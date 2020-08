Addies 1968 (Steeldive AE1968/SD1968)

Steeldive o Steel Dive o Steeldive the Brand es una marca de relojes chinos de la que apenas se sabe nada. Como muchas otras, comercializan con su propia marca, y además con otras, puesto que oficialmente ofrecen relojes personalizados. Los conocí en Alibaba / Aliexpress gracias a sus homenajes del Seiko Marinemaster, pero cuando realmente se hicieron famosos, fue al empezar a lanzar modelos que Seiko había oficialmente abandonado: SKX007, 62MAS, etcétera. Entre sus colecciones, vemos homenajes a otros modelos representativos de la industria: Omega, Panerai, etcétera.

Desde la marca afirman que sus modelos están fabricados en China, pero sorprendentemente, que están diseñados en Europa. Sin embargo lo que caracteriza a Steeldive, es que aunque sus precios son asequibles, ofrece sobre el papel muy buenos materiales y prestaciones. Veamos si con este Steeldive SD1968 / Army Engineer AE1968 se cumplen todas las expectativas.

Mi favorito era el homenaje al Seiko Prospex Marine Master Professional 300M (SBDX001, SBDX017 y SLA021/SBDX023) que en San Martin tenían con esfera azul con referencia SN038-G. Su precio eran 300$, con posibles incrementos por aduanas, lo convertían en demasiado para un modelo no original.

Steel Dive lo tenía por 220€ de precio normal, unos 160€ en oferta. Sin embargo y cómo también se encargan de personalizarlos, el vendedor Addiesdive decidió ponerlo a la venta bajo su propia enseña: Addies con la denominación de H7, saliéndome por 127€.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 17,2mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable sólida Correa Armis de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 138g con correa de silicona (115g sin correa) Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Diseñado en EU Garantía 3 años PVP 220€. Oferta 127€ Distribuidor Addies / Aliexpress

Presentación

Como era de esperar Addies Dive utiliza el mismo empaquetado que Steel Dive, cambian por supuesto los elementos gráficos. Lo primero que vemos es un estuche de plástico que dicen ser hermético, cosa que dudo. Es virtualmente idéntico al del Sugess Mechanical Chronograph Moonphase, y aparentemente parecido al del Trigalux/Relumer T-Diver II, pero de una calidad mucho peor. Incluso el adhesivo de Addiesdive se ve que es una vulgar pegatina.







Cumple a la hora de proteger el reloj, puesto que su interior está muy almohadillado. La apertura de las pestañas de cierre es bastante dura.







La dotación es muy completa para su precio, y además bastante aparente. Manual de instrucciones en chino y japonés, tarjeta de garantía, y una herramienta para quitar eslabones del brazalete. La documentación va firmada por Shenzhen Mengyao Technology Co., Ltd., una compañía dedicada a la fabricación de relojes OEM o private label, y que incluso puede que sean también los responsables de Steeldive además de Addies.







Introducción

Utilizo esta sección para contextualizar un poco el reloj, la historia de la marca, su simbología o lo que se busca. En este caso, y como una imagen vale más que 1000 palabras, en vez de extenderme, recurriremos al original.







Miembro de la familia Marine Master cuesta 3.400€ de tarifa, y definen su bagaje así:

Desde 1965, Seiko ha superado continuamente los límites en la tecnología de vigilancia de buceadores. Hoy, dos hitos en esta ilustre historia son honrados en las nuevas creaciones de Prospex. En 1968, Seiko anunció el primer buceo de alta tecnología de Japón y, diez años más tarde, se creó el primer reloj de buceo de saturación de cuarzo del mundo. Ahora, estos dos relojes mundialmente importantes se recuerdan en creaciones conmemorativas que traen lo último de la relojería de alta tecnología de Seiko a quienes trabajan y disfrutan del mundo submarino.

Las mismas especificaciones profesionales también se encuentran en una segunda creación nueva que conmemora el reloj de buceo de 1968. Su característica distintiva es el color verde intenso de la esfera y el bisel. Este rico tono verde refleja los tonos exuberantes de los antiguos cedros en la isla de Yakushima en el extremo sur del archipiélago japonés. Además de ser un sitio del Patrimonio Mundial Natural debido a sus bosques, Yakushima es un destino muy querido por la comunidad de buceo, gracias a sus aguas cristalinas, arrecifes de coral y abundante vida marina.



Durabilidad y fuerza son las consignas; el bisel de cerámica de zirconia es muy resistente a arañazos y golpes, la caja de acero inoxidable tiene un recubrimiento súper duro y el cristal de zafiro tiene un recubrimiento antirreflectante tanto por dentro como por fuera. Los marcadores de 5, 10, 15 y 20 minutos en el bisel están pintados con un Lumibrite especialmente potente para aumentar la legibilidad del bisel giratorio y, por lo tanto, la seguridad del buzo. Además del brazalete de acero, una correa de silicona de alta resistencia también acompaña al reloj.







Diseño y construcción

Ante nosotros se expone una gruesa caja de 17,2mm de alto, haciendo que el guardatiempo parezca visualmente impresionante. Realmente su tamaño no es tan grande, no al menos en lo que a relojes de tipo buceo se refiere con 44mm de diámetro sin contar la corona. Ésta es roscada de acero inoxidable y va pulida a espejo pero sin firmar (a diferencia del modelo de Seiko). Tiene 7mm de diámetro. Las superficies están cepilladas, mientras que los laterales están pulidos.







El cristal es de zafiro, muy grueso y abombado con 6mm de altura. Pese a ello, se lee muy bien, aunque es cierto que el tratamiento antireflejante podría ser más eficaz, ya que de vez en cuando deslumbra. El principal problema es que a diferencia del original en el que era plano, aquí sobresale un par de milímetros del bisel, quedando expuesto a posibles golpes.







El bisel es de acero inoxidable con el inserto en cerámica de color negro. Rota unidireccionalmente 120 clics, aunque las muescas en el perímetro son 60, de ahí que en muchas fichas técnicas o incluso reseñas, se afirme erróneamente que son 60 clics.













La esfera es de color negro con una simplicidad de lineas que verdaderamente atrae la mirada, y esto lo dice alguien que prefiere los colores claros, así que tenedlo en cuenta. Los marcadores horarios sobredimensionados, y en menor medida también las manecillas le dan ese aspecto de buceo, y además le proporcionan una excelente legibilidad. Salvo los índices, el resto de elementos van impresos en vez de aplicados. Es lo habitual, si bien personalmente echo de menos que sean todos en blanco, el «300M» en amarillo del modelo original le da más deportividad.







Las agujas son de tipo bastón recto. Con contornos plateados al igual que los marcadores horarios. Tienen mucha superficie disponible, así que contamos con lumen, como no podría ser menos en un reloj de buceo, pero a diferencia de relojes baratos asiáticos, aquí han usado el compuesto Swiss Luminova. En los numerales del bisel es BGW9 (azulado-blanco), mientras que en los índices y manecillas es C3 (verde-amarillo). Dos tonos que a oscuras hacen que luzca misterioso y atractivo. Entre sus especificaciones se indica algo como «240.000/KG» que intuyo debe tener que ver con la densidad del pigmento, pero me es imposible determinar cuantas capas significa.







La cubierta trasera, o mejor dicho, la parte trasera es muy especial. Es sólida como en el SBDX023, cuyo argumento es el de garantizar su resistencia al agua de hasta 300M (30 ATM). Me imagino que el inconveniente radicará a la hora de abrir el reloj, que tendrá que hacerse por la parte superior desmontando el bisel.







El brazalete es de acero inoxidable y de buena calidad. Tiene 20mm de ancho, aunque se aprecian algunos fallos de ajuste entre los endlinks y la caja. Nada grave. Por lo demás, el cierre es de buena calidad, de seguridad con pulsadores, y tiene microajuste. Es estéril y va sin firmar.







Se indica que su peso es de 115g sin correa y de 138g con correa de silicona, pero no se concreta el peso del conjunto con brazalete de acero. Yo lo he cifrado en 195g, lo cual no está mal considerando que el modelo homenajeado para la báscula en 198g.







Movimiento

La tónica de los fabricantes chinos de ir mejorando paulatinamente en calidad me gusta. Ésta continúa con su maquinaria, el calibre mecánico de carga automática bidireccional Seiko NH35A suministrada por la filial Time Module Inc (TMI). Es una maquinaria muy conocida, de precio asequible y prestaciones modestas (reserva de marcha de 41 horas y una desviación de -20/+40 segundos/día) que si bien hasta hace unos pocos años, quedaba reservada para relojes de precio mucho más elevado. De hecho es algo que hemos visto en el Venturo Field Watch #2 o el Meccaniche Veneziane Redentore. Late a 21.600 vph, tiene 24 rubís y acepta parada de segundero así como remonte manual.







Lógicamente no tiene nada que ver con el 8L35B del SBDX023 / SLA021, pero no deja de tener mucho encanto que este homenaje, equipe una maquinaria proporcionada por la marca a la que rinde tributo/copia. En mis pruebas ha manifestado un desfase de solamente -2 segundos/día. Es una cifra estupenda, y viendo los últimos resultados me da la impresión que las maquinarias de TMI y SII salen de la factoría mejor reguladas que las oficiales de Seiko.













Como de costumbre, podéis obtener más información en sus especificaciones técnicas oficiales (1,1 MB. en formato PDF).

Sensaciones

En la muñeca no aparenta ser un reloj tan grande como sus 44mm de diámetro y sus 50,7mm de asa a asa harían pensar. La razón es que el grueso bisel reduce mucho el tamaño de la esfera que se queda en 31mm de luz. Lo que si se nota es el grosor, 17,2mm lo convierte en un reloj puramente deportivo, algo que no es malo considerando su esfera de color negro que refuerza ese carácter. Son características del SLA021J1 al que imita, y del que quien lo compra es consciente.







La experiencia con el lumen es impresionante. Tras pasar de un día soleado al interior de un portal, el reloj se convierte en una linterna, resulta espectacular y para la mayoría de aficionados a los que nos encanta la pintura luminescente da gusto verlo. El problema es que es de esos relojes en los que su intensidad es muy buena, pero su duración más bien escasa. Como si estuviera hecho para disfrutarlo en vez de para usarlo. Los ajustes, así como la sensación a la hora de operar el bisel o el cierre del brazalete son buenas.







Por su precio se sacrifican algunos detalles, como la firma en la corona o en el cierre del brazalete. Una práctica que ya vimos con el RUF500 y que a algunos puristas puede dejarles a medias. En lo que a mi respecta, definitivamente se siente como un reloj mucho más caro de lo que es, la solidez, el peso, los buenos acabados, y claro, también sus materiales de primera linea: zafiro o cerámica que lo hacen difícil de creer por 127€.







Conclusiones

No puedo afirmar que todas las unidades del Addies/Steel Dive 1968 salgan igual de buenas que la mía, lo que sí es cierto es que en mi caso ha sido una compra maestra. Un reloj a la altura del OceanX Sharkmaster 1000M, que ya de por si tenía un buen precio, pero costando una tercera parte. Son los mismos materiales, el mismo calibre, y unos acabados y especificaciones similares.







Queda por ver si efectivamente la estanqueidad que se declara es cierta, 300M son muchos metros, aunque siendo realistas, para la mayoría, con que podamos nadar con él en la playa o la piscina tendremos suficiente. No creo que sea la opción favorita para los que busquen un reloj herramienta estrictamente de buceo.







▲ Más ▼ Menos Precio muy atractivo

Lumen muy bueno Cristal abombado

Ajuste del armis