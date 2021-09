Después de las pruebas del Stowa Flieger y del Stowa Marine quedó claro que siento predilección por cómo hacen las cosas en Stowa. El Flieger y el Marine, representan los tradicionales relojes de observación y marinos que tan bien construyó la marca y que tan bien ha sabido reinterpretar. Hoy traigo al Antea, de nuevo, la puesta al día de los relojes minimalistas que en Stowa llevan construyendo décadas, en concreto, con esta reciente versión en diámetro más actual, el Stowa Antea Classic 390. Por tanto después de haber probado el Iron Annie Flight Control, permanecemos en la esfera de la relojería alemana.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 9,2mm de alto Corona A presión de acero Esfera Plateada Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Exhibición atornillada Correa Correa de cuero negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso 61g Movimiento ETA 2824-2 top. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. 0-10 segundos/día Origen Alemania. Made in Germany. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 1.100€ (1.124€ con envío) Distribuidor STOWA GmbH+CO KG

Introducción

Stowa comenzó fabricando relojes minimalistas inspirados en la escuela Bauhaus ya en 1937 (10 años después de su fundación). Era una corriente muy popular en los países germanos, así que no es de extrañar que marcas tan prestigiosas como A. Lange & Söhne también lo hicieran. De hecho el líder en cuanto a fabricación de esferas del momento, Weber & Baral era proveedor tanto de Lange como de Stowa.

Debido al Partido Nazi, la Escuela de la Bauhaus sólo existió durante 14 años, entre 1919 y 1933. Pese a ello se convirtió en la escuela de arquitectura más importante e influyente del siglo XX. Bau-Haus significa literalmente construcción de casas, una forma de aplicar sus ideales en cuanto a diseño, pero que rápidamente se extendieron al diseño industrial. Sus tres directores (Walter Gropius, Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe) se consagraron al desarrollo del pensamiento completo del diseño, sin dar nada por sentado y revisándolo de arriba hacia abajo. Un concepto que después se vincularía también con el Neues Bauen o funcionalismo.

En el 2000 retomaron la fabricación de esa línea más pura y clásica, culminando en 2004 con el lanzamiento del Antea Classic, un reloj que aunque se ha ampliado en cuanto a variedades, se vende todavía hoy sin cambios. En 2005 aparece el Antea Creme, un modelo con mayor tamaño y la esfera de color crema en vez de blanca. Ese reloj es galardonado con el premio de la revista Uhren-Magazin.

De aquel Antea Creme es de donde parte nuestro Antea Classic 390, esencialmente el mismo reloj, pero ahora de nuevo con una esfera de color plateada, e incorporando de serie algunas características que antes eran opcionales: Manecillas templadas en color azul, y calibre en grado Top. Si queréis profundizar más en el tema, tienen en su web una sección dedicada a la historia que es muy interesante.

La gama Stowa Antea está integrada por diferentes subcolecciones: Antea Klassik o Antea Classic la protagonista de este análisis y la más fiel a los relojes de entonces; Antea Dynadot, todavía más minimalista equipado con nuevas manecillas e índices en forma de punto; Antea 1919 que conmemora el centenario de la fundación de la Bauhaus con unos índices diferentes; o los ya descatalogados Antea Back to Bauhaus que usaban una nueva tipografía creada específicamente por Stowa, la Bauhaus STD.

– Antea Klassik KS: Con movimiento de remonte manual dotado de segundero pequeño y 35,5mm de diámetro de caja.

– Antea Classic 365: Con movimiento automático o manual y 36,5mm de diámetro de caja.

– Antea Classic 390: Con movimiento automático o manual y 39mm de diámetro de caja.

– Antea Klassik 41: Con movimiento de remonte manual dotado de segundero pequeño y 41mm de diámetro de caja.

No quiero dejar de mencionar que Stowa ofrece gran cantidad de personalizaciones. Algunas con sobrecoste (grabados, rotor numerado, o calibre de cuerda manual -Sellita SW215-, …), pero también otras que no tienen coste alguno para el cliente (versión con o sin fechador, correa en tamaño S, N o XL, …).

Presentación

Siempre he comentado que el empaquetado de Stowa es impresionante. Algunos lo critican por innecesario, pero no deja de ser una forma de causar expectación y asombrar desde el primer momento. Comienza por una caja de grandes dimensiones entregada por FedEx que para que os hagáis una idea rondará el metro de largo.

Una vez que abrimos la caja nos encontramos con otra de dimensiones similares, pero esta vez completamente personalizada con el logotipo y los colores corporativos de la marca de Engelsbrand.

El interior alberga la factura de compra y una caja de madera.

Ésta caja de madera de procedencia reciclada ahora lleva impresa en color negro la leyenda «Made in the Black Forest», es decir, «Fabricado en la Selva Negra». Por lo demás es la misma caja que vimos en el Ikarus 40.

Dentro nos encontramos el reloj acompañado de su tarjeta de garantía.

La presentación es exquisita, muy en consonancia con la filosofía de la marca. Si bien en este caso la caja de madera tiene el problema que ya comenté. Cierra simplemente por gravedad, así que no es el estuche ideal para guardar el reloj y toda su dotación, mucho mejor el cofre metálico que encontrábamos en el Marine 40.

En mi canal de Youtube os he dejado un vídeo con el «unboxing» completo, una forma de trasladaros la impresionante experiencia de compra de este Stowa Antea 390.

Diseño y construcción

En el Stowa Antea Klassik 390, la caja tiene 39mm de diámetro, de ahí su denominación, eso significa que ya no es la misma que vimos en el Flieger Classic 40 ni el Marine Classic 40 que la compartían con 40mm. Naturalmente sigue siendo de acero inoxidable 316L y va completamente terminada pulida a espejo. Ofrece una resistencia al agua de hasta 5 ATM, es decir, 50 metros de presión estática lo cual es suficiente para mantener el reloj a salvo en caso de un remojón, aunque no sea algo recomendable. Con grosor total de sólo 9,2mm es muy plano, algo que contribuye a su elegancia.

El bisel externo es fijo, del mismo material y acabado. Es muy delgado, dando mucho espacio disponible para la esfera.

La corona funciona a presión, es plana y de buenas dimensiones, lo que la hace muy cómoda de utilizar. Va grabada a láser con el logotipo de la marca.

La esfera es una preciosidad, de un color plateado que es un intermedio entre la plata y el gris, es decir, aunque tira al mate, tiene algo de brillo, el resultado queda maravilloso, y no hay reflejos que molesten en la legibilidad. Todas las leyendas van impresas en color negro, son bastante finas, muy precisas, pero suficientemente legibles. Lo más característico son sus numerales arábicos, también finos, pero muy estrechos; efectivamente al más puro estilo bauhausdesign.

También a diferencia de los anteriores Stowa que probé, ahora el cristal es plano, aunque sigue siendo de zafiro irrayable. Es delgado y maravillosamente transparente, situado justo a ras del bisel.

Las agujas son de tipo «baton» o bastón, muy finitas y con el precioso color azul logrado gracias al templado por temperatura, algo que se lleva a cabo a mano y que en otros modelos tiene un sobreprecio en torno a los 50€.

Fieles a las costumbres de la relojería alemana la tapa trasera, de acero inoxidable pulida, va atornillada. Tiene una ventana transparente o de exhibición que realmente merece la pena, porque el calibre y su decoración valen la pena de ser contemplados.

Monta una correa de cuero negro tipo napa o nappa que es muy flexible y transpirable. Está cosida a mano y va teñida en color negro y tiene 20mm de ancho en las asas. Me gustaron mucho cuando las probé, y es digno de mención que su precio como recambio es muy competitivo ((24€ en la tienda oficial). En este caso en vez de una hebilla convencional de ardillón monta un cierre desplegable, una pieza que se puede comprar a parte por 40€.

Se indica un peso total de 61 gramos, pero según mis mediciones ha sido algo más elevado 75,4g.

Movimiento

A diferencia de en otros Stowa como el mencionado Flieger Ikarus 40, el Antea Classic 390 viene con todo el equipamiento de serie, las manecillas templadas en azul, pero también un calibre en el máximo grado de terminación y prestaciones, el grado Top que esencialmente es un Chronomètre pero sin certificación COSC. Como la mayoría de firmas fuera de Swatch Group, en Stowa están abandonando poco a poco los calibres ETA, en su caso en favor de Sellita, razón por la que modelos básicos como el Marine Classic o el Flieger Ikarus ahora llevan SW-200.

Contamos por tanto con un ETA 2824-2, Stowa es de los pocos con el privilegio de poder tener stock, puesto que como sabéis el resto, incluyendo marcas de lujo han recurrido a basarse en Sellita o incluso Swiss Technology Production (STP).

El calibre está muy bien decorado, incluyendo los puentes rodiados, la decoración con Côtes de Genève (Cotas de Ginebra), y los tornillos en azul. El rotor de carga no sólo está personalizado, sino que además está hecho a mano por STOWA GmbH.

Según ETA los calibre en grado top se ajustan en 5 posiciones, acreditando una desviación media de +/-4 segundos por día, y una máxima de +/-15 spd. En Stowa ajustan todos los movimientos, en este caso a 0-10 segundos/día.

De un calibre así, uno espera un buen rendimiento, lo que no me esperaba es que lo fuera tanto como ha confirmado el cronocomparador: totalmente estable a 0 segundos/día. Corrobora que no sólo es preciso a la vista, sino que además realiza su cometido a la perfección.

Sensaciones

Al principio de este reportaje hablaba sobre lo que representó en su época la Escuela Bauhaus, sé que con solamente las imágenes sólo percibiréis una pequeña parte, pero es que Stowa Antea, con unas líneas que son casi idénticas a las del modelo de 1937 se siente como un reloj moderno, unos trazos de diseño vanguardistas, y también magistrales. Con todo esto quiero decir que sin necesidad de ponérselo es un reloj que enamora a los ojos.

Como a menudo hago con un nuevo reloj, y creo que es algo que la mayoría de vosotros también lo hacéis, la siguiente inspección es con el tacto. Lo sopesamos en la mano, acariciamos su superficies… Sentiremos que el acabado el perfecto, suave e igualado en todas sus superficies. Mientras lo giramos veremos las espectaculares agujas de color azul templado. Son preciosas, y eso que ya las he visto con el Marine y el Flieger.

En la muñeca, lo primero que notamos es lo agradable que resulta de llevar. Las bondades de las correas Stowa ya las he alabado anteriormente, muy flexibles y muy suaves. El cierre desplegable o deployante funciona muy bien, ya sabéis que en general no me gustan demasiado. Quizás la clave sea que los de Stowa permiten que escojamos diferentes longitudes de correa, eso logra que la punta no sobresalga de la doble trabilla, lo que hace que no roce o se enganche cuando nos movemos. Por si ello fuera poco, es además muy ligero y muy plano.

La legibilidad es increíble, siempre he incluido los cristales de zafiro de Stowa entre los más transparentes del mercado, en este caso que además es plano no permite ver el reloj en cualquier ángulo, algo en lo que la esfera apoya muchísimo porque no refleja.

A muchos les puede echar para atrás la tendencia en cuanto a tamaños de la relojería germana, bastante comedidos generalmente, y que habiendo un Antea de 41mm no sería algo problemático. Pero debo decir que como el bisel es delgado y la esfera tan diáfana, visualmente parece de mayor tamaño. Yo diría que este modelo de 39mm se lleva como uno de 41mm. No hay que olvidar tampoco el diseño de sus asas (47,80mm de distancia), que al ser bastante largas hacen que en la muñeca lo llevemos como si fuera más grande.

Es un reloj que me parece que queda bien con casi cualquier tipo de atuendo, aunque a nivel personal me parece que tampoco agradará a todos. La razón es que su herencia es la de un reloj de diseño casi centenario. En este siglo XXI no se aprecia como moderno, pero tampoco como clásico. Es decir, es un guardatiempo elegante o de vestir, pero sin los convencionalismos que se asocian a ese tipo de relojes.

Conclusiones

Llegados a este punto, el tercer análisis de un reloj de la Stowa de Jörg Schauer, sin lugar a dudas son piezas muy bien hechas, con estupendos materiales y muy completas; valen lo que cuestan. En el caso del Antea, además uno de los máximos exponentes del diseño alemán con un ejemplo de la calidad de construcción Made in Germany. Un reloj que no decepciona, no da problemas y se mantiene fiel a las características de la marca que la hicieron famosa con Walter Storz en 1927.

Con un precio de tarifa de 11.00€, entre sus rivales, ninguno de ellos tiene el diseño genuino de Stowa/A. Lange&Söhne, lo que lo hace único. Sí que encontramos la adaptación intercalando numerales pares con índices impares, por ejemplo en el Laco Berlin 40 que a 1.200€ es ligeramente más caro, mientras que su calibre es un menos trabajado ETA 2892-A2 en grado elaboré. Siguiendo con opciones Made in Germany está el Nomos Tangente Neomatik 39 modelo precisamente en el que se inspiraron los de Laco. A 2.880€ es mucho más caro que el Stowa, aunque monta el calibre de manufactura DUW 3001.

No tenemos ya más opciones en ese estilo puesto que el resto son de índole más bien clásica, sin esa corriente minimalista de los otros. Me vienen a la mente los Junghans Max Bill, Hamilton Jazzmasters Viewmatic o Davosa Automatic Classic.

Comentaba al principio que los Antea, tanto los 365 como los 390 vienen con mucho equipamiento que en otros modelos de la marca son opcionales (las manecillas templadas, el calibre en acabado top, o el cierre desplegable), añadidos que elevan el precio de partida. Sin ellas el precio se reduciría en torno a 220€, es decir, por debajo de la frontera de los 900€ que resultaría mucho más atractivo. Puesto que en Stowa ya nos permiten muchas personalizaciones creo que no sería una mala opción dar estas también como opción.

Como estamos acostumbrados en una marca que hace las cosas bien como Stowa, el envío procedente de Europa (Alemania), fue rapidísimo. La entrega por FedEx sin problemas de aduanas, y llegando en un sólo día una vez enviado.

▲ Más ▼ Menos Genuino diseño Bauhaus de 1937

Decoración y rendimiento del calibre El precio podría bajar haciendo opcional algún equipamiento

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 7 Calibre 9 Prestaciones 10 Precio 7 MEDIA 8,4