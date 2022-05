Los relojes Casio de Instagram

Tras Las chicas del Instagram y Los relojes de la chicas del Instagram 2 no tenía previsto continuar con esta saga, hasta que un acontecimiento me ha pillado por sorpresa. Se trata de la cuenta @casiorelojes_es en Instagram que representa de manera oficial a Casio España. Las últimas publicaciones muestran fotografías de sus relojes realizadas por microinfluencers, algo que me parece una buena forma de acercar los Casio Collection/Casio Vintage a un público más joven.

Sin embargo en cuanto comencé a revisar las últimas publicaciones me di cuenta de algo muy importante. De momento os dejo con las imágenes, esta vez capturas de pantalla de la red social para así evitar susceptibilidades.

@andreea0503

Con casi 40.000 seguidores, Andrea se define como creadora de contenido en Calpe, y es afiliada de la tienda asiática Shein. Muestra orgullosa el A171.

Sin embargo es de las chicas que al menos públicamente pocas veces lleva reloj. Hay que retroceder unos años atrás para verla luciendo un guardatiempo, y no un Casio precisamente.

@angelabaezmon

Angela Baez Montilla es también afiliada de Shein e igualmente se considera creador digital. Tiene algo más de 17.000 seguidores en Instagram y luce un Casio CA-53W en el feed de Relojes Casio España.

Profundizando en sus contenidos la vemos compartiendo ese reloj con el hombre que la acompaña. Se repìte la pauta de no vestir habitualmente reloj, y cuando lo hacía, tampoco era un Casio.

@cheisia_

Cheisia que dice llamarse Eva, recientemente ha superado los 11.000 seguidores, atrayéndole el marketing digital y la moda,, y por supuesto también su flamante A171. Al igual que el reloj, ella es una de las últimas incorporaciones al catálogo de Casio.

No hay que recorrer demasiado su perfil para ver que también suele ir con la muñeca desnuda, siendo usuaria desde hace unos meses de las smartbands.

@criistinaadiaz22

La artista antes conocida como @criistinaadiaz es ahora criistinaadiaz22. Me gusta su perfil porque como yo, «Escribe historias en Wattpad«. También ha escogido o le han hecho escoger. el CA-53W. Roza los 40.000 seguidores.

No suele llevar reloj en sus imágenes públicas, y cuando lo lleva, no menciona cual es, aunque sí indica la procedencia del vestido. Quiero creer que siga siendo el CA-53.

@estermonteroliron

Ester Montero es un «personaje público» y supera ya los 90.000 seguidores. Igualmente ha escogido un CA53W para sus instantáneas.

Parece ser que además de Casio Relojes Spain es imagen de @gshock_es (G-Shock Spain) así que al verla con otros relojes al menos son también de Casio.

@itziariv94

ITZIAR IV, bloggera con 12.000 seguidores. En su «bio» no hay referencia a ningún blog, lo cual es curioso siendo blogera. 12.000 seguidores. Ha escogido el A-100.

Un reloj que unas pocas semanas antes de Casio no llevaba, pareciendo que prefiera los analógicos.

@karolinablondie

La valenciana Karolina K tiene algo más de 17.000 seguidores, siento afiliada de Shein y allyLikes entre otras tiendas. Lleva también el CA-53 con display en negativo.

Un reloj que en fotografías anteriores no llevaba, y que tampoco lleva en las posteriores.

@laumjgg

Laura Jodar tiene 25 años, es de Cádiz y tiene 13.000 seguidores. Adorna su muñeca con un Casio A-158.

Una pieza que no suele mostrar públicamente ya que es una chica que prefiere no mostrarse con reloj. No obstante en sus imágenes sí que prefiere mostrar otras cosas, como las cremas de Cetaphil.

@marinamateoss

Marina Mateos es de Valladolid, tiene 12.000 seguidores y además Ingeniera Química. En su muñeca un A171.

Se repite el mismo asunto. No suele llevar reloj y cuando lo hace es un modelo desconocido que no es para nada el A-171, ni tampoco un Casio.

@maryanpuig

Maryan Puig estudia derecho y ha conseguido rozar los 16.000 seguidores en Instagram. En esta campaña lleva un A100 con LCD invertido.

Pero fuera de la campaña hace colaboraciones pagadas con Cluse.

@patpm

PATPM es otra creadora digital que ha logrado 12.000 seguidores. Lleva también un A100 en su muñeca.

Aunque poco tiempo antes de eso, hacía colaboraciones de pago con Nordgreen Watches de la que parece que sigue siendo afiliada/embajadora.

@terciiopelo

Con ese bonito nick tenemos a María Vaz, también creadora de contenidos y afiliada de Shein que ha logrado 10.000 seguidores. Para la colaboración con Casio ha elegido el A171.

Si bien en su día a día prefiere lucir un Daniel Wellington dorado que es el que disfruta en su #weekend.

@silviagarciaoch

Terminamos con la sevillana silviagarciaoch (Silvia García), la que fue la nueva influencer de Casio que ahora lleva un Casio A171, y que sigue teniendo aquellos 3.000 seguidores de hace un par de años.

Pero como ya no debe ser influencer de Casio, ha decido poner su perfil privado, así que no puedo colocar ninguna imagen acerca de sus relojes actuales. Intuyo que seguirá llevando el Daniel Wellington que llevaba regularmente en su momento.

Como si fuera un espectador más, yo extraigo varias conclusiones. Queda claro que el énfasis en términos de marketing es la línea «vintage» de Casio, el resto de «collection» en el sentido de relojes digitales y funcionales pasa a un segundo o tercer plano, es algo que no interesa comunicar.

Se busca un nuevo tipo de cliente que tradicionalmente siempre estuvo alejado de los relojes digitales: Las féminas que buscan un accesorio de moda más que un reloj. Por ende la fidelidad a la marca no es importante, hoy se compran un Casio, mañana un Cluse, un DW, o un Festina.

Derivado de su enfoque como relojes de moda, los esfuerzos se centran en la espectacularidad. Pantallas LCD en negativo, muy aparentes en fotografías pero poco usables en la práctica, y llamativos recubrimientos en dorado, poco duraderos, pero atractivos en catálogos web y escaparates de tiendas. Ello trae consigo que el engagement sea poco cualificado, juzgando los comentarios son en su mayoría de personas que «no han visto» el reloj. Se han percatado de la belleza de la modelo o de la indumentaria, mientras que el guardatiempo era un complemento puramente imperceptible para ellos.

Del mismo modo que los comentarios son poco cualificados o valiosos en el sentido de marketing, tampoco lo son las respuestas. Si tenemos críticas acerca de que el reloj no está disponible nadie parece responder públicamente. Por supuesto aquellos incapaces de hacer clic en el enlace, y que una y otra vez preguntan por el precio, son legión. Hay casos verdaderamente extraños. El muro de andreea0503 con sus 40.000 seguidores conseguidos con solamente 400 publicaciones parece desolado. Publicaciones que pese a tener el número de likes desactivado obtienen menos de 100 likes y menos de 10 comentarios, muchos menos que los que tendrá esta entrada.

Por tanto los seguidores siguen a la persona, les da igual lo que lleven y lo que enseñen. Exponen un «qué guapa eres», refuerzan un «qué bonito reloj» tanto si es un Casio como si es un Cluse. Probablemente no tengan ningún interés por ello, así que difícilmente se les puede considerar clientes potenciales.