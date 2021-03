Soldat Promessa «True Blue»

Tras la review del Davosa Argonautic BG, dejamos Suiza de lado, al menos parcialmente para viajar hasta Jakarta en Indonesia. Todo ello de la mano de una pieza como es el Soldat Promessa que en su variante «True Blue» nos transporta a las muñecas de los gentlemen drivers de la década de 1960 y 1970, símbolos de distinción de entonces porque representaban una profesión glamourosa o bien una afición que pocos podían permitirse, y que hoy en día se ha convertido en un símbolo «remember». El TAG Heuer Monza logró algo parecido, rescatar el espíritu del reloj de una época y plasmarlo en una pieza actual. Sin embargo, ha tenido que ser la reciente micromarca Soldat Watch la que tomando pinceladas de un sitio y de otro nos haga llegar un reloj que sin ser copia de ninguno, tiene los ingredientes fundamentales de todos.

¿Por qué digo que este reloj tiene algo de suizo? Sigue leyendo y lo descubrirás.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm sin contar la corona. 14mm de alto Corona A presión de acero Esfera Azul Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Roscada de acero inoxidable Correa Cuero azul de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, cronógrafo con totalizadores de 12 horas y de 30 minutos Resistencia al agua 5 ATM Peso 112g sin correa Movimiento Seiko TMI NE88 28.800 vph, 34 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual, parada de segundero, cronógrafo con rueda de pilares Prestaciones 45 horas de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Indonesia. Swiss design. Made in Japan Garantía 1 año PVP 1.250$ (1.042€ al cambio) más aduanas. Oferta 815€ con el cupón de descuento «GuardaTiempo« Distribuidor Soldat Watch

Presentación

La caja de presentación tiene un formato poco usual hoy en día. Es de contenidas dimensiones, rectangular y alargada como lo era la del Heuer Autavia Viceroy, en vez de cuadradas y voluminosas como las actuales. De cartón en color negro, y firmada en color antracita por la marca.







Cuando la abrimos, nos encontramos con el mismo esquema cromático y el mismo logotipo en la misma posición. Pero el material es ahora de madera noble, y lacada exteriormente.







Una vez que la hemos abierto la vista se nos va directamente hacia el espectacular reloj que se encuentra cómodamente protegido con la espuma de color gris. Si nos desviamos un poco podremos apreciar que las bisagras son metálicas y que van atornilladas. Una calidad y un cuidado en la presentación que ya les gustaría a muchas marcas de renombre.







Extraemos todo el contenido que la acompaña, y vemos que el resto no está al mismo nivel. Una tarjeta de garantía, y una amplia hoja que hace las veces de manual de instrucciones. Sin las especificaciones del reloj, sin ninguna explicación sobre la marca ni sobre el reloj. Siendo una tirada pequeña y de un reloj de cierto empaque, lo mínimo hubiera sido una tarjeta escrita a mano por el dueño de la marca. No todo es malo, y destaco la consigna que han trabajado: «Instrument for everyday warrior», me gusta.













Introducción

Soldat Watch es una compañía relojera indonesia fundada en Jakarta por el entusiasta de la relojería Jesse Prawiro. Como muchos de nosotros, Jesse comenzó coleccionando relojes cuando se encontraba en la universidad, si bien él se centró en modelos vintage Heuer, Omega Speedmaster, Porsche Design, … Al ver que ninguno de los que tenía coincidía exactamente con lo que él quería, ni en Indonesia, ni en otros países, decidió lanzarse a crear el suyo propio, algo que empezó en 2017 cuando aún era estudiante. Tomó ideas, creó las especificaciones de lo que quería, hizo esquemas y buscó los proveedores.

En 2019 comenzaron a vender el Promessa, siendo la mayoría de clientes estadounidenses y europeos. Quizás por eso es que Soldat, significa en catalán, francés y alemán «Soldado», un homenaje al apellido Prawiro que vendría a significar «Oficial». El Promessa deriva del italiano, y es la «Promesa» en cuanto a calidad y materiales que ofrecen en Soldat Watch Company como punto de partida.

Su catálogo consta de momento de un sólo modelo, el Promessa, si bien este se ofrece en 3 variantes diferentes. Son también una edición limitada, y contrariamente a lo que vemos en otras micromarcas, de tirada corta puesto que de cada variante se han producido solamente 100 unidades, 300 en total por tanto.

– Soldat Automatic Chronograph «True Blue»: Esfera azul y correa de cuero azul. Detalles en naranja en homenaje al álbum de Madonna de 1986 del mismo título: 1.250$.

– Soldat Automatic Chronograph «Green Forty Nine»: Esfera verde y correa de cuero verde. Detalles en amarillo en homenaje a los automóviles de Fórmula 1 Lotus 49 de la década de 1960. 1.250$.

– Soldat Automatic Chronograph «Red Comet»: Esfera roja y correa textil roja. Detalles en blanco. Un color inspirado por el Alfa Romeo 1600 GTA, un coche ligero y por eso el reloj lleva correa NATO: 1.150$.







Continuando con los Soldat Promessa Chronograph hay otra particularidad, y es que pese a que la firma es de Indonesia, el reloj es Made in Japan. Ello incluye el movimiento, la caja, su ensamblado, así como el resto de componentes. El diseño lo ha llevado a cabo la agencia multidisciplinar suiza Studio Divine, que han trabajado entre otros para Sevenfriday, TechnoMarine, Antoine Martin o REC Watches.

El propio Prawiro, se declara un entusiasta de los cronógrafos de carreras de los años 60 y 70, los Heuer 73464, Heuer 1163 Viceroy y especialmente el Heuer 1153. Así que si como yo, compartes sus gustos, está claro que el Promessa Chronograph te va a encantar.







Mi variante escogida, la «True Blue» puede que esté inspirada en el álbum discográfico de Madonna, por cierto, una de mis artistas favoritas de todos los tiempos desde que comenzara su carrera. O que haga referencia al adjetivo «true-blue«, el término usado como expresión de inquebrantabilidad, fidelidad y lealtad.







Pero en cuanto a ambientación racing, colores y época, yo apostaría más por el Porsche 911 SC RS «Rothmans» de 1981.







O mejor aún, el Porsche 911 GT3 RS «Rothmans» de 2017, una versión inspirada en el anterior, pero actualizada.







Probablemente el Soldat Promessa fuera uno de los relojes que llevaría Steve McQueen, porque en efecto se inspira en los cronógrafos vintage, pero lo hace con materiales y técnicas completamente actuales.

Diseño y construcción

La caja con unas asas que se van estrechando tiene una forma muy vintage, como si estuviéramos ante un reloj de otro tiempo que es precisamente la intención de la marca. Está construida en acero inoxidable 316L con todas sus superficies cepilladas, salvo el bisel fijo que está pulido. Tiene 42mm de diámetro, una medida actual y adecuada para un reloj que necesita visualizar tanta información en la esfera. Su grosor es de 14mm, más de lo habitual y que debe ser una decisión de diseño, puesto que el calibre es relativamente plano (7,62 mm), o al menos sí que es más algo más delgado que un 7750.







La corona es a presión, suficiente en un reloj como éste que declara una estanqueidad al agua de 50M o 5ATM. Va pulida, dando así contraste con el resto del metal, y está firmada con la «S» de la marca.







La esfera es de un color azul muy elegante con un sutil efecto rayos de sol (sunburst) radial que es a su vez muy clásico. Es tricompax, con la subesfera segundera a las 3 y la totalizadora de 30 minutos a las 9 son de color plateado y van trabajadas a dos profundidades diferentes. La totalizadora de horas a las 6 está pintada sobre la esfera compartiendo el espacio con la ventana fechadora. Es de buen tamaño, algo característico del TMI NE88 y lleva el disco con fondo plateado en vez del habitual color blanco, haciendo así juego con las subesferas. A diferencia de ahora, los diseños de cronógrafos en aquella época, los que dieron la fama a marcas como Heuer o a modelos como el Speedmaster, lograron formar parte de la historia gracias al cometido que cumplían, debían ser claros y legibles, una promesa que el Promessa mantiene firmemente.







Todas las inscripciones van pintadas en color blanco, incluyendo el logotipo de la marca. Los índices horarios sí que están aplicados, aunque no lo parece puesto que prescinden de los habituales contornos plateados. A destacar que el bisel interno está sobreelevado, cosa que han aprovechado para agregarle una escala taquimétrica que es casi obligatoria en todo buen crono racing que se precie. Una escala telemétrica, útil para estimar distancias en un circuito hubiera sido un añadido, aunque estoy de acuerdo con la decisión de la marca de prescindir de ella, puesto que habría terminado polucionando la esfera que han logrado que sea muy limpia y legible.

Las manecillas son de tipo lápiz o pencil. La horaria y la minutera con contornos plateados, y el resto pintadas en un deportivo color naranja.

Hay lumen aplicado en las saetas principales, y también en los marcadores. Indican que es de origen japonés, por lo que sólo puede tratarse de Nemoto LumiNova, como sabéis virtualmente idéntica a la Swiss Super-LumiNova. Por el color blanco y amarillo-verdoso cuando se ilumina debe de tratarse del compuesto C1, que pese a no ser tan intenso como el C3 o el BGW9, obtiene un rendimiento muy bueno en las agujas. En los índices éste es más bien escaso, casi imperceptible, puede que por ser de otra tonalidad, o puede que al tener poca superficie disponible.







En Soldat han optado por un cristal de zafiro plano, en mi opinión la mejor opción en cuando a legibilidad, y de la que me alegra que no hayan ido a por el habitual zafiro abombado que se encuentra en muchas piezas de inspiración retro.







La tapa trasera es roscada de acero inoxidable. Lleva grabada a láser el logotipo de la marca, así como la información fundamental, incluyendo el «Made in Japan», si bien a ojos expertos el «Japanesse Movement» hubiera quedado mejor como «SII NE88» o similar. Lo que menos me agrada es que no deje apreciar el movimiento, que no tenga una ventana de exhibición de zafiro sobre la que poder ver la máquina en movimiento. Aparece grabado lo siguiente: «S1.03.0012». En donde:

– S1: El primer modelo de Soldat Watch, el Promessa. Los siguientes serán el «S2» en el que ya han comenzado a trabajar, luego el «S3» y así sucesivamente.

– 03: La variación («True Blue»). El 05 es el verde («Green 49») y el 07 el rojo («Red Comet»).

– 0012: El número de unidad limitada, en este caso el 12 de 100.







La correa es tipo de cuero de becerro en color azul y con pespuntes en amarillo anaranjado, de tipo rally con perforaciones. El reverso es de color gris amarronado. La hebilla va firmada y es acero inoxidable en acabado cepillado.













La marca especifica un peso del reloj de 112 gramos sin la correa, algo que cuadra con mis mediciones de 125g con ella.







Movimiento

Uno de los aspectos que más me atrajeron de este Soldat Promessa fue precisamente su movimiento. En

cronógrafos automáticos lo habitual es equiparlos con el ETA Valjoux 7750 que ya vimos en el Formex Pilot Chronograph Automatic, o en su defecto con su clon también Swiss Made, el Sellita SW500 como el que monta el Bulova Accu Swiss Tellaro. En piezas más asequibles, empezamos a encontrarnos el Seagull/Tianjin ST1940/TY2940 que lleva el Vintro Le Mans 1952. Pero no es para nada común encontrarnos a un Seiko NE88A, el calibre suministrado por Time Module Inc equivalente al Seiko 8R28.







Seiko lanzó su 8R28 en 2008 y sobre esa base, licenció el Seiko TC78 a TAG Heuer, y que sería lo que en 2009 terminaría convirtiéndose en lo que los suizos bautizaron como TAG Heuer Calibre 1887. En 2014 apareció este NE88, que es por tanto casi idéntico a los dos anteriores. En esta gama este movimiento es el único que combina tres cosas: Alta frecuencia (28.800 vph); rotor de carga bidireccional con magic lever y mecanismo del cronógrafo con rueda de pilares (column wheel).







Visto lo cual, y pese a los prejuicios de algunos que sigan prefiriendo el vetusto, pero también probado ETA 7750, el TMI NE88 es más avanzado, al menos comparado con el grado estándar de Sellita/ETA. Prueba de ello son sus 34 rubís y sus prestaciones: 45 horas de reserva de marcha y una desviación de -15/+25 segundos/día en 3 posiciones.







Las cifras que ha proporcionado mi cronocomparador son +6,5 segundos/día, es un valor bueno sin llegar a ser excepcional.







Como de costumbre, enlazo a sus especificaciones técnicas (1,2 MB. en formato PDF) en donde encontraréis mucha más información.







Sensaciones

En la muñeca se lleva muy cómodo, la correa de piel es muy agradecida, con el punto exacto entre rigidez y suavidad. El reloj se siente bastante voluminoso (50,18mm entre asas), pero no molesta. Sólo su grosor hará que tenga que ir por fuera de las mangas de la camisa, algo que siendo tan bonito como es, tampoco nos va a importar. Es también pesado, así que naturalmente tenderá a cabecear, de manera que mejor llevarlo algo ceñido. Puestos a pedir, una malla milanesa de cortesía, o al menos como opción, le hubiera dado más estabilidad al tiempo que mantenía un aspecto retro.







Ya lo comentaba con el Vintro Le Mans 1952 que con un calibre ST1940 también incorporaba un cronógrafo basado en rueda de pilares (column wheel o roue à colonnes), y que además de mayor sofisticación técnica y mayor complejidad, nos permite una operación de los pulsadores cronográficos mucho más suave y satisfactoria que las levas y empujadores que estamos acostumbrados a ver en los ETA Valjoux.







El movimiento de la trotadora central a 28.800 vph, aún siendo algo compartido con los ETA 775x, es siempre una delicia de contemplar.

Tal vez ese sea el motivo por el que me moleste no poder deleitarme con la maquinaria en movimiento desde la parte trasera del reloj. Siendo una pieza WR50M, una tapa de exhibición o trasera vista le habría ido perfecta.







Conclusiones

Sorprendentemente hay muy pocos relojes equipados con el calibre Seiko NE88, algo que no acierto a explicarme dadas sus bondades. Los de Vostok Europe fueron de los primeros en montarlo con su Mriya, pero está descatalogado desde hace tiempo. Los pocos que hay, son ligeramente más baratos que el Soldat. Tenemos el Hemel HFT20 a 999$, y algunos modelos de William L Automatic Chronograph por unos 700€ que aunque también de estética racing, no reproducen tan bien la época de oro del mundo del motor.







Los materiales, los acabados y la calidad de construcción son las que uno podría esperar de un reloj así, no decepcionan. Si bien en cuanto a detalles, se queda corto: La mencionada escasa dotación, la ausencia de trasera de exhibición, el logotipo aplicado en la esfera, el lumen escaso de los marcadores, o la sencilla documentación que incluye.







Con tantos proveedores de primer nivel desarrollando el trabajo en Suiza y Japón, es normal que la tarifa del Soldat Promessa sea elevada. 1.250$, a la que se suma el riesgo de aduanas, lo sitúan rozando los 1.600$ (algo más de 1.300€). Con el código promocional «GuardaTiempo» se rebaja el precio en un 20%, dejándolo en un importe que sin ser bajo, es más competitivo, poco más de 800€ al cambio al que quedará por sumar tasas aduaneras.







Eso no quita que me parezca estéticamente muy bien proporcionado y un homenaje actualizado a cuando Heuer era Heuer, y el romanticismo que acarreaban los relojes de esa época. Un capricho caro, pero que como con el Strela Cosmos, no te arrepientes.







▲ Más ▼ Menos Precioso diseño estilo retro-racing de los 70

Calibre TMI NE88 Precio elevado

Trasera ciega