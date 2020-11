Si en su día me impresionó tanto la relación calidad-precio del Addies 1940 Mark XVIII (Steeldive SD1940/MD1940) como para después desarrollar la revolución china, hoy los de Watchdives con sus Addies y Steeldive se han superado lanzando el Steeldive SD1953 por 65€. Ya os adelantaba con el Addies MY-H8 Turtle/Apocalypse que barajaba la compra del 1953, un clon del Rolex Submariner, pero al mismo tiempo, el Steeldive más barato de lo que tengo.

Al igual que en el Tortuga lo encontramos en dos marcas/referencias, Steeldive SD1953 y Addies H3/MY-H3) y lo podemos encontrar tanto con esfera/bisel negro, azul o verde. Como me pareció tan bonito el color azul del Addies MY-H8/SteelDive SD1970 he repetido tonalidad.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Armis de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 166g (76g sin correa) Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Diseñado en EU Garantía 3 años PVP 109€. Oferta 65€ Distribuidor Watchdives / Steeldive / Aliexpress

Presentación

Nuevamente no hay nada que no hayamos visto ya en cuanto al packaging. Exactamente igual al del Steeldive Green Marine SD1975/GM1975 Tuna, o sea, como el del Addies 1968 Marinemaster (Steeldive AE1968/SD1968) pero con branding Steeldive en vez de Addies. Sí que diré que aunque mi opinión personal es que la presentación era más aparente o presencial que práctica o funcional, juzgándolo por el precio al que se consigue este reloj me parece estupenda, mucho más de lo que cualquiera habría esperado.













Lo que me sorprende de este caso es que se han olvidado el mini manual de instrucciones y la herramienta de extracción de pins. No es gran cosa y no se pierde nada importante, así que tal vez sea una forma de reducir costes en márgenes de venta ajustados como el SD1953.

Algo a lo que no había prestado atención en las reseñas anteriores es el número de serie. Asumiendo que sean consecutivos y únicos son 3516 unidades lo cual si hace referencia a todas las unidades «fabricadas» por Steeldive no una cantidad tan elevada como podríamos pensar. Quiero decir, ya les gustaría esas cifras a micromarcas como Eza Watches o Circula 1955 pero se quedan muy lejos de las 225.000 unidades anuales que vende Briston.







Introducción

Como en el Invicta Pro Diver su diseño se inspira, o mejor dicho replica o reproduce el del Rolex Submariner Date en su variante azul (116619LB). Sin embargo éstas han quedado recientemente descatalogadas, así que los de Ginebra ya no tienen un Submariner así, siendo el más parecido el 126613LB. Lo que llama la atención es que en Steeldive decidieran construirlo con 41mm de diámetro, un año antes de que en Rolex decidieran adoptar ese tamaño para sus nuevos Submariner 2020. Con sentido del humor podríamos decir que no está tan claro quién copia a quién.







En mi opinión no es algo inherentemente negativo, un diseño que ha demostrado su atemporalidad y su funcionalidad. No resulta moderno, pero es efectivo. Obviamente no podemos juzgarlo con los criterios de Rolex, el SteelDive 1953 me ha costado 65€, mientras que el Rolex Submariner Date parte de los 8.700€, hablamos de un precio más de 100 veces superior con el que dudo que nadie que pueda comprar el Rolex compre el Steeldive. Sin embargo y viendo los buenos resultado del Addies 1940 inspirado en el IWC Mark XVIII de 75€, el Steeldive Submariner tenía un precio aún mejor. Todo ello ofreciendo una resistencia al agua de 300M en vez de 200M y manteniendo el lumen suizo, el cristal de zafiro y el bisel cerámico. Da aún más por menos.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L con la mayoría de superficies cepilladas en mate con los laterales a espejo. Tiene 41mm de diámetro sin contar la corona. Al principio decía que es el mismo tamaño que el Rolex 126613 de 2020, pero no es del todo exacto, ya que para mantener el velo enigmático la marca suiza dice que es algo menos de 41mm. En la anterior referencia 116619 de 2008 tampoco eran 40mm exactos sino también «algo más de 40».







La corona del mismo metal va firmada y es a rosca, algo conveniente y además necesario para una estanqueidad al agua de hasta 300M o 30 ATM. La tija de la corona venía mal puesta, es algo que ya me pasó en el Spinnaker Amalfi. En aquel, venía suelta y se salía al extraerla. En este venía mal anclada, fue cuestión de ir jugando con ella hasta que se colocó en su lugar.







El bisel es rotativo unidireccional de 120 clics, de acero inoxidable con inserto de cerámica en un tono que resulta muy parecido al de la esfera.







La esfera del SD1953 en azul tiene el mismo patrón que el SD1970 Turtle, un tornasolado radial que produce aguas bonitas sin llegar a cansar demasiado. Todas las leyendas están impresas en blanco.







Las manecillas son plateadas con contornos brillante y de forma Mercedes. Los índices tienen un gran tamaño, más que en el Invicta 9094 y comparten el contorno brillante. En cuanto a escala, está mucho más conseguido el Steeldive que el Invicta.

El lumen se aplica tanto a las agujas como a los índices y a los numerales en el bisel. Es de tipo Swiss Super-LumiNova BGW9 abandonando la combinación con C3 de otros modelos. El BGW9 al ser azulado tiene un brillo relativo un 5% menor que el C3 (verde-amarillo). Sin embargo su color es blanco, dando así mayor contraste cuando hay luz. Me parece bien sacrificar un poco de espectacularidad a cambio de mayor legibilidad. Además el Chromalight original que monta el Submariner es de un tono parecido al azulado de la luminova BGW9.







El cristal es de zafiro, plano y con tratamiento antirreflejantes. Indican que de un grosor de 2,5mm. El característico cyclops o lente de aumento sobre el fechador es en principio del mismo material. La lupa es del mismo tamaño al de otros Submariners, pero con mayor aumento. Asumiendo que lo normal sea 2,5x el mismo valor que en Rolex, en el Steeldive debe ser de 3x. Es decir, el fechador se amplia al completo de la lente, sin dejar márgenes.







La trasera también es de acero inoxidable y roscada. Incluso en la web oficial nos la presentan con el cierre tipo Rolex Oyster comenzado a utilizar en 1926, sin embargo no es cierto, recurre a la conocida rosca tipo jaxa.













El armis de acero inoxidable 316L. Tiene como otros Steeldive/Addies 20mm de ancho, si bien su diseño es diferente al del Marinemaster, el Tuna o el Turtle porque es parecido al brazalete «Oyster», con los eslabones mate salvo la parte central que es brillante. Lleva cierre de seguridad, apertura por pulsadores y posibilidad de microajuste en 3 posiciones. No está firmado. Como en el resto, no está mal, es mejor que el de Vostok, pero no llega a la calidad que tiene el resto del reloj.













Movimiento

Podéis leer el multitud de impresiones sobre este calibre en el resto de reseñas, tanto de Addies/Steeldive como de otras marcas. Tenéis todos los detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







Sensaciones

Nada más que nos lo ponemos ya nos damos cuenta de que es lo que el Invicta Pro Diver 9094OB debería haber sido. Cristal de zafiro, bisel cerámico, 300M y sobre todo un buen lumen. Donde los estadounidenses no han llegado, llegan los chinos y a un precio mucho menor. Claro perdemos la garantía que nos ofrece Invicta y que es supuestamente buena. Aunque como sabemos, es algo que sólo se verifica cuando realmente tenemos que hacer uso de ella. Llevándolo al extremo el precio de este Steeldive es casi lo mismo que nos costaría mandar nuestro Invicta al SAT en los Países Bajos. Me refiero a que aunque no sea algo que me agrade, podríamos arriesgarnos a comprar otro Steeldive si el primero nos saliera malo.







Con sus 48mm entre asas es cómodo en la muñeca, además no es exageradamente grueso (13,5mm), menos aún considerando que es un reloj tipo buceo. Se lleva cómodo y no pesa excesivamente. A la vista parece algo más grande, así que me gusta. Me gustaría que decidieran sacarlo en otras variantes además de los cambios de color. Quizás un tamaño de caja de 43 o 44mm que ahí si que es donde Invicta Watches sale vencedor, en la cantidad de modelos distintos que ofrece para el diseño del Submariner.







El problema con la corona no ha sido nada grave, aunque viene a confirmar que los controles de calidad chinos siguen sin estar a la altura. Un fallo en cada siete relojes según mis estadísticas es algo elevado, aunque el problema no fuera importante. También se nota la filosofía de ahorro de costes asiática: Aquello que se ve está cuidado, mientras que las cosas ocultas tienen algunos defectos en cuanto a acabado. Por ejemplo el bisel interno que tiene algún arañazo producido a la hora de ensamblarlo o de cepillarlo. No son cosas graves, pero están ahí.







Conclusiones

Sin entrar en críticas sobre su poco original diseño Rolex Sub, algo que no es exclusivo de de Steeldive y que hemos visto en marcas de variados rangos de precios, desde Steinhart, Parnis, Stührling Original o la citada Invicta entre otras, me parece que el SteelDive 1953 es una compra altamente recomendable. Tenemos unos materiales que hasta hace unos años solo veíamos en relojes a partir de 500€, y una calidad muy buena para su precio. Porque incluso a su precio supuestamente recomendado de 109€ es una buena compra, pero por menos de 70€, es todo un acierto. Probablemente el San Martin SN017 tenga mejores acabados, pero su precio es casi imposible que baje de los 150€. Tampoco podemos compararlo con un OceanX Sharkmaster 1000M que cuesta 5 veces más.







Me parece una pieza ideal para probar la relojería mecánica, para tenerla como modelo de introducción de aquellos que no están seguros de si un reloj automático es para ellos. Además es un homenaje al Submariner que está por encima de lo que hemos visto en otros chinos como Loreo, Tevise, Pagani Design o hasta Parnis. Lo malo es que la colección aumenta, y con este 1953 ya son 7 los relojes del grupo Watchdives que han pasado por mis manos.







▲ Más ▼ Menos Precio inmejorable

Estupendo color azul de la esfera Problema de control de calidad en la corona

Calidad del armis mejorable