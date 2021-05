Ceccacci 1897 Elegance Gent

Seguimos probando relojes: Después del AEGAON Peacemaker 53 y el Mitch Mason Chronicle repetimos marca. Esta vez hablando del Ceccacci Elegance Gent, el reloj de la compañía Ceccacci S.r.l. y de la que ya tuvimos ocasión de analizar al detalle su Ceccacci 1897 Marine 500, pero que en esta ocasión nos aporta el calibre STP1-11, en mi opinión el mejor movimiento disponible en la gama de entrada suiza.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona Corona A presión de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero roscada con cristal de exhibición Correa Brazalete de acero inoxidable Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM (100M) Peso N/D Movimiento STP1-11. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Rotor de carga bidireccional, parada de segundero, cuerda manual Prestaciones Ajustado en 5 posiciones a 0/+15 segundos/día. 44 horas de reserva de marcha Origen Italia. Swiss Made Garantía 2 años PVP 559€ (oferta 279€) Distribuidor Ceccacci Watches (Ceccacci S.r.l.)

Presentación

Ceccacci nos dejó un regusto muy dulce con la presentación del Marine 500 L.E., y nada más ver el envoltorio de este Elegance vemos que es una agradable experiencia que se va a repetir. En esta ocasión vuelve a ser un paquete de regalo, pero con papel de color anaranjado y un lazo textil de color azul.







Cuando lo abrimos vemos la caja de cartón negro con letras doradas que ya conocemos de Ceccacci Watches.







En su interior, la elegante y prestigiosa caja de madera natural lacada.







Está muy trabajada incluso en el interior, causando la misma estupenda primera impresión que ya conocemos de otros modelos de la marca.







La dotación es nuevamente completísima, no me canso de felicitar a Massimiliano Ceccacci por el cariño que pone en su trabajo: Varios catálogos de la marca, el manual de instrucciones y tarjeta de garantía rellenado a mano, sellado y detallando el número de unidad de la serie, varias postales con la antigua relojería Ceccacci y otros materiales impresos en homenaje a la historia de la firma. Tenemos también un par de bolígrafos, un paño personalizado para la limpieza del reloj, un fragmento de la bandera de Italia, e incluso una mascarilla de protección.







La personalización llega hasta los extremos de las etiquetas del reloj, que combinan la bandera de Suiza por un lado y la italiana por el otro.







Introducción

Sí el 40% de descuento del Marine 500 ya era una gran rebaja, ¡el 50% de este Elegance Gent es todo un saldo! De hecho me atrajo mucho su colección Classic Collection en donde el Chronograph Gent Blue con calibre cronográfico me agradaba mucho. Por cuestiones de precio me decanté por mi segundo favorito, los modelos de la Elegance Collection que se encontraban disponibles en dos variantes:

– Elegance Gent Blue con la esfera azul tornasolada.

– Elegance Gent Black con la esfera negra tornasolada.







Opté por la combinación Blue, ya sabéis que las esferas negras no son mis predilectas, pero es que además el modelo azul tenía unos toques de color que me resultaban muy bonitos y que en cierta forma rompían las líneas excesivamente clásicas a las que estamos acostumbrados. Así el Ceccacci Elegance Gent Blue es un reloj que me recuerda mucho a los guardatiempos de exploración teniendo al Rolex Milgauss como máximo exponente. Sus dimensiones contenidas para hacerlo cómodo bajo la manga en cualquier condición, una buena resistencia al agua que permitirá que el reloj resista incluso ante la obligación de tener que nadar o vadear un río, pero al mismo tiempo su elegancia apta para vestirlo con traje le dan una polivalencia sinigual.







Estéticamente la esfera azul de esta versión así como los detalles anaranjados no hacen más que darle un toque de jovialidad muy usado en el mencionado Milgauss, por más que la marca se empeñe en clasificarlo como reloj científico. Por lo demás mantiene un cierto nivel de exclusividad, puesto que se trata de una serie numerada y limitada a 500 piezas.







Diseño y construcción

El material de la caja es acero inoxidable 316L, el acabado es pulido a espejo, salvo por la parte superior de las asas que está cepillada en mate. Ofrece una resistencia al agua de hasta 100M o 10 ATM, suficiente para que podamos nadar con el reloj. Tiene 39mm de diámetro, un tamaño habitual en relojes de vestir y un grosor que a falta de constatarlo con las medidas del fabricante, he medido en solamente unos 9,5mm que lo convierten en un reloj extremadamente plano, reforzando así su elegancia, y probablemente su comodidad.







El bisel es fijo, también de acero 316L y en el mismo acabado brillante.







Por su parte la corona es a presión, meritorio en un reloj que ofrece esa resistencia al agua. Es de forma plana, lo que reduce el riesgo de que se abra accidentalmente y así que le pueda entrar agua. Su parte frontal es pulida y lleva la «C» de Ceccacci como firma.







La esfera tiene efecto tornasolado, de color azul en esta versión. No es ni demasiado acusado ni demasiado suave, si bien como es de forma radial a veces el reflejo se puede confundir con las manecillas. Todos los elementos van aplicados en color blanco incluyendo la marca, las leyendas y los marcadores minuteros y segunderos. Fijándose mucho vemos el extra de las 4 marcas extra entre cada segundo, son difíciles de percibir a simple vista, pero me gustan por su homenaje a los 4 Hz. del calibre y su función cronométrica aunque no esté certificado.







Los índices van aplicados, son facetados pulidos a espejo, muy clásicos y funcionales. El 12, 3, 6 y 9 llevan lume aplicado, no se dice que compuesto es, pero por el color blanco de día y verde de noche diría que es Swiss-SuperLumiNova C1. Es un tanto extraño que sólo esos cuatro marcadores sea luminiscentes. En la parte superior de los índices hay unos atractivos cuadritos de color naranja, son además luminosos, refulgiendo en el mismo color por lo que el pigmento debe ser de variedad «Dark Orange».







Las agujas, son de tipo bastón. las principales idénticas en diseño y grosor, pero diferenciándose bastante por su longitud. No hay opción a confundirse y ambas se identifican claramente y con facilidad. A tenor de la minutera y la segundera, me habría gustado que una de ellas fuera más larga llegando hasta el extremo de la esfera.







Monta un cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejos, se ve muy bien incluso de perfil, contiene muy bien las refracciones y como inconveniente sólo le pondría que sobresale 1/4 de milímetro de la altura del bisel.







La trasera es de acero inoxidable roscada. Lleva una ventana de exhibición transparente que nos permite ver el movimiento. Aunque lo veamos más adelante, estéticamente mucho más elaborado que los Ronda Mecano R150 o incluso que los ETA/Sellita de acabado estándar. En el contorno nos encontramos con un grabado a láser que muestra las habituales especificaciones básicas del reloj, pero también con el número de unidad limitada: 051 en mi caso.







El brazalete es de acero inoxidable, tiene 20mm de ancho en las asas según mis mediciones. Es de acero inoxidable con los eslabones centrales están espejados y el resto es mate. El cierre va firmado, pero es a presión y sin bloqueo de seguridad. Ofrece microajuste de hasta 6 posiciones.













No se proporcionan datos de peso del conjunto, mi balanza doméstica ha dado 138 gramos con todos los eslabones del armis.







Movimiento

Para el Elegance Gent en Ceccacci han optado por incorporar una maquinaria mecánica de carga automática, una de mis favoritas además, la STP1-11 de Swiss Technology Production. Como ya sabéis, gracias al proceso de fabricación automatizado permite unas especificaciones superiores a las de los ETA 2824-2 Elaboré y Sellita SW-200-1 Special a un precio mucho más bajo, cercano al de un mucho más discreto Miyota Premium Automatic 9000. Aunque es un movimiento que ya conocemos del reciente Circula AquaSport STP1-11 o del Spectre-Time Phantom II, para que se vean claras sus diferencias expongo aquí las más notables:

– Rubís: 26 rubís.

– Reserva de marcha: 44 horas.

– Testeo en posiciones: 5 posiciones, CH, CB, 6H, 9H, 3H.

– Desviación media: -0/+15 s/d.

– Desviación máxima: 15 s/d.







Tenéis más detalles en sus especificaciones técnicas (5,2 MB. en formato PDF). En todo caso, son cifras que yo situaría entre los grados elaboré y top de las marcas suizas asentadas. Por lo demás, un rotor de carga bidireccional, una alta frecuencia de oscilación (28.800 vph), parada de segundero, remonte manual, y una suavidad de uso que no tiene nada que ver con los competidores japoneses, si bien en este último aspecto creo que todavía no es rival con ETA.







Para evitarnos sorpresas, prestamos atención a las cifras obtenidas en el cronocomparador: +9 segundos/día, una cifra buena dentro de las especificaciones del fabricante, pero que no llega a la excelencia. Si bien hay que notar su enorme regularidad, mantenida durante toda la medición en este caso CH (cadron haus en francés o esfera arriba en español).







Sensaciones

Tal y como parecía se demuestra que es un reloj muy cómodo. Pese a todo el metal es ligero, y pese a montar un calibre automático es muy plano. Unido a las dimensiones contenidas de la caja hace que se amolde fácilmente a nuestra muñeca. No molesta, y al no sobresalir por los lados queda muy protegido ante posibles golpes, más aún si lo llevamos bajo las mangas de una camisa, algo que es perfectamente posible con esta pieza.







El diseño es conservador y atemporal pero con algunos toques que lo hacen diferente. En particular los toques en color naranja me encantan y no rompen en absoluto la elegancia del reloj. Un reloj Swiss Made con un calibre que aunque tenga menos prestigio que los Sellita, ETA o Soprod funciona muy bien y es bonito de contemplar.







En lo personal prefiero los relojes algo más grandes, es sólo una preferencia mía a la que estoy acostumbrado pero que en este caso y viendo que el índice de las 3 debe cortarse para dejar espacio al fechador considero que un diámetro de 41mm sería perfecto en este reloj. Facilitaría la legibilidad y permitiría unas líneas más limpias, lo mismo que creo que harían unas saetas minuteras y segunderas algo más largas.







La calidad que destila el reloj es alta, los pulidos son de buena calidad, aunque los cepillados tienen alguna que otra imperfección. El tornasolado de la esfera transmite unas sensaciones muy agradables pero sin llegar a cansar. Me parece un reloj ideal para casi cualquier uso, no desentonará en una boda de copete, tolerando la sesión de playa o de piscina sin problemas.







Conclusiones

Con una tarifa de 559€ el Ceccacci Elegance compite con modelos muy arraigados como el Tissot Heritage Visodate, mucho más clásico y también algo más caro. Sin embargo si buscamos algo elegante, pero también algo más moderno podríamos enfrentarlo al Circula Classic Automatic. La clave es que a un 50% de su precio, es decir a 279€, es uno de los relojes más económicos que podemos encontrar con ese calibre y esos materiales. Por ejemplo el Smith & Smoorcer Ecumine Royal Blue, ahora ya no disponible se vendía a 390€ y llegó a ofertarse por 273€. El Roamer Soleure con el mismo calibre roza los 700€.







El Ceccacci Elegance es un reloj de diseño italiano, calibre suizo y fabricación suiza, pero a un precio con descuento que es incluso inferior al de muchos relojes japoneses. Su problema más grave es que está agotado. Como ya expliqué con el Marine 500 en Ceccacci Watches van a dejar de lado toda su colección actual y así centrarse en las piezas a base de metales preciosos. Sus Elegance, así como el resto de colecciones sólo se podrán adquirir mientras queden existencias. En el momento de escribir esta reseña sólo quedan unidades disponibles de la versión en negro.







▲ Más ▼ Menos Muy buena relación calidad-precio

Diseño elegante y original con construcción Swiss Made El brazalete no está a la altura del resto del reloj

Diámetro algo pequeño