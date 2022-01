Relentless Rebels: Buscando falsas colaboraciones

Que haya supuestas empresas que lo único que hacen es remarcar o revender productos de Aliexpress/Alibaba al más puro estilo Drop Shipping es algo que desgraciadamente ya no sorprende a nadie a estas alturas. Ya lo vimos con Wollku Reloj, los relojes de madera Woodenson y con el falso Ayserco Aviador SmarTTime, éste último de 2017.

Me llama la atención como a pesar del paso del tiempo, de la difusión que tienen estas prácticas y de la información disponible en internet, ese tipo de marcas se repiten y sus modus operandi se copian. Prueba indiscutible que la idea les funciona.

Tanto es así que no es necesario innovar, ni tan siquiera ser el primero. Basta con imitar lo que ya se ha hecho, supongo que porque los humanos somos el único animal que ni aprende del pasado, y que tropieza varias veces con la misma piedra.

El caso de hoy es relativo a Relentless Rebels, una marca de origen holandés que vende «joyas» para aquellos que quieren sentirse masculinos y dominantes. Si aceptamos que pueda haber joyería que no use ningún metal precioso, la idea no estaría mal. De ahí que relentless rebels signifique rebeldes implacables.

Lo cierto es que no hacen más que replicar lo que ya vimos en Las tácticas de venta de Pierre Arden y Los engaños de Lustylion. Es decir, reclutar a influencers en base a engaños y ocultar la verdad para que se «incorporen a su familia». Es decir, que una vez han caído en la trampa no les quede otra que promocionar los productos de RelentlessRebels.

Siendo bisutería, poco relacionada con la relojería, no tenía previsto escribir esta entrada, sino fuera porque como ya vimos con Lustylion y Pierre Arden, un misterioso perfil me contactó por Instagram indicándome que escribiera a la marca (@relentless_rebels) proporcionándole su código de referido. A continuación os pondré la secuencia de conversaciones completa para poner de manifiesto el comportamiento, pero antes, dejadme que os de algunos datos.

El dominio web asociado a Relentless Rebels, es decir relentlessrebels.com se registró en diciembre de 2020, lo que significa que ni siquiera llevan un año operando. Como decía al principio, parece ser que en estos timos ni siquiera necesitas ser el primero…

Uno de sus productos estrella es el anillo medusa (Medusa Ring), un abalorio de corte macarra que venden por 49€, pero que en Aliexpress encontramos exactamente igual por 5€. Multiplican el precio de venta por un factor de 10, y probablemente el precio de coste por un factor de 20.

Parece ser que Relentless Rebels están emparentados con los ahora inoperativos The Skull Crown (theskullcrown.co) con una temática similar, y son cercanos a Rebel Saint (rebelsaint.co) que aún ofrecen exactamente lo mismo a precios todavía más elevados.

Kassa Wagner (@kassawagner) es un perfil adhoc para promocionar la marca, tiene 0 seguidores y probablemente una vida efímera porque será cerrado tan pronto como alguien lo reporte a Instagram.

kassawagner:

Hey! Can I suggest you to send a dm to the brand above (@relentless_rebels) if you like their work and it fits your style? I know they’re looking for people to represent them… Just include the word ‘REF4’ in your dm so they know I sent you, it’s my personal referral code so it’s a win win if you include it. 🙂 Thanks again and I hope you like it!

Me hizo gracia lo del «win-win», porque tanto usando el referido como sin hacerlo el trato sería el mismo. Como muestra de mi entusiasmo les contacté con un simple «REF4».

Guardatiempo:

REF4

Rápidamente me responden, nótese lo ensayado de las respuesta, el abuso de emoticonos, y cómo lo que te ofrecen es unirte a ellos, a su familia de una forma exclusiva, por supuesto todo ello falso.

relentless_rebels:

Hey, thanks for reaching out! We’d love to have you joining our brand Relentless Rebels. 🏴‍☠️

Please have a look at our products and let us know if you think they’re your style. If so, we’d love to offer you an exclusive spot in our relentless family!

You can see our products at our Instagram or at our website. Talk soon! 👊🏼

Guardatiempo:

Sounds good. How the spot works?

A continuación me explican todos los beneficios familiares, un descuento exclusivo para mi del 40%, así que el anillo de 5€ de Ali se me queda con Relentless en solamente 30€, y además un código de descuento para mis amigos y allegados de nada menos que el 20%. Me imagino que será para enemigos y familia que odie, ya que el anillo les sale a ellos a 40€. Me prometen también que apareceré en su página.

relentless_rebels:

If you want to join our family we can offer you an exclusive 40% discount on all our products.

Also, you‘ll get featured on our page and you’ll get your own code to share with your friends/followers for 20% off. Every 3 times that code is used you will receive a free product or a 20% commission over all 3 sales, your choice!

We hope you are just as hyped as we are. Just let us know and we will send you the discount code. Are you hyped or not?! ☠️

Guardatiempo:

Sure. Send me the code and add me onto your page

Empezamos a apreciar las mentiras, el descuento es REBEL40, o sea no es ni exclusivo ni personalizado, de ser así habrían creado GUTIREBEL40 o algo parecido. Además ahora revelan un nuevo detalle, antes de que me hagan referido tengo que hacer una primera compra. Esto es, gastar 30€ en un anillo que cuesta 5€. Por supuesto, nada dicen de la aparición en su página.

relentless_rebels:

Awesome, let’s do it! You can apply code REBEL40 at checkout to get 40% off your favorite piece(s). Please don’t share this code with others, it’s only for you to use! 🙏🏼

Just message us here after your own order so we can setup that 20% promo code for you to share so you can start earning free products or the commission!

Click the link in bio to shop and join our family.👇🏼🖤

www.relentlessrebels.com

Entonces intento picarles, y les explico que soy muy importante como para hacer la compra yo. Además les recuerdo lo de aparecer en su página.

Guardatiempo:

Is it required to do a first purchase before getting the referal code? I was thinking on adding it at javiergutierrezchamorro.com to promote it.

BTW, have you already featured me in your page?

Vuelven a repetirme la misma respuesta tipo. Que haga la compra y entonces me permiten entrar en la familia, casi parece un grupo mafioso. Además me dicen que lo de formar parte de su página es solamente cuando les mande fotografías de los productos comprados.

relentless_rebels:

Yes, let’s get it! We’re excited to have you joining us soon.

Just text us after your order so we can setup that code for you to share. 🏴‍☠️

Send us some pics with our products so we can post you on our pages. Also you can promote our products with your own code in order to earn free products or a commission!

Yo también soy muy cabezón, así que continúo.

Guardatiempo:

As I said I am not planning any purchase from you. Just want to promote them on my site and earn my comission. Does it work for you?

Son muy tajantes, pero dejan claro cómo es su negocio. No quieren que los influencers, yo en este caso vendamos o seamos prescriptores de sus productos. Es requerido hacer una compra inicial antes de formar parte de su clan. Evidentemente el cliente real son los influencers, no lo que ellos puedan vender.

relentless_rebels:

No.

Guardatiempo:

OK thanks

Is enough with one purchase to join?

I mean. One ring?

relentless_rebels:

Yes.

Just text us after your order so we can setup that code for you to share. 🏴‍☠️

Guardatiempo:

I am having issues with the REBEL40 Code. I should get a 40% discount with It. Right?

relentless_rebels:

Yes.

Where are you from?

Spain

relentless_rebels:

We ship for free.

Please try it again later.

Guardatiempo:

Tried again and the code is not discounting me the 40%

I am on the Medusa ring and says 29.40€

relentless_rebels:

The discount code went through.

Van al mínimo esfuerzo, en cuanto les indico que «tengo dificultades», pasan de mi. Su respuesta es que el código ha expirado, algo que no es cierto.

Guardatiempo:

A pitty I cannot join your family

🏴‍☠️🏴‍☠️

relentless_rebels:

👊

Me despido con ironía usando sus banderas piratas, pero ni siquiera así me aceptan en su club. Me pregunto si realmente tienen tanto incauto recomendando sus productos como para permitirse el lujo de dejar de lado a un posible ingenuo como yo… Unas horas después me doy cuenta que no puedo abandonar, y les animo a seguir.

Guardatiempo:

Finally It worked!

relentless_rebels:

Awesome! What’s your order number?

Daros cuenta que ni justificar porqué me dijeron que el código de descuento había expirado. En cuanto ven que lo he comprado, raudos se deciden a pedirme los detalles.

Guardatiempo:

Yes. It is 181

Lógicamente jamás les compré, sólo quería confirmar mis sospechas acerca de su forma de trabajar, así que me inventé el número de pedido estimando uno que fuera más o menos convincente. No deben vender mucho, por lo que opté por un número bajo.

relentless_rebels:

What’s the name on your order?

Guardatiempo:

It is Javier

relentless_rebels:

Complete name please.

Guardatiempo:

Javier Novio

relentless_rebels:

Unfortunately, there’s no order under that name.

Guardatiempo:

I have the screen capture. Does it help?

relentless_rebels:

👍

A estas alturas iba a mandarles la captura de Aliexpress, pero me niego a seguir conversando con alguien que en vez de responder afirmativamente con un sí, lo que hace es poner el emoji del pulgar arriba…