Reloj Kids Licensing Minions

Compré este reloj digital en Carrefour por 4,99€ y pensé en hacerle una review en el formato tradicional que uso en relojería.

En cuanto comencé a esbozar el esquema me di cuenta que no iba a tener ningún sentido. Ciertamente es un reloj, pero tan malo en cuanto a construcción y tan poco innovador en su técnica que no iba a tener sentido. No son los puntos fuertes de esta pieza, de modo que la voy a enfocar de otro modo. Empecemos explicando que es un Minion.

Los Minions, en inglés solamente Minions son criaturas de ficción que aparecen por primera vez en la película de 2010 Despicable Me (Gru: Mi villano favorito en España). Son pequeños, inteligentes y simpáticos, pero lo más característico es que son amarillos. Suelen usar gafas y tienen uno o dos ojos grandes. Descritos así podría parecer que den miedo, pero en realidad los encuentro tiernos y cálidos.

Creados por Illumination Labs y Universal Pictures sus derechos de imagen los explota actualmente Universal Brand Development con innumerables objetos que llevan su sello. En el cine continuaron con Gru 2: Mi villano favorito de 2013, y Gru 3: Mi villano favorito de 2017. Su sucesora será Minions: El origen de Gru que se estrenará durante este año 2022, y ya se ha planificado Gru 4: Mi villano favorito para 2023. Como veis, un goteo para que la popularidad de la franquicia no decaiga y así seguir inundando las mentes infantiles con sus imágenes, al tiempo que se vacían los bolsillos de los padres con su merchandising.

En cuanto al reloj que nos traen los de Kids Licensing es un reloj completamente de plástico, incluso en la tapa trasera, al más puro estilo a los Casio F-30, pero con unos materiales y una calidad de construcción mucho más pobre.

Según explica la marca, los de Kids Licensing (antes Kids Euroswan) con sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), tienen más de 30 años de experiencia en el sector de la juguetería y cuentan con 40 empleados. No obstante no indican si estos trabajadores se ubican en España o en su otra sede de Kowloon (Hong Kong).

Los relojes Reloj Kids Licensing Minion son muy sencillos, el único camino posible si se quieren vender a un precio competitivo del que deben descontarse las comisiones por diseño, beneficios y pago de licencias o regalías. La trasera va a presión y menciona UCS LLC (Universal City Studios), una empresa de la que he sido incapaz de encontrar ningún rastro en internet.

El módulo es el más sencillo que había en los años 80, presenta solamente horas y minutos en la pantalla LCD de 4 dígitos, aunque se puede operar sobre el pulsador superior derecho para consultar la fecha (mes-día). El botón inferior derecho es el que activa la iluminación, muy colorida y espectacular usando diferentes LED y una función que encanta a los niños. Algo que ya había visto en algunas falsificaciones de relojes Casio F-91W. Los pulsadores del lado izquierdo son falsos, están ahí solamente para dar simetría y hacer creer que es un reloj más avanzado.

Me recuerda mucho a mis primeros relojes digitales. Ya sabéis que aunque mi primer reloj fue de remonte manual, mis primeros relojes nuevos fueron digitales. Todos usaban ese módulo sencillo con sólo horas y minutos. El primero era un reloj de dama con la caja metálica dorada, muy parecido a los actuales Casio LA-670 y LA-680. Llevaba una correa de cuero o imitación, y aunque no me gustaba demasiado, en especial porque odio los dorados, fue un reloj que estuve usando hasta que se agotó su pila, algo más de 1 año si no recuerdo mal.

Luego llegó otro digital con el mismo módulo, esta vez orientado a niños. Totalmente amarillo, incluso con su correa de resina en el mismo color. Creo que seguía la temática del canario Piolín (Tweety) y la verdad que me encantaba. Por supuesto no tenía luz LED como el de Kids Licensing, pero sí microbombilla. A cambio, la trasera era de acero. Lo usaría hasta que finalmente llegó el F-87W.

No va a ser un reloj duradero, pero tampoco se pretende. Con lo golosa y tentadora que resulta la iluminación y lo básico que debe ser el módulo, creo que en pocos meses la pila estará agotada, de manera que en cuanto a construcción no necesitamos más.

En resumen, un reloj muy caro para lo que ofrece, pero de precio apto para cualquier bolsillo como regalo para que los niños y niñas se inicien en la relojería.

Vídeo

Galería