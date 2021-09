Comparativa de encendedores de gasolina: Champ contra IMCO

Esta prueba comparativa enfrentando a Champ e IMCO era el siguiente paso natural. Las dos firmas, IMCO y Champ productoras de encendedores, las dos partiendo del concepto previo de Zippo, las dos de origen austríaco, las dos actualmente desaparecidas, y las dos habiendo fabricado al final de su vida en Asia (China). La diferencia es que mientras el IMCO se sigue produciendo de manera legal o alegal, los Champ quedaron abandonados hace un par de décadas.

Tras el Encendedores de gasolina: Un ejemplo de mercado, durante dos semanas he estado usando indistintamente ambos, un Champ NOS de la última época (1991-1994), y un IMCO de los que se siguen fabricando actualmente pero que tenía ya un par de meses de uso. He intentado que los escenarios fueran lo más variados posibles, he llevado los dos encendedores en la mochila, cada uno en un bolsillo, he incluso han pasado una noche a la intemperie en el balcón.

Aspecto

El diseño del IMCO se ve más elaborado y elegante, los detalles con las diferentes texturas en el acero (lineas, cuadrados), y los diferentes grosores de sus formas le dan un aspecto más trabajado. La base además muestra el característico «IMCO TRIPLEX 6700. COME OF VIENNA. AUSTRIA», mientras que en el Champ se queda en un simple «Champ». En el Champ el acabado es el tradicional cepillado estilo Zippo que tiene menos gracia. Los dos me parecen bonitos, uno por la simplicidad de lineas heredadas de los Zippo y el otro precisamente por su complejidad, algo que no se ve en el mundo de los encendedores actuales.

Los dos resisten mucho los roces, aunque por sus formas irregulares en caso de caída el IMCO será más sufrido.

Dimensiones

El Champ tiene 54mm de alto con 12mm de grosor mientras que el IMCO tiene 61mm de alto y un grosor de 9mm en la parte más delgada y de 15mm en la más gruesa. Cargados de gasolina y cada uno con su piedra de reserva el IMCO ha dado un peso de 51g mientras que el Champ de 60g justos. Quizás por ser más plano el Champ sea más cómodo de llevar en el bolsillo y también más cómodo de meter y sacar.

Comodidad

El IMCO está pensado para ser usado con una sola mano, mientras que el Zippo, si bien también lo permite, requiere algo más de pericia. El mecanismo de encendido semiautomático del IMCO es una delicia, no requiere fuerza, no desgasta el dedo y tampoco nos lo mancha. Además que sin esfuerzo funciona a la primera.

Eficacia

Seguramente a Zippo le dolerá el comentario pero el Champ es mucho más efectivo que el mechero americano. Enciende a la primera fácilmente un 90% de las veces, los Zippo originales no llegan al 80%. También es cierto que eso es al precio de una rueda que va más dura y requiere hacer más fuerza para que salte la chispa. En contrapartida el IMCO enciende a la primera al menos el 95% por ciento de las veces sino más.

En cuanto a llama, la del Champ es más generosa y grande, algo que el IMCO se le puede acercar regulándola al máximo, pero sin llegarlo a superar. Una llama grande nos ayudará a encender un fuego en el campo. Como el cortavientos es más grande en el Champ y está más separado del armazón podemos mantenerlo encendido durante un minuto y guardarlo en el bolsillo sin quemarnos. En el IMCO será imposible porque el metal nos quemará. Pero hablando de hogueras en el campo, como en el IMCO podemos extraer el quemador eso nos va a permitir usarlo como vela, o colocarlo en cualquier tipo de ángulo. El calor se irradiará así que no nos quemaremos.

Cuando hay viento el Champ gracias a lo sobredimensionado de su escudo cortavientos lo resiste mucho más. No aguanta huracanes, pero sí más que una brisa algo intensa como hace el IMCO, y evidentemente mucho más que un desechable de gas.

Funciones

Evidentemente la victoria en este apartado es para el IMCO Triplex Super 6700: llama regulable en altura, posibilidad de extraer la llama.

Autonomía

Por tamaño puede parecer que en un Champ entre más cantidad de combustible sin embargo parece que como su algodón es más absorbente nos entrarán 35ml mientras que el Champ se quedará en unos 30ml. Por mi experiencia los Champ son más herméticos que los Zippo, pero no tanto como un IMCO.

Un IMCO completamente cargado y sin usarse durará 3-4 semanas dependiendo de la temperatura ambiente. El Champ evaporará su filudo al cabo de 2-3 semanas. Como generalmente la llama de un IMCO es más corta que en un Champ, si lo encendemos a menudo también tendrá más autonomía. Si a eso le sumamos la mayor capacidad la diferencia de autonomía está clara.

Veredicto

Técnicamente los IMCO me parecen superiores a los Champ, esto es algo objetivo, aunque también es cierto que los Champ tienen acabados algo mejores. Desde el punto de vista subjetivo son algo diferentes, siendo el Champ un alarde de simplicidad llevada al extremo en donde nada sobra, y los IMCO un prodigio de mecanismo.