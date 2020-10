Relojes que no valen lo que cuestan

Me quedé impresionado con las conclusiones de ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj en China?. Fábricas que logran por entorno a 100€ manufacturar relojes con materiales de primera linea. Recuerdo tambiérn que hace unos meses un reconocido blogger español dedicado a la relojería reflexionaba sobre el asunto. Textualmente decía lo siguiente:

«Me acaba de llegar este Ingersoll a precio de derribo. Su precio en la marca es de 405 euros, aunque lo tienen rebajado a 200 (🤨). Yo lo he comprado ¡por 92!

Las marcas se pegan un tiro en el pie con esto de volcar producto en el mercado gris. Pero oye, allá ellos. Yo, feliz.»

Sus conclusiones pasaban por aspectos que ya desarrollé hace años: el mercado gris, el valor de la marca e incluía uno nuevo: la ventaja para los consumidores que representa adquirir un reloj por una carta parte de su precio.

Si bien eso me llevaba a pensar otra cosa. ¿Realmente su valor ser correspondía con su precio? Es decir, ese reloj vale los 405€ que costaba? Lo primero fue indagar acerca del modelo en concreto, no tardé en encontrar que se trataba de un Ingersoll 1882 New Haven I00501. Un bonito reloj que entra por los ojos, pero que objetivamente tiene unas características más bien discretas. Una sencilla maquinaria automática Miyota 820A, un cristal mineral y una resistencia al agua de 50M.







Definitivamente no es un reloj por el que yo pagaría 405€, dudo que en circunstancias normales nadie lo hiciera. Tal vez rebajado a 202,5€ se justificaría si te gustase mucho el modelo, pero ya tenemos aquí un indicativo, una señal de advertencia de que ese reloj no puede valer 400€, en caso contrario no lo rebajarían a 202,5€. Cuando el protagonista lo adquirió por 92€ (lo hizo en Drop.com antes Massdrop.com) ya tenemos la confirmación que buscamos.

Es comprensible que las marcas deban deshacerse ocasionalmente del estocaje sobrante de un producto. Que deban liquidarlo a mejor precio para así dejar espacio a las nuevas incorporaciones. No obstante si liquidándolo a 92€, aún se mantiene el beneficio para la marca (Ingersoll) y para el intermediario (Drop), está claro que el coste de ese reloj debe rondar los 50€.

Cada uno intenta vender sus productos lo más caros posibles y así obtener un mayor beneficio. A su favor juega el concepto de los Bienes Veblen que explican porqué algunos productos son más deseados cuánto mayor es su precio de venta, y porqué algunos fabricantes (Rolex o Ferrari por ejemplo), limitan artificialmente la fabricación de sus productos.

Un bien de Veblem es un bien que posee una curva de demanda con pendiente positiva, es decir, que al aumentar su precio también aumenta su cantidad demandada; en vez de disminuir como estipula la ley de la oferta y la demanda. Esto es debido a ser un bien de lujo, ya que al aumentar su precio la gente lo consume más debido a que ahora es más exclusivo. Un ejemplo serían los diamantes, si bajaran sus precios no serían consumidos debido a que la gente ya no los percibiría como exclusivos.

La definición utiliza un término importante: Bien de lujo. Por tanto esa política puede funcionar con relojes de lujo, el caso de Rolex, y que son percibidos como productos deseables, pero indudablemente es difícil que lo hagan con una marca como Ingersoll. Una variante de lo que hacen en Ingersoll lo vimos con los engaños de Stührling Original. Te dicen que un reloj vale 1.995$, pero ellos lo ofrecen a 395$ (316$ en el caso que uses su cupón de descuento). Como Ingersoll, intentan hacer creer que por 316$ obtienes un reloj que vale 1.995$, pero no es así. Ni el Sturling vale esa cantidad, ni el Ingersoll New Haven valen 405€.

Aunque han intentado disfrazarlo, por ejemplo con una espectacular caja de madera, les ha fallado su enfoque intentando mentir al consumidor, sobrepreciando el producto para así hacer creer que es mejor, más lujoso, más exclusivo. Puesto que a veces no somos tan tontos como parecemos, no les ha funcionado, y se han quedado con el almacén llenos de New Haven que nadie quiere comprar a 405€ pero que liquidan sin problemas a 92€. Los que descubran el engaño, o los que lean esta entrada u otras parecidas, tendrán serias dudas al adquirir un Ingersoll o un Stuhrling. Se plantearán si realmente esos 405€ que van a pagar por él es justo o no. La marca se devalúa, han jugado con los compradores vendiendo duros a veinticinco pesetas, y de ahí cuesta mucho salir.







A diferencia del blogger, yo no creo que por bajar el precio se pegado dado un tiro en el pié, se han disparado a si mismos porque le han puesto una tarifa que no era consecuente con el valor del producto. El contraejemplo es el Addies 1940 (Steeldive SD1940/MD1940) un reloj que he llegado a ver por menos de 70€, y que a diferencia del Ingersoll New Haven tiene una mejor maquinaria, un cristal de zafiro, es resistente al agua hasta 200M e incorpora lumen suizo.







Viendo eso volvemos a la reflexión inicial: ¿Cuánto cuesta fabricar un reloj? A ella yo añadiría: ¿Y a qué precio debemos venderlo?