San Martin SN038-G

En el artículo/reseña del Addies MY-H8 / Steeldive SD1970 (y la historia de Steeldive, Addiesdive y WatchDives) explicaba un poco las diferentes marcas chinas que han ido surgiendo en base a diseños de reconocidos modelos de antaño, principalmente de Seiko pero también de Blancpain, Sinn, IWC, … El nombre de San Martin salía a la palestra como el que mejor calidad proporcionaba. Efectivamente eran bastante más caros que sus competidores, entorno al doble de precio. Era cuestión de aprovechar una buena oferta y hacerse con él a precio competitivo para poderlo examinar.

Así que continuamos con los relojes chinos tras la review del Steeldive SD1953 (Submariner) y lo hacemos también repitiendo color, el azul que me parece aún más bonito que el del mencionado 1953.

El grupo Guangdong Shenzhen Xingzhen Industrial Co, se fundó por parte de 5 empleados y cuentan con diferentes marcas de relojes chinas en su portfolio. No es de extrañar que todas ellas tengan modelos similares a este SN038-G (Proxima, Heimdallr/Sharkey, HIMQ o Shirryu).







Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 15mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable sólida Correa Armis de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 213g Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China Garantía 2 años PVP 387€. Oferta 201€ (165€ con disputa) Distribuidor San Martin / Aliexpress

Presentación

La presentación después de reseñan tanto Addies/Steeldive decepciona inicialmente. La misma caja de plástico supuestamente estanca y resistente a los golpes de color negro. Se repite la mala sensación de las pestañas a la hora de abrirlas y cerrarlas. Pagando un suplemento por el San Martín uno esperaría algo mejor.







La dotación se complementa con una tarjeta de garantía y un manual de instrucciones. No son mejores que los de Addies, pero es suficiente por ese precio, y más abundante que lo que dan muchas marcas más reputadas.







Lo que si cambia son las herramientas para extraer pasadores y eliminar eslabones, de una calidad superior a la que ofrecen otras marcas chinas.







Personalmente cuando busco un reloj de precio competitivo prefiero y además comprendo, que se recorten gastos en el packaging. Es mejor centrarse en lo que uno va a usar cada día, el reloj.

Introducción

Como decía hace un momento, el Sanmartin SN038 es virtualmente idéntico a los Proxima SBDX001, Heimdallr Sharkey Sharkmaster, HIMQ Golden MM300 o Shirryu. No sólo sus tarifas están por encima de homenajes a los Marinemaster como el Addies H7/1968 o Steeldive AE1968/SD1968, sino que también es ligeramente más caro que las otras del grupo. Se supone que ello se debe a que tiene mejor nombre y que supuestamente efectúa mejores controles de calidad. Lo habíamos explicado en su día en los comentarios de la review.

Sus comienzos son también parecidos a los de Watchdives, aunque con algo más de historia. San Martin la fundó Liao JiaMing oficialmente en el año 2016 (otras fuentes dicen 2012). Antes de eso, en 2002 se dedicaban a modificar y comercializar mods de relojes Seiko.







Comenzaron en Zhongshan en la provincia de Guangdong con solamente 3 empleados. En 2017 se trasladan a Dongguan, una forma de estar más cerca de las fábricas relojeras de la región y colaboran con el Watch Design Institute de la Chongqing University. Supuestamente esa factoría china es una de las más grandes del país, propiedad hongkonesa de la compañía Legend Watch Co., Ltd y que también tiene su propia marca Fifty Four watch), los que parece ser que fabrican también el OceanX Sharkmaster 1000.

Comienzan a cosechar buenas críticas entre los entusiastas chinos, así que en 2019 lanzan su web como forma de vender directamente a todo el mundo. Desde Dōngguǎn, la ciudad con el centro comercial más grande del mundo, el New South China Mall, y también la capital china del turismo sexual, la baza que aprovechan es que dicen conocer algunos secretillos de la industria suiza, entre otros los lugares en dónde se fabrican algunos de sus componentes. Han registrado 8 patentes de diseño y 2 patentes prácticas en cuanto a la estructura interna de un reloj.

Todo indica a que al menos algunos elementos como los cristales o los biseles provienen del mismo proveedor que Steeldive/Addies, pero con acabados y controles de calidad superiores.

El SN-038 no oculta que es un homenaje al Seiko SBDX021, puesto que así mismo lo mencionan en la página web oficial de la marca, aunque esta versión en azul es más parecida al SBDX025 / SLA023. Un reloj de incuestionable calidad, pero que con una tarifa de 3.400€ se aleja de muchos bolsillos. Aún así los de San Martin han hecho algunos cambios, unos acertados y otros no tanto. De forma que aunque en lineas generales se parezcan mucho, no es exactamente el mismo reloj ni el mismo diseño.







Diseño y construcción

Como reloj de buceo que ofrece una teórica resistencia al agua de hasta 300M o 30 ATM, la caja es gruesa y voluminosa. Tiene 44mm de diámetro sin contar la corona y 15mm de alto. Es grueso, pero menos que el Addies 1968. El motivo es que externamente el cristal es casi plano. Es de zafiro doblemente abombado aunque la curvatura se encuentra en la parte interna resultando mucho más fiel al Seiko SBDX023 / SLA021 que sus primos los Steeldive/Addies SD1968.













En la caja los laterales del acero inoxidable 316L están pulidos a espejo, mientras que la parte superior es mate. La corona que va sin firmar reproduce ese estilo brillante.







La esfera me encanta un color azul con efecto de tornasolado o rayos de sol, pero de un tono oscuro. A plena luz lo veremos como un azul marino claro, en el resto de condiciones, tendiendo casi al azul de las profundidades del mar. Las leyendas van impresas en blanco, pero el nombre de la marca está aplicado.













El fechador está invertido, o sea fondo negro en vez de blanco, y por tanto opuesto al que monta Seiko en su Marine Master. Es un recurso que ya vimos en el Stowa Flieger Ikarus y que estéticamente queda bien y no representa ningún problema en lo que a legibilidad se refiere. Lo suyo hubiera sido que tuviera fondo azul, algo que con Seiko no es posible porque sólo suministra sus calibres con el fechador en esos dos colores, algo que sí que ofrece por ejemplo Swiss Technology Components.







El bisel es de acero inoxidable rotando unidireccionalmente 120 clics. El inserto es de material cerámico en color azul. Aunque su tono es liso, encaja perfectamente con la percepción de color que tenemos de la esfera.







El diseño de las agujas mezcla el tipo obelisco con el bastón recto de puntas redondeadas. Son de contornos plateados brillantes, como en el Marine Master son muy legibles igual que los grandes índices horarios del mismo material. Es algo que comparte con el resto de modelos que homenajean a este reloj. Me hubiera gustado una manecilla segundera coloreada, quizás en blanco o incluso en amarillo.







La principal diferencia es su lumen. Han usado Swiss Super-LumiNova C3 en color amarillo verdoso. Su contraste sobre el azul de la esfera es superior al BGW9, y su luminosidad más intensa. En el pasado se vendía con lumen solamente en el triángulo a las 12. Después apareció la versión «Full lum» en donde por 5$ más, todos los numerales del bisel iban lumeados. Parece que final la «Full lum» se ha convertido en la única alternativa, algo que tiene mucho sentido.













Como la caja es monobloque, no hay tapa trasera como tal. Es acero inoxidable sólido. No hay ningún texto inscrito, solamente el logotipo de la marca que está a modo de altorrelieve en vez el más barato de grabado con láser o al ácido.













Pese a que va sin firmar, la solidez del brazalete de acero inoxidable 316L se nota en cuanto a calidad y acabados. Tiene 20mm de ancho en las asas, el cierre lleva pulsadores y cuenta con nada menos que 6 microajustes. Va cepillado a mate salvo el contorno de los eslabones centrales que son plateados, otorgando un aspecto trabajado.













Movimiento

Los nuevos San Martin SN038-Q con caja de bronce se pueden pedir por 25$ más con un PT5000, o por 200$ más con un Sellita SW-200-1. Esta última opción creo que no compensa, cuesta casi más el collar que el perro. Sin embargo el PT5000 de H.K. Precision Technology, un clon del ETA 2824 habría sido una estupenda alternativa. Tampoco habría estado mal el mencionado STP1-11 que debe costar unos 30€ más que el Seiko y que podrían haber montado con diferentes colores de fechador. También habría preferido el Sea-Gull ST2130 que monta el Heimdallr Sharkmaster (otro clon del 2824-2).







El reloj se ofrece tanto con fechador como sin él. El versión sin fechador sigue montando un NH35, así que adolece del problema de corona fantasma. Es decir una segunda posición que no hace nada, y que por tanto no es recomendable.

En cuanto al NH35A es un calibre por todos conocido, y del que hemos hablado en anteriores reseñas como las del Steeldive SD1953, el Addies MY-H8 / Steeldive SD1970 o el Steeldive Green Marine SD1975/GM1975. Una maquinaria automática de precio económico, buenas funciones, y prestaciones discretas. Resulta muy fiable y reparable, y algo que pocas veces se menciona, reemplazable. Con esto me vengo a referir que podemos adquirirla al por menor por unos 30€. Nos va a salir más barato cambiarla que limpiarla y engrasarla. Tenéis todos los detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







La marca dice ajustarlos a +/- 10 segundos/día. No da más detalles de en cuantas posiciones lo hacen, pero es un trabajo adicional que merece la pena, y que ciertamente supera con creces los criterios de Seiko/TMI/SII que se conforman con unos discretos -20/+40 segundos/día. Sí que apuntaré que el rendimiento de mi unidad se puede considerar muy bueno, con un desfase diario entorno a los -4 segundos; y no lo califico de excelente por el simple motivo que prefiero los adelantos a los atrasos. Aprovechando mi nuevo Weishi 1000 Timegrapher, lo he medido confirmándome mis valores empíricos.







Sensaciones

El SN-038 me parece un reloj precioso cada vez que lo miro. Su diseño clásico y reconocible, una esfera de un color azul que me encanta, pero sobre todo, el juego que hace el lumen C3 con su tono amarillento y que le proporciona un contraste perfecto de cara a la legibilidad.







Comparado con el Steeldive 1968, La calidad se nota. El lumen es mucho mejor, no solamente por la diferencia de luminosidad percibida entre el C3 y el BGW9 de entorno al 5%, sino que va más allá. Debe estar mejor aplicado, o tener más capas, o ser de un mejor grado. En cuanto a intensidad, su brillo es el mejor que he visto, superando al Trigalux T-Diver II y al Seiko Monster 3 (SBDC023). Sobre la duración de la iluminación, ya no está tan claro que les supere.

Me gusta más también el cristal, se parece más al de Seiko y es más fácil de leer porque está menos abombado en el exterior. El brazalete y su cierre son mucho mejores, igual que lo es el acabado de la esfera. Presuntamente San Martín ajusta las maquinarias, así que es otro aporte de calidad. No veo diferencias ni en materiales ni en acabados en lo que se refiere a la caja, el bisel o la corona. Pero es que los Addies/Steeldive ya estaban muy bien en ese sentido.







Se siente con empaque y robusto, comparable o superior al OceanX Sharkmaster 1000M. Es voluminoso, pesado y grueso, pero puede que por estar ya acostumbrado, no me parece incomodo en ninguna forma.







Es una lástima que con este precio no hayan optado al movimiento PT5000, no sólo más refinado y de alta frecuencia, sino además más coherente al ser también de origen chino como el resto del reloj.







Conclusiones

Comparando especificaciones, no hay nada que indique que el San Martin sea superior al Steeldive 1968. Personalmente en su resistencia al agua de 300M, me fío más de este que de por ejemplo los Steeldive Tuna o Addies Marine Master. Pero fuera de eso, es que aunque sean los mismos materiales, las diferencias se notan. No es lo mismo el brazalete de acero de un Steeldive que de un San Martin, por más que ambos sean de acero inoxidable 316L. O la aplicación que tiene el lumen, aunque los dos sean Super-LumiNova®.







El chasco me lo llevé cuando comprobé el bisel. Giraba correctamente, denotando calidad, pero al presionarlo su anclaje no era firme. En la zona entre el 10 y el 30 al apretar, se movía hundiéndose. Era algo sutil y me había pasado desapercibido. Un sonido de clic era la prueba de que algo fallaba.







Según me indicaron algunos entendidos en relojería, la causa era el arillo resorte que hace los clics y de freno unidireccional del bisel. La solución era desmontarlo y aplastar un poco las pestañas para que no se levantase. En el Addies 1968 mucho más barato el efecto era mucho menor. Fue una decepción en cuanto a controles de calidad y ensamblado por parte de San Martin. Después pasé a revisar si esa holgura ocurría en más relojes. No tenía mucho sentido, pasaba, aunque en menor medida que en el San Martín en el Orient Nepture, pero no en el Orient M-Force. Terminé quitándole algo de importancia al asunto, aunque se demostró que Sanmartin ofrece mucha más calidad que otras marcas chinas, se puso de manifiesto que sus controles de calidad eran igual de malos, inexistentes diría yo. Máxime porque el reloj de Sanmartin lo compré también en su tienda oficial. En este sentido, y tras contactarles directamente desde Aliexpress no se dignaron ni siquiera a responder, de modo que tras una prudencial espera de 2 días, abrí sin más la disputa solicitando 50,25€, es decir un 25% del coste del reloj. Continuaron sin responderme hasta 2 días antes de que se fuese a resolver. Me indicaron que lo sentían y que estaban de vacaciones. Que lo habían consultado con un relojero y que eso era algo normal. Les dije que no, que no era así, mostrándole que el ajuste de un Addies 1968 era mejor.

Rectificaron y me comentaron algo que yo ya sabía, que era un problema que ocurría con muchos relojes de cualquier marca y de cualquier tipo. Y que si estaba dentro de unas tolerancias razonables, pues lo dejaban pasar. Insinuaron que mi reloj se les debió escapar, pero nunca lo dijeron tan claramente. Entonces me ofrecieron 40$ de indemninación por Paypal si retiraba la disputa. Justificaban que sus márgenes son pequeños, y que no les interesa una disputa de Aliexpress. Comprendía lo de sus márgenes, aunque eventualmente esos 40$ me permitirían comprar otro bisel y cambiarlo, era lo justo. De modo que esos 201€ de precio se quedaron en unos 165€. Aunque si os soy sinceros, hubiera preferido el monto total y tener un bisel perfecto.







Si buscamos un Marine Master, la duda es si gastarse 130€ en un Steeldive o Addies, o bien subir hasta los 200€ en un San Martin. Por 70€, yo iría a por el Sanmartin. Quiero pensar que esos problemas de calidad han sido un caso aislado que bien podría pasar con cualquier otra marca china. Me quedo sin saber qué tal es el Proxima SBDX001, del que se dice que es comparable a San Martin, pero por unos 150€, casi precio de Steeldive. No ha sido mi caso, pero en estas cifras debemos valorar el posible palo de aduanas, que al ser proporcional al importe, no sería lo mismo agregar 70€ que 55€.







En estos precios, y fuera de la influencia Seiko Marine Master, hay multitud de opciones. Además del mencionado OceanX Sharkmaster 1000, se me ocurren los Tempore Lux Vintage One o Spinnaker Dumas, pero algo más caros. Por el mismo precio, pero yendo a lo seguro en calidad aunque los materiales no sean de este nivel, la recomendación es el Orient Mako III (Kamasu).







Lo hemos comentado en muchas ocasiones. El día que estos fabricantes/ensambladores/remarcadores asiáticos mejoren sus controles de calidad y ofrezcan un buen servicio y distribución, van a comerse una gran parte del mercado.







▲ Más ▼ Menos Estupenda combinación de azul con lumen C3 espectacular

Buenos materiales y acabados Defecto en el bisel

Calibre NH35