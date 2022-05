RSWC Verne Final Edition Green

Suelo empezar la reseñas afirmando que la pieza en cuestión es un reloj que me encanta, al que le tenía muchas ganas, o que llevaba mucho tiempo persiguiendo. No es el caso de este RSWC Verne por más que me guste su línea argumental, que los Patek Philippe Nautilus sean una de las leyendas de la relojería o que su versión verde, la 5711/1A sea de los últimos lanzamientos de la marca. Tampoco por ser la forma en que se puede conseguir algo idéntico al San Martin SN0076G a casi la mitad de su precio.

El motivo por el que este reloj me llama la atención es por su calibre, el PT5000, que ese sí que tenía muchas ganas de poder conseguir, pero montado en un reloj con fechador que es para lo que fue pensado. Así que después de la review del RSWC Airliner GMT Limited Edition, la Rising Sun Watch Company vuelve al ataque.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 11mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 13mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 140g Movimiento HKPT PT5000. 25 rubís. 28.800vph Complicaciones Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones +/- 12 segundos/día. 38h de reserva de marcha Origen China Garantía 1 año PVP 179,78€ Distribuidor Hablemos de Relojes (HdR) / Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.

Introducción

Mencionar que los RSWC Verne se acompañaban en esta conjunta de otro modelo, el RSWC Rex Maris 200T Professional que no acabó de convencerme y dejé de lado. Así que dejemos que sean los propios creadores de HdR los que nos hagan la introducción al Verne.

HdR presenta…

RSWC. GRAN PROYECTO NAUTILUS. 20.000 leguas de viaje submarino.

Presten ustedes, valga la pequeña redundancia, atención a esta frase: Prestando atención a los locos se hacen los grandes descubrimientos.

Julio Verne. Jules Verne… ¿quién no conoce al más famoso escritor de aventuras fantásticas del siglo XIX?

De niños en el colegio, ¿quién no tuvo como libro de lectura obligada «Viaje al centro de la Tierra»?, ¿»Cinco semanas en globo»? o ¿»La isla misteriosa»?

Este famoso escritor francés se adelantó varios decenios a su tiempo imaginando invenciones, técnicas y máquinas que eran consideradas por sus contemporáneos como verdaderas majaderías.

Viajero infatigable y gran amante del mar, escribió decenas de obras magistrales que marcaron para siempre a muchos de nosotros desde edades muy tempranas.

20.000 leguas de viaje submarino…

En la fascinante obra «20.000 leguas de viaje submarino» presentada en el año 1869, Verne narra las aventuras del capitán Nemo a bordo de su submarino Nautilus.

Se pensaba que un gran cetáceo marino era el causante de una alarmante cantidad de hundimientos de barcos de gran tonelaje, sin embargo, era el propio Nemo el responsable de estos naufragios dirigiendo su monstruo de acero a toda velocidad por debajo de la quilla de los barcos y partiéndolos por la mitad.

De uno de estos barcos destruidos, tres personajes logran salvarse y llegan a la que piensan que es una pequeña roca que en realidad es el lomo del submarino Nautilus. Nemo hará prisioneros a los tres y les enseñará todos los secretos de su ciencia y del mar, describiendo Verne con una exactitud inverosímil la flora y fauna submarina.

Os invito a leer el libro, o ver la gran película de 1954 protagonizada por James Manson y Kirk Douglas.

El capitán Nemo (James Mason) sale fuera de su nave para matar al téutido gigante que lo acecha, pero acaba casi devorado por el animal si no fuera por la intervención del arponero «invitado» a bordo Ned Land (Kirk Douglas)

El Nautilus

La nave que el capitán Nemo construyó clandestinamente en una isla perdida es un prodigio tecnológico sin precedentes.

Estamos en pleno siglo XIX y mientras los veleros y barcos a vapor surcan los mares, el Nautilus se desplaza sigilosamente ….por debajo del agua!

Su motor era propulsado por electricidad producida por baterías de una amalgama de sodio-mercurio (el sodio era extraído del agua de mar).

La sala de máquinas ocupaba la parte final del submarino, siendo aireada con frecuencia debido a las emanaciones de mercurio. Se desplazaba a una velocidad endiablada, 50 nudos (más de 90 km/h) y era capaz de descender ¡hasta los 11.000 metros!

Su estructura tenía numerosas aristas y dientes con los que destrozaba fácilmente cualquier casco de barco que se le pusiera por delante. Nemo diseñó y ejecutó una obra de ingeniería absolutamente fenomenal.

El navío era totalmente autosuficiente y su interior era más lujoso que el mejor de los hoteles de la época. Todo lo que la tripulación consumía a bordo eran productos del fondo del mar cosechados por ellos mismos en las profundidades. Incluso los puros que fumaba Nemo estaban hechos de algas secas.

El famoso órgano en el que Nemo tocaba obras de Bach.

Nemo se sitúa con su sextante en la cubierta del Nautilus.

El otro Nautilus

Desde 1976, reluce en las muñecas de las personalidades más importantes del planeta el que quizás sea el reloj más mítico que un hombre pueda llevar durante sus actividades recreativas. El trozo de acero más caro que en ese año 1976 pudiera adquirirse en una relojería. Sí. Ese era el reloj de acero sin ninguna complicación más caro del mundo en aquel momento.

Se dice, se comenta, que el gran Gérald Genta pinceló en una servilleta el diseño del reloj durante un lunch informal comiéndose un bocadillo de queso (para los que no conozcan a Genta, basta con hacer una búsqueda en el foro y encontrar algunos sublimes hilos de Super8 acerca de este gran personaje del mundo de la relojería).

Realidad o ficción, aunque nos decantamos por lo primero, el Patek Philippe 5711 Nautilus es el más bonito reloj deportivo, el más exclusivo, el más deseado, el más caro, el más valorado y el de aspecto menos deportivo de todos, porque hay que ser un genio como Genta para diseñar un reloj deportivo sin que tenga apariencia de reloj deportivo y hay que ser Patek Philippe para elevar la idea de Genta al estatus de mito.

Digamos que al principio el reloj no fue para nada un éxito. Considerado por los contemporáneos como una ofrenda a los cánones de la relojería, recibió rápidamente el apodo de «Jumbo» por su grotesca apariencia y las ventas iniciales no fueron como para tirar cohetes.

Ustedes, que saben mucho más que yo de todo esto, ya conocen el final de la historia.

El Patek Philippe 5711 Nautilus, a pesar de no ser un superventas, se convirtió en objeto de culto del conocedor y Patek, que lo sabía, los empezó a entregar con cuentagotas.

Diez años de lista de espera, 30.000 euros de tarifa…hasta que Patek decide en 2021 y por sorpresa descatalogar el Nautilus produciendo una última serie en color verde y dejando al capitán Nemo sin su navío para siempre.

RSWC VERNE CLASSIC NAUTILUS BLUE



RSWC VERNE FINAL EDITION GREEN



La sublime trasera de nuestro nuevo reloj. El animal gigante quiere comerse al Nautilus, pero acabará mal parado…

Detalle de la corona y del cierre…

Esto también es un Nautilus…

Si hay ahora mismo un reloj que rinde homenaje al Patek Nautilus y que conserva un carácter propio ese es este gran San Martin. Nos parece un diseño tremendamente acertado. Guarda perfectamente la esencia del homenajeado y ofrece una calidad absolutamente superior. Todo esto unido al buen hacer de Astar y un precio ajustadísimo, lo convierten junto a nuestro famoso Airliner en el mejor RSWC que ha salido al mercado hasta la fecha.

Presentación

En lo relativo a packaging, ninguna novedad. El estuche estanco de color negro que ofrece Astar, San Martin, Steeldive y otras.

Si queréis más comentarios al respecto podéis verlos en la prueba del Steeldive SD1958 «Black Bay» o en el desempaquetado en vídeo que se muestra al final de esta prueba.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable con 42 milímetros de diámetro y un grosor de solamente 11mm que me parece muy meritorio, porque aunque no lo parezca, su resistencia al agua es de hasta 20 ATM o 200m (El Nautilus 5711 se conforma con los 120m).

Toda ella va cepillada, salvo por el contorno del bisel que está espejado. El pulido es de muy buena calidad, sin embargo el cepillado a mate es aceptable, tal vez puesto en evidencia debido a las grandes superficies rectas que tiene el reloj. Porque esa es justamente otra característica del reloj, y es que pese a las dimensiones de la caja, el reloj se ve bastante más pequeño. Por un lado el grosor del bisel, pero por el otro las grandes superficies sobre las que se asienta la esfera hace que se pierda espacio. De hecho el diámetro del bisel es de solamente 38mm. No seré yo quien critique a Genta, pero es algo que sacrifica la función en favor del diseño.

El bisel es como decía de acero, fijo y con un grosor que aporta solidez, al menos en lo estético.

La corona tiene un tamaño que tiende a grande, lo que permite manipularla incluso protegida por el guardacorona. Es de acero y va acabada en mate. Su funcionamiento es a presión, como en todo reloj acuático que se precie.

La esfera me parece espectacular, mucho más bonita que en las fotografías, y mejor de lo que esperaba. Manteniendo sus características hendiduras horizontales tipo persiana, tiene un color verde metalizado con unos suaves efectos rayos de sol.

Como novedad en este RSWC/San Martin/Astar es que la ventana de fecha va situada a las 6 en vez de a las 3 como en el 5711 y que es algo que aporta mucho más equilibrio al diseño.

Los índices y el logotipo van aplicados con contornos metalizados espejados. El RSWC por primera vez queda bien integrado, muy en la línea del San Martin SN-0076G donde no roba protagonismo al resto de elementos y aporta una calidad percibida muy alta. El resto de elementos («Verne 200m», y marcadores minuteros) van impresos en color blanco.

Las agujas son de tipo bastón con el extremo redondeado. Tienen la longitud precisa y la verdad que me encanta como quedan, aunque todo eso sea mérito de homenajeado Patek. Los contornos son espejados, con pulidos de buena calidad.

Hay lume tanto en las agujas principales como en los índices. Es Swiss Super-LumiNova® BGW9 que refulge en azul claro, y que durante el día se muestra blanco. No se sabe que grado han utilizado, pero o está muy bien aplicado, o es de buena calidad ya que tiene una buena duración, algo característico del BGW9, pero también un gran brillo.

Uno de los aspectos que más me gustan del Verne es su cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejos en la cara interna. Dicen que además el recubrimiento AR es incoloro, así que evita esas refracciones azules tan reconocibles.

La trasera es ciega, de acero inoxidable roscada. Su parte central tiene un grabado personalizado con motivos marinos, mientras que en el perímetro aparecen diferentes citas de Verne, todo ello inscrito en francés al igual que las especificaciones básicas del reloj. Se hace mención a la tirada limitada de 125 unidades, aunque en este caso no van individualmente numeradas.

Incorpora un brazalete de acero inoxidable que es de diseño propietario, es decir con una anchura de pasadores de solamente 13mm. Reproduce el estilo de los Pateks, incluyendo eslabones muy planos espejados en su parte central, o el cierre de dos pliegues que funciona por pulsadores y está firmado.

El peso declarado por la marca es de 140 gramos. Con todos los eslabones mi balanza calibrada me ha dado 153 gramos. No es excesivo en un reloj que es todo de acero y tan hermético.

Movimiento

Como ya adelantaba, lo que más me atraía de este reloj es su maquinaria, un Hong Kong Precision Technology Co. Ltd. (HKPT) / Shan Cheng PT5000 que es un clon del ETA 2824. Parece que no aporte nada teniendo el Seagull ST2130 que ya conocéis por el Heimdallr Sharkmaster 300 V2, pero es que según se dice, los HK PT5000 están muy cerca en cuanto a construcción de los ETA, y por tanto su rendimiento supera a los ST21. Ciertamente son de momento algo más caros que los Seagull, pero si cumplen lo que prometen no me extrañaría que a medida que aumente su volumen de fabricación los precios se contengan.

Poco más se sabe del PT5000 salvo que fue anunciado en China en 2015 y que en 2018 una unidad fue certificada como cronómetro por el Observatorio de Glashütte. Sobre Hong Kong Precision Electronics Co. Ltd., H.K. Precision Watch & Clock MFG. Co. Ltd., Chong Qing Clock & Watch y Shan Cheng Watch, tienen su sede en China, pero no está claro que se produzcan en Hong Kong

Por comparar sus prestaciones, podéis leer el artículo: ¿Cuánto cuesta fabricar un calibre?.

Sobre el rendimiento oficial, «garantizan» el mismo que ETA en sus grados estándar, o sea 38 horas de reserva de marcha y un desfase medio de como mucho +/- 12 segundos al día. Puesto en el cronocomparador he obtenido unas cifras que ya quisieran muchos ETA genuinos. Una desviación en una posición de +3 spd, sin error de beat y con una gran consistencia. Habrá que ver si ha sido cuestión de suerte en esta unidad en concreto.

Claro que no tiene nada que ver con el calibre manufactura de Patek Philippe, pero tampoco tienen nada que ver sus precios oficiosos que son casi 300 veces más económicos.

Sensaciones

Dejando de lado que de manera subjetiva y totalmente personal tiene un diseño que no me agrada, salvo por ser legendario y reconocible, debo decir que el reloj es muy cómodo en la muñeca (la distancia de asa a asa es de solamente 44 milímetros). Un reloj elegante y bien terminado para su precio que además acepta un uso deportivo. La luz de la esfera, es decir, el diámetro del cristal ronda los 32 milímetros, demasiado pequeño para el tamaño del reloj, pero que gracias a lo delgado que es nos permite llevarlo sin problemas bajo la manga de una camisa. De ser cierto que es estanco hasta 200 metros, me parece increíble.

Me gusta que la Rising Sun Watch Company RSWC® sea ya una marca registrada, lo que aunque sólo sea por la personalización la convierte ya en una marca de relojes española.

Sin embargo para mí las sensaciones más importantes son las que derivan del hecho de tener un reloj totalmente chino con unas prestaciones dignas, porque el PT5000 ha conformado su potencial.

Conclusiones

Si te gusta el modelo original, y eres como la mayoría de nosotros, que difícilmente te lo vas a poder permitir, el RSWC Verne era una estupenda opción, con buenos materiales a menos de 180€. Hay que mencionar que el San Martin SN0076G con el mismo calibre PT5000, ya que con el Sellita SW200 es bastante más caro, sale a 299$ en la tienda oficial, sumando impuestos y aduanas la cifra se dispara, por lo que lo más ventajoso actualmente suele ser Aliexpress, donde raramente bajan de los 300€.

▲ Más ▼ Menos Calibre interesante y muy bien afinado

Esfera que supera expectativas Calidad de los cepillados

Armis específico

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 6 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 9 Precio 8 MEDIA 7,9

Vídeos

Galería