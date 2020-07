WQT Eclipse N.03

Seguimos hablando de relojes después de la reseña del exclusivo Bell & Ross BR 03-92 Diver Blue, hoy con un mucho más económico, pero diría que también más exclusivo WQT Eclipse.

Umar Bajwa y Youssef Ayoub fundan WQT Watches en el año 2017 con sede en Los Ángeles y Dubai, el sueño que muchos afirman tener, pero que pocos logran llevar a cabo. Producir un reloj de lujo a precio asequible, y a su vez, con elementos verdaderamente diferenciales. Después de numerosas pruebas, cambios y mejoras, tras 2 años de trabajo lograron terminar su primer modelo, el Eclipse, una colección con 4 modelos distintos que se presentó en febrero de este año. Hay que decir que a diferencia de otros emprendedores, ellos lo hicieron financiándose con su propio dinero. Apostándose sus recursos sobre el concepto que ellos defendían, lo cual deja muy claro lo seguros que están de si mismos. Seguid leyendo y descubriréis todos esos detalles.







Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD negro. 43mm de diámetro sin contar la corona y 10,45mm de alto Corona Acero inoxidable a presión Esfera Esqueletizada color negro Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada con tapa de exhibición Correa Cuero de color negro Funciones Hora, minutos Resistencia al agua 3 ATM (30M) Peso N/D Mecanismo Hangzhou HZ9615 modificado. 21.600 vph. 17 rubís Complicaciones Cuerda manual Prestaciones 40h de reserva de marcha. -15/+35 segundos/día segundos/día Origen Estados Unidos / Emiratos Árabes Garantía 1 año PVP 427€ (oferta 385€ con el 10% de descuento con el código WQT10) Distribuidor WQT Watches

Presentación

Había visto la caja de presentación en su perfil de Instagram, sí que pensé que ya no sería una sorpresa ni me impresionaría. Pero no fue así… La experiencia empieza con una cubierta deslizante de cartón y color negro, pese a la marca en letras doradas, tampoco son nada que llame la atención.







Al descorrer la tapa nos encontramos la caja propiamente dicha. En un color negro más oscuro representa los engranajes de la maquinaria que se alternan con un mosaico genérico que me recuerda a una mandala. Va también firmada destacando los dos rombos del logotipo de WQT Watches que contrastan con el resto porque son dorados.







Parece una caja normal, pero no lo es, se abre en formas asimétricas, lo que nos deja ver el reloj completo aunque sólo destapemos una de las solapas. El efecto se inspira en la esfera del reloj, con una mitad diferente de la otra.







La dotación es demasiado escueta, solamente una pequeña tarjeta de garantía. Me falta un manual de instrucciones, y sobre todo, un par de párrafos explicando los valores del reloj. Es un material que en breve estará disponible en formato digital desde wqtwatches.com.







Introducción

Los artículos de lujo a precio razonable parecen un contrasentido, lo que literariamente se llama oxímoron. Una idea que suele quedarse en una declaración de intenciones, o lo que es peor, en una herramienta de marketing y que me recuerda al Project O Concepts O1. La colección Eclipse de WQT parte de entrada con 4 modelos distintos:







– Eclipse N.01 (Noir Full) –WQT01-: Caja negra, correa de cuero negra y esfera negra totalmente esqueletizada.

– Eclipse R.02 (Full Rose) –WQT02-: Caja dorada, malla milanesa dorada y esfera blanca totalmente esqueletizada.

– Eclipse N.03 (Noir Half) –WQT03-: Caja negra, correa de cuero negra y esfera negra parcialmente esqueletizada.

– Eclipse R.04 (Half Rose) –WQT04-: Caja dorada, malla milanesa dorada y esfera blanca parcialmente esqueletizada.







A simple vista ya se nota que las versiones Half son especiales. Esferas esqueletizadas por la mitad, y que al menos yo nunca antes había visto en un reloj. Según la marca representa una Luna creciente, un símbolo que suele representar la abundancia, y que en este caso hace referencia al Eclipse del modelo. En las otras dos versiones, las Full, la esfera es completamente open heart, algo que es ya más habitual en otras marcas, pero que en WQT Watches tiene algo especial, y es la maquinaria mecánica que nos deja ver, con un aspecto trabajado y unos acabados a la vista que parecen de un reloj más caro. Maquinaria y esfera es lo primero que se ve, pero que ya nos demuestra que la marca estadounidense-árabica va por buen camino.







Diseño y construcción

Cuando vi en fotografías este modelo, me enamoró de inmediato. Relojes esqueletizados hay unos cuantos, de hecho no hace mucho que probé el Neckmarine Automatic Sport. Pero relojes con la mitad de la esfera abierta (open heart), y la otra mitad cerrada, no hay ninguno. Perdón, hay los WQT Watches Eclipse N.03 y R.04, de ahí el apelativo Noir Half y Half Rose respectivamente.

La caja mide 43mm de diámetro sin contar la corona. Tiene 10,45mm de altura, lo cual lo convierte en un reloj más plano que la mayoría de relojes automáticos, pero que siendo de cuerda o remonte manual es algo más grueso. Por citar un ejemplo, el Circula Classic Automatic. Es de acero inoxidable 316L, con un recubrimiento en PVD negro. De esa forma se combina el clasicismo de un reloj con la esfera abierta, y la modernidad o el aspecto misterioso o táctico del negro. Alterna las superficies pulidas a espejo con las satinadas. Un aspecto interesante es que no es solamente un reloj destinado al público masculino, sino que la marca lo define como unisex, y por tanto, apto para mujeres.

Lo siguiente que es diferente es la corona situada a las 2 en vez de a las 3. El motivo no es que moleste menos al mover la muñeca, sino permitir un ángulo de rotación al calibre y que así se vea mejor. Más adelante os explicaré los detalles. Va firmada. Es a presión, algo que debería ser evidente en un reloj de remonte manual al que deberemos dar cuerda a diario, pero de lo que no todos son conscientes (ver Alpha Speedmaster). Con una hermeticidad de hasta 3 ATM (30M), tampoco es ningún problema, siendo apto para lavarse las manos y resistir salpicaduras de agua, pero poco más.







El cristal es de zafiro ligeramente abombado. No produce demasiadas aberraciones o distorsiones cuando se mira de manera lateral, un buen indicativo de su calidad. Lleva aplicado un tratamiento AR (antirreflejante), si bien su rendimiento no es óptimo porque los reflejos se producen con cierta facilidad. Según el fabricante, se trata de un modelo de cristal SR231, algo que no me encaja puesto que ello indicaría un tamaño de luz o diámetro de la esfera de 23,1mm y un cristal plano.







La esfera dividida en dos mitades en esta versión cuenta en su parte cubierta o convencional con diminutos índices horarios de forma redondeada y de color plateado. Se complementan con numerales a las 12, 3 y 6, del mismo material, que en el caso de WQT Watches usan una tipografía propia y creada por ellos mismos. Un cruce entre la cultura occidental (oeste) y la oriental (este) que nos transportan a los orígenes árabes de los números. Además se ven diferentes, un poco como en el HMT Janata lo que a nivel europeo les da un toque exótico.







Como toque de calidad todos los elementos van aplicados en vez de impresos, incluyendo el logotipo de la marca. En la mitad visible o abierta, destaca el movimiento continuo de la rueda de escape, todo un lujo para los amantes de la relojería y que le aporta un carácter hipnótico maravilloso. Los puentes del calibre están cepillados, así que se mejora el contraste contra las manecillas y se reducen los reflejos.







Las agujas son de tipo dauphine, el contorno es de color negro y van pigmentadas con lumen de color blanco. Pese a que no hay un gran área para aplicarlo, su rendimiento es mucho mejor del que esperaríamos en un reloj de este estilo.













La trasera es preciosa con mucha superficie que nos deja ver el calibre desde el ángulo opuesto a la esfera. Va roscada y también tiene recubrimiento PVD en negro. A diferencia de otras marcas que recortan en el cristal de exhibición y usan uno de tipo mineral, en el caso del WQT Eclipse es también de zafiro. Un detalle es que aunque no es un modelo limitado, si que está numerado, siendo en mi caso la unidad 144 (WQT 03-0144).







La correa es de un cuero de origen italiano en color negro, incluso las costuras van teñidas el mismo color. Extremadamente agradable y suave. Además son de tipo cambio rápido, algo que como he dicho a menudo debería ser algo habitual en relojería pero que no lo es. Desde WQT no especifican su ancho, es de 18mm a la altura de las asas. El cierre es del tipo deployante o desplegable con pulsadores. Todos estos elementos son de acero negro en acabado mate y van firmados.













Finalmente, y como cifra que tampoco se indica está el peso del reloj, según mi balanza son 70g, muy ligero.







Movimiento

Si con el Neckmarine Automatic Sport reconocía no haber tenido oportunidad de probar ninguna maquinaria de Hangzhou Watch Company, en WQT han optado por ese mismo fabricante, aunque esta vez con uno de sus calibres de cuerda manual, el HZ9615 o simplemente 9615.







Se trata de un calibre mecánico dotado de segundero pequeño, y que en WQT han usado como base para eliminar el segundero pequeño, entre otras modificaciones realizadas. Todos los cambios los ha implementado la propia Hangzhou Watch, creando una maquinaria que es exclusiva para WQT Watches. Según Hangzhou ofrece una desviación máxima de +/- 30 segundos/día y una reserva de marcha de aproximadamente 36 horas. Gracias al trabajo que han realizado, incluyendo su regulación, en el Eclipse nos garantizan -15/+35 segundos/día y una reserva de marcha de 40 horas. Son unas cifras que mejoran a las del Parnis Classic S9 Blue con su Seagull ST-3600, que también oscila a 21.600 vph y cuenta con 17 rubís. El trabajo de decoración del mismo puede considerarse exquisito.







El calibre está ligeramente girado, por eso la corona del reloj se sitúa a las 2 en vez de las 3, eso permite una vista completa del volante regulador (a las 10), la rueda de escape (a las 9), y el muelle real (a las 4).

Sensaciones

Me gusta lo que representan los relojes, y en muchas ocasiones creo que es igual de importante el reloj en si mismo, que mirar la hora en él. Por otro lado, soy también muy práctico, y pienso que la función debe primar sobre la estética. En estos conceptos abiertos me preocupa a menudo su legibilidad. Lo cierto es que es más que suficiente, tanto en la parte abierta como en la parte cerrada o convencional, si bien a veces da la impresión de desaparecen los extremos de las manecillas como en el Meia Lua Inception Deepmoon. A nivel sensorial tiene dos cosas que me gustan mucho. Su visión, con la maquinaria moviéndose y que parece que respondiera al mito de maquinaria de movimiento continuo, un viaje que nos deja contemplar e imaginar. El segundo está vinculado también a su maquinaria, no sólo es bonita, sino que el tic-tac que genera es audible y en mi opinión cautivador. Más sonoro que en un Parnis Classic S9 Blue y cercano al nivel que emite un reloj de bolsillo.







Cuando se lleva puesto se nota que es muy ligero, lo que incrementa su comodidad a la hora de vestirlo. El tamaño es el adecuado para poderlo disfrutar, pero como es muy plano, es totalmente compatible con camisas de puños cerrados. La correa es muy suave, en ese sentido diría que junto a la del Stowa Marine Classic 40 es de las mejores que he visto.







Conclusiones

El WQT03 (N.03 Noir Half) se puso a la venta en fase inicial a 599$. Consiguieron optimizar los procesos y ahora a 475$ se posiciona en una franja mucho más competitiva. Con el descuento WQT10 del 10% que nos ofrecen en su web se queda en 428$, casi lo mismo que cuesta un Stoic The Pilots Watch mucho más convencional y con un Seiko NH35 en su interior. El inconveniente está en su importación, las posibles tasas aduaneras pueden suponer un incremento de más de 100€ situándolo otra vez por encima de los 500€, una franja en donde la competencia es muy dura. Para simplificar las cosas, en algunos casos la marca abona parte de los impuestos. Además declaran el valor de coste durante el envío, como si fuera un reloj de reemplazo lo que supone un incremento de apenas 27€.

Los acabados están a la altura, pero quien lo disfrutará será quien sepa apreciar sus detalles. El cristal de zafiro trasero, el PVD negro de dos tonos, o la preciosidad y exclusividad de su movimiento.







Al final quien compra un Eclipse no es tanto por su precio, aunque eso sea importante, sino porque ha comprendido, y es capaz de valorar las diferencias que posee respecto a otros relojes de marcas más consolidadas. Pero tampoco creo que en WQT quieran ser una marca mayoritaria como Invicta.







▲ Más ▼ Menos Impactante con su esfera parcialmente esqueletizada

Maquinaria y sus acabados Precio elevado con aduanas