRAC 2102 52,0 BRAC 2103 52,0 BRAC 2105 52,0 BRAC 2110 52,0 BRAC 2112 52,0 BRAC 2113 52,0 BRAC 2115 52,0 BRAC 218 46,0 BRAC 220 46,0 BRAC 222 46,0 BRAC 223 46,0 BRAC 225 46,0 BRAC 226 46,0 BRAC 228 46,0 BRAC 300 46,0 BRAC 301 46,0 BRAC 303 46,0 BRAC 304 46,0 BRAC 37 43,0 BRAC 39 43,0 BRAC 40 43,0 BRAC 41 43,0 BRAC 42 43,0 BRAC 43 43,0 BRAC 50 43,0 BRAC 501 42,0 BRAC 502 42,0 BRAC 503 42,0 BRAC 504 42,0 BRAC 505 42,0 BRAC 506 42,0 BRAC 507 42,0 BRAC 508 42,0 BRAC 51 43,0 BRAC 510 42,0 BRAC 518 42,0 BRAC 52 43,0 BRAC 520 42,0 BRAC 522 42,0 BRAC 523 42,0 BRAC 525 42,0 BRAC 526 42,0 BRAC 528 42,0 BRAC 90 43,0 BRAC 901 58,0 BRAC 902 58,0 BRAC 903 58,0 BRAC 904 58,0 BRAC 905 58,0 BRAC 906 58,0 BRAC 907 58,0 BRAC 91 43,0 BRAC 911 58,0 BRAC 912 58,0 BRAC 913 58,0 BRAC 914 58,0 BRAC 917 58,0 BRAC 93 43,0 Bulava 11ANAC 46,0 Bulava 11ANACB 46,0 Bulava 11ANACD 46,0 Bulava 11AOAC 46,0 Bulava 11AOACB 46,0 Bulava 11AOACD 46,0 Bulava 11ATRCD 53,0 Bulava 11AURCD 52,0 Bulava 11BKACB 54,0 Bulava 11BL 50,0 Bulava 11BLACD 50,0 Bulava 11BLC 50,0 Bulava 11 BSACB 52,0 Bulava 11BSACB 52,0 Bulava 11COAUD 52,0 Bulava 12EBA 48,0 Bulava 12EBAC 48,0 Bulava 12EBACD 48,0 Bulava 12ECA 48,0 Bulava 12 ECAC 48,0 Bulava 12ECAC 48,0 Bulava 12 ECACD 48,0 Bulava 12ECACD 48,0 Bulava 14 EB 48,0 Bulava 14EB 48,0 Bulava 14 EBD 48,0 Bulava 14EBD 48,0 Bulava 14 EC 48,0 Bulava 14EC 48,0 Bulava 16 AB 44,0 Bulava 16AB 44,0 Bulava 16 AC 44,0 Bulava 16AC 44,0 Bulava 3AE 51,0 Bulava 3AK 51,0 Bulava 5AN 48,0 Bulava 5BA 48,0 Bulava 5BC 48,0 Bulava 5BD 48,0 Bulava 6CD 48,0 Bulava 6CF 50,0 Bulava 6CL 50,0 Bulava 6CMA 50,0 Bulava 6CMAC 50,0 Bulava 6CN 48,0 Bulava 6CT 50,0 Bulova 10 CK 52,0 Bulova 10CK 52,0 Bulova 10 COAC 50,0 Bulova 10COAC 50,0 Bulova 10 CPAC 50,0 Bulova 10CPAC 50,0 Bulova 10 CRAC 50,0 Bulova 10CRAC 50,0 Bulova 11 AERC 53,0 Bulova 11AERC 53,0 Bulova 11 AL 50,0 Bulova 11AL 50,0 Bulova 11 ALAC 50,0 Bulova 11ALAC 50,0 Bulova 11 ALACD 50,0 Bulova 11ALACD 50,0 Bulova 11 ANAC 51,0 Bulova 11ANAC 46,0 Bulova 11 ANACB 51,0 Bulova 11ANACB 46,0 Bulova 11 ANACD 51,0 Bulova 11ANACD 46,0 Bulova 11 AOAC 46,0 Bulova 11AOAC 46,0 Bulova 11 AOACB 46,0 Bulova 11AOACB 46,0 Bulova 11 AOACD 46,0 Bulova 11AOACD 46,0 Bulova 11 ATRCD 53,0 Bulova 11ATRCD 53,0 Bulova 11 AURCD 52,0 Bulova 11AURCD 52,0 Bulova 11 BKACB 54,0 Bulova 11BKACB 54,0 Bulova 11 BL 50,0 Bulova 11BL 50,0 Bulova 11 BLACB 52,0 Bulova 11BLACB 52,0 Bulova 11 BLACD 50,0 Bulova 11BLACD 50,0 Bulova 11 BLC 50,0 Bulova 11BLC 50,0 Bulova 11 BSACB 52,0 Bulova 11BSACB 52,0 Bulova 11 COAUD 52,0 Bulova 11COAUD 52,0 Bulova 12 EBA 48,0 Bulova 12EBA 48,0 Bulova 12 EBAC 48,0 Bulova 12EBAC 48,0 Bulova 12 EBACD 48,0 Bulova 12EBACD 48,0 Bulova 12 ECA 48,0 Bulova 12ECA 48,0 Bulova 12 ECAC 48,0 Bulova 12ECAC 48,0 Bulova 12 ECACD 48,0 Bulova 12ECACD 48,0 Bulova 14 EB 48,0 Bulova 14EB 48,0 Bulova 14 EBD 48,0 Bulova 14EBD 48,0 Bulova 14 EC 48,0 Bulova 14EC 48,0 Bulova 14 EFAD 50,0 Bulova 16 AB 44,0 Bulova 16AB 44,0 Bulova 16 AC 44,0 Bulova 3 AE 51,0 Bulova 3AE 51,0 Bulova 3 AK 51,0 Bulova 3AK 51,0 Bulova 5 AD 50,0 Bulova 5AD 50,0 Bulova 5 AN 48,0 Bulova 5AN 48,0 Bulova 5 AR 50,0 Bulova 5AR 50,0 Bulova 5 AT 50,0 Bulova 5AT 50,0 Bulova 5 BA 48,0 Bulova 5BA 48,0 Bulova 5 BC 48,0 Bulova 5BC 48,0 Bulova 5 BD 48,0 Bulova 5BD 48,0 Bulova 6 CD 48,0 Bulova 6CD 48,0 Bulova 6 CF 50,0 Bulova 6CF 50,0 Bulova 6 CL 50,0 Bulova 6CL 50,0 Bulova 6 CMA 50,0 Bulova 6CMA 50,0 Bulova 6 CMAC 50,0 Bulova 6CMAC 50,0 Bulova 6 CN 48,0 Bulova 6CN 48,0 Bulova 6 CT 50,0 Bulova 6CT 50,0 Bulova 7 BCAC 51,0 Bulova 7BCAC 51,0 Bulova 7 BEAC 53,0 Bulova 7BEAC 53,0 Bulova 7 BEACD 53,0 Bulova 7BEACD 53,0 Bulova 7 BKACD 52,0 Bulova 7BKACD 52,0 Bulova 7 BLACD 52,0 Bulova 7BLACD 52,0 Bulova 7 BPC 51,0 Bulova 7BPC 51,0 Bulova 7 BPP 51,0 Bulova 7BPP 51,0 Bulova 7 EDA 50,0 Bulova 7EDA 50,0 Bulova 7 EDAD 50,0 Bulova 7EDAD 50,0 Bulova 7 EFAD 48,0 Bulova 7EFAD 48,0 Bulova 8 EA 49,0 Bulova 8EA 49,0 Buren 1280 48,0 Buren 1281 48,0 Buren Watch 1281 48,0 Caravelle 10 OAD 52,0 Caravelle 10OAD 52,0 Caravelle 10 OCD 52,0 Caravelle 10OCD 52,0 Caravelle 10 OL 52,0 Caravelle 10OL 52,0 Caravelle 11 DO 52,0 Caravelle 11DO 52,0 Caravelle 11 DOD 52,0 Caravelle 11DOD 52,0 Caravelle 11 DP 52,0 Caravelle 11DP 52,0 Caravelle 11 DPD 52,0 Caravelle 11DPD 52,0 Caravelle 11 ODC 50,0 Caravelle 11ODC 50,0 Caravelle 11 OKAC 54,0 Caravelle 11OKAC 54,0 Caravelle 11 OKACB 54,0 Caravelle 11OKACB 54,0 Caravelle 11 OPAC 54,0 Caravelle 11OPAC 54,0 Caravelle 11 ORAC 57,0 Caravelle 11ORAC 57,0 Caravelle 11 ORACD 57,0 Caravelle 11ORACD 57,0 Caravelle 11 OTAC 51,0 Caravelle 11OTAC 51,0 Caravelle 11 OTCB 51,0 Caravelle 11OTCB 51,0 Caravelle 11 OWACD 52,0 Caravelle 11OWACD 52,0 Caravelle 11 OWU 52,0 Caravelle 11OWU 52,0 Caravelle 11 OXAC 57,0 Caravelle 11OXAC 57,0 Caravelle 11 OXACB 57,0 Caravelle 11OXACB 57,0 Caravelle 11 OXACD 57,0 Caravelle 11OXACD 57,0 Caravelle 11 OZAC 54,0 Caravelle 11OZAC 54,0 Caravelle 11 OZACB 54,0 Caravelle 11OZACB 54,0 Caravelle 11 OZACD 54,0 Caravelle 11OZACD 54,0 Caravelle 11 UAC 52,0 Caravelle 11UAC 52,0 Caravelle 11 UACD 52,0 Caravelle 11UACD 52,0 Caravelle 11 UBCB 52,0 Caravelle 11UBCB 52,0 Caravelle 11 UDACB 52,0 Caravelle 11UDACB 52,0 Caravelle 11 UEC 52,0 Caravelle 11UEC 52,0 Caravelle 11 UKACB 52,0 Caravelle 11UKACB 52,0 Caravelle 11 UKACD 52,0 Caravelle 11UKACD 52,0 Caravelle 11 ULAC 52,0 Caravelle 11ULAC 52,0 Caravelle 11 ULACB 52,0 Caravelle 11ULACB 52,0 Caravelle 11 ULACD 52,0 Caravelle 11ULACD 52,0 Caravelle 11 UOACB 52,0 Caravelle 11UOACB 52,0 Caravelle 11 UOACD 52,0 Caravelle 11UOACD 52,0 Caravelle 11 UOACP 52,0 Caravelle 11UOACP 52,0 Caravelle 11 UPAC 52,0 Caravelle 11UPAC 52,0 Caravelle 11 UTC 52,0 Caravelle 11UTC 52,0 Caravelle 11 UTCD 52,0 Caravelle 11UTCD 52,0 Caravelle 12 OTC 50,0 Caravelle 12OTC 50,0 Caravelle 12 OUC 50,0 Caravelle 12OUC 50,0 Caravelle 12 UOCD 50,0 Caravelle 12UOCD 50,0 Caravelle 16 OA 44,0 Caravelle 16OA 44,0 Caravelle 16 OC 44,0 Caravelle 16OC 44,0 Caravelle 1 OKACD 54,0 Caravelle 1OKACD 54,0 Caravelle 5 AW 51,0 Caravelle 5AW 51,0 Caravelle 5 BW 48,0 Caravelle 5BW 48,0 Caravelle 5 OE 52,0 Caravelle 5OE 52,0 Caravelle 5 OF 52,0 Caravelle 5OF 52,0 Caravelle 5 OX 52,0 Caravelle 5OX 52,0 Caravelle 5 OXX 52,0 Caravelle 5OXX 52,0 Caravelle 5 UCU 52,0 Caravelle 5UCU 52,0 Caravelle 6 OB 52,0 Caravelle 6OB 52,0 Caravelle 6 OF 54,0 Caravelle 6OF 54,0 Caravelle 6 RJ 50,0 Caravelle 6RJ 50,0 Caravelle 6 RK 50,0 Caravelle 6RK 50,0 Caravelle 6 RO 50,0 Caravelle 6RO 50,0 Caravelle 6 RP 50,0 Caravelle 6RP 50,0 Caravelle 6 RR 50,0 Caravelle 6RR 50,0 Caravelle 6 UA-17 52,0 Caravelle 6UA-17 52,0 Caravelle 6 UA-7 52,0 Caravelle 6UA-7 52,0 Caravelle 7 OABACD 51,0 Caravelle 7OABACD 51,0 Caravelle 7 OHAC 53,0 Caravelle 7OHAC 53,0 Caravelle 7 OHACD 53,0 Caravelle 7OHACD 53,0 Cartier 120 50,0 Certina 13-11 51,0 Certina 13-20 51,0 Certina 13-21 51,0 Certina 13-22 51,0 Certina 13-51 54,0 Certina 13-55 54,0 Certina 15-10 51,0 Certina 15-20 51,0 Certina 15-21 51,0 Certina 17-011 52,0 Certina 17-02 52,0 Certina 17-021 52,0 Certina 17-10 52,0 Certina 17-11 52,0 Certina 17-12 52,0 Certina 17-211 51,0 Certina 17-221 51,0 Certina 17-25 50,0 Certina 17-251 50,0 Certina 17-351 53,0 Certina 17-36 53,0 Certina 17-361 53,0 Certina 19-31 49,0 Certina 19-35 54,0 Certina 19-351 54,0 Certina 19-45 54,0 Certina 19-451 54,0 Certina 19-55 54,0 Certina 19-551 54,0 Certina 20-10 52,0 Certina 230 53,0 Certina 23-20 48,0 Certina 23-30 48,0 Certina 23-35 50,0 Certina 23-36 50,0 Certina 25-011 52,0 Certina 25-012 52,0 Certina 25-02 52,0 Certina 25-021 52,0 Certina 25-35 48,0 Certina 25-36 50,0 Certina 25-45 51,0 Certina 25-451 51,0 Certina 25-65 50,0 Certina 25-651 50,0 Certina 25-66 50,0 Certina 25-661 50,0 Certina 25-682 49,0 Certina 25-861 49,0 Certina 28-10 51,0 Certina 28-15 48,0 Certina 28-151 48,0 Certina 28-16 48,0 Certina 28-161 48,0 Certina 28-45 51,0 Certina 28-451 51,0 Certina 28-55 52,0 Certina 28-551 52,0 Certina 29-052 52,0 Certina 29-053 52,0 Certina 29-0531 52,0 Certina 29-062 52,0 Certina 29-063 52,0 Certina 29-0631 52,0 Certina 320 52,0 Certina 330 52,0 Certina 39792 54,0 Certina 39793 54,0 Certina 410 52,0 Certina 411 52,0 Certina 414 52,0 Certina 647 52,0 Certina 681 52,0 Chaika 13xx 46,0 Chezard 110 52,0 Chezard 230 53,0 Chezard 320 52,0 Chezard 321 52,0 Chezard 330 52,0 Chezard 331 52,0 Chezard 396 52,0 Chezard 408 52,0 Citizen 1 50,0 Citizen 11 52,0 Citizen 112 52,0 Citizen 14 54,0 Citizen 140 54,0 Citizen 15 50,0 Citizen 1500 54,0 Citizen 18 52,0 Citizen 180 52,0 Citizen 1870 48,0 Citizen 19 52,0 Citizen 190 52,0 Citizen 2 52,0 Citizen 20 52,0 Citizen 21 54,0 Citizen 22 54,0 Citizen 2200 54,0 Citizen 23 50,0 Citizen 24 54,0 Citizen 240 54,0 Citizen 2500A 54,0 Citizen 2510A 54,0 Citizen 27 52,0 Citizen 270 52,0 Citizen 280 52,0 Citizen 29 52,0 Citizen 290 52,0 Citizen 3 52,0 Citizen 30 52,0 Citizen 300 52,0 Citizen 3000A 54,0 Citizen 31 52,0 Citizen 310 50,0 Citizen 33 54,0 Citizen 3300 46,0 Citizen 35 54,0 Citizen 36 50,0 Citizen 40 52,0 Citizen 400 52,0 Citizen 41 54,0 Citizen 410 52,0 Citizen 43 54,0 Citizen 430 54,0 Citizen 44 54,0 Citizen 46 54,0 Citizen 460 54,0 Citizen 484 52,0 Citizen 4840 54,0 Citizen 5 52,0 Citizen 50 52,0 Citizen 51 52,0 Citizen 52 52,0 Citizen 520 46,0 Citizen 5240 46,0 Citizen 5250 46,0 Citizen 53 50,0 Citizen 54 52,0 Citizen 540 46,0 Citizen 5440 46,0 Citizen 5450 46,0 Citizen 5700 52,0 Citizen 5701 52,0 Citizen 5702 50,0 Citizen 60 50,0 Citizen 600 52,0 Citizen 61 54,0 Citizen 62 54,0 Citizen 630A 46,0 Citizen 64 52,0 Citizen 640 46,0 Citizen 65 50,0 Citizen 650 52,0 Citizen 66 34,0 Citizen 660 38,0 Citizen 67 48,0 Citizen 670 54,0 Citizen 6740 34,0 Citizen 6750 34,0 Citizen 68 48,0 Citizen 681 54,0 Citizen 6840 34,0 Citizen 6850 34,0 Citizen 69 48,0 Citizen 690 38,0 Citizen 7 52,0 Citizen 720 46,0 Citizen 7200 46,0 Citizen 721 36,0 Citizen 722 36,0 Citizen 7220 36,0 Citizen 723 52,0 Citizen 7230 46,0 Citizen 7248 46,0 Citizen 725 52,0 Citizen 7250 46,0 Citizen 727 46,0 Citizen 7270 46,0 Citizen 728 46,0 Citizen 7280 46,0 Citizen 729 46,0 Citizen 7321 36,0 Citizen 7400 46,0 Citizen 7410 36,0 Citizen 7420 36,0 Citizen 743 52,0 Citizen 7430 48,0 Citizen 7450 46,0 Citizen 747 46,0 Citizen 7470 46,0 Citizen 7490 46,0 Citizen 760 36,0 Citizen 7600 36,0 Citizen 761 36,0 Citizen 7610 46,0 Citizen 762 46,0 Citizen 7620 46,0 Citizen 7710 36,0 Citizen 772 36,0 Citizen 7720 36,0 Citizen 773 52,0 Citizen 7730 48,0 Citizen 7740 46,0 Citizen 779 46,0 Citizen 7790 46,0 Citizen 80 58,0 Citizen 802 58,0 Citizen 8100A 36,0 Citizen 8110A 36,0 Citizen 820 54,0 Citizen 840 54,0 Citizen 880 58,0 Citizen 90 52,0 Citizen 911 52,0 Citizen 920 48,0 Citizen 93 54,0 Citizen 930 48,0 Citizen 9300 48,0 Citizen 94 54,0 Citizen 98 50,0 Citizen 981 52,0 Cupillard 233 60 49,0 Cupillard 233 68 49,0 Cupillard 233 68 E 49,0 Cupillard 233 68 E21 49,0 Derby 40 52,0 Diehl 180 54,0 Diehl 182 54,0 Durowe 261 62,0 Durowe 270 62,0 Durowe 440 56,0 Durowe 450 56,0 Durowe 450-2 56,0 Durowe 450-3 56,0 Durowe 542 56,0 Durowe 570 56,0 Durowe 59 56,0 Durowe 590 56,0 Durowe 600 56,0 Durowe 601 56,0 Durowe 605 56,0 Durowe 606 56,0 Durowe 611 56,0 Durowe 616 56,0 Durowe 69 56,0 Durowe 70 56,0 Durowe 72 56,0 Durowe 753 56,0 Durowe 89 56,0 Durowe 89-1 56,0 EB 1197 43,0 EB 1225 52,0 EB 1333 50,0 EB 1344 50,0 EB 1366 50,0 EB 1436 50,0 EB 1438 43,0 EB 1504 50,0 EB 1570 50,0 EB 1575 50,0 EB 1599 50,0 EB 1612 50,0 EB 623 42,0 EB 8000 45,0 EB 8001 45,0 EB 8004 45,0 EB 8020 43,0 EB 8021 43,0 EB 8022 43,0 EB 8027 43,0 EB 8040 42,0 EB 8042 42,0 EB 8045 42,0 EB 8100 49,0 EB 8117 49,0 EB 8120 49,0 EB 8131 49,0 EB 8135 49,0 EB 8137 49,0 EB 8140 49,0 EB 8147 49,0 EB 8155 49,0 EB 8157 49,0 EB 8175 49,0 EB 8177 49,0 EB 8320 55,0 EB 8321 55,0 EB 8324 55,0 EB 8325 55,0 EB 8330 55,0 EB 8331 55,0 EB 8340 55,0 EB 8341 55,0 EB 8350 55,0 EB 8354 55,0 EB 8356 55,0 EB 8361 55,0 EB 8365 55,0 EB 8367 55,0 EB 8370 56,0 EB 8374 56,0 EB 8376 56,0 EB 8381 56,0 EB 8385 56,0 EB 8387 56,0 EB 8391 55,0 EB 8395 55,0 EB 8397 55,0 EB 8420 60,0 EB 8420-74 60,0 EB 8422 60,0 EB 8423 60,0 EB 8428 60,0 EB 8429 60,0 EB 8430 60,0 EB 8431 60,0 EB 8460 60,0 EB 8461 60,0 EB 8462 60,0 EB 8463 60,0 EB 8464 60,0 EB 8465 60,0 EB 8466 60,0 EB 8467 60,0 EB 8480 60,0 EB 8481 60,0 EB 8482 60,0 EB 8483 60,0 EB 8484 60,0 EB 8485 60,0 EB 8492 60,0 EB 8493 60,0 EB 8496 60,0 EB 84B6 60,0 EB 84B7 60,0 EB 8500 45,0 EB 8501 45,0 EB 8502 45,0 EB 8503 45,0 EB 8510 45,0 EB 8511 45,0 EB 8512 45,0 EB 8513 45,0 EB 8800 42,0 EB 8803 45,0 EB 8804 42,0 EB 8805 42,0 EB 8806 42,0 EB 8807 45,0 EB 8810 42,0 EB 8811 42,0 EB 8815 42,0 EB 8816 45,0 EB 8817 45,0 EB 8820 45,0 EB 8821 45,0 EB 8827 45,0 EB 8837 45,0 EB 8B02 42,0 EB 8B13 45,0 EB B490 60,0 EB B491 60,0 EB B494 60,0 EB B495 60,0 EB B497 60,0 EB BB01 42,0 Ebosa 26 53,0 Ebosa 40 51,0 Ebosa 401 51,0 Ebosa 402 51,0 Ebosa 41 51,0 Ebosa 411 51,0 Ebosa 412 51,0 Ebosa 49 50,0 Ebosa 52 52,0 Ebosa 651 55,0 Ebosa 652 55,0 Ebosa 681 55,0 Ebosa 86 63,0 Ebosa 87 63,0 Ebosa 95 55,0 Ebosa 97 55,0 Ebosa 98 55,0 Election 275 51,0 Election 334S 52,0 Election 481 52,0 Election 482 52,0 Election 483 52,0 Election 910 52,0 Enicar 1009 52,0 Enicar 1010 52,0 Enicar 1012 52,0 Enicar 1120 52,0 Enicar 1121 52,0 Enicar 1124 52,0 Enicar 1125 52,0 Enicar 1126 52,0 Enicar 672 52,0 Enicar 792 52,0 Enicar 980 52,0 Enicar 982 52,0 ETA 1010 52,0 ETA 1080 52,0 ETA 1100 48,0 ETA 1120 48,0 ETA 1150 52,0 ETA 1152 52,0 ETA 1170 52,0 ETA 1190 52,0 ETA 1218 52,0 ETA 1220 52,0 ETA 1240 52,0 ETA 1256 52,0 ETA 1260 52,0 ETA 1280 52,0 ETA 1311 52,0 ETA 1312 52,0 ETA 1317 52,0 ETA 1417 52,0 ETA 1418 52,0 ETA 1419 52,0 ETA 1420 52,0 ETA 1435 52,0 ETA 1437 52,0 ETA 1510 52,0 ETA 1536 52,0 ETA 2000 50,0 ETA 2000-1 50,0 ETA 2094 50,0 ETA 2325 52,0 ETA 2345 52,0 ETA 2360 51,0 ETA 2363 51,0 ETA 2365 51,0 ETA 2366 51,0 ETA 2367 51,0 ETA 2369 51,0 ETA 2370 52,0 ETA 2373 52,0 ETA 2375 52,0 ETA 2382 52,0 ETA 2390 52,0 ETA 2391 52,0 ETA 2408 52,0 ETA 2409 52,0 ETA 2410 51,0 ETA 2412 51,0 ETA 2428 51,0 ETA 2442 53,0 ETA 2450 52,0 ETA 2451 52,0 ETA 2452 52,0 ETA 2453 52,0 ETA 2454 52,0 ETA 2472 52,0 ETA 2474 52,0 ETA 2480 51,0 ETA 2487 51,0 ETA 2490 52,0 ETA 2491 52,0 ETA 2492 52,0 ETA 2493 52,0 ETA 2500 52,0 ETA 2502 52,0 ETA 2508 52,0 ETA 2509 52,0 ETA 2512 52,0 ETA 2520 52,0 ETA 2522 52,0 ETA 2532 52,0 ETA 2533 52,0 ETA 2538 52,0 ETA 2539 52,0 ETA 2540 51,0 ETA 2541 51,0 ETA 2550 51,0 ETA 2551 51,0 ETA 2570 51,0 ETA 2580 51,0 ETA 2600 52,0 ETA 2602 52,0 ETA 2603 52,0 ETA 2608 52,0 ETA 2609 52,0 ETA 2612 52,0 ETA 2620 52,0 ETA 2622 52,0 ETA 2623 52,0 ETA 2630 52,0 ETA 2632 52,0 ETA 2638 52,0 ETA 2639 52,0 ETA 2640 53,0 ETA 2641 53,0 ETA 2648 53,0 ETA 2650 53,0 ETA 2651 53,0 ETA 2658 53,0 ETA 2660 53,0 ETA 2661 53,0 ETA 2668 53,0 ETA 2670 53,0 ETA 2671 53,0 ETA 2678 53,0 ETA 2722 52,0 ETA 2724 52,0 ETA 2728 52,0 ETA 2732 52,0 ETA 2734 52,0 ETA 2738 52,0 ETA 2750 52,0 ETA 2751 54,0 ETA 2752 52,0 ETA 2754 54,0 ETA 2758 52,0 ETA 2759 54,0 ETA 2760 54,0 ETA 2762 52,0 ETA 2763 52,0 ETA 2764 54,0 ETA 2766 54,0 ETA 2768 52,0 ETA 2769 52,0 ETA 2770 52,0 ETA 2771 54,0 ETA 2772 52,0 ETA 2773 52,0 ETA 2774 54,0 ETA 2776 52,0 ETA 2778 52,0 ETA 2779 52,0 ETA 2780 54,0 ETA 2781 52,0 ETA 2782 52,0 ETA 2783 52,0 ETA 2784 54,0 ETA 2788 52,0 ETA 2789 52,0 ETA 2790 54,0 ETA 2791 54,0 ETA 2800 53,0 ETA 2801 53,0 ETA 2802 53,0 ETA 2803 53,0 ETA 2804 53,0 ETA 2805 53,0 ETA 2806 53,0 ETA 2807 53,0 ETA 2808 53,0 ETA 2809 53,0 ETA 2810 53,0 ETA 2811 53,0 ETA 2812 53,0 ETA 2813 53,0 ETA 2816 53,0 ETA 2817 53,0 ETA 2819 53,0 ETA 2820 53,0 ETA 2821 53,0 ETA 2822 53,0 ETA 2823 53,0 ETA 2824 53,0 ETA 2824-2 50,0 ETA 2825 53,0 ETA 2826 53,0 ETA 2827 53,0 ETA 2828 53,0 ETA 2829 53,0 ETA 2830 53,0 ETA 2831 53,0 ETA 2832 53,0 ETA 2834 53,0 ETA 2836 53,0 ETA 2836-2 50,0 ETA 2837 53,0 ETA 2838 53,0 ETA 2839 53,0 ETA 2840 52,0 ETA 2850 53,0 ETA 2851 52,0 ETA 2852 53,0 ETA 2853 52,0 ETA 2858 53,0 ETA 2859 52,0 ETA 2870 53,0 ETA 2871 52,0 ETA 2872 53,0 ETA 2873 52,0 ETA 2878 53,0 ETA 2879 52,0 ETA 2890 53,0 ETA 2892 53,0 ETA 2892A2 52,0 ETA 2893-2 52,0 ETA 6497 44,0 ETA 7001 50,0 ETA 746 52,0 ETA 761 52,0 ETA 7750 49,0 ETA 853 43,0 ETA 953 44,0 ETA 980 52,0 ETA A07161 52,0 ETA A07231 52,0 ETA C01,211 48,0 Eterna 12821 52,0 Eterna 12824 52,0 Eterna 1417 52,0 Eterna 1418 52,0 Eterna 1419 52,0 Eterna 1420 52,0 Eterna 1435 52,0 Eterna 1437 52,0 Eterna 1510 52,0 Eterna 1536 52,0 ETERNA 1417 52,0 ETERNA 1418 52,0 ETERNA 1419 52,0 ETERNA 1420 52,0 ETERNA 1435 52,0 ETERNA 1437 52,0 ETERNA 1510 52,0 ETERNA 1536 52,0 Favre Leuba 101 48,0 Favre Leuba 102 48,0 Favre Leuba 139 44,0 Favre Leuba 140 59,0 Favre Leuba 15 55,0 Favre Leuba 180 44,0 Favre Leuba 20 63,0 Favre Leuba 25 49,0 Favre Leuba 310 50,0 Favre Leuba 36 49,0 Favre Leuba 470 49,0 Favre Leuba 480 52,0 Favre Leuba 510 49,0 Favre Leuba 511 49,0 Favre Leuba 520 49,0 Favre Leuba 53 5,0 Favre Leuba 570 49,0 Favre Leuba 590 49,0 Favre Leuba 681 60,0 Favre Leuba 70 56,0 FE 133/69 AD21 49,0 FE 140C 52,0 FE 1AD 52,0 FE 1C 52,0 FE 233168E 49,0 FE 233/60 49,0 FE 233/66 49,0 FE 233/68 49,0 FE 233/68 E21 49,0 FE 233/69 AD 49,0 FE 233/69 E 49,0 FE 233/69 E21 49,0 FE 233/70 E 49,0 FE 233/70 E21 49,0 FE 233/72 E 49,0 FE 233/72 E21 49,0 FE 2C 52,0 FE 4601 A 52,0 FE 4602 A 52,0 FE 4611 52,0 FE 4611 A 52,0 FE 4612 A 52,0 FE 55B21 52,0 FE 55BD 52,0 FE 68 52,0 FEF 190 52,0 FEF 250 52,0 FEF 270 52,0 FEF 290 52,0 FEF 310 52,0 FEF 350 52,0 FEF 371 52,0 FEF 373 52,0 FEF 400 52,0 FEF 401 52,0 FEF 430 52,0 FEF 6620 52,0 FEF 6630 52,0 FEF 6631 52,0 FEF 6640 53,0 FEF 6650 52,0 FEF 6660 52,0 FEF 6664 52,0 FEF 6670 52,0 FEF 6676 52,0 FEF 6677 52,0 FEF 6680 52,0 FEF 6686 52,0 FEF 6700 53,0 FEF 6701 53,0 FEF 6710 52,0 FEF 6711 52,0 FEF 6720 53,0 FEF 6721 53,0 F,E France Ebauche 133/69 AD21 49,0 F,E France Ebauche 140C 52,0 F,E France Ebauche 1AD 52,0 F,E France Ebauche 1C 52,0 F,E France Ebauche 233168E 49,0 F,E France Ebauche 233/60 49,0 F,E France Ebauche 233/66 49,0 F,E France Ebauche 233/68 49,0 F,E France Ebauche 233/68 E21 49,0 F,E France Ebauche 233/69 AD 49,0 F,E France Ebauche 233/69 E 49,0 F,E France Ebauche 233/69 E21 49,0 F,E France Ebauche 233/70 E 49,0 F,E France Ebauche 233/70 E21 49,0 F,E France Ebauche 233/72 E 49,0 F,E France Ebauche 233/72 E21 49,0 F,E France Ebauche 2C 52,0 F,E France Ebauche 4601 A 52,0 F,E France Ebauche 4602 A 52,0 F,E France Ebauche 4611 A 52,0 F,E France Ebauche 4612 A 52,0 F,E France Ebauche 55B21 52,0 F,E France Ebauche 55BD 52,0 F,E France Ebauche 68 52,0 Felsa 1560 52,0 Felsa 21 51,0 Felsa 302 52,0 Felsa 351 52,0 Felsa 352 52,0 Felsa 37 52,0 Felsa 370 52,0 Felsa 371 52,0 Felsa 372 52,0 Felsa 373 52,0 Felsa 374 52,0 Felsa 378 52,0 Felsa 383 49,0 Felsa 390 52,0 Felsa 4000 FN 52,0 Felsa 4000FN 52,0 Felsa 400-1 52,0 Felsa 4007 FN 52,0 Felsa 4009 52,0 Felsa 4010 52,0 Felsa 4010 N 52,0 Felsa 4017 N 52,0 Felsa 4019 52,0 Felsa 4020 52,0 Felsa 4122 52,0 Felsa 4125 52,0 Felsa 4172 52,0 Felsa 445 52,0 Felsa 4452 52,0 Felsa 4454 52,0 Felsa 4456 52,0 Felsa 4460 52,0 Felsa 4462 52,0 Felsa 4464 52,0 Felsa 4466 52,0 Felsa 4520 51,0 Felsa 465 52,0 Felsa 523 52,0 Felsa 55 52,0 Felsa 57 52,0 Felsa 57-21 51,0 Felsa 59 52,0 Felsa 59-21 51,0 Felsa 60 52,0 Felsa 60-21 52,0 Felsa 62 52,0 Felsa 63 52,0 Felsa 64 52,0 Felsa 66 52,0 Felsa 67 52,0 Felsa 69-21 52,0 Felsa 695 52,0 Felsa 69 N 52,0 Felsa 69N 52,0 Felsa 70 52,0 Felsa 700 52,0 Felsa 71 52,0 Felsa 72 52,0 Felsa 720 52,0 Felsa 73 52,0 Felsa 75 52,0 Felsa 77 52,0 Felsa 780 52,0 Felsa 800 52,0 Felsa 81 52,0 Felsa 82 52,0 Felsa 96 52,0 Felsa 97 52,0 Felsa 98 52,0 FHF 26 52,0 FHF 27 52,0 FHF 28 52,0 FHF 34 52,0 FHF 34-21 52,0 FHF 351 52,0 FHF 352 52,0 FHF 37 52,0 FHF 374 52,0 FHF 378 52,0 FHF 401-1 52,0 FHF 402-1 52,0 FHF 406-1 52,0 FHF 407-1 52,0 FHF 408-1 52,0 FHF 411-1 52,0 FHF 412-1 52,0 FHF 417-1 52,0 FHF 418-1 52,0 FHF 55 52,0 FHF 552 52,0 FHF 59-21 51,0 FHF 59N 51,0 FHF 60-21 52,0 FHF 62 52,0 FHF 63 52,0 FHF 64 52,0 FHF 641 52,0 FHF 66 52,0 FHF 665 52,0 FHF 67 52,0 FHF 675 52,0 FHF 676 52,0 FHF 676-4 52,0 FHF 691 52,0 FHF 691N 52,0 FHF 692 52,0 FHF 69-21 52,0 FHF 70 52,0 FHF 72 52,0 FHF 725 52,0 FHF 73 52,0 FHF 735 52,0 FHF 739 52,0 FHF 75 52,0 FHF 77 52,0 FHF 81 52,0 FHF 811 52,0 FHF 82 52,0 FHF 905 52,0 FHF 908 52,0 FHF 909 52,0 FHF 969 52,0 FHF 969-4 52,0 FHF 97 52,0 FHF 974 52,0 FHF 984 52,0 FHF 984-1 52,0 Fleurier 190 52,0 Fleurier 250 52,0 Fleurier 270 52,0 Fleurier 290 52,0 Fleurier 310 52,0 Fleurier 350 52,0 Fleurier 371 52,0 Fleurier 373 52,0 Fleurier 400 52,0 Fleurier 401 52,0 Fleurier 430 52,0 Fleurier 6620 52,0 Fleurier 6630 52,0 Fleurier 6631 52,0 Fleurier 6640 53,0 Fleurier 6650 52,0 Fleurier 6660 52,0 Fleurier 6664 52,0 Fleurier 6670 52,0 Fleurier 6676 52,0 Fleurier 6677 52,0 Fleurier 6680 52,0 Fleurier 6686 52,0 Fleurier 6700 53,0 Fleurier 6701 53,0 Fleurier 6710 52,0 Fleurier 6711 52,0 Fleurier 6720 53,0 Fleurier 6721 53,0 Forster 152 50,0 Forster 189 50,0 Forster 197 50,0 Forster 300 52,0 Frederic Piguet 1150 53,0 Frederic Piguet 1160 53,0 Frederic Piguet 1180 53,0 Frederic Piguet 1181 53,0 Frederic Piguet 1185 53,0 Frederic Piguet 1186 53,0 Frederic Piguet 15 46,0 Frederic Piguet 151 46,0 Frederic Piguet 4795 53,0 Frederic Piguet 4796 53,0 Frederic Piguet 70 53,0 Frederic Piguet 7020 52,0 Frederic Piguet 70 P 52,0 Frederic Piguet 71 53,0 Frederic Piguet 810 53,0 Frederic Piguet 950 53,0 Frederic Piguet 951 53,0 Frederic Piguet 9511 53,0 Frederic Piguet 9515 53,0 Frederic Piguet 9516 53,0 Frederic Piguet 953 53,0 Frederic Piguet 960 53,0 Frederic Piguet 961 53,0 Frederic Piguet 9611 53,0 Frederic Piguet 9640 53,0 Frederic Piguet 9645 53,0 Frederic Piguet 99-21 56,0 Frederic Piguet 99 P 52,0 Girard Perregaux 00 49,0 Girard Perregaux 10 52,0 Girard Perregaux 100 52,0 Girard Perregaux 11 52,0 Girard Perregaux 111 52,0 Girard Perregaux 12 52,0 Girard Perregaux 124 52,0 Girard Perregaux 13 52,0 Girard Perregaux 14 52,0 Girard Perregaux 15 52,0 Girard Perregaux 16 52,0 Girard Perregaux 17 52,0 Girard Perregaux 18 52,0 Girard Perregaux 19 52,0 Girard Perregaux 20 52,0 Girard Perregaux 21 52,0 Girard Perregaux 213 52,0 Girard Perregaux 214 52,0 Girard Perregaux 216 52,0 Girard Perregaux 22 52,0 Girard Perregaux 2200 53,0 Girard Perregaux 2240 53,0 Girard Perregaux 2250 53,0 Girard Perregaux 23 52,0 Girard Perregaux 2300 52,0 Girard Perregaux 24 52,0 Girard Perregaux 25 52,0 Girard Perregaux 26 49,0 Girard Perregaux 27 49,0 Girard Perregaux 271 52,0 Girard Perregaux 42,1 52,0 Girard Perregaux 42,4 52,0 Girard Perregaux 440 52,0 Girard Perregaux 442 52,0 Girard Perregaux 461 52,0 Girard Perregaux 480 52,0 Girard Perregaux 504 52,0 Girard Perregaux 505 52,0 Girard Perregaux 62 51,0 Girard Perregaux 62,0 51,0 Girard Perregaux 63 53,0 Girard Perregaux 63,3 53,0 Girard Perregaux 65 51,0 Girard Perregaux 690 53,0 Girard Perregaux 7401 52,0 Girard Perregaux 75 51,0 Girard Perregaux 75,09 51,0 Girard Perregaux 751 51,0 Girard Perregaux 780 52,0 Girard Perregaux 792 52,0 Girard Perregaux 8000 53,0 Girard Perregaux 81 51,0 Girard Perregaux 810 51,0 Girard Perregaux 82 51,0 Girard Perregaux 820 51,0 Girard Perregaux 852 52,0 Girard Perregaux 853 52,0 Girard Perregaux 854 52,0 Girard Perregaux 855 52,0 Girard Perregaux 856 52,0 Girard Perregaux 857 52,0 Girard Perregaux 862 52,0 Girard Perregaux 863 52,0 Girard Perregaux 864 52,0 Girard Perregaux 865 52,0 Girard Perregaux 866 52,0 Girard Perregaux 867 52,0 Girard Perregaux 91 52,0 Girard-Perregaux 00 49,0 Girard-Perregaux 10 52,0 Girard-Perregaux 100 52,0 Girard-Perregaux 11 52,0 Girard-Perregaux 111 52,0 Girard-Perregaux 12 52,0 Girard-Perregaux 124 52,0 Girard-Perregaux 13 52,0 Girard-Perregaux 14 52,0 Girard-Perregaux 15 52,0 Girard-Perregaux 16 52,0 Girard-Perregaux 17 52,0 Girard-Perregaux 18 52,0 Girard-Perregaux 19 52,0 Girard-Perregaux 20 52,0 Girard-Perregaux 21 52,0 Girard-Perregaux 213 52,0 Girard-Perregaux 214 52,0 Girard-Perregaux 216 52,0 Girard-Perregaux 22 52,0 Girard-Perregaux 2200 53,0 Girard-Perregaux 2240 53,0 Girard-Perregaux 2250 53,0 Girard-Perregaux 23 52,0 Girard-Perregaux 2300 52,0 Girard-Perregaux 24 52,0 Girard-Perregaux 25 52,0 Girard-Perregaux 26 49,0 Girard-Perregaux 27 49,0 Girard-Perregaux 271 52,0 Girard-Perregaux 42,1 52,0 Girard-Perregaux 42,4 52,0 Girard-Perregaux 440 52,0 Girard-Perregaux 442 52,0 Girard-Perregaux 461 52,0 Girard-Perregaux 480 52,0 Girard-Perregaux 504 52,0 Girard-Perregaux 505 52,0 Girard-Perregaux 62 51,0 Girard-Perregaux 62,0 51,0 Girard-Perregaux 63 53,0 Girard-Perregaux 63,3 53,0 Girard-Perregaux 65 51,0 Girard-Perregaux 690 53,0 Girard-Perregaux 7401 52,0 Girard-Perregaux 75 51,0 Girard-Perregaux 75,09 51,0 Girard-Perregaux 751 51,0 Girard-Perregaux 780 52,0 Girard-Perregaux 792 52,0 Girard-Perregaux 8000 53,0 Girard-Perregaux 81 51,0 Girard-Perregaux 810 51,0 Girard-Perregaux 82 51,0 Girard-Perregaux 820 51,0 Girard-Perregaux 852 52,0 Girard-Perregaux 853 52,0 Girard-Perregaux 854 52,0 Girard-Perregaux 855 52,0 Girard-Perregaux 856 52,0 Girard-Perregaux 857 52,0 Girard-Perregaux 862 52,0 Girard-Perregaux 863 52,0 Girard-Perregaux 864 52,0 Girard-Perregaux 865 52,0 Girard-Perregaux 866 52,0 Girard-Perregaux 867 52,0 Girard-Perregaux 91 52,0 Glashuette Original 65 53,0 Glashuette Original 65 53,0 Glashuette-Original 65 53,0 H, Moser & Cie, HMC 200 49,0 IWC 171 56,0 IWC 185 60,0 IWC 1852 58,0 IWC 1857 58,0 IWC 271 54,0 IWC 2717 54,0 IWC 30110 52,0 IWC 320 53,0 IWC 375 53,0 IWC 3752 53,0 IWC 37526 52,0 IWC 3753 53,0 IWC 3754 53,0 IWC 3755 53,0 IWC 3756 53,0 IWC 3757 53,0 IWC 3758 53,0 IWC 401 56,0 IWC 402 50,0 IWC 403 50,0 IWC 41 60,0 IWC 4111 57,0 IWC 412 57,0 IWC 4121 57,0 IWC 422 50,0 IWC 423 50,0 IWC 431 54,0 IWC 432 50,0 IWC 44 60,0 IWC 442 56,0 IWC 45 51,0 IWC 480 53,0 IWC 51 42,0 IWC 60 48,0 IWC 61 42,0 IWC 62 42,0 IWC 67 38,0 IWC 68 41,0 IWC 79350 49,0 IWC 83 42,0 IWC 84 56,0 IWC 852 56,0 IWC 8531 53,0 IWC 854 48,0 IWC 8541 48,0 IWC 88 42,0 IWC 887 50,0 IWC 89 42,0 IWC 91 55,0 IWC 95 41,0 IWC 952 40,0 IWC 9520 40,0 IWC 9521 40,0 IWC 9527 40,0 IWC 9528 40,0 IWC 96 46,0 IWC 97 41,0 IWC 972 40,0 IWC 9720 40,0 IWC 9721 40,0 IWC 9722 40,0 IWC 9723 40,0 IWC 9725 40,0 IWC 9727 40,0 IWC 98 41,0 IWC 982 40,0 IWC 9820 40,0 IWC 9821 40,0 IWC 9824 40,0 Jaeger LeCoultre 101 58,0 Jaeger LeCoultre 104 54,0 Jaeger LeCoultre 168 60,0 Jaeger LeCoultre 169 54,0 Jaeger LeCoultre 219 47,0 Jaeger LeCoultre 403 60,0 Jaeger LeCoultre 409 58,0 Jaeger LeCoultre 424 46,0 Jaeger LeCoultre 426 54,0 Jaeger LeCoultre 428 46,0 Jaeger LeCoultre 430 52,0 Jaeger LeCoultre 438 46,0 Jaeger LeCoultre 448 48,0 Jaeger LeCoultre 449 45,0 Jaeger LeCoultre 450 45,0 Jaeger LeCoultre 451 45,0 Jaeger LeCoultre 452 45,0 Jaeger LeCoultre 460 58,0 Jaeger LeCoultre 463 45,0 Jaeger LeCoultre 476 46,0 Jaeger LeCoultre 478 45,0 Jaeger LeCoultre 479 45,0 Jaeger LeCoultre 480 46,0 Jaeger LeCoultre 481 56,0 Jaeger LeCoultre 484 45,0 Jaeger LeCoultre 488 45,0 Jaeger LeCoultre 489 40,0 Jaeger LeCoultre 489/1 40,0 Jaeger LeCoultre 490 58,0 Jaeger LeCoultre 491 58,0 Jaeger LeCoultre 496 56,0 Jaeger LeCoultre 497 50,0 Jaeger LeCoultre 497/1 50,0 Jaeger LeCoultre 517 50,0 Jaeger LeCoultre 5,25 Ligne 58,0 Jaeger LeCoultre 800 46,0 Jaeger LeCoultre 805 54,0 Jaeger LeCoultre 807 56,0 Jaeger LeCoultre 812 60,0 Jaeger LeCoultre 813 60,0 Jaeger LeCoultre 815 56,0 Jaeger LeCoultre 818 56,0 Jaeger LeCoultre 819 56,0 Jaeger LeCoultre 821 56,0 Jaeger LeCoultre 825 56,0 Jaeger LeCoultre 832 50,0 Jaeger LeCoultre 833 50,0 Jaeger LeCoultre 838 55,0 Jaeger LeCoultre 839 55,0 Jaeger LeCoultre 840 56,0 Jaeger LeCoultre 841 56,0 Jaeger LeCoultre 846 51,0 Jaeger LeCoultre 846/1 51,0 Jaeger LeCoultre 849 56,0 Jaeger LeCoultre 850 54,0 Jaeger LeCoultre 852 51,0 Jaeger LeCoultre 854A 56,0 Jaeger LeCoultre 880 56,0 Jaeger LeCoultre 881 56,0 Jaeger LeCoultre 882 56,0 Jaeger LeCoultre 883 56,0 Jaeger LeCoultre 885 56,0 Jaeger LeCoultre 886 56,0 Jaeger LeCoultre 889 50,0 Jaeger LeCoultre 891 48,0 Jaeger LeCoultre 900 51,0 Jaeger LeCoultre 906 50,0 Jaeger LeCoultre 910 56,0 Jaeger LeCoultre 911 56,0 Jaeger LeCoultre 915 50,0 Jaeger LeCoultre 916 50,0 Jaeger LeCoultre 918 50,0 Jaeger-LeCoultre 101 58,0 Jaeger-LeCoultre 104 54,0 Jaeger-LeCoultre 168 60,0 Jaeger-LeCoultre 169 54,0 Jaeger-LeCoultre 219 47,0 Jaeger-LeCoultre 403 60,0 Jaeger-LeCoultre 409 58,0 Jaeger-LeCoultre 424 46,0 Jaeger-LeCoultre 426 54,0 Jaeger-LeCoultre 428 46,0 Jaeger-LeCoultre 430 52,0 Jaeger-LeCoultre 438 46,0 Jaeger-LeCoultre 448 48,0 Jaeger-LeCoultre 449 45,0 Jaeger-LeCoultre 450 45,0 Jaeger-LeCoultre 451 45,0 Jaeger-LeCoultre 452 45,0 Jaeger-LeCoultre 460 58,0 Jaeger-LeCoultre 463 45,0 Jaeger-LeCoultre 476 46,0 Jaeger-LeCoultre 478 45,0 Jaeger-LeCoultre 479 45,0 Jaeger-LeCoultre 480 46,0 Jaeger-LeCoultre 481 56,0 Jaeger-LeCoultre 484 45,0 Jaeger-LeCoultre 488 45,0 Jaeger-LeCoultre 489 40,0 Jaeger-LeCoultre 490 58,0 Jaeger-LeCoultre 491 58,0 Jaeger-LeCoultre 496 56,0 Jaeger-LeCoultre 497 50,0 Jaeger-LeCoultre 517 50,0 Jaeger-LeCoultre 5,25 Ligne 58,0 Jaeger-LeCoultre 5,25Ligne 58,0 Jaeger-LeCoultre 800 46,0 Jaeger-LeCoultre 805 54,0 Jaeger-LeCoultre 807 56,0 Jaeger-LeCoultre 812 60,0 Jaeger-LeCoultre 813 60,0 Jaeger-LeCoultre 815 56,0 Jaeger-LeCoultre 818 56,0 Jaeger-LeCoultre 819 56,0 Jaeger-LeCoultre 821 56,0 Jaeger-LeCoultre 825 56,0 Jaeger-LeCoultre 832 50,0 Jaeger-LeCoultre 833 50,0 Jaeger-LeCoultre 838 55,0 Jaeger-LeCoultre 839 55,0 Jaeger-LeCoultre 840 56,0 Jaeger-LeCoultre 841 56,0 Jaeger-LeCoultre 846 51,0 Jaeger-LeCoultre 850 54,0 Jaeger-LeCoultre 852 51,0 Jaeger-LeCoultre 880 56,0 Jaeger-LeCoultre 881 56,0 Jaeger-LeCoultre 882 56,0 Jaeger-LeCoultre 883 56,0 Jaeger-LeCoultre 885 56,0 Jaeger-LeCoultre 886 56,0 Jaeger-LeCoultre 889 50,0 Jaeger-LeCoultre 891 48,0 Jaeger-LeCoultre 900 51,0 Jaeger-LeCoultre 906 50,0 Jaeger-LeCoultre 910 56,0 Jaeger-LeCoultre 911 56,0 Jaeger-LeCoultre 915 50,0 Jaeger-LeCoultre 916 50,0 Jaeger-LeCoultre 918 50,0 Junghans 674 57,0 Kasper 1100 54,0 Kasper 1200 40,0 Kasper 200 40,0 Kasper 400 40,0 Kasper 600 40,0 Kienzle 145 55,0 Kienzle 146 48,0 Kienzle 147 55,0 Kienzle 172 45,0 Kienzle 173 45,0 Kienzle 51 57,0 Kienzle 58 42,0 Kienzle 606 49,0 Lanco 1020 53,0 Lanco 1021 53,0 Lanco 1022 53,0 Lanco 1027 53,0 Lanco 1035 53,0 Lanco 1037 53,0 Lanco 1056 53,0 Lanco 1058 53,0 Lanco 1059 53,0 Lanco 1060 53,0 Lanco 1061 53,0 Lanco 1062 53,0 Lanco 1063 53,0 Lanco 1065 53,0 Lanco 1072 53,0 Lanco 1075 53,0 Lanco 1077 53,0 Lanco 1078A 53,0 Lanco 1088 53,0 Lanco 1120 53,0 Lanco 1127 53,0 Lanco 1160 53,0 Lanco 1222 41,0 Lanco 1233 53,0 Lanco 1235 53,0 Lanco 1244 53,0 Lanco 1259 53,0 Lanco 1261 53,0 Lanco 1262 53,0 Lanco 1278 53,0 Lanco 1336 41,0 Lanco 1356 41,0 Lanco 1357 41,0 Lanco 1360 41,0 Lanco 1721 43,0 Lanco 1759 43,0 Lanco 1776 43,0 Lanco 1901 40,0 Lanco 506 50,0 Lanco 520 53,0 Lanco 524 48,0 Lanco 558 48,0 Lanco 559 50,0 Lanco 576 50,0 Lanco 642 48,0 Lanco 658 50,0 Lanco 659 50,0 Lanco 806 53,0 Lanco 824 53,0 Lanco 857 53,0 Lanco 858 53,0 Lanco 859 53,0 Lanco 860 53,0 Lanco 861 53,0 Lanco 862 53,0 Lanco 863 53,0 Lanco 876 53,0 Lanco 878 53,0 Landeron 149 42,0 Landeron 152 42,0 Landeron 186 42,0 Landeron 187 42,0 Landeron 189 42,0 Landeron 248 42,0 Landeron 48 42,0 Landeron 51 42,0 Lapanouse 108 41,0 Lapanouse 1380 41,0 Lapanouse 142 38,0 Lapanouse 143 38,0 Lapanouse 144 38,0 Lapanouse 146 38,0 Lapanouse 2370 41,0 Lapanouse 311 46,0 Lemania 1281 40,0 Lemania 1345 52,0 Lemania 15 CH 45,0 Lemania 15CHT 45,0 Lemania 1873 50,0 Lemania 18 SS 45,0 Lemania 19N20R 45,0 Lemania 2220 40,0 Lemania 2310 40,0 Lemania 24 CH 45,0 Lemania 2520 40,0 Lemania 27-CH27-12 45,0 Lemania 2980 50,0 Lemania 4500 45,0 Lemania 5100 53,0 Lemania 7510 46,0 Lemania 8000 41,0 Lemania 873 50,0 Lemania 980 50,0 LIP 118 49,0 LIP 119 49,0 LIP 13,15V 54,0 LIP 13,3 54,0 LIP 13,50 54,0 LIP 14,16 49,0 Longines 12,68Z 44,0 Longines 15,26 44,0 Longines 19,4S 50,0 Longines 19A 50,0 Longines 19AS 50,0 Longines 19ASD 50,0 Longines 280 50,0 Longines 281 50,0 Longines 284 50,0 Longines 285 50,0 Longines 340 50,0 Longines 341 50,0 Longines 342 50,0 Longines 343 50,0 Longines 345 50,0 Longines 350 50,0 Longines 351 50,0 Longines 352 50,0 Longines 353 50,0 Longines 355 50,0 Longines 430 52,0 Longines 431 52,0 Longines 8LN 50,0 Longines L652,2 50,0 Longines L847,3 50,0 Longines L847,4 50,0 Longines L891,1 50,0 Lorsa 651 56,0 Lorsa 652 56,0 Luch 18xx 46,0 Luch 18XX 46,0 Luch 22xx 49,0 Luch 22XX 49,0 Marvin 100 52,0 Marvin 140 51,0 Marvin 1560 52,0 Marvin 160 51,0 Marvin 310 53,0 Marvin 310S 53,0 Marvin 320 52,0 Marvin 500 52,0 Marvin 510 52,0 Marvin 515 52,0 Marvin 520 52,0 Marvin 525 52,0 Marvin 540 52,0 Marvin 560 52,0 Marvin 580 52,0 Marvin 620 52,0 Marvin 640 52,0 Marvin 700 49,0 Marvin 700C 49,0 Marvin 720 52,0 Marvin 721 52,0 Marvin 724 51,0 Marvin 726 51,0 Marvin 727 51,0 Marvin 728 51,0 Marvin 732 51,0 Marvin 741 51,0 Marvin 742 52,0 Marvin 744 51,0 Marvin 751 52,0 Marvin 767 52,0 Marvin 777 52,0 Marvin 778 52,0 Marvin 795 52,0 Marvin 860 40,0 Marvin 890 40,0 Marvin 890S 40,0 Marvin 969 52,0 Mauthe 52 65,0 Miyota 8215 49,0 Moeris 10 1/2 50,0 Molnija 36xx 42,0 Movado 1005 51,0 Movado 105 50,0 Movado 107 50,0 Movado 1105 51,0 Movado 115 52,0 Movado 116 52,0 Movado 118 52,0 Movado 122 49,0 Movado 123 49,0 Movado 125 49,0 Movado 126 43,0 Movado 127 49,0 Movado 128 49,0 Movado 128SC 49,0 Movado 129 49,0 Movado 138 50,0 Movado 150MN 43,0 Movado 154 51,0 Movado 155 43,0 Movado 157 43,0 Movado 159 43,0 Movado 16954 53,0 Movado 190 50,0 Movado 205 52,0 Movado 221 A 52,0 Movado 222 52,0 Movado 223 A 52,0 Movado 224 52,0 Movado 224 A 52,0 Movado 25 51,0 Movado 260 M 52,0 Movado 261 52,0 Movado 261 A 52,0 Movado 27 51,0 Movado 275 50,0 Movado 28 51,0 Movado 3019 PHC 52,0 Movado 312 51,0 Movado 335 51,0 Movado 345 51,0 Movado 352 51,0 Movado 395 51,0 Movado 398 51,0 Movado 405 52,0 Movado 408 52,0 Movado 470 43,0 Movado 473 43,0 Movado 473SC 43,0 Movado 475 43,0 Movado 475SC 43,0 Movado 477 43,0 Movado 53 51,0 Movado 54 51,0 Movado 540 44,0 Movado 5-45 53,0 Movado 545 44,0 Movado 55 51,0 Movado 56 51,0 Movado 57 51,0 Movado 650 51,0 Movado 800M 36,0 Movado 820M 36,0 Movado 85 50,0 Movado 900 52,0 Movado 99 p 61,0 MST 293 42,0 MST 294 42,0 MST 349 52,0 MST 351 49,0 MST 352 49,0 MST 364 49,0 MST 367 49,0 MST 371 55,0 MST 372 55,0 MST 389 56,0 MST 400 49,0 MST 401 49,0 MST 407 43,0 MST 408 43,0 MST 420 55,0 MST 422 49,0 MST 423 53,0 MST 424 49,0 MST 425 49,0 MST 440 52,0 MST 442 44,0 MST 443 44,0 MST 450 49,0 MST 451 49,0 Omega 1000 52,0 Omega 1001 52,0 Omega 1002 52,0 Omega 1010 52,0 Omega 1020 52,0 Omega 1030 52,0 Omega 1040 52,0 Omega 1041 52,0 Omega 1045 53,0 Omega 1060 53,0 Omega 1100 53,0 Omega 1110 53,0 Omega 1111 53,0 Omega 1120 51,0 Omega 1140 53,0 Omega 1150 49,0 Omega 1151 49,0 Omega 1152 49,0 Omega 1164 49,0 Omega 1480 48,0 Omega 1481 48,0 Omega 161 36,0 Omega 162 36,0 Omega 163 36,0 Omega 1861 50,0 Omega 1863 50,0 Omega 1866 50,0 Omega 210 54,0 Omega 211 54,0 Omega 212 54,0 Omega 213 54,0 Omega 231 39,0 Omega 240 52,0 Omega 241 53,0 Omega 242 54,0 Omega 243 55,0 Omega 244 56,0 Omega 245 57,0 Omega 250 58,0 Omega 2500 38,0 Omega 2500A 38,0 Omega 2500B 38,0 Omega 2500C 38,0 Omega 251 59,0 Omega 252 60,0 Omega 260 49,0 Omega 261 49,0 Omega 262 49,0 Omega 265 49,0 Omega 266 49,0 Omega 267 49,0 Omega 268 49,0 Omega 269 49,0 Omega 280 49,0 Omega 281 49,0 Omega 28,10 50,0 Omega 28,10 R,A, SC,PC 50,0 Omega 283 49,0 Omega 284 49,0 Omega 285 49,0 Omega 286 49,0 Omega 300 54,0 Omega 301 54,0 Omega 302 54,0 Omega 30T2 49,0 Omega 30T2SC 49,0 Omega 310 54,0 Omega 320 40,0 Omega 321 40,0 Omega 3220 52,0 Omega 330 50,0 Omega 340 50,0 Omega 341 50,0 Omega 342 50,0 Omega 343 50,0 Omega 344 50,0 Omega 354 50,0 Omega 355 50,0 Omega 360 49,0 Omega 3606 49,0 Omega 371 49,0 Omega 410 49,0 Omega 420 49,0 Omega 430 52,0 Omega 440 56,0 Omega 455 50,0 Omega 470 49,0 Omega 471 49,0 Omega 480 67,0 Omega 481 68,0 Omega 482 69,0 Omega 483 70,0 Omega 490 49,0 Omega 491 49,0 Omega 501 49,0 Omega 502 49,0 Omega 503 49,0 Omega 504 49,0 Omega 505 49,0 Omega 510 49,0 Omega 511 49,0 Omega 520 49,0 Omega 540 51,0 Omega 550 49,0 Omega 551 49,0 Omega 552 49,0 Omega 560 49,0 Omega 561 49,0 Omega 562 49,0 Omega 563 49,0 Omega 564 49,0 Omega 565 49,0 Omega 570 49,0 Omega 571 49,0 Omega 580 56,0 Omega 590 49,0 Omega 591 49,0 Omega 600 49,0 Omega 601 49,0 Omega 602 49,0 Omega 610 49,0 Omega 611 49,0 Omega 613 49,0 Omega 620 48,0 Omega 640 53,0 Omega 650 53,0 Omega 651 52,0 Omega 660 51,0 Omega 661 51,0 Omega 670 48,0 Omega 671 48,0 Omega 672 48,0 Omega 680 48,0 Omega 681 48,0 Omega 682 48,0 Omega 683 48,0 Omega 684 48,0 Omega 685 48,0 Omega 690 53,0 Omega 700 61,0 Omega 720 53,0 Omega 721 53,0 Omega 730 47,0 Omega 750 49,0 Omega 751 49,0 Omega 752 49,0 Omega 830 46,0 Omega 860 50,0 Omega 861 50,0 Omega 862 50,0 Omega 863 50,0 Omega 864 50,0 Omega 865 50,0 Omega 866 50,0 Omega 867 50,0 Omega 889 50,0 Omega 910 50,0 Omega 911 50,0 Omega 920 50,0 Omega 930 50,0 Omega 960 44,0 Omega 980 50,0 Oris 430 38,0 Oris 440 44,0 Oris 442 44,0 Oris 482 46,0 Oris 484 46,0 Oris 560 38,0 Oris 590 47,0 Oris 592 47,0 Oris 645 44,0 Oris 648 44,0 Oris 652 46,0 Oris 654 46,0 Oris 670 46,0 Oris 671 46,0 Oris 672 46,0 Oris 677 46,0 Oris 692 46,0 Oris 695 46,0 Oris 700 46,0 Oris 701 46,0 Oris 702 46,0 Oris 704 46,0 Oris 705 46,0 Oris 710 46,0 Oris 712 46,0 Oris 715 46,0 Oris 718 46,0 Oris 725 44,0 Oris 730 46,0 Oris 731 46,0 Oris 732 46,0 Oris 735 46,0 Oris 740 53,0 Oris 742 53,0 Oris 800 39,0 Parrenin 1640 42,0 Parrenin 1641 42,0 Parrenin 2640 42,0 Parrenin 2641 42,0 Parrenin 3640 42,0 Parrenin 3641 42,0 Parrenin D630 60,0 Parrenin X40 42,0 Parrenin X401 42,0 Patek Philippe 10-105 45,0 Patek Philippe 10-110 45,0 Patek Philippe 10-200 48,0 Patek Philippe 12-120 46,0 Patek Philippe 12-400 46,0 Patek Philippe 12-600 48,0 Patek Philippe 13,5-320 49,0 Patek Philippe 13 Ligne C 43,0 Patek Philippe 16-250 52,0 Patek Philippe 175 59,0 Patek Philippe 177 59,0 Patek Philippe 17 Ligne 1 44,0 Patek Philippe 17 Ligne 2 44,0 Patek Philippe 215 52,0 Patek Philippe 23-300 51,0 Patek Philippe 25750 57,0 Patek Philippe 27-460 48,0 Patek Philippe 27-AM-400 46,0 Patek Philippe 27-SC 48,0 Patek Philippe 28-255 58,0 Patek Philippe 29434 57,0 Patek Philippe 31260 58,0 Patek Philippe 315 51,0 Patek Philippe 324SC 51,0 Patek Philippe 33117 54,0 Patek Philippe 350 48,0 Patek-Philippe 10-105 45,0 Patek-Philippe 10-110 45,0 Patek-Philippe 10-200 48,0 Patek-Philippe 12-120 46,0 Patek-Philippe 12-400 46,0 Patek-Philippe 12-600 48,0 Patek-Philippe 13,5-320 49,0 Patek-Philippe 13 Ligne 43,0 Patek-Philippe 16-250 52,0 Patek-Philippe 175 59,0 Patek-Philippe 177 59,0 Patek-Philippe 17 Ligne 44,0 Patek-Philippe 215 52,0 Patek-Philippe 23-300 51,0 Patek-Philippe 25750 57,0 Patek-Philippe 27-460 48,0 Patek-Philippe 27-AM-400 46,0 Patek-Philippe 27-SC 48,0 Patek-Philippe 28-255 58,0 Patek-Philippe 29434 57,0 Patek-Philippe 31260 58,0 Patek-Philippe 33117 54,0 Patek-Philippe 350 48,0 Peseux 170 48,0 Peseux 220 52,0 Peseux 260 52,0 Peseux 280 52,0 Peseux 320 52,0 Peseux 325 52,0 Peseux 330 52,0 Peseux 336 N 52,0 Peseux 340 52,0 Peseux 350 52,0 Peseux 7000 52,0 Peseux 7001 52,0 Peseux 7010 52,0 Peseux 7011 52,0 Peseux 7014 52,0 Peseux 7016 52,0 Peseux 7023 52,0 Peseux 7024 52,0 Peseux 7030 52,0 Peseux 7034 52,0 Peseux 7040 52,0 Peseux 7046 52,0 Peseux 7050 52,0 Peseux 7056 52,0 Peseux 7057 52,0 Peseux 7060 52,0 Peseux 7066 52,0 Peseux 7070 52,0 Peseux 7076 52,0 Peseux 7077 52,0 Phenix 132 50,0 Phenix 140 50,0 Phenix 160 47,0 Phenix 350 50,0 Phenix 432 44,0 Phenix 781 44,0 Phenix 902 44,0 Piaget 1050 50,0 Piaget 12P 51,0 Piaget 12P1 51,0 Piaget 12PC 51,0 Piaget 12PC1 51,0 Piaget 20P 70,0 Piaget 25P 70,0 Piaget 2P 53,0 Piaget 4P 53,0 Piaget 6N 53,0 Piaget 6N1 53,0 Piaget 6P 53,0 Piaget 6P1 53,0 Piaget 9P2 51,0 Pobeda K26 42,0 Poljot 2609 51,0 Poljot 2612 49,0 Poljot 2614 51,0 Poljot 3017 48,0 Poljot 3133 51,0 PUW 100 55,0 Raketa 2623 42,0 Raketa 26xx 42,0 Raketa 26XX 42,0 Rayville 1060 52,0 Rayville 640 57,0 Rayville 650 57,0 Rayville 662 51,0 Rayville 663 51,0 Rayville 69 51,0 Rayville 710 52,0 Rayville 711 52,0 Rayville 730 47,0 Rayville R55 53,0 Rayville R550 53,0 Rayville R60 53,0 Rayville R660 53,0 Record 022-18 46,0 Record 107 42,0 Record 109 45,0 Record 130 48,0 Record 170 50,0 Record 174 50,0 Record 22 41,0 Record 302 49,0 Record 330 48,0 Record 431 37,0 Record 433 37,0 Record 435 37,0 Record 50 47,0 Record 510 48,0 Record 610 48,0 Record 75 48,0 Revue 30 49,0 Revue 31 49,0 Revue 49 58,0 Revue 51 52,0 Revue 52 52,0 Revue 53 52,0 Revue 59 48,0 Revue 65 52,0 Revue 76 52,0 Revue 77 59,0 Revue 78 50,0 Revue 79 54,0 Revue 81 52,0 Revue 82 52,0 Revue 84 52,0 Revue 85 49,0 Revue 87 50,0 Revue 90 44,0 Revue Thommen 30 49,0 Revue Thommen 31 49,0 Revue Thommen 49 58,0 Revue Thommen 51 52,0 Revue Thommen 52 52,0 Revue Thommen 53 52,0 Revue Thommen 59 48,0 Revue Thommen 65 52,0 Revue Thommen 76 52,0 Revue Thommen 77 59,0 Revue Thommen 78 50,0 Revue Thommen 79 54,0 Revue Thommen 81 52,0 Revue Thommen 82 52,0 Revue Thommen 84 52,0 Revue Thommen 85 49,0 Revue Thommen 87 50,0 Revue Thommen 90 44,0 Rolex 1030 52,0 Rolex 1035 52,0 Rolex 1050 52,0 Rolex 1055 52,0 Rolex 1056 52,0 Rolex 1065 52,0 Rolex 1100 52,0 Rolex 1120 52,0 Rolex 1130 52,0 Rolex 1135 52,0 Rolex 1160 51,0 Rolex 1161 51,0 Rolex 1165 51,0 Rolex 1166 51,0 Rolex 1200 52,0 Rolex 1201 52,0 Rolex 1202 52,0 Rolex 1203 52,0 Rolex 1204 52,0 Rolex 1205 52,0 Rolex 1206 52,0 Rolex 1207 52,0 Rolex 1208 52,0 Rolex 1209 52,0 Rolex 1210 52,0 Rolex 1211 52,0 Rolex 1212 52,0 Rolex 1213 52,0 Rolex 1214 52,0 Rolex 1215 52,0 Rolex 1220 52,0 Rolex 1221 52,0 Rolex 1222 52,0 Rolex 1223 52,0 Rolex 1224 52,0 Rolex 1225 52,0 Rolex 1300 52,0 Rolex 1301 52,0 Rolex 1302 52,0 Rolex 1303 52,0 Rolex 1304 52,0 Rolex 1305 52,0 Rolex 1306 52,0 Rolex 1307 52,0 Rolex 1308 52,0 Rolex 1309 52,0 Rolex 1310 52,0 Rolex 1311 52,0 Rolex 1312 52,0 Rolex 1313 52,0 Rolex 1314 52,0 Rolex 1315 52,0 Rolex 1400 52,0 Rolex 1401 52,0 Rolex 1520 52,0 Rolex 1521 52,0 Rolex 1522 52,0 Rolex 1523 52,0 Rolex 1524 52,0 Rolex 1525 52,0 Rolex 1530 52,0 Rolex 1531 52,0 Rolex 1532 52,0 Rolex 1533 52,0 Rolex 1534 52,0 Rolex 1535 52,0 Rolex 1555 52,0 Rolex 1556 52,0 Rolex 1557 52,0 Rolex 1558 52,0 Rolex 1559 52,0 Rolex 1560 52,0 Rolex 1561 52,0 Rolex 1562 52,0 Rolex 1563 52,0 Rolex 1564 52,0 Rolex 1565 52,0 Rolex 1566 52,0 Rolex 1567 52,0 Rolex 1568 52,0 Rolex 1569 52,0 Rolex 1570 52,0 Rolex 1571 52,0 Rolex 1572 52,0 Rolex 1573 52,0 Rolex 1574 52,0 Rolex 1575 52,0 Rolex 1576 52,0 Rolex 1577 52,0 Rolex 1578 52,0 Rolex 1579 52,0 Rolex 1580 52,0 Rolex 1600 52,0 Rolex 1800 52,0 Rolex 190 53,0 Rolex 191 53,0 Rolex 192 53,0 Rolex 193 53,0 Rolex 2030 52,0 Rolex 2031 52,0 Rolex 2032 52,0 Rolex 2033 52,0 Rolex 2034 52,0 Rolex 2035 52,0 Rolex 23 49,0 Rolex 280 51,0 Rolex 281 51,0 Rolex 282 51,0 Rolex 3035 52,0 Rolex 3130 52,0 Rolex 3131 52,0 Rolex 3135 52,0 Rolex 3175 52,0 Rolex 3185 52,0 Rolex 3235 53,0 Rolex 3255 53,0 Rolex 400 50,0 Rolex 500 52,0 Rolex 510 52,0 Rolex 635 52,0 Rolex 645 52,0 Rolex 650 52,0 Rolex 700 45,0 Rolex 710 45,0 Rolex 720 43,0 Rolex 722 49,0 Rolex 722,1 49,0 Rolex 727 49,0 Rolex 72A 49,0 Rolex 72B 49,0 Rolex 72BC 49,0 Rolex 730 43,0 Rolex 740 43,0 Rolex 745 43,0 Rolex 775 43,0 Ronda 1313 46,0 Ronda 1415 46,0 Ronda 1515 46,0 Ronda 3011 46,0 Ronda 5001 46,0 Ronda 5011 46,0 Ronda 5211 46,0 Ronda 5901 46,0 Ronda 5903 46,0 Ronda 5905 46,0 Ronda 6063 46,0 Ronda 7013 65,0 Ronda 7113 65,0 Ronda 8013 60,0 Ronda 8015 60,0 Ruhla 24-34 60,0 Seiko 1100 50,0 Seiko 1104 50,0 Seiko 1500 53,0 Seiko 1520 53,0 Seiko 1700 50,0 Seiko 2100 55,0 Seiko 2104 55,0 Seiko 2118 55,0 Seiko 2202 48,0 Seiko 2205 48,0 Seiko 2206 48,0 Seiko 2220 48,0 Seiko 2406 47,0 Seiko 2409 47,0 Seiko 2415 47,0 Seiko 2418 47,0 Seiko 2419 47,0 Seiko 2501 49,0 Seiko 2505 49,0 Seiko 2517 49,0 Seiko 2706 49,0 Seiko 2906 49,0 Seiko 4006 58,4 Seiko 4006A 58,4 Seiko 4205A 49,0 Seiko 4205B 49,0 Seiko 4205C 52,0 Seiko 4206A 49,0 Seiko 4206B 49,0 Seiko 4206C 52,0 Seiko 4207A 49,0 Seiko 4207B 49,0 Seiko 4207C 52,0 Seiko 4208A 49,0 Seiko 4208B 52,0 Seiko 4225A 49,0 Seiko 4225B 52,0 Seiko 4227A 49,0 Seiko 4227B 52,0 Seiko 4R15A 53,0 Seiko 4R16A 53,0 Seiko 4R35A 53,0 Seiko 4R35B 53,0 Seiko 4R36A 53,0 Seiko 4R37A 53,0 Seiko 4R38A 53,0 Seiko 4R39A 53,0 Seiko 4S12 52,0 Seiko 4S15 52,0 Seiko 5206 52,0 Seiko 5207 52,0 Seiko 5208 52,0 Seiko 5209 52,0 Seiko 5210 52,0 Seiko 5211 52,0 Seiko 5212 52,0 Seiko 5213 52,0 Seiko 5214 52,0 Seiko 5215 52,0 Seiko 5216 52,0 Seiko 5217 52,0 Seiko 5218 52,0 Seiko 5219 52,0 Seiko 5220 52,0 Seiko 5221 52,0 Seiko 5222 52,0 Seiko 5223 52,0 Seiko 5224 52,0 Seiko 5225 52,0 Seiko 5226 52,0 Seiko 5227 52,0 Seiko 5228 52,0 Seiko 5229 52,0 Seiko 5230 52,0 Seiko 5231 52,0 Seiko 5232 52,0 Seiko 5233 52,0 Seiko 5234 52,0 Seiko 5235 52,0 Seiko 5236 52,0 Seiko 5237 52,0 Seiko 5238 52,0 Seiko 5239 52,0 Seiko 5240 52,0 Seiko 5241 52,0 Seiko 5242 52,0 Seiko 5243 52,0 Seiko 5244 52,0 Seiko 5245 52,0 Seiko 5246 53,0 Seiko 5606 56,0 Seiko 5619 56,0 Seiko 5626 56,0 Seiko 5646 56,0 Seiko 6105 54,5 Seiko 6105B 54,5 Seiko 6106 54,5 Seiko 6106C 54,5 Seiko 6109 54,5 Seiko 6117 54,5 Seiko 6117A 54,5 Seiko 6117B 54,5 Seiko 6118 54,5 Seiko 6119 54,5 Seiko 6119C 54,5 Seiko 6138 54,5 Seiko 6139 54,5 Seiko 6139A 54,5 Seiko 6139B 54,5 Seiko 6156A 54,5 Seiko 6159 52,4 Seiko 6159A 52,4 Seiko 6159B 52,4 Seiko 6300 54,5 Seiko 6308 54,5 Seiko 6309 54,5 Seiko 6309A 54,5 Seiko 6319 54,5 Seiko 6R15A 53,0 Seiko 6R15B 53,0 Seiko 6R15C 53,0 Seiko 6R20A 52,0 Seiko 6R21A 52,0 Seiko 6R24A 52,0 Seiko 6R35A 53,0 Seiko 7002 53,0 Seiko 7005 53,0 Seiko 7006 53,0 Seiko 7009 53,0 Seiko 7016 53,0 Seiko 7018 53,0 Seiko 7019 53,0 Seiko 7025 53,0 Seiko 719 53,0 Seiko 7S25A 53,0 Seiko 7S25C 53,0 Seiko 7S26A 53,0 Seiko 7S26C 53,0 Seiko 7S35A 53,0 Seiko 7S35C 53,0 Seiko 7S36B 53,0 Seiko 7S36C 53,0 Seiko 7S55B 53,0 Seiko 8800A 50,0 Seiko 8800B 51,0 Seiko 8800C 51,0 Seiko 8800D 51,0 Seiko 8800F 51,0 Seiko 8R28A 52,0 Seiko 8R39A 52,0 Seiko NH05 52,0 Sellita SW200 50,0 Sellita SW200-1 50,0 Slava 16xx 49,0 Slava 16XX 49,0 Slava 24xx 49,0 Slava 24XX 49,0 Slava 5498 47,0 ST 1800 52,0 ST 1801 52,0 ST 1802 52,0 ST 1803 52,0 ST 69-21 52,0 ST 96 52,0 ST 969 52,0 ST 9,69-4 52,0 SW 200-1 53,0 Synchron 22 45,0 Synchron 2412 51,0 Synchron 2480 51,0 Synchron 2487 51,0 Synchron 2489 51,0 Synchron 4037 52,0 Timor 6060 52,0 Tissot 11 7 51,0 Tissot 11 7 T 51,0 Tissot 13,6 51,0 Tissot 13,6-1 T 51,0 Tissot 15,2 51,0 Tissot 15,3 51,0 Tissot 17,5-1 51,0 Tissot 28,5 R1 51,0 Tissot 709 51,0 Tissot 871 40,0 Tudor 1001 52,0 Tudor 1156 52,0 Tudor 1173 52,0 Tudor 1182 52,0 Tudor 1410 52,0 Tudor 1411 52,0 Tudor 1412 52,0 Tudor 1413 52,0 Tudor 1475 52,0 Tudor 1506 53,0 Tudor 1566 50,0 Tudor 1895 52,0 Tudor 2402 52,0 Tudor 2403 52,0 Tudor 2414 52,0 Tudor 2424-11 52,0 Tudor 2446 51,0 Tudor 2447 51,0 Tudor 2461 52,0 Tudor 2462 52,0 Tudor 2510 52,0 Tudor 2540 52,0 Tudor 2541 52,0 Tudor 2554 52,0 Tudor 2555 52,0 Tudor 2772 52,0 Tudor 290 52,0 Tudor 320 52,0 Tudor 342 53,0 Tudor 343 51,0 Tudor 374 52,0 Tudor 375 52,0 Tudor 380 52,0 Tudor 382 52,0 Tudor 390 50,0 Tudor 395 50,0 Tudor 425 50,0 Tudor 434 52,0 Tudor 6620 52,0 Tudor 6630 52,0 Tudor 7000 52,0 Tudor 7734 48,0 Unitas 180 52,0 Unitas 199 52,0 Unitas 200 52,0 Unitas 510 52,0 Unitas 560 52,0 Unitas 580 52,0 Unitas 630 52,0 Unitas 6300 N 49,0 Unitas 6302 N 49,0 Unitas 6305 N 49,0 Unitas 6307 49,0 Unitas 6308 49,0 Unitas 6309 49,0 Unitas 6310 49,0 Unitas 6312 49,0 Unitas 6325 49,0 Unitas 6326 49,0 Unitas 6335 49,0 Unitas 6336 49,0 Unitas 6340 49,0 Unitas 6340 N 49,0 Unitas 6342 49,0 Unitas 6342 N 49,0 Unitas 6360 52,0 Unitas 6365 N 52,0 Unitas 6376 49,0 Unitas 6380 49,0 Unitas 6388 49,0 Unitas 6410 49,0 Unitas 6412 49,0 Unitas 6415 49,0 Unitas 6420 49,0 Unitas 6421 49,0 Unitas 6422 49,0 Unitas 6423 49,0 Unitas 6425 49,0 Unitas 6426 49,0 Unitas 6427 49,0 Unitas 6428 49,0 Unitas 6431 43,0 Unitas 6445 49,0 Unitas 6450 49,0 Unitas 6450 N 49,0 Unitas 6450N 49,0 Unitas 6452 49,0 Unitas 6452 N 49,0 Unitas 6452N 49,0 Unitas 6460 49,0 Unitas 6461 43,0 Unitas 6470 52,0 Unitas 6471 52,0 Unitas 6472 52,0 Unitas 6473 52,0 Unitas 6474 52,0 Unitas 6475 52,0 Unitas 6476 52,0 Unitas 6480 N 52,0 Unitas 6480N 52,0 Unitas 6485 52,0 Unitas 6487 52,0 Unitas 6488 52,0 Unitas 6497 44,0 Unitas 6498 44,0 Unitas 6500 44,0 Unitas 6503 44,0 Unitas 6565 52,0 Unitas 6566 52,0 Unitas 6567 52,0 Unitas 6568 52,0 Unitas 6569 52,0 Unitas 6570 52,0 Unitas 6571 52,0 Unitas 6572 52,0 Unitas 6573 52,0 Unitas 6574 52,0 Unitas 6575 52,0 Unitas 6576 52,0 Unitas 6577 52,0 Unitas 6578 52,0 Unitas 6579 52,0 Unitas 6580 52,0 Unitas 6581 52,0 Unitas 6582 52,0 Unitas 6583 52,0 Unitas 6584 52,0 Unitas 6585 52,0 Unitas 6586 52,0 Unitas 6587 52,0 Unitas 6588 52,0 Unitas 6599 49,0 Universal Geneve 10 49,0 Universal Geneve 1005 51,0 Universal Geneve 106 51,0 Universal Geneve 11 52,0 Universal Geneve 1105 51,0 Universal Geneve 215 52,0 Universal Geneve 215-1 52,0 Universal Geneve 215-2 52,0 Universal Geneve 218 52,0 Universal Geneve 218-2 52,0 Universal Geneve 24 50,0 Universal Geneve 25 50,0 Universal Geneve 255 51,0 Universal Geneve 26 50,0 Universal Geneve 27 50,0 Universal Geneve 28 53,0 Universal Geneve 29 53,0 Universal Geneve 401 53,0 Universal Geneve 402 53,0 Universal Geneve 403 53,0 Universal Geneve 42 50,0 Universal Geneve 500 51,0 Universal Geneve 501 51,0 Universal Geneve 540 53,0 Universal Geneve 541 53,0 Universal Geneve 542 53,0 Universal Geneve 550 53,0 Universal Geneve 581 51,0 Universal Geneve 582 51,0 Universal Geneve 590 51,0 Universal Geneve 591 51,0 Universal Geneve 592 51,0 Universal Geneve 66 50,0 Universal Geneve 67 50,0 Universal Geneve 68 53,0 Universal Geneve 69 53,0 Universal Geneve 71 50,0 Universal Geneve 72 50,0 Universal Geneve 75 51,0 Universal Geneve 76 51,0 Universal Geneve 77 51,0 Universal Geneve 800 51,0 Universal Geneve 820 50,0 Universal Geneve 10 49,0 Universal Geneve 1005 51,0 Universal Geneve 106 51,0 Universal Geneve 11 52,0 Universal Geneve 1105 51,0 Universal Geneve 215 52,0 Universal Geneve 215-1 52,0 Universal Geneve 215-2 52,0 Universal Geneve 218 52,0 Universal Geneve 218-2 52,0 Universal Geneve 24 50,0 Universal Geneve 25 50,0 Universal Geneve 255 51,0 Universal Geneve 26 50,0 Universal Geneve 27 50,0 Universal Geneve 28 53,0 Universal Geneve 281 42,0 Universal Geneve 29 53,0 Universal Geneve 401 53,0 Universal Geneve 402 53,0 Universal Geneve 403 53,0 Universal Geneve 42 50,0 Universal Geneve 481 42,0 Universal Geneve 500 51,0 Universal Geneve 501 51,0 Universal Geneve 540 53,0 Universal Geneve 541 53,0 Universal Geneve 542 53,0 Universal Geneve 550 53,0 Universal Geneve 581 51,0 Universal Geneve 582 51,0 Universal Geneve 590 51,0 Universal Geneve 591 51,0 Universal Geneve 592 51,0 Universal Geneve 66 50,0 Universal Geneve 67 50,0 Universal Geneve 68 53,0 Universal Geneve 69 53,0 Universal Geneve 71 50,0 Universal Geneve 72 50,0 Universal Geneve 75 51,0 Universal Geneve 76 51,0 Universal Geneve 77 51,0 Universal Geneve 800 51,0 Universal Geneve 820 50,0 Universal-Geneve 10 49,0 Universal-Geneve 1005 51,0 Universal-Geneve 106 51,0 Universal-Geneve 11 52,0 Universal-Geneve 1105 51,0 Universal-Geneve 215 52,0 Universal-Geneve 215-1 52,0 Universal-Geneve 215-2 52,0 Universal-Geneve 218 52,0 Universal-Geneve 218-2 52,0 Universal-Geneve 24 50,0 Universal-Geneve 25 50,0 Universal-Geneve 255 51,0 Universal-Geneve 26 50,0 Universal-Geneve 27 50,0 Universal-Geneve 28 53,0 Universal-Geneve 29 53,0 Universal-Geneve 401 53,0 Universal-Geneve 402 53,0 Universal-Geneve 403 53,0 Universal-Geneve 42 50,0 Universal-Geneve 500 51,0 Universal-Geneve 501 51,0 Universal-Geneve 540 53,0 Universal-Geneve 541 53,0 Universal-Geneve 542 53,0 Universal-Geneve 550 53,0 Universal-Geneve 581 51,0 Universal-Geneve 582 51,0 Universal-Geneve 590 51,0 Universal-Geneve 591 51,0 Universal-Geneve 592 51,0 Universal-Geneve 66 50,0 Universal-Geneve 67 50,0 Universal-Geneve 68 53,0 Universal-Geneve 69 53,0 Universal-Geneve 71 50,0 Universal-Geneve 72 50,0 Universal-Geneve 75 51,0 Universal-Geneve 76 51,0 Universal-Geneve 77 51,0 Universal-Geneve 800 51,0 Universal-Geneve 820 50,0 Vacheron Constantin 1001 58,0 Vacheron Constantin 1002 58,0 Vacheron Constantin 1003 53,0 Vacheron Constantin 1005 54,0 Vacheron Constantin 1050 54,0 Vacheron Constantin 1071 53,0 Vacheron Constantin 1072 53,0 Vacheron Constantin 1120 52,0 Vacheron Constantin 1121 52,0 Vacheron Constantin 1426 54,0 Vacheron Constantin 153 55,0 Vacheron Constantin 439 51,0 Vacheron Constantin 446 54,0 Vacheron Constantin 453 51,0 Vacheron Constantin Ligne 54,0 Vacheron Constantin 1001 58,0 Vacheron Constantin 1002 58,0 Vacheron Constantin 1003 53,0 Vacheron Constantin 1005 54,0 Vacheron Constantin 1050 54,0 Vacheron Constantin 1071 53,0 Vacheron Constantin 1072 53,0 Vacheron Constantin 1120 52,0 Vacheron Constantin 1121 52,0 Vacheron Constantin 1426 54,0 Vacheron Constantin 153 55,0 Vacheron Constantin 439 51,0 Vacheron Constantin 446 54,0 Vacheron Constantin 453 51,0 Vacheron Constantin Ligne Ovale 54,0 Vacheron-Constantin 1001 58,0 Vacheron-Constantin 1002 58,0 Vacheron-Constantin 1003 53,0 Vacheron-Constantin 1005 54,0 Vacheron-Constantin 1050 54,0 Vacheron-Constantin 1071 53,0 Vacheron-Constantin 1072 53,0 Vacheron-Constantin 1120 52,0 Vacheron-Constantin 1121 52,0 Vacheron-Constantin 1426 54,0 Vacheron-Constantin 153 55,0 Vacheron-Constantin 439 51,0 Vacheron-Constantin 446 54,0 Vacheron-Constantin 453 51,0 Vacheron-Constantin Ligne Ovale 54,0 Valjoux 101 52,0 Valjoux 102 52,0 Valjoux 107 52,0 Valjoux 108 52,0 Valjoux 109 52,0 Valjoux 11 52,0 Valjoux 112 52,0 Valjoux 22 48,0 Valjoux 222 48,0 Valjoux 23 52,0 Valjoux 230 52,0 Valjoux 234 52,0 Valjoux 235 52,0 Valjoux 236 52,0 Valjoux 237 52,0 Valjoux 24 42,0 Valjoux 320 42,0 Valjoux 321 42,0 Valjoux 330 42,0 Valjoux 340 42,0 Valjoux 5 42,0 Valjoux 551 42,0 Valjoux 555 42,0 Valjoux 558 42,0 Valjoux 57 42,0 Valjoux 69 52,0 Valjoux 72 52,0 Valjoux 720 52,0 Valjoux 723 52,0 Valjoux 724 52,0 Valjoux 726 52,0 Valjoux 729 52,0 Valjoux 730 52,0 Valjoux 7700 42,0 Valjoux 7701 42,0 Valjoux 7710 42,0 Valjoux 7714 42,0 Valjoux 7715 42,0 Valjoux 7720 42,0 Valjoux 7721 42,0 Valjoux 7722 42,0 Valjoux 7723 42,0 Valjoux 7730 48,0 Valjoux 7731 48,0 Valjoux 7733 48,0 Valjoux 7734 48,0 Valjoux 7735 48,0 Valjoux 7736 48,0 Valjoux 7737 48,0 Valjoux 7738 48,0 Valjoux 7739 48,0 Valjoux 7740 52,0 Valjoux 7741 52,0 Valjoux 7750 49,0 Valjoux 7751 49,0 Valjoux 7753 49,0 Valjoux 7754 52,0 Valjoux 7755 52,0 Valjoux 7765 52,0 Valjoux 7770 52,0 Valjoux 84 48,0 Valjoux 88 52,0 Valjoux 89 52,0 Valjoux 9 42,0 Valjoux 92 52,0 Valjoux 93 42,0 Venus 178 52,0 Venus 188 42,0 Vostok 22xx 46,0 Vostok 24xx 42,0 Vostok 24XX 42,0 Vostok 28xx 44,0 Wittnauer 10 M 52,0 Wittnauer 10M 52,0 Wittnauer 10 S 52,0 Wittnauer 10S 52,0 Wittnauer 10 TN 52,0 Wittnauer 10TN 52,0 Wittnauer 11 AF 52,0 Wittnauer 11AF 52,0 Wittnauer 11 AHS 52,0 Wittnauer 11AHS 52,0 Wittnauer 11 AHS 3 52,0 Wittnauer 11AHS 3 52,0 Wittnauer 11 AO 52,0 Wittnauer 11AO 52,0 Wittnauer 11 AR 52,0 Wittnauer 11AR 52,0 Wittnauer 11 B 52,0 Wittnauer 11B 52,0 Wittnauer 11KAS 50,0 Wittnauer 11 N 52,0 Wittnauer 11N 52,0 Wittnauer 11 NG 52,0 Wittnauer 11NG 52,0 Wittnauer 11 SN 52,0 Wittnauer 11SN 52,0 Wittnauer 11 SR 52,0 Wittnauer 11SR 52,0 Wittnauer 11 SS 52,0 Wittnauer 11SS 52,0 Wittnauer 11TSA 50,0 Wittnauer 11 WS 52,0 Wittnauer 11WS 52,0 Wittnauer 1393 52,0 Wittnauer 1669 50,0 Wittnauer 2365 51,0 Wittnauer 3W 48,0 Wittnauer 4D 50,0 Wittnauer 4D1-2 48,0 Wittnauer 5D 50,0 Wittnauer 5D4-5 50,0 Wittnauer 5JH 53,0 Wittnauer 5SA 53,0 Wittnauer 5UN 53,0 Wittnauer 5W 53,0 Wittnauer 6FC 53,0 Wittnauer 6 M 52,0 Wittnauer 6M 52,0 Wittnauer 6 N7 52,0 Wittnauer 6N7 52,0 Wittnauer 6 NS 52,0 Wittnauer 6NS7G 53,0 Wittnauer 6 NS 8 52,0 Wittnauer 6NS 8 52,0 Wittnauer 6 W 52,0 Wittnauer 6 W 7 52,0 Wittnauer 6W 7 52,0 Wittnauer 6WS7G 53,0 Wittnauer 73 Rev 52,0 Wittnauer 73Rev 52,0 Wittnauer 76 Rev 52,0 Wittnauer 76Rev 52,0 Wittnauer 7D 50,0 Wittnauer 7SA 51,0 Wittnauer 7SDA 50,0 Wittnauer 7 TN 52,0 Wittnauer 7TN 52,0 Wittnauer 7 TO 52,0 Wittnauer 7TO 52,0 Wittnauer 84 Rev 52,0 Wittnauer 84Rev 52,0 Wittnauer 8 MS 52,0 Wittnauer 8MS 52,0 Wittnauer 9 E 52,0 Wittnauer 9E 52,0 Wittnauer 9 EI 52,0 Wittnauer 9EI 52,0 Wittnauer 9 SRG 52,0 Wittnauer 9SRG 52,0 Wittnauer 9 WNG 52,0 Wittnauer 9WNG 52,0 Yema 2000 52,0 Yema MBP1000 52,0 Zarja 15xx 43,3 Zarja 15XX 43,0 Zarja 16xx 43,3 Zarja 16XX 44,0 Zarja 20xx 44,3 Zarja 20XX 44,0 Zenith 101 50,0 Zenith 11 51,0 Zenith 1110 51,0 Zenith 1120 51,0 Zenith 120 52,0 Zenith 135 52,0 Zenith 1724 51,0 Zenith 1725 51,0 Zenith 1730 51,0 Zenith 1731 51,0 Zenith 1733 51,0 Zenith 1740 51,0 Zenith 1741 51,0 Zenith 175 43,0 Zenith 18-23-3 A 42,0 Zenith 18-23-3A 42,0 Zenith 2310 47,0 Zenith 2320 47,0 Zenith 2530 54,0 Zenith 2531 54,0 Zenith 2532 54,0 Zenith 2540 54,0 Zenith 2541 54,0 Zenith 2542 54,0 Zenith 2542PC 54,0 Zenith 2552 54,0 Zenith 2562 52,0 Zenith 2572 52,0 Zenith 3841 40,0 Zenith 40 52,0 Zenith 405 52,0 Zenith 408 52,0 Zenith 410 52,0 Zenith 420 52,0 Zenith 5011 42,0 Zenith 53,5 52,0 Zenith 68 42,0 Zenith 69 42,0 Zenith 88,8 51,0 Zodiac 10 52,0 Zodiac 101 52,0 Zodiac 106 52,0 Zodiac 18 52,0 Zodiac 19 51,0 Zodiac 20 52,0 Zodiac 21 52,0 Zodiac 22 52,0 Zodiac 33 52,0 Zodiac 34 52,0 Zodiac 35 52,0 Zodiac 38 52,0 Zodiac 61 52,0 Zodiac 68 52,0 Zodiac 70 52,0 Zodiac 72 52,0 Zodiac 86 52,0 Zodiac 88 52,0 Zodiac AS 1852 52,0 Zodiac AS 1854 52,0 Zodiac AS 1855 49,0