¿Qué está ocurriendo con Sellita?

Siguiendo con las reflexiones acerca del mercado de calibres automáticos, tras el ¿por qué han subido tanto de precio los calibres Seiko? y el ¿Vuelven los calibres manufactura?, hoy os voy a hablar de un acontecimiento relativo a Sellita del que parece que nadie se ha percatado.

Sellita Watch Co S.A. es una empresa que me gustaba mucho. No solamente por ser de un propietario español (lo pudisteis leer en la historia de Sellita, sino porque ofrecía una alternativa con gran potencial a los calibres de ETA. Esa ilusión que terminó desinflándose es lo mismo que, al igual que le ocurrió a muchos aficionados, terminó desencantándome con los Sellita SW-200, pero también con los prometedores Ronda R150.

Afortunadamente llegó el relevo, en esta ocasión de una empresa inesperada, ahora integrada en Fossil Group: Swiss Technology Production. Su STP1-11 que descubrí tras probar el Roamer Soleure y del que me convertí en un «evangelista». Era más barato que sus rivales y ofrecía mejores prestaciones en cuanto a precisión y reserva de marcha. Justo lo que los aficionados estábamos esperando. No es de extrañar que fuera un «evangelista» del mismo, llegándolo a comparar abiertamente con sus rivales cuando eran pocos los que creían en él (Cuánto cuesta fabricar un calibre suizo). Di a conocer el STP1-11, lo recomendé, y entre otros frutos, surgió el Tempore Lux V-One 2020 Swiss Automatic.

Pero como decía al principio, nuestro protagonista de hoy es Sellita, con ellos han coincidido en el tiempo dos circunstancias. La primera es que varios relojeros expertos me han confirmado que el STP1-11 es superior al SW 200-1, algo que ya sabía pero que siempre es muy valorable que venga de la voz de gente que sabe mucho más que yo. Unas voces que al mismo tiempo se quejaban de que esos calibres parecía que cada vez venían peor, que tenían menos calidad. Fue algo que me sorprendió, porque hasta entonces yo asumía los Sellita comparables a los ETA.

En segundo lugar, y mientras trabajaba en otra review llegué a la prueba del Iron Annie Flight Control, en ella me llamó la atención que la ficha con las especificaciones técnicas de Sellita no coincidía con las actuales que estaba usando en aquel momento. El motivo es que en ese Iron Annie referenciaba el PDF del SW-200-1 revisado en 2017. Que se sepa nada ha cambiado desde entonces, no hay un SW-200-2. Sin embargo las nuevas especificaciones de 2021 cambiaban.

En lo que se refería a la reserva de marcha que en el SW-200 siempre habían sido 38 horas (igual que en el ETA 2824), y por tanto por debajo de las 44 horas del STP1-11, ahora en Sellita lo actualizaban como: «Mínimo 38h, típicamente 41h». Ese típicamente es como no decir nada, no explican en que proporción de unidades serán 41 horas y en cuales 38, pero ahí estaba. Quizás es que la marca se diera cuenta que normalmente daban más autonomía, o quizás fue debido a algún tipo de mejora interna. El caso es que aquí podéis ver ambas páginas comparadas. A la izquierda la v2017 y a la derecha la v2021.

Pero en esos documentos había algo más. Si avanzábamos hasta el apartado de precisión, nos encontrábamos con que sus valores era idénticos en 2021 y 2017, pero había ocurrido algo más importante. Desaparecía el grado base o estándar, el más económico de todos, y ahora se partía del elaboré (antes llamado spécial) con mejores acabados, mejores ajustes y por tanto mejor precisión. Nuevamente tenéis el 2017 a la izquiera y el 2021 a la derecha.

Como se puede ver es un movimiento sigiloso, del que ni Sellita ni ningún otro medio parece haber hecho declaración alguna, pero que tenéis cubierto en el vídeo de mi canal de Youtube publicado en enero de 2022.

Soy de los que piensa que cuando hay silencio es que hay algo que ocultar. Quien no tiene nada que esconder puede ser completamente transparente. De entrada eso me incita a pensar: ¿Qué está pasando con Sellita?. Acto seguido repaso los hechos y me doy cuenta que el motivo es que probablemente Sellita esté dejando de ser competitiva. Ofrece menos que sus rivales y a precio más elevado. Una forma de solventarlo es reducir precios, algo que afectaría los beneficios de la empresa. La otra es subir prestaciones para así poder seguir siendo competitivos, y me parece que justamente esto es lo que pretenden hacer.

Digo pretenden, porque la alternativa sigue siendo STP, pero cuidado, que hay un nuevo jugador en la arena del que hace muchísimo tiempo que veo progresos: El PT5000 de HKPT (HK Precision Technology) / Shan Cheng.

A día de hoy las mencionadas especificaciones de 2017 siguen estando disponibles desde el servidor web de sellita.ch, y por supuesto las de 2021. Os coloco los enlaces a continuación, y os proporciono un acceso local por si acaso lo eliminasen.