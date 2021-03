Pagani Design PD1667

Pagani Design es de las marcas de fabricación asiática que llevan años en el mercado, y que a diferencia de otras más recientes, se ha ido labrando una reputación de calidad-precio favorable. Conocí a PD (Pagani Design) en 2014, poco antes de adquirir el Parnis Milgauss y desde entonces han ido mejorando en cuanto a calidad y materiales. ¿Por qué no lo tuve en su momento y ahora sí? Bueno, en aquella época se centraban en movimientos de cuarzo, algo que nunca me ha motivado demasiado, luego se pasaron a los mecánicos, usualmente de manufactura Miyota o china, pero en la actualidad equipan fiables calibres automáticos de Seiko, lo cual es toda una garantía.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 10 ATM Peso 191g Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Japan Movement Garantía 2 años PVP 389,90€ (oferta 171€ con el 10% de descuento «GUTI10») Distribuidor Pagani Design / Pagani Design España

Presentación

Recibimos el reloj en una pequeña caja de cartón de color negro. La cubierta tiene impresa en letras doradas el nombre de la marca y su logotipo.







Al abrirla nos encontramos con el primer detalle, una gamuza de color azul que protege el cristal del reloj durante el envío y que además sirve para limpiarlo sin dañarlo. Va también firmado por «PAGANI DESIGN».







Al reloj lo acompaña una tarjeta de garantía y un manual de instrucciones que es común a todos los modelos de la marca.

La dotación cumple con los mínimos exigidos, aunque huyendo de las presentaciones ostentosas de otros relojes asiáticos como el Boderry Urban Series Titanium. La ventaja es que sabemos que el dinero invertido va a parar al reloj, no a empaquetados.







Debo mencionar también el adhesivo sobre el cristal, que con la palabra «Sapphire» nos confirma que efectivamente es de zafiro.







Introducción

Pagani Design apareció como marca registrada de Guangzhou Pagani Design Co., Ltd / Guangzhou Haiqin Watch Co., Ltd en el año 2012, momento en el que lanzaron su primer reloj, el Explorer PD-1662, una pieza que aún se vende y que incorporó como novedad una complicación GMT o de segundo huso horario, algo que no era fácil de ver en relojes asequibles del momento. Mi reclamo fue el PD-2513, un diseño cronográfico basado en el Carrera y que si hubiera estado disponible con movimiento mecánico en vez de cuarzo lo habría comprado.







Con el tiempo los modelos han ido mejorando en calidad y materiales, además de fiables calibres Seiko/TMI montan cristales de zafiro, lume suizo o biseles cerámicos. Ello ha causado también que los precios hayan ido aumentando progresivamente, si bien es cierto que siguen siendo relojes muy asequibles.







Los guardatiempos Pagani Design tienen su origen en la provincia china de Guangzhou, una de los motores industriales del país y donde se producen la mayoría de relojes y componentes actuales, tanto de marcas asiáticas como europeas o estadounidenses. A nivel global se distribuyen por Guangzhou Soyouth Wristwatch Co., Ltd, el responsable de comercializar otras conocidas marcas relojeras como Curren, Skmei, Binger, Tevise, Megir, Cadisen, Guanqin o Naviforce. Tal vez esa sea la razón por la que encontremos los mismos Pagani Design firmados por Pagrne Design, Haiqin o Phylida.







La clave del éxito de Pagani Design es utilizar los diseños reconocidos de modelos históricos de la relojería, y adaptarlos ligeramente. Uno de mis favoritos recientes era el Pagani Design 1645 que tomando las bases del icónico Rolex Datejust 41 referencia 126334 de 9,200€ los de Pagani lo hacen crecer hasta los 42mm y lo ofrecen en acero con una variedad de esferas que no ofrece Rolex todo ello por 129,99€.

Resulta evidente que este Pagani Design 1667, el modelo lanzado por la marca en 2020, es una reinterpretación del Omega Seamaster Diver 300M Co-Axial 212.32.41.20.04.001 que en Omega han lanzado aprovechando el inminente estreno de la 25º entrega de la saga: «Sin tiempo para morir» («No time to die»). Lo han bautizado como «Commander’s Watch» y que limitado a 7007 ejemplares cuesta 5.000€ la pieza. Por ello a este PD 1667 se apoda como «007 Commander» en mención al comandante James Bond y por ello se referencia a veces como PD-1667.007. Algunos vendedores van a más, y directamente haciendo caso omiso a las marcas lo bautizan como Pagani Design Original Seamaster o Pagani Design 007 Seamaster.







Igualmente ha pasado de los 41mm hasta los 42mm, algo que me parece positivo, y al mismo tiempo prescindiendo de la válvula de helio, innecesaria en el Pagani Design y que hace el reloj menos deportivo.







Como nota final destacar que no tienen nada que ver con Pagani Automobili, si bien aprovechan su parecido cuando es necesario.







El 1667 está disponible en 3 versiones principales:

– Blue-Red (PD-1667-W): Esfera blanca y bisel pepsi.

– Black-Red (PD-1667-BLK): Esfera negra y bisel negro y rojo.

– Black (PD-1667-BR): Esfera negra y bisel negro.

En algunos mercados se ofrece una versión con bisel y esfera azules (Blue) así como con correas de silicona y nailon en azul o en negro o con malla milanesa.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable quirúrgico 316L con un grosor de 14mm y un diámetro de 42mm sin contar la corona. Son cotas casi idénticas a las del Omega Seamaster Diver 300M al que rinde homenaje. Todas las superficies tienen un acabado cepillado en mate, salvo la superficie frontal de la caja que es pulida a espejo, de nuevo reproduciendo al homenajeado pero además haciendo que sea menos proclive a arañazos.







La corona es de acero inoxidable, va roscada y está firmada con el logotipo de Pagani Design. Que sea roscada indica que en Pagani se toman en serio la resistencia al agua del 100M o 10ATM que garantizan.







El bisel es de acero inoxidable con inserto en material cerámico de tipo pepsi en dos colores (bicolor rojo y azul). Este detalle es algo que requiere mucha tecnología y que pocas marcas son capaces de ofrecer, el tratamiento cromático de la cerámica es un proceso complejo, así que si os fijáis en los relojes que llevan bisel cerámico éste suele ser de un sólo color. Es rotatorio unidireccional de 90 clics.







Equipa un cristal de zafiro curvado con siete capas de tratamiento antirreflejante en ambas caras, una característica que no había visto antes en relojes de este precio. Tiene una buena visibilidad, aunque su problema es que sobresale 1mm del bisel, así que queda expuesto a posibles golpes.







Las agujas son de tipo plongeur, buzo o buceo. Son gruesas y legibles con la parte interior esqueletizada al igual que los Seamaster. Aunque en las fotos oficiales son de un color azul mate, en realidad son metalizadas en ese acabado azul violáceo, muy parecido al del Bobroff BF0015. Personalmente me habrían gustado más en mate, más discretas y menos intrusivas. La segundera es de color rojo con la reconocible piruleta en el extremo. La combinación de manecillas azules y roja conjunta muy bien con esos mismos colores en el bisel.







Los índices están aplicados, usando un contorno azulado que no brilla tanto como las manecillas y que me gusta mucho. El resto de elementos van impresos en azul marino y en rojo, de nuevo siguiendo el esquema de colores pepsi que hemos visto en las agujas y el bisel.







La esfera es de color blanco liso y bastante brillante. Le da mucha luz al reloj, aunque a veces produce reflejos que ni el cristal es capaz de evitar. El fechador sin ningún contorno, y también con el fondo blanco contribuye a no romper esas líneas sencillas y prácticas.







Hay material luminiscente que dicen ser Chromalight y que esencialmente es muy parecido al Super-LumiNova C3. Está aplicado tanto en la perla del bisel, como en los índices y las saetas. Considerando que en las agujas no hay demasiado espacio disponible su brillo es muy bueno, sin embargo su duración decae con bastante rapidez.







La trasera es de acero inoxidable roscada con ventana de exhibición recubierta de cristal también de zafiro. No se puede pedir más.







El brazalete es macizo de acero inoxidable de 20mm de ancho en las asas. Es sólido y de buen aspecto. El cierre tiene una apariencia moderna, con el desplegable mucho más largo y plano de lo que estamos acostumbrados. Va firmado por la marca y cuenta con apertura por pulsadores. Una pestaña apenas visible es que hace de bloqueo de seguridad. No dispone de microajustes. De regalo por tiempo limitado Pagani Design España entrega una correa de cuero extra de manera totalmente gratuita, que incluye una herramienta para cambiarla. Es una pena que no sea un modelo de goma, mucho más acorde con la personalidad del reloj.













En mi configuración de muñeca habiendo retirado tres eslabones he medido un peso de 160g, algo que encaja con los 191 gramos que indica la marca.







Movimiento

El PD-1667 monta el conocido calibre de origen japonés Seiko NH35A suministrado por TMI al igual que en los anteriores About Vintage 1820 Automatic o NYI Watches Liberty Limited Edition. Es una maquinaria automática con carga bidireccional económica, pero a la vez fiable y muy completa, dándonos hacking (parada de segundero) y posibilidad de remonte manual (handwinding). Su uso es también muy agradable, tanto al ajustar la hora o la fecha como al darle cuerda, así como un prodigio en cuanto a eficiencia a la hora de cargar.







Late a una frecuencia de 21.600 vph, cuenta con 24 rubís y declara unas prestaciones bastante discretas. Una reserva de marcha de al menos 41 horas y un desfase máximo diario de entre -20 y +40 segundos por día. Tenéis todos los detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).

Representa un gran paso en cuanto a fiabilidad y precisión comparado con las Haiou 2813 y similares que montaban y aún hoy, montan algunos modelos. La prueba son las cifras en el cronocomparador, con un desviación diaria de solamente 3,75 segundos/día, un valor que es muy bueno y excelente en estos calibres.







Sensaciones

Un reloj que me gusta mucho y que estéticamente combina aspectos que no se dan a menudo: una cautivadora esfera color blanco unida al bisel tipo pepsi. La claridad de su esfera proporciona una legibilidad estupenda, algo que cada vez valoro más. Me gusta que sea un «hommage», aprovechando del original muchos elementos, pero al mismo tiempo modificando otros. En el caso de del diseño de las agujas, me gustan mucho más las de Pagani que las de Omega.







En la muñeca se siente sólido, en mi caso acostumbrado a relojes de este estilo no es pesado. El brazalete es muy cómodo, ese desplegable tan plano hace que no moleste en absoluto cuando apoyamos la muñeca en una superficie plana. Se ve además muy robusto aunque las pestaña de bloqueo no siempre queda integrada en el armis.







El punto débil es su resistencia al agua de solamente 10 ATM, que en un reloj inspirado en los Omega de buceo y de corte tan deportivo 200M lo habrían hecho redondo. En todo caso se espera que Pagani Design lance un reloj tipo diver o buceo con válvula de helio y resistencia al agua de hasta 300M el próximo mes de marzo.







Conclusiones

Pagani Design España es distribuidor oficial de la marca para nuestro país. Si podemos encontrarlo en Aliexpress por unos 117€ o 126€ enviado desde España, la pregunta es ¿por qué comprarlo aquí? Por de pronto ofrecen la misma garantía de 2 años obligatoria para los productos vendidos en la U.E., pero el distribuidor para España que además tiene un servicio de atención al cliente 24/7, que habla en nuestro idioma y que hace nuestro horario. Es de suponer que sea más proclive a solucionar nuestros problemas en caso de haberlos. Por otro lado es un intermediario más, hay más probabilidades de que los fallos de calidad que hayan podido pasarse por alto en la fábrica (algo que es muy común en PD) los detecten en el distribuidor, y entonces esa unidad no llegue a la venta. Fue el chasco que me llevé con el San Martin SN038G y aunque es algo a lo que normalmente no le damos valor, no os podéis ni imaginar lo que es que un reloj te salga muy rana. Lógicamente el precio aumenta, en este caso hasta los 189€, si bien como forma de compensarlo la correa de cortesía que nos ofrecen de manera gratuita es una buena manera de hacerlo.







El cupón o código de descuento «GUTI10» nos rebaja nuestra compra en un 10%, así que el reloj se queda en 170€ justos, sin riesgos de aduanas y con envío gratuito. Lo recibiremos sin riesgo en un máximo de 7-14 días desde España. Debe ser cada uno el que decida la cantidad de riesgo a aceptar, y entonces que pague 110, 130 o 170 euros.







De lo que no hay duda es que en cuanto a calidad el reloj sorprende y está por encima del estándar que conocemos de relojería china tipo Steeldive, ¡y esos ya me causaron una muy buena impresión!, así que yo lo compararía con los Heimdallr Sharkey Ocean Monster. En este sentido se nota la evolución de PD, poco a poco mejorando sus materiales y acabados.







En cuanto a rivales, si lo comparamos con marcas establecidas como el reciente Invicta Grand Diver 3045 el Pagani Design nos ofrece unos materiales similares, un cristal de zafiro, y un bisel cerámico. La referencia reciente del OTUMM Automatic Calendario que era algo más barato, no es comparable en cuanto a materiales y acabados con el PD1667. Por contra perdemos en resistencia al agua, que 100M se me quedan un poco cortos para un reloj así. Otra referencia, el Spinnaker más económico ronda los 225€.







▲ Más ▼ Menos Buen homenaje por diseño y por calidades

Garantía en España Cristal sobresale del bisel

Resistencia al agua escasa para el tipo de reloj